Bat Pat - La dama del espejo

-Te encantará, solo falta un ratito.

¡Ay! Qué ganas tengo de ver mi nuevo peinado, Amanda.

-Te encantará, solo falta un ratito.

Ahora mismo vuelvo, voy a buscar el secador.

-¿Amanda?

¿Va todo bien con las... luces?

¡Oh! ¡Ah!

-Un toquecito de secador y...

¿Elizabeth?

(Música)

Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

Todo lo que parece siempre no es así.

Nunca vas a estar solo, estamos aquí.

(RÍE) ¡Escalofríos gélidos! ¿Qué es lo que os ha pasando?

¿Tú qué crees, Bat Pat? Han desaparecido todos los espejos.

Créeme, es muy difícil peinarte cuando no te ves.

¿Han desaparecido los espejos? Ni me había dado cuenta.

(RÍE) Claro que no, Leo, porque nunca te miras en ellos.

Es que me da igual.

¿Listos para desayunar? ¿Quién quiere huevos revueltos?

¿No te gusta cómo cocino, cariño?

Espera, ¿esto no será por lo que pasó anoche?

-Sí, ya he guardado todos los espejos en el armario.

(AMBOS) ¿Qué?

¿Te gusta cómo cocina?

Estaba en la peluquería de Amanda, se fue la luz y algo salió del espejo

y no se cómo, intentó agarrarme.

(RÍEN)

¡Es verdad!

(RÍEN)

¿En serio?

Quizá el espejo estaba bajo la maldición de una bruja

de los espejos.

(RÍE) Bat Pat, deja de hacerme cosquillas.

¿Qué? Yo no he hecho nada.

¡Eh, Fill! No me digas que a ti también te asustan los espejos.

No, qué va. Es que mi padre cree que el espejo está encantado.

Mira, ¿lo ves? Otro. Los espejos de Fogville están malditos.

Esto solo demuestra que mamá y el padre de Fill, se imaginan cosas.

Sí, puede ser.

Un día mi padre pensó que el frigorífico estaba encantado

y no era más que el queso que estaba mohoso.

(RÍE) Queso mohoso.

Muy bien, Martin, si tan seguro estás de que los espejos

no están malditos, te reto a que te mires en uno.

No necesito mirarme en uno para demostrarte que estás pirada.

Entonces, reto doble. (AMBOS) ¡Uh! Reto doble.

¿Lo ves? Todo sigue igual. No hay ninguna maldición.

¡Escalofríos gélidos! Eso no ha tenido gracia.

(TARTAMUDEA) Chicos, mirad detrás de Martin.

Ya, ya, ¿otra vez intentando asustarnos?

Esta vez no caeremos en tu sucia trampa.

(TARTAMUDEA) Pero es que...

¡Por el sonar de mi abuelo! ¿No querrás que nos traguemos qué...?

¡Ah! ¡Chinches y chinchetas, Leo tenía razón!

(GRITAN)

¡Quitadme este espejo!

Vale, sí, estoy con mamá. Ni un solo espejo en casa, jamás.

Miedo, remiedo, me ha agarrado de las patas.

¿Me convertiré en fantasmita?

Tenemos que ir a ver a Capistrani, él conoce a todo el mundo

en la ciudad, incluso a los fantasmas.

La señora Rufell Cola de Pájaro. ¡Es ella!

Reconozco esa mano, los dedos de la señora Rufell Cola de pájaro,

tienen mucha fuerza pero tiene que ser muy mayor,

mira cuánto polvo.

¡Eh!

(RÍE)

Sí, muy mayor. La señora Cola de Pájaro vivió en Fogville

hace más de 200 años. ¿200 años?

¿Y por qué asusta hoy, desde los espejos?

¡Te gané!

La señora Cola de Pájaro, ocupa un lugar muy especial

en la historia de Fogville, abrió la primera peluquería

de la ciudad y de hecho, me solía cortar el pelo.

La señora Cola de Pájaro, ha vuelto para maldecir el pelo

de los habitantes, para que sus peinados den miedo

y así todos tendrán pelos de loco.

Lo que tú digas, así mamá dejará de insistir en que me peine.

¿En serio? ¿Peinados de miedo? Sí, claro. ¿Por qué no?

Bueno, sea lo que sea, tenemos que averiguar por qué

asusta a todo el mundo.

Así es como se convoca a un monstruo,

no abráis los ojos y repetid todo lo que yo diga.

Si tenemos los ojos cerrados, ¿cómo sabremos si aparece un fantasma?

Porque cuando maldiga tu pelo y te deje un peinado de loco

lo sabrás.

Fantasma del espejo, por el poder que me confiere ser murciélago,

yo te convoco, muéstrate.

(TODOS) Fantasma del espejo, por el poder que me confiere ser murciélago,

yo te convoco, muéstrate.

Ya sé que es lo que falla.

Los fantasmas solo oyen los sonidos muy agudos.

(VOCES AGUDAS) Yo te convoco, muéstrate.

¿O eran sonidos graves?

(VOCES GRAVES) Yo te convoco, muéstrate.

Quizás, eran ambos.

(VARÍA EL TONO) Yo te convoco, muéstrate.

Esto es una pérdida de tiempo.

Que si sonido agudo, luego que si grave, no va a...

Está detrás de mí otra vez, ¿verdad?

Mira. ¿Qué? ¿Qué pasa?

(VOZ ESPECTRAL)

O sea, ¡ah!

¿Ya podemos abrir los ojos?

¡Ah!

¡Yo os protegeré! ¡Tan-tatachán!

¡Cielo santo! ¡No me miréis!

Espere, señora Cola de Pájaro, solo queremos ayudarla.

Yo la convoco, ¡vuelva! No, no, no, no, no.

Yo la desconvoco, ¡váyase!

Y yo la invoco para que condene mi pelo.

Así no tendré que peinarme nunca más.

No intento maldecir el pelo de nadie, amiguito.

Aunque podría usted, peinarse un poco.

Mi madre le pidió que dijera eso, ¿verdad?

Y... ¿por qué asusta desde los espejos de Fogville?

No pretendo asustar a nadie, me limito a pulular espectralmente.

No, muchachos, lo que hago es buscar un nuevo peinado.

Ha estado asustando desde espejos, o sea, pululando espectralmente

tan solo... ¿por cuestión de estilo?

Por supuesto, llevo 200 años con esta peluca tan fea y anticuada.

¡Oh! Mirad qué nido de pájaros tengo por peinado, ¡es horrible!

Tan pasado de moda..., necesito un cambio.

Pues si quiere variedad, ha asustado desde el espejo correcto.

(Música)

¡Oh! ¡Ninguno de estos estilos me va!

Solía tener una inmensa colección de pelucas, cada día una distinta.

Siempre iba a la última, al estilo Dolly Madison o Jane Austin,

o reina Josefina. ¿El qué? ¿Quién? ¿La qué?

La moda ha cambiado un poco en los últimos 200 años.

No me diga que ahora las damas salen a la calle con ollas como esta.

(RÍE) No, pero si quiere ir a la última, tengo una idea perfecta.

Espero que sea mejor que esto.

Son algo más modernas que las que solía llevar.

Son todas de Amanda Tinte, la peluquera.

¡Cielo santo! Esta es... Diferente. A ver.

¡Oh! ¡Qué cambio!

A mí..., bueno, me... ¡Me encantan!

(TODOS)¡Bien!

Gracias a estas pelucas cambiaré de peinado cada día,

o cada hora si me pongo caprichosa.

Entonces, ¿dejará de asustar a través de los espejos de Fogville?

Por supuesto, estaré muy ocupada mirando cómo me quedan

mis fascinantes nuevos peinados.

Creo que ya tengo ocupación para los próximos 200 años.

Adiós y gracias.

Me niego a que este espejo se quede en mi habitación.

¿Sabéis? Las pelucas son un gran invento.

(RÍE) Así no tendré que peinarme nunca más.

(RÍE) Ni lavarte la cabeza.

(RÍEN)