(Música)

Hola, "clanners", bienvenidos y bienvenidas

a "Aprendemos en Clan".

-(RUGE) -Uy, Nacho. ¿Qué te pasa?

¿Qué pasa? Lo sabes perfectamente, que he tenido que venir andando.

-¿Y qué? -¿Cómo "y qué"?

Que me canso. Y tú tienes coche.

Podrías haberme traído, que para algo te pago.

-Oye, pero si tú no me pagas. -¿Cómo que no?

Te pago con mi compañía y con mi amistad.

¿Te parece poco?

-Además, que yo no he venido en coche.

-Ah, ¿no? ¿Y eso? -Voy en transporte público,

que contamina mucho menos.

-Bueno, vale, pero ¿me vas a dejar tu coche o no?

-Bueno, dentro de diez años cuando te hayas sacado el carnet, quizá.

-Pero, James, los mapaches no necesitamos sacarnos

un carnet de esos. -Ya, seguro.

Oye, pero insisto, el transporte público está muy bien

y contamina mucho menos.

-Bueno, pues regálame algo que contamine menos,

pero ¿qué contamina menos?

-Mira, Mamen nos lo cuenta.

¡Uy! Hola, niños y niñas. ¿Qué tal estáis?

Tengo una pregunta.

¿Cómo soléis ir al colegio?

Eso pensaba yo. Por tierra es la manera más frecuente.

Y otra pregunta.

¿Sabríais decirme cuántos medios de transporte terrestre

se han creado desde la invención de la rueda?

Un montón, ¿verdad?

Hoy vamos a verlos

y vamos a organizarlos en un ranking ecológico,

porque para ir al colegio, por ejemplo,

la distancia es muy importante para ir o que te lleven

en un medio de transporte o en otro.

Así que los vamos a clasificar según lo que contaminan.

¿Empezamos?

Empezamos entonces.

¿En qué grupo colocaríais este monopatín?

¿Nada contaminantes, poco contaminantes

o muy contaminantes?

Eso es. Este medio de transporte, como los patinetes o bicicletas,

no contaminan.

Tú los impulsas con tu propio cuerpo

y no necesitan combustible.

Transportes de este tipo son ideales para ir al colegio.

Si eres lo suficientemente mayor y tu cole no está muy, muy lejos,

a lo mejor ya los utilizas para ir. ¿Verdad?

Si no, deberías planteártelo porque son perfectos.

El planeta, además, te lo agradecerá.

Mirad, este es un dibujo de mi patinete eléctrico.

Me permite ir más lejos y también más rápido.

¿En qué grupo lo pondríais?

Eso es. Es un vehículo poco contaminante.

No es ecológico al 100% porque necesita recargar su batería.

Recordad que en algunas ciudades

el uso de estos patinetes está limitado a cierta edad,

por ejemplo, unos 14 años.

En este grupo podríamos añadir otros medios de transporte

que, aunque son grandes, comparativamente hablando

consumen muy poco.

¿Sabéis cuáles son? Os voy a dar opciones:

Eso es. Son los transportes públicos.

El tren, el metro, el autobús...

permiten llevar a muchas personas a la vez,

con lo cual son muy prácticos y más ecológicos.

¿Habéis visto? Los transportes públicos

son una muy buena solución para la salud de nuestro planeta.

Frente a los transportes públicos están los transportes privados.

¿Y eso qué es?

Pues el coche que tenemos en casa y que conducen papá y mamá.

¿En qué grupo lo pondríamos?

Eso es, en el de vehículos muy contaminantes.

Aunque es lo que más tenemos a mano,

los coches no son el medio de transporte

que más nos agradece la salud de nuestro planeta.

De todas maneras, no es lo mismo conducir un coche pequeño

que uno muy grande o uno que consume combustible

frente a uno híbrido o eléctrico.

También hay otra posibilidad:

que vayas tú solo en el vehículo o que papá y mamá aprovechen

para llevar a varios amigos al colegio

porque vivís cerca.

Esa idea del coche compartido es mucho más ecológica

y puede hacer que nuestro vehículo pase del grupo de muy contaminantes

al de poco contaminantes.

Vamos a ponerlo entre medias.

Así mucho mejor.

Como hemos visto, hay muchos medios de transporte terrestres

y muchas maneras de ir al colegio.

A lo mejor no siempre tenemos la posibilidad de utilizar

un medio de transporte nada o poco contaminante

como es el patinete eléctrico o la bici,

pero lo que podemos hacer es buscar alternativas más ecológicas

como es el transporte público o el coche compartido.

La salud del planeta nos lo va a agradecer.

Recordad de todas maneras que siempre está en vuestras manos

la última opción.

Mejor que en vuestras manos, yo diría que en vuestros pies.

Y es ir caminando. Es una manera muy sana y 100% ecológica.

Nos vemos pronto.

Yo me voy a sacar el carnet de moto y el de coche

y el de autobús y el de camión.

-Muy bien, Nacho, pero todavía eres pequeño para poder conducir.

-Lo que pasa es que tú eres demasiado grande.

No sé ni cómo entras por las puertas.

-No, Nacho, a lo que me refiero es que aún no tienes edad suficiente

para poder sacarte el carnet de conducir.

-¿Cómo? ¡Pero qué injusticia!

Si yo fuera presidente,

todos los mapaches podrían conducir,

incluso los más pequeños.

-Nacho, pero puedes conducir otros vehículos terrestres,

como la bicicleta.

-Yo quiero, yo quiero.

Pero ¿cómo me sacó el carnet de bicicleta?

-No hace falta. Solo necesitas saber montar en bicicleta

y entender el lenguaje visual de la carretera.

-Ah, ¡qué bien! Pero no sé qué es esa cosa rara que has dicho.

-El lenguaje visual de la carretera, muy fácil.

Las señales y todo eso. -Ah, esos símbolos raros

que hay por todas partes montados en unos palos

y con formas diferentes.

-Eso es. -Pues no me suena. (RÍE)

-Por suerte tenemos a Juan Carlos que nos explica esto y mucho más.

-Hola, terrícolas, en mi planeta hay algo

que no conseguimos entender.

Cómo habiendo tantos vehículos terrestres,

se chocan tan pocas veces.

-¿Tú sabes por qué? -Sí, sí, lo sé.

Mi amigo el robot ha descubierto que los terrícolas,

aparte de comunicarnos mediante palabras,

tenemos diferentes formas de hacerlo.

Por ejemplo, las calles están llenas de dibujos.

Los llamamos señales de tráfico. Y yo creo que es gracias a ellas

es por lo que los vehículos no se chocan tantas veces.

Y no solo eso, amigo robot,

los terrícolas tenemos dos formas de comunicarnos.

Una es la comunicación verbal, tanto hablada como escrita,

en la que usamos palabras;

y la otra es la comunicación no verbal en la que usamos gestos,

sonidos o, como he dicho antes, dibujos.

El robot está investigando

y ha descubierto esta forma de comunicación

que tenemos para los transportes terrestres con dibujos.

Por ejemplo, en la primera señal que se fijó fue esta.

Pensaba que si pisaba las líneas blancas

le podía secuestrar un ovni.

Y así que lo que iba haciendo era ir dando saltitos

para evitar pisar las líneas blancas.

Luego, alguien le dijo que esa señal servía

para avisar a los coches que por ahí cruzaban peatones

y que se llamaba paso de cebra.

Y no solamente cruzan las cebras, sino que también cruzan leones.

jirafas... Es una broma, es una broma.

Ha descubierto que hay cuatro tipos de señales:

Las redondas indican prohibición.

Esta significa prohibido pasar.

Las cuadradas azules dan información.

Por ejemplo, aquí sabemos que hay un parking.

Las triangulares advierten de algún peligro.

Aquí nos indica que hay una curva peligrosa.

Y las redondas azules con una flecha indican la dirección

que hay que seguir.

-Tengo que avanzar en mi investigación.

¿Me ayudas a descifrar algunas señales?

Esta, por ejemplo, ¿qué significa?

-A ver, Robot, recuerda, es triangular

y advierte de un peligro.

Avisa a los conductores de que hay un cole cerca

y que un niño o una niña puede cruzar la calle sin darse cuenta.

Si significara que llegamos tarde al cole

seguro que los papis y las mamis

tendrían una clavada en nuestra casa.

Y, claro, es que los adultos van siempre tan deprisa.

¿Y esta otra qué significa?

A -ver, Robot, esta señal avisa que hay un coche

que ha tenido un accidente y está en la calzada.

Así que tenemos que conducir con precaución

para no chocar contra él

o también evitar atropellar a algún peatón

que se puede encontrar en la calzada.

¿Te imaginas que todos los coches al pasar por esa señal

hicieran la croqueta?

Sería superdivertido, pero también un poquito peligroso.

Cuando el robot vio esta se puso a girar la señal.

Se pensaba que era una rueda y había que girarla.

Hasta que llegó un policía y le regañó

y le dijo que desde dónde estaba la señal

y en la dirección que indicaba la flecha no se podía aparcar.

-¿Y esta qué significa?

-Te avisa de que puede haber un atasco.

Es difícil que se te suba un coche a la cabeza.

Recuerda, la comunicación no verbal no usa palabras.

Puede ser con gestos, sonidos o dibujos.

Las señales de tráfico

son una forma de comunicación no verbal.

-Creo que con toda esta información,

en mi planeta vamos a plantearnos inventar

vehículos terrestres ecológicos,

porque los ovnis contaminan mucho.

Eso sí, tendremos que adaptar señales,

como, por ejemplo, esta.

-Hasta la próxima, terrícolas.

-¡Va, James! Enséñame a montar en bici.

-Sí, sí, ya voy.

Uy, sí que tienes ganas. -Sí.

Voy a ser el mapache más rápido del mundo.

Cuando la gente me vea pasar,

va a ver solo una mancha gris alejándose.

-Uy, no sé si es una buena idea dejarte conducir

un transporte terrestre tranquilo. -Tranquilo, voy a tener cuidado.

Por cierto, ¿tienes alguna rampa por ahí?

Quiero hacer saltos y acrobacias. -Espera, espera, espera.

Nos estamos olvidando de lo más importante.

-Ah, es verdad, la vivienda.

¿Tienes algo de basura por ahí?

-Nacho, me refería a la seguridad.

-Ah. Yo me sentiría más seguro si hubiera merendado algo.

-Nacho, antes de subirte a un transporte terrestre

hay medidas de seguridad que tomar. -Ah, claro, claro, es verdad.

-Venga, pues que te vea. -Pero ¿los mapaches también?

-Nacho, claro, los mapaches también, todos.

Mira, Alex nos enseña cuáles son.

-¡Yuju!

Aquí estoy.

Hola, superatletas.

Me encanta ir en patines, en monopatín,

en patinete o en bicicleta.

Pero os habréis fijado

en una cosa, ¿verdad?

Sí, eso es. Voy muy bien protegido.

Si no llevara todo esto, no disfrutaría igual.

Si me caigo, puede que me haga daño.

Pero nada comparado a lo que me haría

si no llevara estas protecciones.

Para movernos en cualquier medio de transporte terrestre

tenemos que usar unas medidas de seguridad.

Algunas tienen que ver con protecciones que nos ponemos

y otras tienen que ver con cómo nos comportamos.

Cuando montamos en monopatín, en patines o en patinetes,

solemos usar las mismas protecciones.

¿Cuáles son?

Eso es, el casco, las rodilleras,

las coderas y las muñequeras.

Solo en el caso del patinete no usaría las muñequeras

porque, si no, no me puedo agarrar al manillar.

Ten en cuenta que si me caigo

lo primero que va a tocar el suelo es mi cuerpo

y mi piel se va a dañar.

Así que, cuanto más protegido esté, mejor.

Además de todo esto, llevo algo que no es nada seguro.

¿Adivinas qué es?

Eso es. Cuando patines, no lleves un bolso suelto como este.

Podría engancharse y hacerte caer.

Mejor usa una mochila.

Para circular con seguridad no utilices ni aceras ni calzadas.

Ve por el carril bici o en pistas habilitadas para ello.

Y muy importante, ni se te ocurra agarrarte a una bici

o cualquier otro vehículo si vas en monopatín o en patines,

es muy peligroso.

Imagínate que frena de golpe. Te chocarías.

Soy superfan de la bici.

Con ella puedo recorrer muchísimos kilómetros,

además, hacer un montón de deporte.

¿Qué medidas de seguridad se te ocurren?

Eso es. La bici es un vehículo,

y aunque es más recomendable usar el carril bici,

puedes ir por el arcén o calzada

al lado de los coches.

Por eso tienes que ser lo más visible posible

y, por supuesto, usar luces en el casco y en la propia bici.

¿Qué medio de transporte nos queda?

El coche.

Cuando vamos en coche siempre, siempre, siempre

debemos usar el cinturón de seguridad.

Cuando somos pequeños usamos unas sillas especiales como estas,

que varían según vamos creciendo.

Esta nos aporta más seguridad que el asiento y el cinturón

porque nuestro cuerpo es chiquitito.

Ah, y por mucho que pidas a tus padres

sentarte en el asiento delantero, hasta que midas un metro y medio

y sentado tus pies lleguen al suelo,

deberás usar los asientos traseros para tu seguridad.

Ya sabes, las medidas de seguridad

son esenciales cuando uses monopatín,

patines, patinete o bici, o cuando vayas en coche.

Recuerda usar tus protecciones

y comportarte de manera adecuada para evitar sustos o accidentes.

Hasta la próxima.

Ah... ¡No puede ser!

-Oh, mis sensores detectan un mapache muy cansado.

-Ay, Conexa, estoy agotado.

Me desmayo.

-Vaya. Iniciando protocolo de reanimación.

Pegando un calambrazo en tres, dos, uno...

-No, no, un momento, Conexa.

No me des ningún calambrazo, ya estoy bien.

-Reanimación exitosa.

-Ay, Conexa, he subido una cuesta enorme.

Casi me da algo.

-Según mis cálculos, lo más probable es que sea

por tu propia culpa, Nacho.

-¿Eh? Eso es imposible. Nunca nada es por mi culpa.

-"Bip, bip", según Internet, ante una inclinación

de más de diez grados, la forma óptima de subir una cuesta

es realizando movimientos zigzagueantes.

-Ah, muy bien, Conexa.

Pero ¿me lo puedes traducir en mi idioma?

-Claro. Sigue las instrucciones.

Uno, mira al frente.

-Vale. -Dos, presta atención.

-Muy bien.

Ahora nuestro profesor de matemáticas,

Miguel, se encargará de explicártelo en tres, dos uno...

-"Mapachachi".

Hola, matemaníacos y matemaníacas.

¿Tienes botas de montaña y quieres hacer un paseo por el campo?

Vamos a hacer un recorrido y vamos a calcular las distancias.

Queremos ir al punto B, que es la cima de la montaña.

Y vamos a salir desde el punto A, que es el pueblo.

Tenemos dos opciones: ir en línea recta

o ir serpenteando,

como el movimiento sinuoso de una serpiente.

¿Cuál es la opción más corta?

Pues podemos comprobar que la opción más corta

es la línea recta, ¿por qué? Porque si quito aquí esta cuerda,

veo cómo al final el trayecto es mucho más largo.

Miren. Lo podemos comprobar fácilmente.

Lo cierto es que el ser humano ha hecho muchos caminos en zigzag

para subir la montaña

cuando la pendiente es muy pronunciada

en vez de subir en línea recta.

¿Y por qué creen que han hecho eso?

Pues es porque suaviza la pendiente

y así podemos subir muchísimo mejor.

Con el zigzag podemos hacer incluso el doble

o el triple de distancia,

pero a veces en la montaña no hay línea recta.

Si hacemos el camino en zigzag,

afrontamos muchísimo mejor la pendiente

porque el desnivel es menor.

Vemos aquí esta foto del teleférico.

Con el teleférico sí que podemos subir en línea recta,

pero el camino es en zigzag.

También podemos utilizar un tren cremallera

que nos aproveche y nos sube a la montaña.

En el caso de los coches,

el desnivel viene indicado con una señal como esta.

También suelen ser tramos con muchas curvas

porque así evitamos el desnivel

y también tenemos que tener muchísimo cuidado con la velocidad.

Al haber muchas curvas hay que bajar la velocidad.

Imagina que quieres subir una montaña

y vamos a ir de A a B como antes.

Pero ahora vemos la montaña desde arriba.

Si vemos la montaña desde arriba,

vemos que el punto B es como si fuese aquí,

una línea recta en llano.

¿Qué ocurre? Que el punto de A a B en llano es mucho más corto

que este plano inclinado.

También nos puede ocurrir que al subir la montaña

nos encontremos con un río

y tenemos que hacer el camino según el curso del río.

¿Qué podemos construir para evitar que el camino sea tan largo?

Pues claro que sí.

Podemos construir algunos puentes por aquí

y así tendríamos el camino muchísimo más corto.

Nos podemos encontrar con otra figura geométrica

como el círculo.

Y para ir de A a B ¿qué podemos hacer?

Pues lo mejor que podemos hacer es ir así

por el centro en línea recta, es decir, atravesando el diámetro

mejor que haciendo la mitad de la longitud

de la circunferencia, que es un camino más largo.

Ya sabemos si, por ejemplo, estamos en el circo,

podemos cruzar de A a B yendo por el centro

y no dando la vuelta alrededor de la carpa.

Vamos a hacer un pequeño repaso.

Hemos visto que el camino en zigzag es más largo

que el camino en línea recta. Pero ¿qué ocurre?

Que en la montaña muchas veces utilizamos

el camino en zigzag para aliviar la pendiente.

También hemos visto cómo el plano desde arriba,

el plano desde arriba, se convierte en un llano,

que es un camino más corto que el plano inclinado.

Bien. También, si nos encontramos en un río,

pues nos aliviaría tener puentes. ¿Para qué?

Para no tener que hacer todo el camino en zigzag.

Y también vimos que el diámetro es más corto

que la mitad de la longitud de la circunferencia.

Como siempre que subimos una montaña,

tenemos que bajar, y me he acordado

que hay un dicho que dice que subimos siempre con el corazón,

pero bajamos con las piernas.

Así que matemaníacos y matemaníacas,

cojan una buena mochila y siempre bajen con buen pie.

Hasta la próxima. Nos vemos.

-Ay, cómo cuesta.

Nacho, pero ¿qué haces con todo eso?

-Espera, James, que ya voy.

-Pero cuidado, que no pierdas el...

(Golpes)

Equilibrio.

-Ay, ¡qué rabia, James!

Ya sé que contamina, pero necesito que traigas tu coche.

Tengo que mover mis cosas. -Nacho, ¿qué cosas?

-Pues mi basura y mis cáscaras de sandía.

Cosas importantes.

Y con la bicicleta ya has visto que no se puede.

-Mira, creo que tengo una idea.

-No las voy a tirar a la basura, si las he sacado de ahí.

-No era eso. ¿Qué me dirías si te dijese que puedes hacer

tu propio vehículo para llevar tus cosas?

-Pues yo te diría: "Menuda 'mapachada'".

Es lo que vamos a hacer con Orilo y Arlequina

en el reto de hoy. -Menuda "mapachada". ¿Lo ves?

He dicho que lo diría.

-(TATAMUDEA) Pero Orilo. ¿Qué haces?

-Arlequina, estoy intentando ordenar mi habitación.

Estoy llevando mis cosas a otro sitio,

pero se me caen por el camino todo el rato.

-Normal. Es un montón de cosas.

Orilo, ¿tú has oído hablar de las carretillas

o de los carritos que sirven para transportar cosas

de un lugar a otro? -Pero qué cosas tienes.

Claro que he oído hablar.

Si tuviera uno, lo usaría, pero no tengo.

-Bueno, pero podemos construir uno. Imagínate, con ese carrito

podrías llevar cosas incluso más grandes que estas.

Un montón de cosas muy chiquititas, pero todas ahí.

Y de un viaje te lo llevas.

Incluso podrías transportar a tu mascota.

Uy, Arlequina, entonces podríamos hacer

varias vagonetas como las de las minas

y construir unos raíles en casa

y llevar así las cosas de un lado a otro.

-A ver, Orilo, bueno, sí, esa es la idea,

pero me parece que te estás viniendo un poquito arriba.

Tenemos que construir algo más pequeño que una vagoneta,

que tiene que entrar por las puertas de casa.

Además, no creo que quisieras poner

raíles de tren entre el salón y tu habitación.

Además, podemos utilizar materiales reciclados, Orilo.

Así les daríamos una segunda vida. ¿Qué te parece?

-Arlequina, creo que ya tenemos reto.

-Aquí tenemos todos los materiales que nos servirán

para construir nuestra carretilla.

Mira, lo más importante de todo, una caja que vamos a reciclar

para darle una segunda vida.

Aquí meteremos todo lo que queramos.

Pero, ojo, hay una parte de la caja muy importante.

Estas solapas de aquí las vamos a recortar.

Por eso utilizaremos una tijera.

La recortaremos, pero no las tiramos,

porque con ellas vamos a hacer, Orilo...

-Las ruedas.

Fijaos en estos dos círculos. Mira qué bien me han quedado.

-Perfectos.

-Porque he hecho un "truqui, truqui",

he utilizado un CD.

Se lo podéis pedir a vuestros abuelos o abuelas,

seguro que tienen alguno.

Lo colocáis encima de la solapa,

dibujáis los círculos y los recortamos.

Con estos dos círculos que han quedado exactamente iguales,

los pegamos uno con otro y utilizaremos un eje

para que la rueda pueda girar,

que pondremos a través de la rueda

y nos permitirá que se mueva.

Para evitar que la rueda se vaya de un lado a otro

podemos utilizar dos tapones de botella como topes.

-Pero nos queda un elemento fundamental de la carretilla,

estos palos de aquí, que nos servirán

para poder cogerla.

Seguro que tenéis palos en casa, en el recogedor o en la escoba.

Necesitamos dos, uno por lado.

Los pegaremos a cada lado de la carretilla,

bien con cinta aislante

o bien podemos hacer unos agujeros por aquí delante

para incluir los palos.

Muy importante dejar una zona del palo por fuera.

Será la zona que agarraremos.

Por eso es buena idea poner unos manguitos

aquí en los extremos del palo para poder agarrar

nuestra carretilla sin hacernos daño en las manos.

-Y cuando tenemos todos los elementos

solo nos queda unirlos para montar nuestra carretilla.

La rueda irá en la parte de delante.

Y después tenemos que decorarla.

Decorarla como nos guste,

con nuestro estilo, para que diga: "Esta carretilla mola".

-Mirad qué carretilla más chula nos ha quedado.

Mira su rueda delantera, sus asas para poder arrastrarla.

Su fuego para decorarla. Es perfecta.

-Y no solo es bonita, Arlequina, también es muy funcional.

Con ella voy a poder llevar todos mis peluches

de un lado a otro.

Voy a poder llevar a Chuchi, a Michi, a Puchi, a Tiki, a Mochi,

a Cuqui y, por supuesto, a "Oi, oi".

Mira. -Es perfecta, Orilo.

Ahora es tu turno. Haz tu propia carretilla en casa

y puedes transportar incluso a tu mascota de un sitio a otro.

Nosotros nos vemos en nuestra próxima aventura.

(AMBOS) Adiós.

-James, ya está.

Ya puedo conducir un coche oficialmente.

Ya estoy preparado. -Espera, espera, espera.

¿Eso quiere decir que tienes carnet de conducir?

Sí, tengo el carnet "mapacho" de conducción.

-Nacho, pero eso no es válido para conducir aquí en España.

-Bueno, en España no, pero sí en Mapachilandia.

¿A que me vas a dejar tu coche?

-No, Nacho, conducir un coche es una gran responsabilidad.

Además, tienes una bicicleta muy chula.

-Ya, pero cansa mucho. -Pues puedes ir

en transporte público.

-Bueno, vale, cogeré el transporte público,

pero lo voy a hacer por el planeta.

-Bien dicho. Oye, por cierto,

¿te has dado cuenta de la hora que es?

-¿Qué hora es? -Empieza el informativo.

(AMBOS) "Está mapachando".

(Música)

"Está mapachando".

Bienvenidos y bienvenidas a "Está mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias

"pache lo que pache".

Buenas noticias. El mapache conductor más gracioso

presenta este programa.

No es un coche. Pero cuando arranca,

no hay quien le pare, se llama James Van der Lust.

-Hola, Nacho. Oye, al final. ¿Bicicleta o autobús?

-Prefiero el autobús, la verdad. A mí que me lleven

que, si no, me canso.

-Es un transporte perfecto para ti.

-Eso es. Buenas noticias. Animales de todo el mundo aprenden

sobre vehículos terrestres tras ver el programa.

Este fantástico perrete ha decidido aprender a manejar el patinete

para no contaminar tanto.

Y la verdad es que no se le da nada mal.

(RÍE) Un perrete en patinete.

-Increíble, pero cierto.

Estos chicos de Vietnam construyen su propio coche en un año.

Estos jóvenes vietnamitas tenían un sueño:

tener un flamante coche deportivo,

pero no tenían dinero para comprar uno.

Así que, ¿qué hicieron?

Se pusieron manos a la obra y empezaron a construir uno.

Lo más increíble es que lo construyeron

con materiales reciclados,

incluyendo arcilla que sacaron de la Tierra.

Sí, sí, arcilla, como lo oyes. Fue un proyecto largo y complejo.

Tardaron un año entre todos,

pero es increíble ver cómo unos cuantos amigos

convierten un montón de hierro y material reciclado

en un llamativo coche deportivo

y, además, apto para circular en carreteras.

A cualquiera que le digas que ese cochazo lo hicieron

unos jóvenes con arcilla y mucho esfuerzo, no se lo creen.

-¡Guau! Qué "mapachada" de coche, James.

Oh. Qué buena idea he tenido.

Voy a hacer mi propio coche con cáscaras de sandía.

-Uy, pues mucha suerte. -No la necesito.

Seguro que va todo sobre ruedas. ¿Lo pillas, James?

-Sí, lo pillo. Pero no hace tanta gracia.

-Ah, ya entiendo. Porque contamina mucho.

Bueno, no te preocupes. Hago mejor un autobús.

-Uy, entonces vas a necesitar un montón de cáscaras.

Vas a tener que comer mucha sandía. -Pues venga, después del programa,

que tengo mucho por comer.

-Bueno, "clanners", hasta aquí el programa de hoy.

Utilizad vehículos terrestres que contaminen poco.

Hasta pronto.

(Música)