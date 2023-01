Bat Pat - Comodidad monstruosa

(Golpes)

¿Terremoto? ¡Ah!

¡Ay, eso no es un terremoto! ¡Ah, ah!

¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¡Ah!

¿Pero qué pasa?

(GRITA) ¡Ah!

(Música)

Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

Todo lo que parece siempre no es así.

Nunca vas a estar solo, estamos aquí.

(GRITA) ¡Un monstruo!

Fill, está muy bien que te quedes a dormir,

pero ¡shhhh! que nos vas a despertar a todos.

Pero he visto un monstruo, un monstruo. ¡Oh!

Sin gritar, Martin tiene que dormir o se convertirá en Martin el gruñón.

Sabéis que si no duermo me pongo gruñón.

G-r-u-ñ-o-n.

¿Lo ves? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh!

¿Qué? ¡Eh! Escucha, yo he visto algo

debajo de mi cama. Un monstruo. Oh, claro. Y yo tengo

un vampiro en el armario y una momia en el zapato.

¡Que no es broma! Está ahí mismo.

¡Oh!

¡Qué guay, Fill, lo has encontrado!

Activando supervisión láser. Pun, pun.

Llevo semanas buscándolo, qué bien.

¡Anda! Y también mis zapatillas láser.

Pero yo he visto un monstruo.

(BOSTEZA) ¿Quién grita lo de monstruo?

Fill: se ha asustado con un juguete láser de Leo, Rebeca.

No era un juguete, era un monstruo.

Pues ahora no hay nada.

A ver, si no hay un monstruo debajo de mi cama, ¿esto de quién es?

A mí no me miréis, mi peluca está hecha de papel maché.

Mi "¿Esto qué es? 2000" no solo detectará de qué criatura

se trata, sino también su edad y qué ha desayunado. ¡Ja!

(Música)

Alerta roja, este pelaje es de un monstruo super mega gigante

nacido en el año del sol poniente. Y ha comido yogures caducados.

-Lo sabía. Os lo dije, os lo dije.

¡Au!

¡Tenemos un monstruo debajo de la cama!

¿Seguro?

Alerta roja. Esto es el lápiz de Martin. Bueno, mejor dicho

esto era el lápiz de Martin. ¿Lo ves? Funciona, Martin.

Por favor, no hay ningún monstruo debajo de la cama de Fill.

Me da que esta noche descubriremos qué hay ahí en realidad.

¡Eh! Muy bien, pero conmigo no contéis.

Yo me vuelvo a mi cama sin monstruos.

(RONCA) ¿Cómo puede dormir así?

¿Cuánto hay que esperar?

Hasta que el monstruo vuelva a aparecer.

Como solía decir mi tío Forúnculo: "Acostarse pronto y madrugar

vuelve locos a los murciélagos y les da ganas de zampar".

(Ruido)

¿Qué ha sido ese ruido? Perdón.

He sido yo. Ganas de zampar, ¿os acordáis?

(Voz grave)

Está justo debajo. ¡Sí que es un monstruo!

(GRUÑE)

(LOS DOS)¡Un monstruo! ¡Ah!

¡Oh! ¿Qué diría el tío Forúnculo de esto?

¿Qué, qué hacéis en mi cama?

Es...es que hay un monstruo debajo de la mía.

(GRUÑE) (TODOS)¡Ah!

¡Ah! ¡Mi almohada!

¡Mi manta!

¿Chicos, cuándo creéis que va a intentar comernos?

¡Ah, oh! (GRUÑE)

A lo mejor no come niños.

Je, je. Y seguramente también odia a los murciélagos. Con suerte.

(GRUÑE) ¡Oh! Hora de desayunar.

(TOSE Y SE DESPEREZA)

¡Hola, je, je! Buenos días. ¡Ah!

Hora de comer. ¡Um!

Esto... y ¿tienes hambre de niños?

¿O de, de, de... murciélagos? ¿Eh?

¡Oh! No, no, no. Me gusta la avena.

Eh, soy Melvin.

Hola, Melvin.

Soy Rebeca. Estos son Martin, Leo y Bat Pat.

¿Por qué dormías debajo de la cama de Martin?

Porque es muy cómoda.

Me he pasado años durmiendo debajo de la cama de los Didco,

pero se mudaron, ya no están.

Luego vinieron los Barker.

Pero dormían en un futón.

¡Oh! Imaginaos, una cama que no tiene debajo.

Después probé los debajo de otras camas,

pero no me convencían.

Y aquí he encontrado por fin una cama con el debajo perfecto.

¿Por qué tiene que ser mi cama? ¿Por qué no la cama de Leo?

O la de cualquier otro, ¿eh?

Cuando encuentras la perfección ¡para qué seguir buscando!

Oye, ¿tenéis cuarto de baño? Al final del vestíbulo,

no tiene pérdida. Tengo que quitarme el polvo.

¡A ver si limpias ahí debajo, Martin!

Ja, ja. Me cae bien.

No puede quedarse debajo de mi cama.

Tengo que dormir. Dormir es muy importante.

Además, tarde o temprano mamá y papá se enterarán,

y entonces se liará una buena. ¿Y solo una noche más?

No. ¡Oh! Por fa...

¡Ah! Vale. (AMBOS)¡Bien!

-Buenas noches a todos.

¡Oh! Y muchas gracias, Martin. (RONCA)

¡Ah!

(RONCA) ¡Eh!

¡Ah!

¡Ah!

Je, je, je. Almohada blandita. Aquí debajo no puedo dormir,

demasiadas pelusas. Ja, ja, ja, ja.

¡Oh! Qué pelusas más monas. ¡Ah!

¿Eh?

¡Ah!

¡Eh! ¡Ah!

¡Oh!

¡Ah! Qué bien he dormido.

Hola, es hora de despegarse a las sábanas.

Buenos días a todos. Vamos a...¡eh!

¡Eh! ¿Dónde está Melvin?

Aquí mismo, despierto y levantado.

¡Uh! He dormido como un tronco.

Sí, un tronco gigante que ronca, resopla, eructa y tiene gases.

¡Uh! Lo siento,

supongo que sí tengo unos pocos gases.

No sé de qué está hecha la cama pero la parte de debajo es genial.

Ja, ja. Voy a estar muy a gusto aquí.

¡Oh! Chicos, yo no puedo pasarme toda la vida

con un monstruo debajo de la cama.

Solo podemos hacer una cosa.

Te echaremos de menos, Martin.

¡Ah, no! No pienso irme.

Tendremos que encontrarle otro sitio a Melvin.

Uno que sea perfecto para él. Jua, jua.

(Música)

Este es un sitio genial para dormir.

Escucha qué relajante es el sonido de las olas.

¡Buah!

(RONCA)

Las alcantarillas son perfectas para dormir.

Oscuras, tranquilas y frescas.

(Ruido)

¡Ah!

(RONCA)

¿Lo ves, Melvin? Yo duermo así todas las noches.

¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay!

(RONCA)

A Melvin le encanta estar aquí.

Pero no puede quedarse. Me encantaría volver a dormir,

en serio. Ya, ah, ah.

Creo que Leo tiene la solución, Martin.

Puedes dormir en esta preciosidad: la vieja hamaca.

¡Anda! ¿Pero qué es esto?

¡Guau! Esto es lo más alucinante que he visto, ¿de qué está hecha?

¿De nubes?

Ja, ja, ja. Leo, me has salvado el sueño.

Ah, vaya. ¡Oh! ¡Uh!

¿Dónde está el mejor sitio para poner la hamaca? Ah.

Ja, ja. Envío especial.

Es una postal de Melvin.

"Y dormir en una hamaca en la playa es mucho mejor que debajo

de cualquier cama. Vuestro colega, Melvin".

¡Eh, Martin! ¿A que es genial? ¿Martin? ¿Martin?

(RONCA)