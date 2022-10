Aprendemos en Clan - Somos artistas

(Música)

¡Hola, clanners! ¡"Good morning", clanners,

o, como dicen en Euskadi, "egunon". Bienvenidos a "Aprendemos en Clan".

-Hoy tenemos un programazo. -No te muevas ni un "mapachimetro".

-¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Se te ha caído una lentilla

o se ha escapado una serpiente?

-La luz de tu pelo, tu barba de mapachote.

No te muevas. ¡No te muevas!

-No sabía que eras un artista.

-Ni yo, pero te he visto y me ha entrado la musa "mapacha".

-Pero ¿me estás pintando a mí?

-¡Calla! Pon las manos sobre la cabeza.

-Una mano en la cintura.

-¿Así? -Perfecto.

# Una mano en la cintura.

# Un movimiento sexy.

# Todo el mundo a vacilar. #

-Vale ya. ¿Qué estás pintando? A ver, dime.

-Tu retrato. Admira la belleza "mapacha".

Te lo regalo.

-A ver.

-(RÍE) Pero...

Pero si llevo un cubo de basura encima de la cabeza.

-Claro, es un retrato cubista.

-¡Qué va a ser cubismo!

Katherine, por favor, enséñale qué es el cubismo

a este melón. -¿No te gusta?

Inculto.

Oh.

(HABLA EN INGLÉS)

(GRITAN)

(Alboroto)

¿Ves? Esto es un retrato cubista.

-Si se llama "cubista" y no hay cubos de basura,

es una estafa. -(SUSPIRA) En el verdadero cubismo,

el pintor compone una imagen con su visión

desde diferentes ángulos.

-¿Ángulos? Me encantaría si supiera lo que son.

-No me digas que no sabes qué es un ángulo.

-¿El marido de la anguila?

-(RÍE)

Ese chiste debería estar en un museo.

-(GRUÑE)

Miguel, explícanos lo que es un ángulo,

a ver si se calla James.

¡Hola, matemaníacos y matemaníacas!

Soy Miguel Ángel Ruiz, vuestro profesor de Matemáticas,

y hoy tengo ganas de contarles una cosa.

Pensarán que estoy haciendo músculos,

pero la verdad es que no. ¿Saben lo que estoy haciendo

con mi brazo? Estoy haciendo ángulos, sí, sí.

Los ángulos son una parte muy importante

de la geometría y las matemáticas.

¿Y por qué? Porque los ángulos nos sirven

para comprender mejor el mundo. Y dirán: "Bueno, ¿y esto por qué?".

Porque los ángulos están en todas partes, sí, sí,

en todas partes. Y, como el ser humano

es muy curioso, ha querido llegar a entenderlo.

Pero nosotros también lo vamos a llegar a comprender

antes de finalizar el programa. Así que ahora viene lo divertido.

(GRITAN)

¿Dónde están los ángulos? Los ángulos están en todas partes.

Como hemos visto antes,

con mi brazo estoy formando ángulos, ¿verdad?

Y también aquí tenemos un libro, por ejemplo,

y vemos que tiene cuatro ángulos: 1, 2, 3 y 4. Están por todas partes.

Los vamos a ver.

¿Cómo se forman los ángulos?

Vamos a la pizarra.

Aquí ya han visto lo que es una línea,

un segmento de línea y una raya.

Tenemos dos segmentos de línea, ¿bien?

Si cogemos este y los unimos,

vemos que existe un punto de intersección aquí

porque ahora son dos líneas secantes, ¿bien?

¿Y qué ocurre?

Que, gracias a eso, se forman 4 ángulos.

Los vamos a ver.

1, 2, 3 y 4.

Ya sabemos cómo se forman los ángulos.

Ahora vamos a conocer muchos secretos, ¿bien?

Si nos fijamos, una circunferencia tiene 360 grados,

es el giro completo.

Vamos a conocer también otros secretos.

¿Saben que los ángulos tienen sus propios nombres?

Cada uno tiene su propio nombre. ¡Toma ya! Hay ángulos de 20 grados,

de 200, de 90 y de 180.

Y estos dos últimos vamos a ver que son muy importantes.

Vemos aquí por qué es importante el ángulo de 180 grados.

Si nos fijamos, el ángulo de 180 grados

es la mitad de la circunferencia, de 360,

y se denomina "ángulo llano". ¿Por qué? Porque es llano llano.

Han visto, ¿no? Justo la mitad de la circunferencia.

Bien.

Ahora la mitad de 180 es el ángulo recto, ¿bien?,

como nos deberíamos sentar,

así, recto, y mide 90 grados.

Ya hemos visto el de 180 y el de 90.

Ahora vamos a ver otros secretos

porque los ángulos están por todos lados.

Vemos que, vamos a ver, los ángulos menores de 90 grados

se denominan "agudos", aquí, el de 45, el de 50, el de 60.

Son menores de 90. Por eso se denominan "agudos".

Y los que son mayores de 90 se denominan "obtusos".

En este caso, es 110 grados. Así que hemos visto muchos nombres.

Vamos allá. Vamos a hacer un pequeño repaso.

Hemos visto que la circunferencia completa

son 360 grados.

Hemos visto que el ángulo llano son 180 grados.

El ángulo recto son 90 grados.

Cuando tenemos menores de 90,

son agudos y, cuando son mayores de 90,

son obtusos.

Ahora te toca a ti. Coge una hoja de papel.

Si nos fijamos, tiene 4 ángulos rectos.

¿Cuál es la suma de esos 4 ángulos?

Venga, te dejo pensando,

otro gran misterio de las matemáticas.

¡Adiós, matemaníacos y matemaníacas!

Píntame como esos mapachitos franceses.

-¿Franceses? ¿Algo tipo impresionista?

-No, más bien como yo:

impresionante.

-Va a ser difícil porque solo tengo un color.

-Eso es igual, los mapaches somos blanco y negro.

Pinta algo abstracto.

No, tipo pop.

Espera, espera, cómic.

No, no, algo enigmático.

-Ya lo tengo.

-¿Qué es eso? -Es un signo de interrogación.

Es lo más enigmático que hay. Se usa para escribir preguntas.

-¿Ahora viene Juan Carlos y nos lo explica?

-Sí. -"Mapachis".

¡Hola, amigos y amigas!

Soy Juan Carlos, vuestro profe de Lengua,

y hoy he empezado el programa con mucha energía.

Ahora voy a hacer una pregunta:

"¿Qué tal estáis?". ¿Notáis la diferencia?

Y es que hoy vamos a preguntarnos un sinfín de cosas

y a exclamar con entusiasmo otras muchas más.

(GRITAN)

Por ejemplo, una pregunta:

"¿Puedo comerme esta barrita de chocolate?".

Y ahora una exclamación:

"¡Puedo comerme esta barrita de chocolate, yuju!".

Si os dais cuenta, cuando hablo, utilizo un tono u otro

dependiendo de si es una pregunta o una exclamación.

Pero ¿qué pasa cuando escribo?

Por ejemplo, un escritor o escritora,

cuando escribe un libro y va a hablar el personaje,

utiliza unos símbolos especiales, que son los signos de exclamación

y de interrogación.

Se ponen al principio y al final de una oración

y esto nos indica cómo tenemos que entonarla.

Si ve un cuadro, me puedo preguntar

"¿quién pintó este cuadro?"

para averiguar quién ha sido su autor

o también puedo decir:

"¡Me encantan los colores que tiene este cuadro!".

Ahí pongo mucho entusiasmo y destaco que me gusta mucho

cómo está pintado el cuadro.

Una vez que están en el texto,

hay que recordar que son frases especiales.

Por ejemplo: "Cuando la niña abrió la ventana

y vio a su amigo, gritó: 'Es una trampa, sal corriendo'".

Y ahora vamos a ver la diferencia.

"Cuando la niña abrió la ventana

y vio a su amigo, gritó: '¡Es una trampa, sal corriendo!'".

¿Veis la diferencia?

Esto también sucede con las preguntas.

"El niño dijo:

'Te gustaría venir a mi fiesta de cumpleaños'".

Y ahora: "El niño dijo:

'¿Te gustaría venir a mi fiesta de cumpleaños?'".

¿Os dais cuenta de cómo la entonación es muy,

pero que muy importante? Ah, y os recuerdo una cosa:

cuando escribimos, tenemos que utilizar

los signos de interrogación

y exclamación al principio y al final.

Si os dais cuenta, son al revés:

al principio va de una manera

y al final va de otra manera diferente.

Y no hagáis como los ingleses, ¿eh?, que solo lo ponen al final.

Nosotros, en castellano, lo ponemos al principio y al final.

No lo olvidéis.

(GRITAN)

Creo que ya hemos practicado

bastante por hoy, abro interrogación:

¿te apetece que vayamos acabando?

Cierro interrogación.

Abro exclamación: ¡hasta pronto, amigos y amigas!

Cierro exclamación. ¡Adiós!

Voy a comerme el chocolatito.

Quiero que me dibujes

con una capa dorada y con una corona de laurel.

No, no, de alcachofas.

-Ajá.

-Y montado en un perro salchicha gigante

con una bufanda a rayas.

-A rayas, ¿no?

-Y en un trono hecho con cubos de basura.

-¡Listo!

-¿Ya? -Aquí lo tienes todo.

-Pero ¿eso qué es? -Un texto descriptivo.

Se usan palabras para describir una imagen.

¿Sabes quién te lo puede contar esto?

-¿Quién? -Juan Carlos.

¡Hola a todos y a todas! ¡Ya estoy aquí de nuevo!

Soy Juan Carlos.

Os voy a contar una cosa,

os voy a contar a quién estoy viendo.

Veo a un hombre moreno con unos ojos marrones verdosos.

Tiene una barba.

Le encanta enseñar Lengua y una de sus pasiones es la jardinería.

¿Sabéis lo que estoy haciendo?

Estoy haciendo una descripción de mí mismo.

¿Alguna vez habéis probado a describiros?

Os reto y os animo a que os pongáis delante del espejo

y os describáis a vosotros y a vosotras.

(GRITAN)

Pero ¿cómo? ¿Que no sabes lo que es describir?

Describir o, mejor dicho, una descripción

es contar con palabras lo que se está viendo

o lo que se está sintiendo.

Podemos utilizar para ello adjetivos.

Además, podemos describir personas,

animales, objetos, lugares.

Hay que ser claros y, sobre todo,

no nos tenemos que enrollar demasiado.

Para describir personas o animales,

me tengo que hacer una serie de preguntas.

Por ejemplo, para que lo veas más claro,

voy a describir esta foto.

Estamos viendo una perrita pequeñita.

Si te fijas, es de color blanco y marrón.

Tiene una cara muy simpática

y, además, es una perrita muy cariñosa.

Esta es mi perrita, que se llama Honey,

y la quiero un montón.

Si quiero describir lugares,

me tengo que hacer una serie de preguntas.

Se me está ocurriendo un juego.

Voy a haceros una pequeña descripción

a ver si adivináis de qué se trata.

Me encuentro en el Louvre,

un museo de París, uno de los museos más famosos del mundo.

En la sala, estoy admirando un cuadro.

Te está mirando fijamente

y es la sonrisa más enigmática de toda la historia de la pintura.

Ah, y la pintó Leonardo da Vinci.

¿Sabéis de qué se trata? ¿Te ha valido mi descripción?

¿Seguro? ¿Lo sabes?

Eso es, "La Gioconda"

uno de los cuadros más famosos

de todo el mundo.

Si quieres ser un buen descriptor o descriptora,

tienes que practicar muchísimo.

Y recuerda.

Sé conciso, no te enrolles, utiliza un lenguaje que se entienda

y, sobre todo, usa todos los adjetivos

que se te ocurran.

¿Sabes cómo puedes practicar?

Enseñando a tus amigos y a tus amigas todas esas fotos

que te has hecho cuando has estado de viaje.

Descríbelo como te he enseñado.

Utiliza todos los trucos que te he dado.

No olvides hacerte preguntas, como "¿qué?", "¿cuándo?", "¿dónde?".

Nos vemos en el próximo viaje.

No sé cuál me gusta más de las dos.

-El mío es "mapachudo" y el tuyo tampoco está mal,

porque salgo yo. -Han quedado muy bien.

-La verdad es que deberíamos llevarlas

a algún lugar. -Exacto, un lugar

donde todo el mundo pudiera disfrutar de ellas.

-Un lugar con otras obras de arte,

como un museo. -Yo había pensado un cubo de basura.

-(RÍE) -¿Qué es un museo?

-Un museo es un edificio donde la gente va a aprender

y admirar otras obras de arte: antiguas, modernas. Es increíble.

-¿Hay museos de sandías? -Orilo y Arlequina, los museos.

¡Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección

con Clowntífics!

Orilo, ¿qué haces?

-Estoy expuesto en un museo,

soy una obra de arte.

-¡Madre mía! Pues qué suerte tienes, Orilo,

porque los museos son lugares alucinantes, fantásticos,

con un montón de cosas por descubrir.

Tienen objetos, algunos de ellos de muchísimo valor

y muy antiguos, flipantes, como las momias

o los fósiles, pinturas, esculturas.

-Y a mí, porque mi sueño es estar algún día expuesto

en un museo.

-Pues agárrate la bata, Orilo,

porque tengo una misión muy especial para ti:

¡hagamos una incursión fortuita a un museo!

-Pero ¿colarnos en un museo?

Pero ¿colarnos en un museo, Arlequina?

-No. -Pero ¿qué estás diciendo?

¿Y si nos pillan? Pero ¡qué vergüenza!

-Que no, que no nos vamos a colar, Orilo,

que vamos a hacer una visita virtual

a un museo flipante:

el Museo del Prado.

-El Museo del Prado es uno de los mejores museos

del mundo mundial y universal.

¡A mí me encanta! ¡Vamos con esa visita virtual!

-Vamos allá. -Fíjate, fíjate.

Una de las primeras obras que se encuentra en el museo es

"El Cid", de Rosa Bonheur.

(Aplausos y gritos)

-¡Qué bonita obra!

Ahora te voy a enseñar yo, Orilo, una de mis obras favoritas.

Mírala. ¿La ves?

-Está llena de gente.

-Y de animales y de otras cosas.

-Cosas raras, verdad. Es la obra del tríptico

de "El jardín de las delicias" del Bosco. ¡Y mira ese cuadro!

¡Es uno de los más famosos del Museo del Prado! ¿No te suena?

"Las Meninas". Pero, un momento, está medio vacío.

Le encuentro como que le falta algo al cuadro.

¡Que falta Margarita! Pero ¿dónde se ha metido Margarita?

Madre mía, pero si está a punto de abrir el museo

y no tenemos a Margarita en "Las Meninas".

-¡No te preocupes, Arlequina!

-¿La gente qué va a decir?

-(ACENTO FRANCÉS) No hay problema porque yo soy

un gran pintor. ¡Yo dibujaré a Margarita!

Sacaré mi paleta de colores

y dibujaré a la infanta.

-Dibuja. -No hay problema.

-Yo voy a ver si falta alguien más.

A ver, los reyes están,

está ahí Felipe IV, Mariana de Austria,

ahí, en el espejo del fondo.

¡Y Velázquez, el autor del cuadro! Que está dibujando el propio cuadro.

Y las cuidadoras, las meninas, ahí están también.

El perro, qué importante es el perro.

El niño que lo está pisando. Tiene que estar pensando el perro:

"Ya vale con el niño".

Nicolasillo se llama.

Y también la enana, la enana Maribárbola.

Y el resto de gente de la corte.

Yo creo que no falta nadie más,

que ya está. -¡Y ya tengo

a la infanta Margarita!

-Te ha quedado muy bien, Orilo, muy bien, pero yo creo que el estilo

no coincide del todo.

Además, la infanta Margarita no estaba sonriendo en el cuadro.

Ay, Orilo, que la gente se va a dar cuenta

de que no está Margarita.

-¿Qué hacemos? -No hay problema

porque ha llegado mi gran momento.

-¿Tu gran momento?

-Yo sustituiré a Margarita y me convertiré en una obra de arte.

-¡Uy! Ay, no sé, Orilo.

Te queda bien, pero yo creo que Margarita tenía

un poquito menos de barba que tú.

¿Qué hacemos, Orilo? Si es que el cuadro...

Ya ha vuelto.

-¿Cómo? -Que ha vuelto ella sola.

-No. -Ahí está, ya está

el cuadro completo, con infanta y todo.

-(SE QUEJA) -Ya no hace falta que la sustituyas,

ya nos podemos ir, Orilo.

Ya está todo perfecto, ¿eh?

-Bueno, vale, pero vosotros y vosotras

no os olvidéis de visitar los museos.

-Que lo mismo un día os encontráis a Orilo expuesto.

¡Adiós!

Los museos son fascinantes: el Prado, el Museo Picasso.

-El Museo del Jamón. -El Reina Sofía, el Louvre.

-El Museo de la Basura. -¿Cómo? ¿Hay un Museo de la Basura?

-Sí, mira, lo van a explicar ahora en el informativo. Atento.

-¿A ver?

Pero, Nacho,

¿el informativo no lo presentabas tú?

-¡Es verdad! ¡Y tú! ¡Empieza "Está 'mapachando'"!

¡Corre, que no llegamos!

"Está 'mapachando'".

(RÍE)

Bienvenidos a "Está mapachando",

el noticiero mapache

que da las noticias "pache" lo que "pache".

Buenas noticias: hoy hablaremos de arte.

Malas noticias: también lo hará James Van der Lust.

-Hola, James. -Hola a todos.

-No me interrumpas. Hoy tenemos noticias "mapachonantes"

del mundo del arte. El mapache "youtuber"

Tito Raccoon ha entrado de lleno en el mundo del arte.

Este mapache cuyo canal de YouTube acumula

millones de visitas ofrece estas magníficas obras

de arte mapache realizadas con sus patitas magistrales.

-Con solo siete años de edad,

Mikail Akar, un niño alemán, ya es todo un pintor profesional.

Este niño conocido como "mini-Picasso" ha realizado ya

varias exposiciones de estilo abstracto

y ha provocado el interés

de varios museos y galerías internacionales.

-¿Siete años? Como mi abuela.

-¿Tu abuela tiene siete años? -Un año mapache son nueve de humano.

Es una adorable ancianita mapache

de siete años. -Anda, continúa.

-(CARRASPEA)

El artista callejero Bordalo II

convirtió la ciudad de Lisboa en un museo de basura

con estas increíbles obras de arte que retratan

animales realizados con basura reciclada.

La obra más importante es, sin duda, este retrato de uno

de los seres más hermosos que la naturaleza ha creado:

¡Nacho Mapacho!

# Nacho, Nachoman. # "I want to be" a Nachoman. #

-Clanners, nos vemos. Hasta mañana.

(HABLA EN INGLÉS)

