¡Pictogrameando!

(Sirena)

(Estruendo)

(Música)

Hola, "Claners", bienvenidos y bienvenidas

a "Prendemos en Plan". Hoy, vamos a hablar de... Uy.

¿Y esto? Qué raro.

Ya estoy aquí.

Hola, Nacho Mapacho, ¿qué pasa, muchacho?

Hola, James, ¿qué tal? ¿Cómo estás?

Muy bien, pero oye, Nacho, ¿y este mensaje? ¿Qué significa?

¿Cómo? ¿No lo entiendes? Pero si está clarísimo.

No, a ver, un mapache, un tenedor, un cubo de basura y un reloj,

¿qué quiere decir esto?

Muy fácil, James, que estaba comiendo

y que iba a tardar un poco en llegar.

¿Y que el muñequito con las gafas de sol?

Eso es para recordarte que molo mogollón.

No sé, Nacho, no lo entiendo,

¿por qué te comunicas conmigo con pictogramas me puedes llamar?

¿"Pictoqué"?

Pero ¿qué dices, James?

Te he mandado los emoticonos.

Los emoticonos son pictogramas,

tú sabes lo que es un pictograma, ¿verdad?

¿Me preguntas a mí sí sé lo que son los pictogramas?

¿De verdad le preguntas a Nacho Mapacho

si sabe lo que son los pictogramas?

¿De verdad te crees que yo no sé lo que son los pictogramas?

O sea, que no sabes lo que son los pictogramas, ¿verdad?

Ni "mapacholera" idea.

No te preocupes porque Miguel nos lo explica muy bien.

Hola, matemaníacos y matemaníacas.

A ver, a ver... A ver.

Pongo esto por aquí y este por aquí.

Decía que: "Hola, amigos y amigas".

Bueno, tengo que practicar un poco más con mis pictogramas.

¿Que no saben lo que son los pictogramas?

Pues es un lenguaje que en vez de utilizar palabras,

utiliza imágenes, que son pictogramas.

Y sirven para decir lo que quieras.

Por ejemplo, ¿qué ocurre si en la entrada de un comercio

nos encontramos con estos tres símbolos?

Pues, en primer lugar, lo que quiere decir

es que no permiten la entrada de perros ni mascotas.

En segundo lugar, que sirven comida.

Y en tercer lugar, que tienen un fácil acceso

para personas con movilidad reducida.

Gracias a los pictogramas,

podemos entender un mensaje sin saber leer o conocer un idioma.

Son dibujos o signos que no sirven para representar

cosas, figuras o conceptos abstractos,

como la cantidad o la alegría.

Nos permiten también enviar mensajes,

desarrollar la mente, o incluso, hacer nuestro horario del colegio,

algo como esto.

Por la mañana, saludamos a todos, dejo el abrigo y la mochila.

Comentamos la actualidad, trabajamos en clase, jugamos,

vamos al baño, almorzamos y salimos al patio.

Una vez descrito nuestro día a día,

podemos hacer otro tipo de mensajes.

Por ejemplo, ¿qué quiere decir el pictograma que voy a poner aquí?

Pues sí, representa un coche.

Porque los pictogramas representan mucho más que la figura concreta.

Da igual que sea un coche familiar,

un coche rojo o cualquier otro tipo de coche.

Igual que este pictograma que ven aquí.

Representa todo tipo de calzado imaginable,

da igual que sea marrón, negro o de cualquier otro color.

Y ahora, vamos a ver qué significa este pictograma

que les voy a poner aquí.

Les recuerdo que es un poco más complejo.

Vamos a verlo. Vamos a ver este de aquí.

Representa...

Pues sí, representa la palabra "mucho".

Ahora, claro, es un poco difícil,

pero vamos a ver qué quiere decir con el siguiente pictograma.

Si les coloco este aquí, se fijan que tiene menos bolitas que este.

Este tiene muchas bolas y este tiene, ¿qué?

Tiene pocas.

Por eso, este representa la palabra "poco"

y este "mucho".

Da igual que sean ciruelas, fresas o cualquier otra cosa.

Vamos a ver también qué significa

este pictograma que les voy a poner aquí.

Les voy a dar varias opciones.

Pues sí, significa "rápido".

¿Por qué? Porque el conejo es un animal muy veloz.

Además, gracias a la flecha

podemos saber el movimiento o la dirección.

Estupendo.

Estoy seguro de que gracias a los pictogramas

puedes describir tu día a día o tu fin de semana.

Puedes descargártelos de internet, recortarlos

y describir aquello que has hecho o que harás.

Yo, por ejemplo, voy a utilizar

estos pictogramas creados desde Aragón

para todos los colegios del mundo.

Y voy a representar lo que voy a hacer en mi fin de semana.

"Mucho". ¿Qué voy a hacer mucho?

Pues voy a comer.

Voy a jugar.

Y creo que también me voy a reír mucho.

Así que lo voy a poner aquí. Genial.

¿Y qué voy a hacer poco? Pues voy a estar triste muy poco,

voy a estar muy poco enfadado y también, como es fin de semana,

pues voy a ir muy poco al cole.

Así que pongo también el cole por aquí.

Los pictogramas son un lenguaje visual, universal e inmediato

que se entienden en cualquier cultura e idioma.

Lo mejor es que nos sirven para planificar nuestras tareas,

para ampliar nuestros conocimientos y para aquellas personas

que tienen dificultades en la escritura.

Lo mejor también es que son permanentes

y que podemos volver a verlos en cualquier momento.

Por ejemplo, pongo aquí esto.

Y pongo esto. ¿Y qué quiere decir?

"Adiós, amigos".

Hasta la próxima, matemaníacos y matemaníacas.

"Bip, bip, nuevo mensaje de Nacho Mapacho."

Pues venga, léemelo, a ver si lo adivino.

"Nacho dice:

'Un mapache, un tenedor, un cubo de basura y una sandía'."

-Creo que ya sé lo que dice. -Ay, ¿sí?

A ver, ¿qué te he dicho?

Pues muy fácil, que estabas... Espera, ¿comiendo? ¿Otra vez?

Estaba merendando, James. Y acabando de tomar el postre.

Pues mira, casi lo pillo. Un momento,

¿postre después de la merienda?

Ay, James, tengo tantas cosas que enseñarte...

Pues sí, la verdad es que un montón,

y la primera es cómo descifrar tus emoticonos.

Pues a ver si adivinas este.

(Pitidos)

"Venga, James, ¿qué crees que quiere decir?"

No sé, ¿que tengo que mirar algo?

No, que tienes que prestar atención a Orilo y Arlequina,

que nos enseñan a usar los emoticonos.

Hola, Arlequina, ¿qué estás haciendo?

¿Qué estás haciendo?

Orilo, estoy dejando un legado a la humanidad.

-¿Un lequé? -Sí, un legado, Orilo.

Pues algo que se deja a la gente que vendrá después de nosotros.

A los humanos del futuro.

Ah, ¿sí? A ver, a ver, que lo vea yo. Que lo vea yo.

-A ver. -¡Mira, Orilo! ¡Tachán!

Arte rupestre del siglo XXI.

Pero Arlequina, si son emoticonos.

Claro, pues igual que los prehistóricos

dibujaban escenas de su vida cotidiana

ahí en las paredes de la cueva,

yo he dibujado emoticonos,

que son la manera que tenemos actualmente

de entender el mundo.

Este tipo de lenguaje se llama lenguaje iconográfico

porque no utiliza palabras, sino imágenes.

Que se llaman también iconos o pictogramas.

Guay, Arlequina, se me está ocurriendo una cosa.

¿Qué te parece si hacemos como los egipcios

y mandamos mensajes utilizando estos iconos?

Los egipcios utilizaban diferentes imágenes,

una al lado de otra, para mandar un mensaje

en lo que se conoce como jeroglíficos.

Nosotros podemos hacer unos jeroglíficos utilizando

los emoticonos e iconos de plantas y animales.

Qué chulo, pero ¿tú crees

que los humanos del futuro lo entenderán?

Uy, pues lo que podemos hacer es probarlo aquí

para ver si se entiende, ¿qué te parece?

Perfecto.

Empezamos, Arlequina,

¿qué crees que quiero decir con estos dos iconos?

Pues un caballo que está en una ola que sur...

¡Ah! ¡Caballito de mar!

¡Eso es, Arlequina!

Venga, venga, venga, que esto es superdivertido.

Me toca a mí.

¿Qué crees que estoy queriendo decir

si pongo esto y esto aquí? ¿Eh?

-¿Qué animal es? -No sé, ¿el león dormilón?

-No, no... -No, no, espera. El camaleón.

¡Eso es! Has acertado, Orilo.

Ahora, me toca, me toca a mí. Fíjate, fíjate.

¿Cuál es el mensaje?

¿Un oso que pasa mucho frío? ¡Un oso polar!

¡Sí, perfecto!

Y seguimos, seguimos con animales increíbles.

¿Qué te parece este de aquí?

Este es fácil, Orilo, es el pez espada.

¡Correcto!

¿Has visto cómo podemos comunicarnos

sin usar palabras?

Claro, porque todas estas imágenes se refieren a cosas que conocemos,

a cosas que están en nuestro alrededor

y podemos reconocer.

-Eso es. -Arlequina,

me encanta esto de acertar jeroglíficos,

-¿podemos seguir jugando? -Claro que sí, vamos...

Vamos con plantas ahora. Venga, voy a poner una...

Dos y tres.

Venga, ¿qué planta es esta de aquí?

La planta china del dinero.

Eso es, Orilo, has acertado.

Planta china del dinero. Venga, voy a por otro, ¿eh?

-A ver, a ver. -Seguimos,

seguimos con los vegetales. Las plantas... Venga.

-A ver. -Tenemos estos dos.

¿Un árbol triste? Podría ser...

El sauce llorón.

Sí, un sauce llorón. Venga, tu turno.

Vamos, vamos con el último.

Mira, Arlequina, es un fruto.

¿Un fruto esto? Pero ¿qué...?

¿Un melocotón que quiere participar en clase?

¿Una mandarina?

Fíjate en el color del pelo de la muchacha.

¡Ah! Es castaña.

¡Pues toma castaña!

¿Has visto, Orilo,

como nos podemos comunicar sin palabras,

usando solo imágenes?

Con el lenguaje iconográfico.

Ay, Arlequina, ya me imagino

a los arqueólogos y arqueólogas del futuro entrando,

no en la cueva de Altamira,

sino en la cueva de Arlequina

y encontrando cosas tan chulas como un beso...

O nos vemos en nuestra próxima aventura.

-Adiós. -¡Adiós!

(RÍE) Ahora, envíale

un emoticono de un toro, un café, un sol y...

Y una tabla de surf.

"Enviando."

No va a entender nada

de los emoticonos que le he enviado.

Muy gracioso, Nacho.

Ay, qué susto, James.

-¿Se puede saber qué hacías? -Esto... ¿Yo?

Pues nada, aquí,

preguntándole más cosas a Conexa sobre los emoticonos.

Bueno, y a ver, ¿qué has aprendido?

Pues... Esto...

¿Sabías que el emoticono más famoso del mundo

es el de un mapache?

"Nacho, creo que no es así."

Anda, deja de inventarte cosas y de enviarme mensajes raros

y vamos a escuchar a Mamen,

que nos habla del emoticono más famoso

y más antiguo del mundo.

Hola, niños y niñas, ¿qué tal estáis?

Yo hoy me siento así.

¿Habéis visto? Es increíble que con este dibujo

podamos transmitir un estado de ánimo

o que algo nos gusta.

O que no nos gusta.

Eso es porque se trata de un dibujo que ha sido pensado para comunicar.

Es un pictograma.

Probablemente, es uno de los gestos más famosos del mundo.

Incluso yo diría que de la historia.

Es un gesto que se ha vuelto universal.

Se entiende en todas partes.

Su historia es muy antigua, también un poco trágica.

¿Queréis que os la cuente?

El pulgar hacia arriba

era el signo que utilizaban los ciudadanos en Roma

para salvarle la vida a los gladiadores

que habían peleado bien en la arena del coliseo,

aunque hubieran perdido.

Si el pulgar apuntaba hacia abajo,

el significado era todo lo contrario.

(Maullido)

Ya, ya lo sé, Valentina, ya te dije que era una historia muy trágica.

Bueno, ¿qué os parece si vemos otros pictogramas

a ver si adivináis lo que significan?

Vamos a hacer un repaso por la historia.

Los primeros pictogramas

aparecen hace más de 25.000 años en las cavernas.

A ver si sabéis qué tenemos aquí.

Muy bien, es la representación de un bisonte.

Pintado en la pared de una cueva.

Forma parte del lenguaje de la época

y venía a decirle a otros humanos que por esa zona había bisontes.

Vamos a dar un salto en el tiempo para ver otro pictograma antiguo.

¿Qué veis aquí?

Claro que sí, muy bien, es un gato.

En el antiguo Egipto, los antepasados de Valentina

eran considerados animales sagrados,

criaturas mágicas que traían buena suerte.

Y se les adornaba con joyas y con collares.

(Maullido)

No, Valentina, no te voy a prestar mis collares.

Vamos con otro pictograma. Este es japonés.

La escritura japonesa se basa en ideogramas,

dibujos que representan una idea.

Vamos, pictogramas.

Este, en concreto, es difícil,

no sé si vais a saber lo que significa,

pero si busco otro que tenga el mismo significado,

yo creo que lo vais a averiguar. Mirad.

¿Qué tenemos aquí?

Claro, muy bien, es un cuenco con arroz.

¿Habéis visto? Aunque los dos símbolos,

visualmente, son muy distintos, los dos significan lo mismo.

Arroz.

Los pictogramas forman parte de nuestro día a día

y también se utilizan mucho en el mundo digital.

Por ejemplo, cuando vemos un mapa,

suele aparecer un signo con esta forma, de púa,

como la que usan los guitarristas. ¿Qué significa?

Eso es, es el símbolo que nos indica

nuestra localización en el mapa.

Hoy, hemos aprendido que los pictogramas

se usan desde siempre,

han acompañado a los seres humanos desde la época de las cavernas,

y en la actualidad, están prácticamente en todas partes.

Son una forma de comunicación universal.

Yo me despido.

Hasta pronto.

Muy bien, Nacho, ya estoy preparado.

Pero ¿qué haces con eso?

¿Qué pasa? Si me has enviado un mensaje con una pelota,

¿no quieres jugar a fútbol?

No, yo lo que quiero

es que me hagas la pelota.

Dime lo guapo que soy.

Pero ¿desde cuándo enviar un mensaje con una pelota

significa eso?

Pues no sé, pero no me cambies de tema.

Dime lo gracioso y lo guapo que soy.

Lo siento, Nacho, he traído una pelota

y ahora, vas a hacer deporte conmigo.

Sí, hombre, pero si yo ya he hecho mucho deporte hoy.

Déjame descansar un poco.

Ah, ¿sí? A ver, ¿qué deporte has hecho?

Y ya te aviso que estar tumbado y comer basura no cuenta.

Ah, ¿no? Vaya... ¿Y enviar un montón de emoticonos?

Me duelen los dedos de tantos mensajes.

Anda, presta atención a Álex,

que nos va a enseñar unos ejercicios

relacionados con los emoticonos.

(RESOPLA) Hola, chicos y chicas.

Hoy, he estado corriendo por el parque

y me he fijado que estamos rodeados de pictogramas

que nos indican cosas.

Por ejemplo,

este seguro que lo conoces muy bien.

Efectivamente, nos indica

que hay juegos y columpios en una zona de parque.

¿Y este otro?

Efectivamente.

Este indica a las personas que tienen perro

-que deben recoger sus cacas. -(LADRA)

Por el camino me he encontrado con este otro pictograma,

¿qué crees que puede significar?

Eso es, nos advierte que hay que tirar la basura

a la papelera para no dejar el parque sucio.

Así que viniendo a la grabación de hoy,

se me ha ocurrido proponerte un juego.

Consiste en representar deportes a modo de pictograma

y ver si eres capaz de adivinarlos.

¿Te apuntas?

(Música)

Atención a mis movimientos, voy a darte varias opciones

y tienes que adivinar qué deporte estoy representando.

Vamos allá.

(Música)

¿Qué deporte estoy representando?

Muy bien, el skate.

Que además, fue incluido

como deporte en las últimas Olimpiadas.

Estoy intentando hacer un truco que se llama "ollie".

Consiste en saltar al mismo tiempo que lo hace el skate.

No es nada fácil y requiere mucha práctica.

Tengo que dar una patada en la parte de atrás

y saltar al mismo tiempo.

Vamos a por el siguiente.

A ver qué deporte estoy representando.

(Música)

Muy bien, el rugby.

Un deporte en el que participan dos equipos

con 15 jugadores cada uno.

En el que tienen que llevar el balón

de un extremo a otro del campo para anotar en la zona de anotación

o meter el balón

entre los dos postes de la portería.

¿Te animas a hacer un estiramiento y saltos conmigo

antes de jugar al rugby?

Y ahora, sigue mis pasos para hacer este supercalentamiento.

Vamos allá.

(RESOPLA) Ya estamos listos para salir corriendo,

lanzar el balón de rugby y evitar algún placaje.

Y ahora, vamos a divertirnos un poco.

Ahora, vamos a enseñar un pictograma

y vamos a tratar de representar el deporte propuesto.

¿Qué te parece si representamos este pictograma?

Tú también en casa, ¿eh?

Y luego, tu familia puede animarse a adivinar el deporte.

Esto nos sirve como ensayo.

¿Qué te ha parecido? Nos ha quedado bien, ¿no?

Si parecemos Nadal en su mejor momento.

Estamos representando un deporte que se llama tenis.

Eso es.

Vamos a por el siguiente.

Ahora, vamos con el levantamiento de pesas,

pero vamos a hacerlo de verdad, como si esto fueran 20 kilos.

Cogemos aire...

Fortalecemos lumbares... Y arriba.

(RESOPLA)

Y ahora, vamos a por el último deporte,

el balonmano.

Y vamos a lucirnos con el lanzamiento a portería,

que es así.

Como ves, cada deporte

tiene sus propios ejercicios y sus particularidades

y los pictogramas nos ayudan a representarlos y reconocerlos.

Invita a tus compañeros y compañeras

a adivinar nuevos deportes.

Seguimos aprendiendo sobre pictogramas en breve.

Hasta pronto.

Conexa, ¿y un emoticono de un mapache

haciendo el caballito en una moto no hay?

(PITA) "Según mi base de datos, ese pictograma tampoco existe."

Pues vaya.

¿Y un emoticono de una moto de agua?

Bueno, Nacho, ya lo tengo todo.

James, ¿a dónde vas con todo eso? ¿Es que vas a montar un mercadillo?

-(RÍE) -Pero si me lo has enviado tú

en un mensaje. Esto es lo que me has puesto.

Ay, no me has entendido, James.

Lo que quería decir es que... Es que...

Ya está bien, Nacho, estoy harto.

Ay, bueno, vale. Claro, normal, vas muy cargado.

Deja algo aquí. No sé, la tetera, por ejemplo.

Nos podemos hacer un té de basura.

No, de lo que estoy harto

es de tus mensajes con pictogramas y emoticonos, Nacho.

-No hay quien te entienda. -Claro, como tú tienes

cinco dedos en cada mano, para ti es muy fácil.

Pero estas manitas de mapache

se me cansan de enviar tantos mensajes.

Mira, vamos a probar algo, vamos a escuchar a Álex,

que en el reto de hoy nos va a enseñar

a hacer nuestros propios pictogramas.

"Mapachachi".

Hola, chicos y chicas.

Ya sabéis que me gusta mucho hacer deporte,

pero hay otra cosa que también me encanta, ¿sabes qué es?

Dibujar.

Aquí tengo mi cuaderno de cosas superchulas de dibujo.

A ver si descubres qué representa cada uno.

¿Qué es esto?

Muy bien, un koala.

Este era muy fácil. A ver este otro.

Muy bien, eso es, un canguro.

Como ya sabes, el koala y el canguro

viven en Australia, que está...

Muy lejos.

Ahora, vamos a ver una combinación de dibujos,

a ver si adivinas su significado.

¿Ya sabes lo que es?

No es tan fácil, ¿verdad? A ver las opciones.

Eso es, koala y canguro viajan a las pirámides,

que recuerda que están en Egipto.

Son mensajes hechos con dibujos que tienen un significado,

son pictogramas.

¿Te ha gustado?

Oye, pues se me ocurre un superreto.

Crear mensajes con tus propios pictogramas.

(Música)

El verdadero reto es crear un pictograma

que te represente para dar a conocer

cómo eres, tus preferencias, tus gustos...

Así que lo primero, es crear un pictograma de ti.

Vas a necesitar:

Esto va a ser muy divertido, es como crear un avatar.

Hala, yo ya he hecho el mío.

Me he puesto pelo negro, ropa deportiva y sonrisa amplia.

Tienes que destacar algún rasgo de ti,

yo me he puesto un poco de musculitos.

Mira. Así es como me ha quedado.

Imaginación al poder.

Piensa en cuáles son tus cosas favoritas,

tienes que crear pictogramas que expresen con claridad

lo que representa cada palabra.

Los dibujos tienen que ir

sobre un mismo fondo de color blanco, como este,

y tienen que tener todos el mismo tamaño.

Tienes que dibujar lo que representa cada palabra

y luego, puedes colorearlo como más te guste.

Al final, cuando tienes todos los dibujos,

los colocas en horizontal para formar la frase.

Y ahora, voy a pensar en un mensaje sobre algo que me guste mucho.

¿Qué crees que puede significar este mensaje?

Eso es.

Para crearlo, yo he elegido el pictograma que he hecho de mí,

un corazón y un dibujo de una playa.

Tú puedes hacer el mensaje que quieras

y los dibujos los puedes colocar en tu habitación

o regalarlo a tus abuelos y abuelas.

¿Qué más me gusta a mí?

Ah.

¿Qué crees que puede significar este mensaje?

Muy bien.

Y para ello, he elegido el pictograma de mí, el corazón,

una persona haciendo surf, el signo del "+"

y un grupo de amigos.

También es importante que pongamos

algunas de nuestras virtudes en los pictogramas.

Por ejemplo.

A mí

me parece muy importante

ayudar a los demás. ¿Qué te parece?

Además, te regalo un aplauso.

Ya hemos creado algunos mensajes iconográficos sobre mí.

Algunos eran sencillos, otros no tanto.

Seguro que tú tienes mejores ideas porque ahora te toca a ti.

Acuérdate de lo que te he enseñado.

Haz dibujos y recórtalos de un tamaño similar.

Crea un mensaje que te represente.

Y dibújalo con pictogramas.

Haz tantas imágenes como se te ocurra.

Y ahora, chicos y chicas, os dejo

porque yo me voy a jugar al...

Hasta pronto, superatletas.

James.

¡James!

¿Dónde esta este hombre?

"James se encuentra ausente en estos momentos."

No me digas. ¿Y dónde se ha metido ahora?

(PITA) "Mensaje recibido de James."

¿Qué dice?

"El mensaje pone:

'Nacho, un emoticono de un señor corriendo,

el número 20 y un emoticono de una cámara de vídeo'."

Vale, vale, pero ¿qué significa?

"Según mi base de datos, no tengo ni idea."

Pues vaya.

(PITA) "Nuevo mensaje de James.

El mensaje pone: 'Nacho, vamos, que está...'.

Y un emoticono de un mapache."

¿Eh? No entiendo nada.

Nacho, pero ¿qué haces aquí? ¿No has recibido mis mensajes?

Sí, claro, pero estoy intentando descifrarlos.

Pero si son muy fáciles de entender.

"Nacho, corre, vente que grabamos".

Ah, vale.

¿Y el otro que ponía: "Nacho, está...",

Y un emoticono de un mapache?

"Nacho, está 'mapachando'", es muy fácil, venga,

que empiezan las noticias, vamos, te espero allí.

Vale, pero haberlo dicho antes.

(Música)

"Está 'mapachando'."

Bienvenidos y bienvenidas a "Está 'mapachando'",

el noticiero mapache

que da las noticias "pache lo que pache".

Buenas noticias, Nacho Mapacho, el mapache más pictográfico,

presenta este programa.

Su pictograma debería ser un señor barbudo y unos tirantes,

y se llama James Van Der Lust, también presenta este programa.

Hola, Nacho. Oye, yo habría dicho

que mi pictograma es el de un profesor,

pero bueno.

Sí, un profesor barbudo y "tirantudo".

Buenas noticias, animales de todo el mundo

aprenden sobre los pictogramas tras ver este programa.

Estos graciosos "perretes" están intentando imitar

los emojis que salen en pantalla.

Y no se les da nada mal. (RÍE)

"Mapachonantes" imágenes.

¿Alguna vez habéis visto a un emoticono haciendo beat box?

Pues poned atención a este famoso "youtuber"

que hace beat box

mientras controla 12 emoticonos diferentes.

Y usa sonidos basados en ellos. ¿Qué os parece?

Qué "mapachulada".

Lo único, que no ha usado el emoticono de mapache.

Ya, bueno, si te consuela,

yo he creado un pictograma con un mapache.

Ah, ¿sí? A ver.

Bueno, ¿qué te parece?

¿"Peligro, mapache suelto"?

Muy gracioso, James.

Pues yo también he preparado uno para ti. Mira.

¿"Prohibido barbudos"? Pero bueno.

Donde las dan, las toman.

Ay, lo que hay que ver.

"Claners", hasta aquí el programa de hoy,

y recordad, los pictogramas

son una forma de comunicación muy importante.

Hasta pronto.

(Música)