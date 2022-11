¡Te traigo la luna!

(Alarma)

(Ruido de demolición)

(Silbido de admiración)

(Ruido de demolición)

(Música de cabecera)

Hola, "claners", el programa que os traemos hoy

es para aventureros espaciales como Nacho Mapacho.

-James, mira lo que he encontrado en el basurero.

-Guau, sí, un telescopio.

-Sí, pero está roto,

porque no se ve la tele. -Nacho, un telescopio

no sirve para ver la televisión. -¿Cómo que no?

Si su nombre lo dice. "Tele", para ver la tele.

"Escopio", para que la vean los mapaches.

-Nacho, un telescopio sirve para ver las estrellas, por ejemplo.

-Ah, yo a eso le llamo espejo.

Me miro y veo la mayor estrella de la televisión,

¡Nacho Mapacho! (RÍE)

-Yo me refiero a las estrellas que hay en el cielo.

Y también puedes ver a la Luna.

-Ah, para eso con asomarme a la ventana tengo suficiente.

-Pero con un telescopio lo puedes ver más cerca, con nitidez.

Y también puedes ver planetas.

-Ah, planetas.

-No sabes lo que es un planeta, ¿verdad?

-Claro que sí, es algo que es muy muy plano.

Esa mesa es muy planeta.

Este suelo es muy planeta.

Esa pared es muy planeta.

¿Con quién te crees que estás hablando?

-Yo me refiero a los ocho planetas que tenemos en el Sistema Solar.

-Ah, si es sobre esos planetas, no tengo ni "mapacholera" idea.

-Mira, pues Kate nos habla de ellos, y en inglés.

-Me parece "mapachástico".

"Very mapachal".

(NIÑOS GRITANDO) "¡Yes!".

(NIÑOS) ¡Guau!

(NIÑOS) ¡Bien!

(Propulsores)

¡Yuju!

¿Qué tal el telescopio, Nacho?

-Sigue roto, James. -¿Por qué?

-Porque se ve solo la mitad de la Luna.

-Claro, es que ahora está

en menguante. -¿Eh?

¿Luna con guantes?

-No, no, no, menguante.

Ya sabes, decreciente. -Eh...

-La Luna tiene cuatro fases,

dependiendo de la posición que tiene con la Tierra y el Sol.

Y ahora está en cuarto menguante.

-Creo que ya lo entiendo.

Cuando la Luna está en el cuarto con guantes,

solo se ve la mitad porque la otra mitad lleva guantes.

Lo he pillado, ¿no?

-Bueno, no exactamente.

Piensa que antes la Luna estaba en fase llena.

-¿Llena de qué, de sandía?

Cuántas cosas en común tenemos la Luna y yo.

Yo hace un rato estaba lleno de sandía.

-No, pero es que la Luna no siempre está llena.

-Yo tampoco estoy siempre lleno,

pero cuando me lleno, puede ser por sandía,

por pizza o por basura.

-Creo que hoy no nos estamos entendiendo.

-Yo lo estoy entendiendo perfectamente,

pero tú hoy te estás explicando regulín.

-Mira, ¿qué te parece si le damos paso a Mamen,

que nos lo explica,

y lo vemos los dos juntos. -Sí, creo que te va a venir bien.

Hola, niños y niñas. ¿Qué tal estáis?

Llegáis a tiempo para mi lección de astronomía.

Si Isaac Newton nos explicó la ley de la gravedad

con ayuda de una manzana,

yo os voy a explicar las fases de la Luna

con esta naranja.

(NIÑOS) ¡Bien!

La Luna es el único satélite natural que tiene nuestro planeta Tierra.

Realiza dos movimientos de manera sincronizada.

Uno es de rotación, sobre sí misma.

Y el otro, de traslación, alrededor de la Tierra.

Cuando digo que los hace de manera sincronizada,

quiere decir que tarda lo mismo en hacer uno y otro,

así que siempre nos enseña la misma cara.

Hay otra mitad de la Luna que nunca vemos,

es la cara oculta de la Luna,

que ha dado pie a muchas historias y leyendas.

La Luna es el segundo cuerpo celeste que más brilla en el cielo.

El primero es el Sol.

Pero la Luna no emite luz, la refleja.

Lo vamos a explicar

con ayuda de nuestra naranja y de este flexo,

que va a ser nuestro sol particular.

Todo depende de la posición de la Tierra y de la Luna

con respecto al Sol.

Cuando pasa por delante, la Tierra proyectará su sombre

sobre la Luna,

que en su ciclo irá dándole distintos aspectos

creando las distintas fases:

fase de cuarto creciente, de luna llena,

de cuarto menguante o de luna nueva.

¿Queréis saber un dato muy curioso?

Cuando la Luna se aproxima a la fase de luna nueva,

cuando casi no se ve la Luna, siempre podemos ver

el resto de la circunferencia con un leve resplandor.

Ese resplandor se llama resplandor de Da Vinci,

él lo descubrió.

Fijaos la próxima vez.

(NIÑOS) ¡Guau!

Mirad, otro dato curioso.

Cuando la Luna está en su fase creciente,

tiene la forma de una de mayúscula.

Y cuando está en su fase menguante o decreciendo,

toma la forma de una ce mayúscula.

A ver, que yo piense.

Creciendo, con forma de de.

Y menguando o decreciendo, con forma de ce.

Desde luego, ¡la Luna es una mentirosa!

Pero ¿sabéis qué os digo?

Que seguro que recordáis este truco y cada vez que la veáis,

sabréis decir perfectamente en qué fase se encuentra, ¿a que sí?

(NIÑOS) ¡Bien!

Con una manzana, Newton explicó la ley de la gravedad,

y con ayuda de un flexo y de una naranja,

hemos explicado las fases de la Luna. Vamos a repasarlas.

Dependiendo de la posición de la Tierra y de la Luna

con respecto al Sol, se proyectarán sobre la cara

que vemos de la Luna, distintas sombras.

Cuando esas sombras son parciales, vemos solo una parte de la Luna,

estará en cuarto creciente o en cuarto menguante.

Y recordad que la Luna es un poco mentirosa.

Tendrá forma de de cuando esté creciendo

y forma de ce cuando esté decreciendo.

Cuando veamos la cara de la Luna totalmente iluminada,

será luna llena.

Recordad que la Luna refleja la luz que le llega del Sol.

Y cuando esté totalmente oscura, solamente veremos

el resplandor de Da Vinci, y será luna nueva.

¿Habéis visto cuántas cosas hemos aprendido sobre la Luna?

No hay como mirar al firmamento

para aprender los secretos del universo.

¿Y qué me decís de la fruta?

Han sido unos grandes aliados de la ciencia desde hace siglos.

Yo creo que además me voy a merendar esta fruta

porque tiene muchas vitaminas y porque me va a ayudar a entender

la siguiente lección de ciencias. Nos vemos pronto.

Ahora sí que lo entiendo, James. -Muy bien, Nacho.

-Claro, que si me lo hubieses explicado

con una sandía, habría sido todo más fácil.

-¿Con una sandía?

-Claro. La sandía también pasa

por todas sus fases. Primero, está llena.

Luego, queda a la mitad.

Y, al final, no queda nada.

Igualito que la Luna.

-Vale, pero te estás dejando la parte creciente.

-Esa parte me toca a mí, porque me la como

y crezco. (RÍE)

-Qué gracioso, Nacho. -No es nada nuevo.

Por cierto, una pregunta.

-Claro, dime.

-¿La Luna es más grande que una sandía o más pequeña?

-No, no, la Luna es inmensamente más grande que una sandía?

-Pues no lo parece.

-Claro, como está muy muy muy lejos...

-Oh.

-Qué "mapacheidea".

Si compro una sandía y me alejo mucho,

¿será más grande?

Uh, me voy a poner las botas.

¡Qué ingenioso que soy! (RÍE)

-Este Nacho no está entendiendo nada.

"Claners", os dejo con Miguel Ángel, que os habla del tamaño de la Luna.

Hola, "matemaniacos" y "matemaniacas".

¿Veis lo que tengo aquí?

Es la Luna, la he empequeñecido

para explicarles lo grande que es.

Si miran al cielo, probablemente, piensen que el Sol y la Luna

tienen el mismo tamaño, ¿a que sí?

Son esferas de luz que parecen iguales.

Pero ¿y si les digo una cosa?

¿Si les digo que la Luna es mucho más pequeña que la Tierra

y muchísimo más pequeña que el Sol?

¿Que no? Vamos a verlo.

¡Yuju!

¿Saben una cosa? El diámetro de la Luna, es decir,

su anchura, ¡es de 3.500 kilómetros!

Es muchísimo, ¿a que sí?

Pues ¿qué tal si les digo que el diámetro de la Tierra es,

nada más y nada menos, ¡que 13.000 kilómetros!

¡Es muchísimo!

Claro, vemos aquí la Luna.

Esto sería el equivalente a la Luna.

Pues la Tierra sería el equivalente

a esta pelota de tenis que tengo aquí.

El diámetro es cuatro veces mayor.

¿Y qué tal si les digo

que la distancia entre la Tierra y la Luna es una barbaridad?

Parecen muy cerca pero, en realidad,

¡están a 400.000 kilómetros de distancia!

Esto es como separar 30 veces el diámetro de la Tierra

desde la Luna. Así sería. Uno, dos, tres, cuatro, cinco,

seis... Vamos, es que no llego. ¡Mira!

¡Está lejísimos, lejísimos!

(NIÑOS) ¡Guau!

¿Y qué tal si les hablo del Sol?

El Sol tiene un diámetro

¡de 1.400.000 kilómetros!

Muchísimo. Es, nada más y nada menos,

que 100 veces el diámetro de la Tierra.

Por ejemplo, si esta pelota de baloncesto

que tengo aquí fuese el Sol,

¿la Tierra qué sería?

La Tierra sería esta pequeña lenteja que tengo aquí.

Y la Luna, una mera mota de polvo.

¿Y saben la distancia a la que está el Sol de la Tierra?

¡Pues está a 150.000.000 de kilómetros!

Está lejísimos.

Es como poner 100 veces el diámetro del Sol así

respecto a la Tierra.

Una, dos, tres, cuatro, cinco...

Es que no tengo espacio para calcularlo.

Mejor vamos a utilizar esferas más pequeñas.

(NIÑOS) ¡Bien!

¿Ven esta naranja?

Pues esta naranja ahora representa el Sol.

Y la Tierra estaría representada

por esta cabeza de alfiler que tengo aquí.

La distancia sería 100 veces el diámetro del Sol,

algo que aquí, a simple vista, no puedo hacer.

Pero voy a hacer lo siguiente,

voy a poner el alfiler aquí.

Estupendo. ¿Y ahora qué?

Sería 100 veces la distancia

del diámetro del Sol Una, dos, tres, cuatro,

cinco, seis, siete ocho, nueve, diez...

Así hasta 100. ¡Vaya viaje me he dado!

¡Estoy lejísimo!

(RÍEN)

Ya ven que las matemáticas están en todas partes.

Hemos utilizado distintas esferas

para representar la distancia entre la Tierra, el Sol y la Luna.

Por ejemplo, esta naranja representaba el Sol.

Y esta cabeza de alfiler representaba... ¿Qué?

Representaba la Tierra.

En este caso, la Luna sería tan pequeña que no la veríamos.

Estoy seguro que ahora verán el Sol y la Luna con otros ojos.

Pero siempre desde la Tierra.

Hasta la próxima, "matemaniacos" y "matemaniacas".

Vale, James, ya he entendido lo de la fases de la Luna

y también lo de su tamaño.

Ahora solo me queda ir a la Luna y comprobarlo por mí mismo.

-Pero, Nacho, ¿cómo vas a ir a la Luna?

-Pues en el primer autobús que pase.

-A la Luna no se va en autobús.

-Pues ¿en patinete? -Tampoco.

-¿Y en bicicleta? Lo he visto en alguna película.

-No, no, en bicicleta tampoco.

-¡Ay, James! ¿Cómo se va a la Luna?

-A la Luna se va en cohete. -¡Uh, fantástico!

Pues voy a coger el primer cohete que salga.

-No, pero es que no funciona así, no es tan fácil.

-No puede ser tan complicado, James.

Yo soy Nacho Mapacho y consigo todo lo que me propongo.

-Te tienes que preparar muchísimo si quieres ir a la Luna.

-¡Yo estoy preparadísimo!

-Nacho, es muy pero que muy difícil pilotar una nave espacial.

-Pues aprendo, que aprendo rápido.

Ya me imagino comiendo basura espacial.

Se me hace la boca agua.

James, ¿dónde está la estación de cohetes?

-Mira, empezamos por el principio con Orilo y Arlequina,

que nos enseñarán a hacer un cohete. -Fantástico.

Así construyo el mío propio.

Control a nave, ¿me escuchas?

-Alto y claro. Pero, una cosa... -No, no, nada.

Seguimos con el protocolo.

¡Conecta oxígeno!

-Vale. Sí, mira, oxígeno conectado, pero...

pero una cosita, Arlequina. -Después, Orilo.

¡Activa los alerones! -Vale, activo los alerones.

Activados, pero es que es muy... -¡Revisión de provisiones, Orilo!

-Vale, sí. Provisiones: bocata, pizza,

-Bien. -...fruta, pastillas para el mareo.

-Muy bien. -Está todo, lo que pasa...

¡Control de la plataforma, iniciamos el despegue!

-Pero... -¡Cuenta atrás!

-No, pero... -¡Diez!

¡Nueve! -No, alto.

-¡Ocho! -¡Escúchame!

-¡Siete! -Arlequina, no.

-¡Seis! -Basta.

¡Arlequina, que me cago!

¡No, se acabó!

¡Houston, tenemos un problema!

¡Un problema gordo!

¡El astronauta Orilo se caga!

Yo me bajo. -Pero ¿cómo que te cagas, Orilo?

-Que me cago del miedo... -Ay, ¿de miedo?

-Claro que sí, hombre.

Salir ahí, hasta el espacio, siendo un astronauta.

Esto da mucho miedo. Yo me retiro.

-¿Te retiras? -Sí.

-Pero no puedes retirar, Orilo,

que mira la que tenemos aquí montada.

-Bueno, pues yo qué sé, en vez de mandar

una nave espacial tripulada, ¿por qué no mandamos

un cohete no tripulado?

-Con lo mismo, ¿eh? Con sus reactores,

con su combustible, pero sin tripulación.

Un cohete hecho con materiales reciclados

y que no contamine. -Me gusta mucho esa idea, Orilo.

De hecho, creo que ya tenemos reto.

(Música animada)

Ay, Arlequina, qué alivio que no vayamos al espacio.

Porque para ser astronauta hay que ser muy valiente.

Y yo soy valiente, pero hasta que se acaba la atmósfera.

-Ya, ya, es verdad, Orilo.

Nos ha faltado un poquito de entreno.

Por eso vamos a hacer un cohete no tripulado,

es decir, sin astronauta.

-Y el combustible de nuestro cohete vamos a hacerlo

con materiales que tenemos por casa.

Materiales que, además, no contaminan.

Vamos a usar vinagre y bicarbonato.

-Y aquí los tenemos: vinagre y bicarbonato.

Mira, cuando juntamos estos dos reactivos,

se genera una reacción química.

Lo vais a ver.

Vamos a echar un poquito

de bicarbonato en la botella.

Así, perfecto.

Y lo vamos a juntar con un poco de vinagre,

así, que es líquido.

Y vais a ver que se va a generar una reacción química

que desprende un gas.

Este gas es dióxido de carbono.

Y el gas que se desprende,

lo vamos a utilizar para propulsar nuestro cohete.

-Fijaos, aquí tenemos una gran cantidad de gas

que si lo dejamos salir de golpe,

al salir, generará una fuerza de acción

que, por la tercera ley de Newton,

generará sobre el cohete una fuerza de reacción

que lo impulsará hasta el infinito y la "tromborontoesfera".

Claro que sí. -¡Qué chulo, Orilo!

¡Yuju!

Oye, ¿y cómo vamos a hacer el cohete?

-Para preparar el cohete vamos a utilizar

una botella vacía.

Este será nuestro cohete.

-¡Uh, pero hay que decorarla! -Sí, sí.

-Que esta queda así un poquillo "birriosa".

¡Mira qué pedazo de cohete

me he currado yo usando una botella! Es chulísimo, ¿eh?

-Muy importante que tomemos un tapón que no se enrosque,

un tapón que cuando se acumule el gas dentro de la botella,

lo pueda empujar hacia fuera

para que el gas salga e impulse el cohete.

Y también muy importante,

necesitamos una rampa de lanzamiento,

un lugar donde poder apoyar el cohete

para que salga hacia arriba.

-Y tan sencillo como recortar una botella.

Esta puede ser nuestra rampa de lanzamiento.

Ya veréis.

Ponemos el cohete con el tapón

mirando hacia abajo.

Así, muy importante que el tapón

no dé con la base de la rampa, que quede un trocito.

-Perfecto, ahora lo que tenemos que poner

son los dos reactivos dentro de la botella para generar el gas

y que el cohete salga hacia afuera.

¿Vamos a lanzar el cohete? -¡Vamos a lanzarlo!

-¡Vamos allá!

(Propulsor)

¡Añade, Orilo, el combustible!

-Vamos con un poco de bicarbonato.

-Y ahora, el vinagre.

-Ponemos el tapón bien cerradito.

Y vamos allá, a que salga el cohete.

(NIÑOS) ¡Guau!

¡Qué pedazo de lanzamiento!

Ahora es tu turno. Recuerda.

¡Y a volar!

-Nos vemos en la próxima aventura. (AMBOS) ¡Adiós!

¿Qué tal, Nacho?

-Bien, James.

He decidido que todavía no voy a ir a la Luna.

Voy a aprender primero muchas más cosas.

-Muy bien. ¿Y por eso has traído a Conexa?

-Claro.

Conexa, ¿cuál fue el primer ser vivo que vio el espacio?

-El primer animal en orbitar la Tierra fue una perrita.

Se llama Laika.

Y fue en 1957.

-Vaya. Ya no voy a ser el primer animal.

-Bueno, pero podrías ser el primer mapache.

-¡Ah, eso es verdad!

¡Me convertiré en una leyenda!

-Como la del hombre lobo.

Conexa, háblanos del hombre lobo.

-De acuerdo.

De acuerdo, el hombre lobo es un hombre normal

que se convierte en lobo durante los días de luna llena.

-Uh, yo seré el primera mapache en pisar la luna.

Y cuando haya luna llena,

comeré basura a la luz de la luna.

-Bueno, entonces ya tienes tu propia leyenda.

Y mira, ahora Juan Carlos nos habla

de leyendas relacionadas con la Luna.

(AÚLLA)

(AÚLLA)

Hola, superlingüistas.

Estaba representando la leyenda del lobo que encontró

a la luna enredada en un árbol y la liberó.

Estuvieron jugando hasta el amanecer.

Y la luna le robó la sombra al lobo para que nunca le olvidara.

Desde entonces, los lobos aúllan a la luna llena

pidiendo que le devuelva la sombra a aquel lobito.

(NIÑOS) ¡Bien!

Pero ¿sabe qué es una leyenda?

Es una historia fantástica o real deformada por la fantasía.

Es transmitida de generación en generación de forma oral o escrita.

Porque hemos visto en esta leyenda

que hay elemento fantásticos, ¿verdad?

Porque... ¿puede un lobo jugar con la luna?

Pues yo diría que no.

¿Y los lobos solo aúllan a la luna llena?

Tampoco.

Se ha descubierto que los lobos aúllan al amanecer

y al atardecer, para reunirse tras la caza,

y en las distintas fases de la luna.

¡Guau!

Hubo un escrito, Ovidio,

que hace 2.000 años escribió una historia sobre hombres lobos.

Licaón era un rey que se volvió loco y empezó a comerse gente.

Sí, sí, a personas.

Zeus, que lo descubrió, se enfadó mucho

y lo convirtió en lobo.

(Trueno)

Entonces, Licaón se pasa las noches de luna llena

aullando pidiendo perdón.

Oye, oye, no te vayas a asustar, que es solo una leyenda.

Las leyendas se han ido contando a lo largo de los años

de muchas maneras diferentes.

Incluso, se han hecho películas de hombres lobo.

Pero ¿creéis que existen en realidad?

No.

Yo creo que no.

Por lo menos, yo no he visto ninguno.

Los lobos son animales que viven en los bosques

y se alimentan cuando tienen hambre.

Además, están en peligro de extinción.

Igual este tipo de leyendas ha tenido algo que ver.

La luna también ha inspirado a escritores

como Gustavo Adolfo Bécquer, autor de "El rayo de luna".

Trata sobre un chico al que paseando bajo la luna,

le pareció ver el vestido de una chica.

La siguió hacia su casa y allí pasó algo inesperado.

No te voy a seguir contando.

Te voy a dejar con la intriga para que busques esta leyenda

y lo descubras.

¿Y después?

¿Te atreves a escribir tu propia leyenda?

(NIÑOS) ¡Bien!

Ya hemos visto que la Luna está presente en algunas leyendas.

Pero ¿crees que estará en otros textos literarios?

Pues sí.

Concretamente, en canciones y poesías.

Mira, te voy a recitar una que es muy popular.

Luna, lunera, cascabelera.

Ojos azules, cara morena.

Debajo de la cama tienes la cena.

(RÍEN)

En el día a día utilizamos frases relacionadas con la Luna.

A ver, voy a pensar alguna.

Ya lo tengo.

¿Y si tú le dices a algún amigo o amiga:

"Ey, que estás en la Luna"?

¿Qué le tratas de decir?

Claro, eso es.

Que está distraído.

Es una frase que utilizamos comúnmente cuando alguien está

un poco despistado y no nos está haciendo caso.

A ver, otro ejemplo que pienso.

Ya lo sé yo.

¿Y si alguien te dice:

"Oye, para, para, para, no me pidas la Luna"?

¿Qué te está tratando de decir?

¿Que le des la hora?

¿Que le estás pidiendo algo imposible?

¿O que le estás pidiendo algo de comer?

¡Perfecto, lo tienes! Eso es,

que le estás pidiendo algo imposible.

No sé qué tendrá la Luna

que ha inspirado a tantos y a tantas artistas.

Oye, ¿y por qué no preguntas en tu casa si conocen

más leyendas sobre la Luna?

Y si no las conocen, las podrías escribir tú.

Hasta la próxima.

James, ¿sabes que he descubierto que hay una luna de fresa?

¿Habrá una luna de sandía?

-Sí, pero no es que sea de fresa.

Se dice así porque es la primera luna de verano,

y coincide con la maduración de las fresas.

-Entonces ¿hay luna de sandía o no?

-No, lo siento.

-Ay.

¡Cuántas ilusiones rotas en un momento!

-Bueno, pero puedes comerte las sandías que quieras

sin que sea luna de sandía. -Eso es verdad, James.

(RÍE)

-Mira, si quieres ahora, de camino, nos compramos unas sandías,

pero antes empieza el "Está mapachando".

-¡Uh, es verdad! ¡Corre, que empiezan las noticias!

(Música de cabecera)

"Está mapachando".

Bienvenidos y bienvenidas a "Está mapachando".

el noticiero mapache que da las noticias "pache" lo que "pache".

Buenas noticias, Nacho Mapacho, el mapache loco,

presenta este informativo.

También me acompaña James Van Der Lust.

Hola, James. -Hola, Nacho.

Demos las noticias rápido,

antes de que te conviertas en mapache lobo.

-Sí, que tenemos un montón de noticias.

Vamos, vamos.

-Pues vamos a ello, porque hoy empezamos

con unos adorables animales muy fans de la Luna,

los murciélagos diadema.

Hay murciélagos de muchos tamaños pero ¿cómo te quedarías

si ves un murciélago diadema?

Este tipo de murciélago, también llamado zorro volador,

viven en las selvas de Filipinas, y están considerados

como los mayores murciélagos del mundo, con una media

de 1,5 metros y un peso de 1,2 kilos.

Son muy importantes en la selva,

ya que dejan caer semillas durante su vuelo

y ayudan al bosque a regenerarse.

Estos simpáticos animales pueden volar más de 40 kilómetros

en una sola noche buscando comida.

-Voy a hacerme amigo de ellos y pedirles que me lleven volando

por toda la ciudad. -Desde luego que no pierdes

ni una oportunidad.

-Es muy importante si quieres avanzar en la vida.

Tienes tanto que aprender de mí, James.

Seguimos.

Aunque os parezca increíble, Nacho Mapacho ha tenido

otros predecesores peludos en su carrera hacia la vida.

Este es Jan, el primer chimpancé

en volar al espacio.

En 1961, Jan se convirtió en todo un héroe

y, tan solo unos meses después, se atrevieron a volar

los humanos.

Quiero ser como Jan y ser el primer mapache que vuele alto,

tan algo como la Luna.

¡Ay, ay!

-Si quieres ir a la Luna cuando seas mayor,

debes seguir los pasos de Mae Jameson.

Mae Jameson desde que era niña tenía muy claro

que quería ser científica, y estaba segura

de que quería ir al espacio. Finalmente, en 1992,

lo consiguió, siendo así

la primera mujer afroamericana en viajar al espacio.

Viajó abordo del Endeavour

en la misión SPS-47.

Y estuvo durante ocho días en el espacio

realizando experimentos.

-¡Uh, atención!

Porque siguiendo el ejemplo de la perrita Laika,

muchos perretes se están entrenando

para convertirse en perro astronautas.

como este valiente perrete de "Perromanía",

que está entrenando duramente en la cinta de correr.

Malas noticias, amigo, a la luna hay que ir en cohete,

no andando.

Una pregunta, James. ¿En la Luna hay mapaches?

-No, Nacho, no lo creo.

-Pues nada, me va a tocar ser el rey de los mapaches allí también.

-Vaya, qué suerte.

-Ay, sí, sí, sí.

Nos llamaremos los mapaches lunares.

Puede que allí me cambie de nombre.

-¿Ah, sí? ¿Qué nombre te vas a poner?

-Ignacio Mapacio,

el rey del espacio. (RÍE)

-Bueno, vas a venir a vernos, ¿no?

-No lo sé, James.

Necesito espacio. (RÍE)

Hasta luego, terrestre.

-Bueno, "claners", hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos.

(Música animada)