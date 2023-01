Aprendemos en Clan - ¡Tiburón a la vista!

(Música de cabecera)

Hola, clanners.

Bienvenidos al programa de hoy.

Hoy tenemos un tema que algunos os va a dar un poquito de miedo.

¡Ya está aquí la estrella del programa!

Nacho Mapacho, cuánto tiempo.

A ver si adivinas cuál es el tema de hoy.

Hola, James. Has dicho que daba miedo.

Así que... no sé...

¿El camión de la basura?

No, Nacho. Te voy a dar una pista. Mira, va por el mar.

¡Ah! ¿El camión de la basura va por el mar?

¿Y no se hunde?

No, Nacho. Digo que el tema de hoy es un animal marino

que va por el mar.

Y además a algunos les da un poco de miedo.

No sabría qué decirte.

A mí no me da miedo nada.

Bueno, excepto el camión de la basura.

Y el agua con jabón.

Y los perros y los autobuses.

Y... -Mira, el tema de hoy

es un animal marino

que tiene muchos dientes en la boca y que asusta bastante.

Ahora ya sabes de lo que te hablo, ¿no?

Si tiene muchos dientes,

da miedo y vive en el mar,

un mapache no es, ¿no?

No, Nacho, es el tiburón.

¡Un tiburón! ¿Dónde?

¡No me comas! ¡Cómete a James que yo soy muy guapo!

No, tranquilo, no hay ningún tiburón.

No tienes que tener miedo.

Pero los tiburones son muy interesantes.

Ah, ¿sí?

¿Y qué tienen de interesantes?

Un montón de cosas. Mira, por ejemplo,

un tiburón puede tener en la boca hasta 300 dientes.

Tiene que tardar horas en cepillarse los dientes.

Oye, ¿cuántos dientes tengo yo?

Mira, mejor Orilo y Arlequina nos hablan de los tiburones.

¿Los has contado ya?

¿Qué es eso que tienes ahí, Orilo?

Hola, Arlequina.

Es un diente de megalodón.

Los tataratatarabuelos de los tiburones actuales.

¡Pero qué pedazo de diente!

Imagínate cómo tenía que ser el megalodón.

¿Te imaginas que tuviésemos unos dientes así de grandes?

Pues sería un problemón, Orilo,

porque no podríamos cerrar la boca.

Se nos quedarían los dientes así.

En los seres humanos

cuando nacemos no tenemos dientes

y los primeros dientes que nos salen son los dientes de leche,

que son pequeñitos porque al nacer nuestra mandíbula es pequeña.

A medida que vamos creciendo y la mandíbula

se nos hace más grande, los dientes de leche se caen

y nos salen unos dientes que serán

definitivos.

Esos ya sí, para toda la vida.

Dientes definitivos. Eso no les pasa a los tiburones.

Los tiburones cada vez que pierden un diente

lo regeneran, les sale otro nuevo.

A nosotros no nos pasa eso.

Si se nos cae un diente, de los dientes definitivos,

ya no lo regeneramos más.

Además no tenemos tantos dientes como los tiburones.

Pueden llegar a tener hasta 3000 dientes.

Y nosotros, los seres humanos, ¿cuántos creéis que tenemos?

Solo 32.

Tenemos delante los incisivos,

luego vienen los caninos,

después están los premolares

y al fondo del todo están los molares.

Espera. Mejor no te los toques tú mismo

porque no se te entiende lo que estás diciendo.

Mira, vamos a verlos mejor así.

¿Ves? Perfecto, muy bien.

Ahora sí. Los incisivos tenemos:

cuatro abajo y cuatro arriba.

Y sirven para cortar los alimentos.

Los definitivos salen entre los 6 y los 8 años.

Después tenemos los caninos.

Estos que son más puntiagudos

y sirven para desgarrar los alimentos.

Los definitivos nos salen entre los 9 y los 12 años.

Los premolares que están un poquito más atrás

también tenemos cuatro abajo y cuatro arriba.

Y son un poco más planos porque nos sirven

para triturar los alimentos.

Los definitivos salen entre los 8 y los 10 años.

Y los de atrás del todo son los molares,

las muelas, que son los más grandes, las más fuertes.

Y también planas

para terminar de triturar bien bien todos los alimentos.

Tenemos seis molare arriba y seis molares abajo.

Qué montón de dientes, Arlequina.

Todos bien colocaditos. Estos son todos, ¿verdad?

No, estos no son todos. Parecen ya muchos,

pero nos quedan cuatro más:

las muelas del juicio.

Dos arriba y dos abajo.

Que suelen salir entre los 18 y los 25 años.

Pero a veces son un problemón.

porque no nos queda espacio en la boca

para las muelas del juicio.

Y cuando empiezan a salir... ¡hala!

se nos mueven todos los otros dientes.

Por eso hay gente que se las tiene que sacar.

Pero, Arlequina, me estoy dando cuenta de una cosa.

Tenemos el mismo tipo de diente abajo que arriba.

¿Por qué? -Muy bien visto, Orilo.

Porque los dientes tienen que encajar.

Los incisivos tienen que encajar para cortar,

los caninos para desgarrar y los molares para triturar.

Por eso es muy importante que nuestros dientes encajen bien.

Además,

nos salen los dientes definitivos más o menos

hacia los 12 años

y nos tienen que durar toda la vida porque toda la vida comemos.

Hay que cuidarlos mucho, Arlequina, para que duren.

Hay que cuidarlos muy bien.

Por eso es fundamental limpiarlos, cepillarlos.

Mira, ya que estamos, te voy a cepillar los dientes.

Es muy importante cuidarlos.

Recordad que hay que cepillar los dientes

unas tres, cuatro veces al día.

Muy bien, así. Y mejor si es después de cada comida.

Ahí, ya está, Orilo.

Toma, el cepillo para ti.

Nosotros nos vemos en nuestra próxima aventura.

¡Adiós!

No entiendo cómo les caben tantos dientes en la boca.

Yo con los que tengo no tengo sitio para más.

Están todos apretujados.

Es porque los tiburones tienen varias filas de dientes.

Y tú y yo tan solo tenemos una.

¡Qué morro!

Yo quiero otra fila de dientes.

¿Otra fila? ¿Para qué?

Pues una fila para masticar basura

y la otra para masticar sandía.

Soy un genio.

Menudas ideas.

Oye, a ver si sabes cuántos dientes tiene por fila un tiburón.

Pues si tiene 300 dientes

y varias filas, hacemos el cálculo.

Un diente por aquí, un diente por allá.

Le quitamos la muelas y nos da un total de...

¡ni idea!

Tranquilo, que para saber cuántos dientes

tienen por fila los tiburones

podemos utilizar la división. Miguel nos enseña cómo.

Hola, matemaníacos y matemaníacas. ¿Qué tal?

Resulta que me han dicho

que los tiburones tienen un montón de dientes en la boca.

El tiburón blanco tiene hasta 3000 dientes,

repartidos en distintas filas.

Yo tengo aquí un tiburón un poco más pequeño

que tiene 300 dientes,

repartidos en diez filas.

Entonces, ¿cuántos dientes tendrá por fila el tiburón?

Bueno, creo que es mejor empezar por un tiburón un poco más pequeño.

Vamos a pensar que el tiburón tiene 30 dientes

y que los tiene repartidos en diez filas.

Pues ¿cómo hacemos?

Pues yo tengo aquí mi tabla

y tengo dibujadas las filas.

Venga, 10 filas. Vamos a ir colocando los dientes fila por fila.

Un diente, dos dientes, tres dientes...

Así hasta completar los 10 primeros dientes.

Pero recuerden que tenemos 30 dientes.

Bien, hemos colocado los 10 primeros, la primera decena.

Vamos a colocar la segunda decena.

Colocamos los siguientes.

Entonces tendríamos ya 20 dientes colocados.

Y nos vamos a por la última decena,

que tendríamos los 30 dientes ya colocados.

Entonces, ¿cuántos dientes tendría por fila si tuviese 30 dientes?

Tendría tres... tres dientes por fila.

Bueno, ya que hemos calculado el tiburón pequeñito, el de 30,

vamos a irnos al de 300 dientes.

Venga. Tenemos un tiburón grande con 300 dientes.

Claro, ¿qué pasa? Que son muchos dientes.

Pues vamos a imaginarnos que tenemos así

los dientes por filas.

Y decimos que tenemos aquí

con las barritas,

que cada cuadradito como este

equivale a un diente.

Entonces ¿qué pasa? Que tenemos 10 dientes

y equivale a una barrita.

Una decena.

Bueno.

10 decenas, es decir, 10 decenas como esta...

Bien. ¿Qué sería? Serían 100 dientes.

Pero...

no tenemos 100 dientes, tenemos 300 dientes.

Es decir, ¿tendríamos cuántos? Tendríamos tres centenas.

Es decir, 300 dientes serían tres centenas.

¿No? Porque esto de aquí, es decir, mis diez barritas

equivalen a 100 dientes,

que es una centena.

Muy bien.

Si vamos a colocar los dientes por filas,

¿qué hacemos? Yo creía que era mejor

colocarlos de 10 en 10, porque así es más fácil.

Ante un número tan grande es mucho más fácil.

Entonces,

tengo la misma tabla que antes.

Pero por filas,

en vez de ir colocando diente por diente,

que 300 son muchos.

Vamos a ir colocándolos de 10 en 10.

Bien. 10, 10, 10, 10.

Así. Y coloco mi primera centena.

Bueno.

Paso y coloco mi segunda centena.

Son 200, pero recuerden que teníamos 300 dientes.

Entonces coloco mi tercera centena, que serían mis 300 dientes.

Entonces,

¿cuántos dientes tendría por fila

si el tiburón tiene 300 dientes?

Tendría 30 dientes por fila.

Porque así las 10 filas por los 30 dientes

que tiene por fila,

son los 300 dientes del tiburón.

Lo que hemos hecho es dividir 300 dientes,

que tenía el tiburón, entre las 10 filas.

Y les voy a enseñar un truco para ponérselo más fácil.

Cuando tenemos cero tanto en dividendo como divisor,

podemos tachar y nos queda más sencillo.

Lo que vamos a hacer es tachar. Aquí tenemos uno y aquí tenemos dos.

Entonces podemos tachar aquí uno y aquí uno.

¿Bien? Y nos quedamos así.

Como podemos tachar uno aquí y otro aquí,

me queda 30 entre 1.

30 entre 1 es 30. Mucho más sencillo que 300 entre 10.

Pues imagínense que tengo otra. Tengo

3000 entre 100.

Pues como tengo dos ceros, puedo tachar dos ceros.

¿Bien? Entonces tacho dos

y me queda 30 entre 1.

30 entre 1 es 30.

Mucho más fácil que 3000 entre 100.

Vaya truco, ¿eh?

¡Hasta la próxima, matemaníacos y matemaníacas!

(Música)

Yo quiero un tiburón de mascota, James.

¿Me compras uno?

Pero los tiburones no son buenas mascotas.

Mejor que vivan en libertad.

Siempre dices lo mismo.

Ni tigres, ni osos, ni tiburones...

¡Menudo rollo!

Es que un tiburón puede llegar a ser muy grande.

¿Dónde lo meterías? -En casa de mi primo.

Y si es gigante, mejor.

Yo no quiero un tiburito, yo quiero un tiburón.

¿Tiburito?

Claro. ¿No era así?

Si es pequeño se le pone "lito"

y si es grande se le pone el "on".

Mapache pequeño, mapachito.

Mapache grande, mapachón.

O sea, que te refieres

a los aumentativos y a los diminutivos.

Eso, claro, lo que tú acabas de decir.

Pero tiburón no lleva aumentativo, la palabra es así.

En todo caso sería tiburoncito y tiburonazo.

¿Entiendes?

¿Entonces me compras el tiburonazo o no?

Mira, mejor escuchamos a Juan Carlos,

que nos hablará de los aumentativos y los diminutivos.

Atiende.

Hola, chicos y chicas. Hoy os voy a contar un truco para aumentar

o disminuir el significado de las palabras.

Y para eso me he traído unos cuantos juguetes,

que tenía de cuando era un poquito más joven.

Mira, fijaos lo que tengo aquí.

Voy a empezar con esta familia de perros.

Aquí tengo un perro.

Pero este es un perrito.

Y este es un perrazo.

¿Te has dado cuenta de cómo cambia el significado?

Cuando he dicho perrito o perrazo,

te has imaginado una cosa diferente.

Claro, porque si a la palabra perro le añado

una terminación que es "ito",

quiere decir que es pequeñito, como perrito.

Pero si le añado una terminación que es "azo",

nos imaginamos algo grande, como perrazo.

A eso le llamamos sufijos.

Seguro que te has fijado, pero cuando he dicho las palabras perrazo

o perrito, lo que no ha cambiado ha sido la raíz perro.

Ha sido igual.

Y es que para aumentar o disminuir el significado de las palabras

utilizamos sufijos diminutivos

o aumentativos.

Si quiero crear palabras que signifiquen algo pequeñito,

utilizo sufijos como -illo, -illa, -ito, -ita.

Como perrito, cajita,

cochecillo o librillo.

Y si quiero aumentar el significado utilizo sufijos aumentativos

como -azo, -aza, -ote, -ota, -on, -ona.

Como perrazo, cochazo,

librote o, como mi cabeza,

que es cabezón.

La tengo tan grande porque me caben muchísimas ideas.

Y una cosa muy importante.

Cuando formes el aumentativo o el diminutivo de una palabra,

tienes que tener en cuenta cuál es el género de la palabra.

Por ejemplo, si yo digo caja que es femenino,

para formar el diminutivo diré cajita.

No puedo decir cajito porque suena muy raro.

Y si quiero formar el aumentativo de libro,

que es masculino, diré librazo.

No puedo decir libraza.

Espero que hayas prestado mucha atención

porque te pongo a prueba.

Vamos a ver si eres capaz de encontrar el aumentativo

de la palabra bolsa.

Te doy tres opciones.

¿Cuál crees que es?

Muy bien, bolsón.

Ya veo que has prestado atención.

Vamos con la segunda.

Ahora tienes que encontrar el diminutivo de la palabra silla.

¿Cuál de las tres es?

¿Seguro?

No, no, esa no es.

Es sillita.

Y ahora la última prueba,

la más difícil de todas.

Te voy a leer el texto de uno de mis libros favoritos,

donde tienes que encontrar aumentativos y diminutivos.

Y están todos mezclados.

Venga, presta mucha atención.

¿Qué, has sido capaz de encontrar los sufijos

aumentativos y diminutivos en estas palabras?

¿Has visto que los aumentativos y los diminutivos

nos ayudan a imaginar cómo son las cosas?

Cuando he leído que había una vez un monito narizón,

seguro que te has imaginado

un mono pequeñito con una nariz muy grande.

Estoy seguro de que hoy habéis aprendido un montón.

Así que con mi perro, mi cochazo y mi librito,

me voy en este momentito.

¡Hasta la próxima!

¡Anda! ¿Qué llevas puesto?

Ah, esto.

Es mi equipo especial para lo que voy a ser de mayor.

Pregúntame qué voy a ser.

Ah, vale. ¿Qué vas a ser de mayor?

Voy a ser adiestrador de tiburones.

Pero, Nacho, si eso no existe.

Ah, ¿no?

Entonces voy a ser

el primer adiestrador de tiburones del mundo.

Así es mucho más fácil ser el mejor.

Hombre, yo lo veo un poco peligroso.

Además, ¿conoces las medidas básicas de seguridad en el agua?

Pues claro.

No bebérsela si está congelada,

no meterse si está hirviendo

y lo más importante, no bañarse si hay tiburones.

O sea, que te las estás inventando.

¿Cómo lo sabes?

Porque las verdaderas medidas de seguridad en el agua

nos las va a explicar ahora mismo Álex.

Hola, superatletas.

Aquí me veis, preparado para salvar a cualquiera que está en peligro

o para enfrentarme a monstruos marinos,

aunque sea a puñetazos.

¡Niño! ¡Niño!

Sal del agua. ¿No ves todas las olas que hay?

Hay que tener mucho cuidado.

Desgraciadamente, en España se producen muchos accidentes

en piscinas y en playas.

Pero si somos prudentes, los podemos evitar.

¿Quieres ayudarme a evitar accidentes?

Vamos a ir a cada puesto de socorro para aprender consejos.

Vamos al trote.

Bueno, ya hemos llegado al primer puesto.

Como ves, "haz caso al socorrista".

Si te dice que no corras por el borde de la piscina

o que no te tires encima de la gente,

hazle caso.

Y pide a tus amigos y amigas que también respeten sus normas.

Vamos al siguiente puesto.

Aquí tenemos el segundo consejo.

"Cuidado al tirarte al agua".

Es muy importante la profundidad.

Me explico.

Nunca te tires al agua

si no sabes la profundidad que hay.

Por ejemplo, en playas, en ríos, en lagos,

podrías golpearte la cabeza contra una roca

si no sabes lo que hay debajo del agua.

En piscinas en las que haya trampolines, toboganes,

ten mucho cuidado al usarlos.

Siempre con seguridad

y si no te sientes muy seguro, no los uses.

Vamos a ver qué más consejos tenemos.

Ya hemos llegado.

"Cuidado al entrar al agua".

Si has comido, tomado el sol

o hecho ejercicio físico muy intenso,

ten cuidado al entrar.

Entra despacito, mójate los brazos, la nuca y el abdomen.

Y si ves que te mareas, tienes ganas de vomitar

o tienes visión borrosa,

sal inmediatamente del agua.

Esos cambios bruscos de temperatura

puede provocar desmayos.

Y es muy peligroso dentro del agua.

Vamos a ver qué más consejos nos deparan.

Vamos con el último consejo.

Si te bañas en el mar,

en el río, en un embalse, o en un lago,

jamás te alejes de la orilla.

Hay que tener mucho cuidado con las corrientes

que nos pueden llevar mar adentro o al fondo.

Pide ayuda siempre que estés en apuros y recuerda,

que en el agua nos agotamos mucho antes que en tierra firme.

Ya tenemos todos los consejos.

Vamos a hacer un repaso.

Siguiendo estos consejos podrás disfrutar y divertirte

en el agua sin preocupaciones.

¡Niños! ¡Niños!

Fuera del agua. Fuera del agua.

Si es que... No me puedo despistar ni un segundo.

Los socorristas tenemos que estar siempre ojo avizor.

¡Nos vemos pronto!

Nada. Ni uno, James.

Nacho, ¿ni uno de qué?

De tiburones.

He ido al pantano y he estado horas buscando.

No he encontrado ni uno solo.

Así no voy a poder ser adiestrador.

Claro, si es que al principio ya te he dicho

que los tiburones son marinos, no son de agua dulce.

Tampoco estaba tan dulce, sabía un poco a barro.

¿Cómo? ¿Que te has bebido el agua del charco?

No me cambies de tema.

Venga, ve arrancando el coche y el barco también,

que nos vamos al mar a buscar un tiburón.

¿Barco? Pero ¿qué dices?

Mapacho James, ¿no tienes barco?

¿Ni una lancha?

¿Ni un flotador grande?

¡Oh!

Así no voy a encontrar ningún tiburón.

Y yo quiero un tiburón, James.

Tranquilo, que no hace falta que vayamos al mar.

Mira, en el reto de hoy Orilo y Arlequina nos enseñan

a hacer nuestro propio tiburón.

¡Oh! ¡Tiburón a la vista!

Pero bueno, Orilo, cuántas cosas tienes hoy por aquí.

Sí, sí, sí. He reunido aquí a un montón de animales marinos.

Fíjate... la ballena, la mantarraya.

Pero mis animales marinos preferidos son...

los tiburones.

¡Mira qué bonitos!

Qué mogollón de tiburones tienes aquí, Orilo.

¿Y sabes cuántas especies de tiburones hay?

¿Cuántas? Pues... sé que hay muchas,

por ejemplo está el tiburón martillo,

que tiene esa cabeza tan bonita.

El tiburón tigre.

El tiburón blanco.

Pues no sé, ¿hay 10, 12, 15?

¿Especies de tiburones? Qué va, Orilo, hay muchísimas más.

Hay más de 400 especies de tiburones.

Tú imagínate, los tiburones convivieron con los dinosaurios

hace millones de años y han tenido

muchísimo tiempo para evolucionar.

Tanto que se han diversificado en un montón de especies.

Son alucinantes.

Son increíbles y están muy bien adaptados

a vivir en los océanos.

Fíjate, Arlequina, el esqueleto de los tiburones

no está hecho de huesos, pesaría demasiado.

Está hecho de cartílagos, así tiene más flotabilidad

y les da más elasticidad

para moverse rápidamente,

nadar muy rápido y ser más letales

a la hora de cazar sus presas.

Ay, las presas... No me gustaría a mí ser presa de un tiburón.

Porque tienen una boca...

Bueno, Orilo, hay tiburones que pueden llegar a tener

más de 3000 dientes.

¿Tú sabes lo que es eso? 3000 dientes en una boca.

Es mucho diente. -3000 dientes es muchísimo.

Aquí tengo yo un diente de un tiburón blanco.

¿Qué crees que pasa cuando estos dientes se le caen?

Pues que viene el Pececito Pérez.

Sí, sí, viene el Pececito Pérez.

Anda que no tiene que traer regalos, 3000 dientes...

Pero es que además al tiburón blanco le vuelve a salir otro diente.

Imagínate,

3000 dientes que cuando se caen, vuelven a nacer.

Hay tiburones que a lo largo de su vida

pueden llegar a tener 20 000 dientes.

Madre mía, 20 000 dientes en toda una vida. Es muchísimo.

Arlequina, ¿qué te parece

si dibujamos nuestro propio tiburón?

¡Pues me parece que ya tenemos reto!

Vamos a dibujar

nuestro propio tiburón, pero para eso

tenemos que entender muy bien

cuáles son las características

que tienen los tiburones.

Por ejemplo, Orilo,

¿en qué aguas viven los tiburones? ¿Qué crees?

Pues la verdad es que no lo sé, Arlequina.

En los océanos, aguas oceánicas, Orilo.

En las aguas abiertas de los océanos

y no a demasiada profundidad.

Ahí están nuestros amigos nadando.

También hay que investigar sobre sus características.

Qué hace de los tiburones que sean tiburones.

Pues cuál es su tamaño. Hay muchos tipos.

Está el tiburón pigmeo, que apenas tiene 20 centímetros.

Y hay tiburones que son enormes,

que llegan hasta los 7 metros de longitud.

O también sus aletas.

Como, por ejemplo, la característica aleta dorsal

de los tiburones, que es la que sale por el agua...

cuando están nadando y tú los ves de lejos y dices:

"¡Tiburón!" Ahí tenemos las aletas.

Así que dibujad el tiburón que queráis

con todas las características que queráis.

Yo he hecho el mío, Arlequina. -A ver.

A ver ese tiburón.

Pero, Orilo, después de todo lo que hemos explicado

de los tiburones,

que tienen esqueleto cartilaginoso,

con sus dientes, que están preparados

para nadar y perseguir a sus presas,

¿haces un tiburón con alas?

Y no solo alas, sino alas folclóricas.

Claro, porque tú puedes dibujar el tiburón que quieras.

Yo me he imaginado un tiburón palomo.

Bueno, vale, aceptamos tiburón palomo.

Ahora tienes que investigar cuáles son las características

del tiburón que quieras dibujar.

Dibújalo así, tan bien como le ha quedado a Orilo

y nosotros nos vemos en nuestra próxima aventura.

¡Adiós!

Y tendrá una cola de mapache,

una cresta de esas chulas que tienen los tiburones.

Sí, claro, la aleta. -Eso.

Y lo llamaré el "mapachetiburón".

El tiburón más mapachudo de todos los tiburones.

Que nombre más chulo. -Sí. Le voy a adiestrar

para que dé volteretas,

para que me traiga la basura

y para que me dé masajes en los pies.

Oye, ¿por qué no te haces biólogo marino?

Uh, no lo había pensado.

Es una buena idea.

Por las mañana seré adiestrador de tiburones

y por las tardes "bioloco".

No, se dice biólogo.

Son los científicos que se encargan de estudiar la vida,

en este caso, en el mar.

La verdad es que el mar me da la vida.

¿Y sabes qué más me da la vida?

No, ¿el qué?

Presentar nuestro informativo mapache.

Está "mapachando".

(Sintonía de informativos)

Bienvenidos a "Está mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias "pache" lo que "pache".

Buenas noticias.

El primer y mejor adiestrador de tiburones

Nacho Mapacho presenta este programa.

Malas noticias, también sale James Van Der Lust.

¿Qué tal, James? -Estupendo. ¿Y tú qué tal?

Buenas noticias.

Siguiendo mi ejemplo, animales de todo el mundo

están adentrándose en el mundo de los tiburones.

Este gracioso perrén de Perrusia

ha querido saber cómo sentirse tiburón por un día.

Así que se ha puesto su disfraz de tiburón

y se ha metido en la bañera.

Parece un auténtico tiburón.

Aunque no se mueve con la misma agilidad.

Es una nueva especie de tiburón. el "perriburón".

Encuentran un tiburón en Groenlandia

que, según los expertos, podría tener 512 años de edad.

Es difícil determinar la edad de un tiburón.

Por medio de varias pruebas científicas

se puede hacer una estimación.

Los científicos que encontraron este ejemplar de tiburón boreal

en el norte atlántico,

creen que podría alcanzar los 512 años.

Se trataría del animal vertebrado con más años de toda la tierra.

Menuda "mapachada".

Pero no le pega el nombre.

Yo le habría llamado el tiburón abuelo.

Bueno, cuando te hagas biólogo marino le puedes poner nombre

a todos los tiburones que descubras.

Qué buena idea.

Al primer tiburón que encuentre lo voy a llamar...

Gonzalo.

Gonzalo el escualo.

¡Ay, sí!

(Rugido)

¿Escuchas eso? -No, ¿el qué?

Puede ser un tiburón acercándose, James.

Ah, no, es mi nuevo temazo, dedicado a mi amigo el tiburón.

Escúchalo y flípalo.

# Atención a todos los bañistas.

# Hay muchas aletas a la vista.

# Vienen a escuchar esta canción.

# Mola mogollón, # nuestro amigo el tiburón.

# Tiene muchos dientes su sonrisa.

# A veces nada lento, # a veces va deprisa.

# Vaya donde va # siempre causa sensación.

# Mola mogollón mi amigo el tiburón.

# Hay muchas especies muy bonitas.

# Unas son enormes,

# otras chiquititas.

# Pero todas tienen un gran corazón.

# Mola mogollón mi amigo el tiburón.

# Puede que te asuste su visita.

# Pero no hace nada # sino se le irrita.

# Tú simplemente canta esta canción.

# Mola mogollón mi amigo el tiburón. #

(Música animada)

Clanners, nos tenemos que ir y recordad

que los tiburones son una parte muy importante

de nuestro ecosistema marino.

Hay que cuidarlos. ¡Hasta pronto!

(Música de cierre)