Bat Pat - Cómo refrenar a tu dragón

Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

Todo lo que parece siempre no es así.

Nunca vas a estar solo, estamos aquí.

Chili bueno, calentito y picante. ¿Quién quiere probar?

Oh. Guau, qué bueno.

(SE RELAME) ¡Sí!

(HUELE) ¡Oh! ¿Es chili con escarabajos o con grillos?

Oh, ninguno. Es para el concurso de chili

de Fogville. Quien gane,

se lleva el Medallón Picante. ¿Cuándo lo podemos probar?

Ahora mismo. ¿Quién va primero?

Yo mismo.

(Música tensión)

Ah, no, no.

Los murciélagos son los catadores de chili oficiales

de esta cocina.

(Continúa la música)

¡Eh!

(GRITA)

(FORCEJEAN)

(GRITAN)

(A LA VEZ) ¡Empate!

(SORBE)

No está mal.

(SORBE) Está bueno.

(DUDA) Sí, bien.

Le hacen falta más escarabajos.

Oh, no...

Está... está normalito, ¿verdad? Solo necesitas pimiento picante

para darle sabor. Leo, gracias por ser voluntario

para encontrarme uno. ¿Qué? Oh, no, no...

Yo... yo soy un pensador, no un "pimientador".

Tráemelo mientras me apunto al concurso, ¿vale?

Pero...

(SUSPIRA)

(Trompeta)

Oh.

¡Oh! Eres el elegido, Leo. Es tu destino.

Un noble caballero en la búsqueda definitiva

del pimiento picante... para tu madre.

Y yo... seré tu fiel escudero pimientil.

¡Ja! Entonces, viajaremos al lugar donde se venden los pimientos.

¡A los ultramarinos!

(RÍE) ¡A la carga!

(RÍE) ¡Ay!

Mejor que abras la puerta antes, escudero pimientil.

(Música)

¡Ah! Lo he encontrado, sir Leo.

El pimiento verde del rojo picor.

¡Ah!

(ESCUPE)

Oh.

¡Por todos los mosquitos! Este pimiento sabe a patas de mono.

Claro, porque no es un pimiento. Bat Pat, es brócoli.

Ah, lo usarán para hacer chili apestoso. ¡Puaj!

Ah...

Perdone, ¿dónde están los pimientos? Hoy es el concurso de chili

y se me acabaron los pimientos ayer. ¡No!

¿Y ahora qué? Necesito el pimiento para el chili de mamá.

Pregúntale al maestro pimentero. ¡Escarabajos saltarines!

¿Qué es un maestro pimentero? El maestro pimentero

lo sabe todos de los pimientos. Cuánto pican, su intensidad

y dónde encontrarlos cuando no me quedan.

Pues a mí no me sale ningún maestro pimentero.

¿Tiene página web? A él no se le encuentra,

él te encuentra.

Además, lo tengo aquí al lado.

(A LA VEZ) ¡Ah!

¿Buscas el picor del pimiento más picante?

¡Sí! Sin él, el chili de mi madre solo es... sopa de carne.

Ah, el pimiento Fuego Duele es el más indicado.

Bien, pues deme dos.

Solo se puede confiar en alguien especial

que tenga una misión para que encuentre tal pimiento.

El pimiento Fuego Duele crece en el rincón más siniestro,

a orillas del río, cerca de donde los dientes de león

tiemblan de miedo ante el picor del pimiento

en el bosque de los Susurros.

(A LA VEZ) ¡El bosque de los Susurros!

Sí, el bosque de los Susurros.

Pero cuidado con el guardián de los pimientos.

Espere, ¿el guardián de los pimientos?

¡Eso! ¿Pimientos picantes, el rincón más siniestro

y un guardián de los pimientos? Adelante, sir Leo.

Oye. Y su escudero pimientil.

Chicos, por favor, el guardián de los pimientos no existe.

Ni el protector del maíz ni... la policía del colinabo.

No necesitamos maíz ni coli... Lo que sea.

¡Adelante! Comienza mi búsqueda del pimiento.

¡Ahí arriba!

Ah, no. El rincón más siniestro, a las orillas del río,

cerca de donde los dientes de león tiemblan de miedo, ¿recuerdas?

Ah, sí, ya lo sabía. Y bien,

¿dónde está el rincón más siniestro? Supongo... que por ahí.

(Música intriga)

¿Eh?

¡Ah!

(GRITAN)

Pues sí, este rincón es bastante siniestro.

¡A las orillas del río!

¡Lo he encontrado!

(A LA VEZ) ¿Eh?

Cerca de donde los dientes de león tiemblan de miedo.

(SOPLA)

Lo que necesitamos está... ¿Eh?

¡Por ahí!

Contemplad, Bat Pat, la búsqueda del pimiento Fuego Duele

de sir Leo ha llegado a su fin.

(RÍE)

¡Uh! ¡Quema!

Ay, quema, quema.

¡Eh! ¡Lo tengo! ¡Ah!

¡Ya no lo tengo!

¡Quema! ¡Ah!

Y ahora, a volver triunfantes a casa

para darle sabor al chili de mamá. Y antes de que te haga

un agujero en la mochila. ¿Eh?

(GRITAN)

Fi, fa, fu... ¡pimientos!

¿Quién está tocando mis pimiento?

(GRITAN)

El guardián de los pimientos. Sabe que estamos aquí.

Normal que los pimientos tiemblen de miedo.

¡Y no son los únicos!

Anuncio el fin de mi búsqueda.

¡Corred!

(GRITAN)

(RESPIRAN AGITADAMENTE)

¿Lo hemos perdido?

No lo veo detrás de nosotros.

¡Ah!

Eso es porque... ¡lo tenemos delante!

(GRITAN) ¡Un dragón!

¿Os habéis llevado uno de los pimientos de mi huerto?

¡Hip!

(GRITAN)

(TITUBEA) Sentimos lo del pimiento, señor guardián de los pimientos.

En serio, lo sentimos. Pero lo necesitamos para el chili

de nuestra madre. ¿Eh, chili?

¡Hip!

Eh, ¿tienes hipo? Pues sí, perdón.

Que vergüenza. Soy Daryl, hola.

Ay.

¿Un dragón escupe fuegos con hipo? He probado los mejores remedios

de dragón. Frotarme musgo en las axilas,

hacer gárgaras con huesos de pollo...

hasta bailar el twist al revés.

(RÍEN)

¿Lo veis? Nada.

¡Yo, sir Leo, el de la búsqueda del pimiento!

Propongo que te procuremos el hipo a cambio del más picante

de los pimientos. ¿Hay trato?

Hay trato.

(Música)

(RÍE)

(Continúa la música)

(ESCUPE)

(A LA VEZ) ¡Ah!

Daryl, ¿estás bien?

¡Hip!

(ERUCTA)

(A LA VEZ) Ah...

(SUSPIRA) Ha funcionado, ya no tengo hipo.

(A LA VEZ) ¡Bien!

Oh, no, el eructo me habrá apagado el fuego,

ya no soy un dragón. Solo soplo y resoplo.

Oh... Ah.

Tranquilo, Daryl, encontraremos una manera

de devolverte el fuego a la barriga. Pero después del concurso,

tenemos que llevarle el pimiento mamá para el chili.

(Música)

¡Sir Leo, adelante con el pimiento!

Aquí viene el pimiento Fuego Duele.

(Continúa la música)

¡Hora del chili!

Con cuidado, jueces.

Es un pimiento muy picante, cortesía de mi hijo Leo.

(RÍE)

Ya veremos.

(GRITA)

(GRITA) ¡Pica!

¡Pica, pica, pica!

¡Ay!

-Enhorabuena, ha ganado. Ay, cómo pic...

-Ah, gracias, Leo.

(RÍE)

Ya podéis poneros las botas.

Bueno, no tengo mucha hambre, mamá. No, gracias, mamá.

Estoy bien. Sí, yo también estoy bien así.

Pero conocemos a alguien a quien le vendría muy bien el chili

para animarse.

(SOPLA)

¡Eh! Habéis vuelto.

¿Habéis encontrado una cura para mi falta de fuego?

No, pero hemos encontrado algo que seguro que te anima.

Del concurso de chili de Fogville,

el ganador del primer premio. ¡Ay!

Ay, pesa mucho. ¡Chili! Sois geniales, chicos.

Me encanta el chili.

(ENGULLE)

(A LA VEZ) ¿Eh?

Ah, pica, pica...

Quema, cómo pica.

(ERUCTA)

(A LA VEZ) ¡Uh!

¡Bien!

(Vítores)

He vuelto, chavales,

¡Vuelvo a ser un dragón escupe fuego!