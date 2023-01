Bat Pat - Por favor, no pidas un deseo

Verduras podridas, queso rancio, sobras...

Sacar la basura es lo peor.

Deseo, deseo, deseo, ¡deseo que alguien la saque por mí!

¿Qué?

Vale, eso no ha sido... ¿Quién ha sido?

(GRITA)

(Música)

Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

Todo lo que parece siempre no es así.

Nunca vas a estar solo, estamos aquí.

¡La superrapiaspiradora de Leo es la caña!

¡Muerde el polvo de la alfombra, Martin, estoy ganando!

En las carreras de aspiradoras no hay polvo, Leo.

(RÍE)

¡Y el murciélago se pone en cabeza!

(RÍE)

Bat Pat, pero ¿qué estás...?

¡Yuju! ¡Soy ganador y campeón de la casa!

(AMBOS) ¡No hay frenos!

(RÍE)

Enhorabuena, Bat Pat. La victoria es tuya.

¡Qué bueno! Como decía mi tía Brillala:

"Para el vencedor, los crujidos".

(RÍE)

No habrías ganado si tuviese un supermonopatín 3000,

tiene el último grito en tecnología magnético-gravitatoria,

propulsores traseros, frontales y quemadores triples dobles.

Además, un sitio secreto para mis ganchitos.

O para tu murciélago, pasajero especial.

¡Deseo, deseo, deseo, deseo, tener un supermonopatín!

(TODOS) ¡Mola!

¡Hala! ¡El supermonopatín 3000!

(RÍE) ¡Mi deseo se ha cumplido!

¿De dónde ha salido?

¿Estás pensando lo mismo que yo, Martin?

¡Sí! ¡A patinar!

Me he tragado una polilla.

¡Mola! (RÍE)

¡Toma ya! ¡Sálvate, Bat Pat!

¡Activando botoasientoinyectable!

(GRITA) ¡Uh! ¡Qué pasada!

(GRITA)

¡Ha sido... fantástico! ¿Eh?

¿Eh? Parece que el supermonopatín estaba hecho con una...

¿Lata de sopa? Y piezas sueltas, ¡es casero!

¡Eh! ¿Has deseado eso? Porque yo también.

Pero ¿de qué estás hablando, Fill?

Estaba deseando que alguien sacase la basura por mí

y luego estaba en el cubo de la basura, con la basura.

Y aquí hay alguien.

¡Oh! ¿Es Amanda? Porque ella está aquí.

Bueno, ahí arriba.

(TODOS) ¿Eh?

-¡Increíble! He deseado poder volar.

-¿En serio? ¡Deseo, deseo, deseo, tener un coche!

(TODOS) ¿Eh?

-Ahora deseo, deseo, deseo, poder deshacerme de él.

-Deseo, deseo, deseo, una casa en un árbol.

¡Caramba!, esto es muy extraño.

Es mejor que eso, tenemos un cumpledeseos en el pueblo.

(LOS TRES) ¿Un cumple qué?

La gente está pidiendo deseos y se están cumpliendo

como por arte de magia.

¡Oh, no! No hay nada que cumpla los deseos así, nada.

¿Melissa? Hola, estaba deseando verte.

¿Tú deseabas verme a mí? Para devolverte el libro de ciencias.

¡No existen los cumpledeseos! Y lo demostraré.

Deseo, deseo, deseo tener un...

No malgastes un deseo, guárdatelo para algo importante

como: Deseo, deseo, deseo, tener un bocata mejor gigante,

supergrande, de medio metro elevado a la segunda potencia

y que lleve de todo, que lleve hasta patatas fritas.

Es... Es... Es... ¡Precioso!

¡El cumpledeseos ha estado aquí! ¡Yo tenía razón!

Quien haya estado aquí, la ha hecho buena.

Deseo, deseo, deseo, que quien haya hecho este bocadillo vuelva.

Pues dile que traiga mostaza.

Y deseo, deseo, deseo, que traiga mostaza.

Haced sitio para la mostaza.

¡Ah! ¡Hola! Normalmente concedo los deseos cuando nadie mira,

pero llevo mucho retraso.

Eres un... Un...

Llamadme Jinn, Jinn el cumpledeseos.

¡Oh! Tengo que irme, la señorita Dai,

acaba de desear que se vaya la araña de su peluquería.

¡Eh! A ti te gustan las arañas, ¿no?

(RÍE)

¿Que si me gustan? ¡Me encantan! Para desayunar, comer y cenar.

(Grito)

"¡Oh!, gracias".

¡Deliciosa!

Si de verdad concedes deseos, ¿no tendrías que chasquear

los dedos y... "zap"?

Antes lo hacía, pero se me acabaron los polvos mágicos.

¿Se te acabó la magia?

Bueno, la usé toda pero no soportaba ver a la gente decepcionada,

así que empecé a conceder deseos por mi cuenta.

Eso es ayudar a la gente.

Tengo prisa, tengo deseos por conceder.

¡Espera! Te podemos ayudar.

¿En serio?

Parece mucho trabajo, ¿eh?

Deseo, deseo, deseo, que te podamos ayudar.

Concedido. Así, sin más.

Espera un momento, ¿con cuantos deseos necesitas ayuda?

Tengo una lista.

¡Pues sí que es larga la lista!

(Música)

¡Por todos los mosquitos!

Conceder deseos me da tembleque en las alas.

¡Oh! ¿Puedo desear no haber oído hablar nunca de los deseos?

Buenas noticias, tenemos 75 deseos nuevos.

¿Cómo has conseguido una lista así, tan rápido?

Oigo cosas.

"Deseo, deseo, deseo...".

Me parece que no puedo ayudar con más deseos.

¿Hay alguna forma de conseguirte mas polvos mágicos?

Necesitamos que recuperes tu magia.

(SUSPIRAN)

Bueno, podría pedirle un poco a mi hermana,

que también es una cumpledeseos.

¿Hay más cumpledeseos?

¿Por qué no la has llamado antes?

No puedo, está en plan que no me habla.

Podemos llamarla desde el pozo de los deseos, deseos, deseos,

pero lleva enfadada conmigo desde que, sin querer,

le tumbé el castillo de arena.

¡Hay que intentarlo!

Lo que sea, con tal de conseguir ayuda para tanto deseo.

(TODOS) Deseamos, deseamos, deseamos, que la hermana de Jinn este aquí.

(GRITAN)

-¡Guau! ¡Menudo viaje!

¡Oh! Eres tú, hermano. Olvídalo.

Decidle a mi hermano que no, no, no le hablo.

-Perdona por haberte tumbado el castillo de arena, hermana,

pero necesito tu ayuda.

-No te hablo, me voy a casa.

¿Qué? Pero ¿qué estás diciendo?

Tenemos que hacer algo o estaremos hasta los sobacos

de los deseos de la gente del pueblo.

¿Deseos? Eso es.

Seguro que no puedes conceder todos los deseos.

Sí que puedo. Mira, ¿quieres palomitas?

Aquí tienes. ¿Quieres un patito de goma?

¿Un mata suegras? ¿Un mono que cante?

-"Lalalalalala, plátanos".

Deseo, deseo, deseo, que Jinn, tenga un suministro nuevo

de polvos mágicos. Concedido.

-¡Ahora puedo conceder todos los deseos!

-¡Me has engañado! Pero por una buena causa.

¡Oh! Gracias, hermana. Y ahora, tengo un deseo.

-No quiero oírlo.

-Deseo, deseo, deseo, que mi hermana pase el día conmigo en la playa.

-¿Un cubo... y una pala?

-Podemos hacer un castillo nuevo, juntos.

¡Bien, nos vamos a la playa!

(Música)

"Maravilloso". -"Fantástico".

-"Es precioso".

-¡Oh, qué bien! ¡Madre mía, genial!

(RÍE)

(RÍE)

¡Lo has conseguido, Jinn!

Todo el mundo tiene concedidos sus verdaderos deseos

y no tenemos que hacer nada.

Deseo, deseo, deseo, tener más bichos como este.

Concedido.

(GRITA)

¡Yija!