Bat Pat - Amor de cachorro

(SUSPIRA) Con esto vendrán buenas familias.

Ahora a abrir la tienda y dar comienzo

al día de adopción de mascotas.

(MAÚLLA)

(SUSPIRA) Hola, pequeñín. ¿Qué haces aquí?

¿Dónde está tu familia?

Tendrás hambre. Ven, tengo una cosa para ti en la trastienda.

(LADRA)

(Ladridos, gruñidos)

(Cristales rotos, gritos)

(Música)

Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

Todo lo que parece siempre no es así.

Nunca vas a estar solo, estamos aquí.

Estoy muy orgullosa de vosotros. Es estupendo que dediquéis el día

a ayudar al señor Basset con las adopciones de mascotas.

Era eso o ayudar a papá a cortar el césped.

Y es importante encontrarles hogar

a los animales callejeros de Fogville.

¿Hemos llegado ya? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora, qué?

¿Ahora? ¿Ahora? ¿Hemos llegado? ¿Hemos llegado ya?

(RÍEN)

¡Yuju, ya estamos! ¡Venga!

¡Uh!

¡Oh, por el amor del sonar, la próxima vez voy volando!

(AMBOS) Adiós, mamá. Nos vemos luego.

Señor Basset, ya hemos llegado.

(TIEMBLA) ¿Señor Basset?

Lo siento, chicos, pero se cancela el día de adopción de mascotas.

¿Por qué? ¿Qué ha pasado?

He visto la cosa más terrorífica de mi vida.

Era como una pesadilla con patas.

(LADRA)

(GRITA) ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh!

¡Uhm, uhm, uhm!

(GRITAN)

Lo siento, chicos, ya volveremos a probar otro día.

(GRITA) ¡Salvaos vosotros! ¡Ay, ay, ay!

¿Que nos salvemos de...

un perrito?

¡Oh! (TODOS) ¡Oh!

(RÍE)

¡Oh, pero qué mono eres, perrito, pequeñito, chiquitito!

Chicos, tenemos que llevárnoslo a casa.

La verdad es que es muy mono.

¿Eh? ¡Ja!

(IMITA A UN PERRO) ¿Y yo qué?

¡Yo también soy mono!

(Música)

Mamá, nos hemos encontrado un perrito, ¿podemos quedárnoslo?

¡Porfa, porfa, porfa!

Hasta hemos ido al mercado a comprarle pienso y un cuenco.

Y ya lo hemos llamado Einstein.

Vale, bueno, a lo mejor he sido yo el que lo ha llamado Einstein.

En fin, si ya le habéis comprado pienso y le habéis puesto nombre...

está bien, os lo podéis quedar. ¡Bien, os quedáis conmigo!

(TODOS) ¿Eh?

(LOS TRES) Se refiere al perrito. (ENFADADO) ¡Ja!

Parece que quiere jugar a buscar. ¡Ja!

¡Ja!

¡Oh! ¡Ah!

¡Pues sí que duele este juego!

(RÍEN)

(LADRA)

¿Pero qué...? Si estaba ahí arriba. ¿Cómo lo ha hecho?

¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah!

¡Oh! ¡Oh!

¡A cenar, chicos!

He hecho pastel de carne de soja vegetariano.

¡Puaj! ¿Nunca podemos comer comida para personas?

Es que es comida para personas, Leo.

Comida muy sana para personas.

Por favor, dale de comer al perrito y ven, ¿vale?

(LADRA)

Lo siento, perrito, toca ir a cenar.

O, al menos, a lo que en esta casa dicen que es ir a cenar.

(LADRA)

(GRUÑE)

(LADRA FUERTE)

(GRITA)

(NERVIOSO) ¡Oh! ¡Oh!

¡Puaj! ¿Sabes, a veces desearía no tener que sentarme

a tu lado en la cena? (GRITA)

Pero ¿qué narices te ha dado, Leo?

(TARTAMUDEA) ¡El perro es horrible!

¡Es terrible! ¡Es espantoso!

¡Es "horri-terri-pantoso"!

(TODOS) ¡Oh!

No, no. "¡Oh!", no. Nada de "¡oh!" Ese perrito es pura maldad. ¡Ah!

Oh, Leo, has pasado tanto tiempo con Rebeca

que te está empezando a afectar al cerebro.

¡Ah!

¡Oh!

(GRITA)

(TODOS) ¡Oh!

Esta noche no pienso dormir.

Ni loco voy a cerrar los ojos con ese perro en casa.

¡Eh, mirad, soy "Bat Pata Noel"!

¡Ho, ho, ho!

(RÍE) ¿Estás escuchando

lo que estoy diciendo? No, no, no, no.

(Ladridos)

(GRUÑE)

¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya miro, ya miro, ya miro!

Vale, tengo que reconocerlo, es mono.

¡Ah! ¿Y por qué no te pones chungo cuando hay más gente? ¿Eh?

(NIEGA) Ni de broma voy a jugar a buscar con un perro malvado.

(LADRA)

(GRUÑE)

(LADRA FUERTE)

(JADEA)

¡Mirad! (GRUÑE)

(LADRA) ¡Mirad!

(LADRA) ¡Mirad!

(LADRA)

¡Mirad! ¿Ahora me creéis o qué?

(TODOS) ¡Oh!

¿Eh?

(GRUÑE)

Mira, esto es un gato, los perros los odiáis. ¡Ladra!

Esto es un mapache.

(ENFADADO) ¡Oh!

¡Esto es una ardilla! (GRITA)

(RÍE E IMITA A UNA ARDILLA)

¡Oh! ¡Ah!

¡Oh! Ladra, por favor. Que vean lo que pasa cuando ladras.

Tal que así.

(LADRA FUERTE)

(GRITA)

(LADRA FUERTE) (GRITA)

(TODOS) ¡Oh, qué mono!

¡Se acabó! ¡Me voy a la cama!

¡Que vuestro perro malvado ni se me acerque!

Oh, ¿por qué Martin no le da de comer al perro malvado?

(GRITA)

Oh, no.

Esto es la guerra, perrito malvado.

No pienso rendirme hasta que consiga echarte de casa.

(Música triste)

¿Ah?

Ha sido mucho más fácil de lo que me esperaba.

¿Has visto a Einstein? Queremos jugar con él.

Dalo por perdido, en plan: "arrivederci", adiós,

hasta la vista, "sayonara", "au revoir", "aloha"

y "arf-arf", que es "adiós" en perruno.

(TODOS) ¿Eh? Alucino con que hayas dejado

que se perrito tan mono se escape.

Esa criatura del mal tan mona, querrás decir.

El señor Basset quiso avisarnos,

y nosotros fuimos y nos lo trajimos a casa.

¡Ah! Hay que encontrar a Einstein, ¡vamos!

¡Ah! Me temo que esto no va a acabar bien.

(Música)

¡Einstein!

¡Ven, perrito! (SILBA)

¡Einstein!

(CARRASPEA) Estáis metiendo la pata hasta el fondo,

pero si tantas ganas tenéis de encontrar al perro,

pues nada, seguid con... los gritos.

¿Qué gritos?

(Gritos)

(GRITAN)

(GRITAN)

(TODOS) ¿Eh? (LADRA)

¡Sí! ¡Guau! (RÍE)

(LADRA FUERTE)

(GRITAN)

(LADRA FUERTE)

Os lo dije, es malvado.

(GRUÑE)

Da igual la pinta que tenga Einstein,

no es malvado.

(LADRA)

Solo quiere jugar a buscar.

Ya, ¿me lo dices o me lo cuentas?

El perro no quería hacer otra cosa conmigo.

(BALBUCEA)

Aunque, seguramente, por eso no paraba de ladrarme,

ahora que lo pienso, claro.

Chicos, no podemos llevárnoslo a casa.

Pero tampoco podemos dejarle aquí.

¡Uhm!

Llevo más de 100 años sin tener mascota,

y fue un pez fantasma, pero, a lo mejor,

puedo encontrar alguien que adopte al perro.

Y no te preocupes, Capistrano, ni te darás cuenta de que está aquí.

(RÍE)

(Música)

(GRUÑE Y LADRA)

(LADRA) (GRITAN)

O, a lo mejor, todos se darán cuenta de que está aquí.

¡Uhm! He encontrado un hogar para el perro.

Se trata de un viejo amigo mío que estaba buscando mascota.

Espero que le guste jugar a buscar. (LADRA)

¡No, no soy un mordedor! ¡No soy un mordedor!

¡No soy un mordedor! Oh, cuidar a los peces fantasma

es mucho más fácil.

¡Te echo de menos Gran Maestro Nadador!

¿Eh? Y, sobre todo, lo que más, más...

¿Más, más, qué? ... le gusta es jugar a buscar.

¿Eh?

¡Gracias, chicos!

Va a ser genial tener alguien con quien jugar.

Aquí todo el mundo está muertísimo.

Eh, ¿quieres jugar?

¡Toma, chico! ¡Busca!

(LADRA)

(GRUÑE)

Me lo va a devolver, ¿verdad?