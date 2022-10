Aprendemos en Clan - El peso

Hola, clanners, bienvenidos a "Aprendemos en clan",

el programa para aprender desde casa

muy fuerte, id calentando vuestros cerebros

y ganas de aprender, porque tenemos preparado

un programa superinteresante.

-(LLORA) ¡Ay, no puede ser! -Nacho Mapacho.

¿Qué pasa, muchacho?

-Que he engordado. -Yo te veo igual.

Pero a ver, ¿qué ha pasado?

Pues fui con mi mamá y mi hermano Chucky

a un cubo de basura de un restaurante.

Y comí un montón de sobras.

Y luego fuimos al cubo de basura de una pastelería.

Y comí un montón de tarta de sandía.

También me comí la de Chucky.

Bueno, es normal, de vacaciones todos comemos un poco más.

-Pero yo te veo igual. -No, no estoy igual.

Yo quiero estar flaquito para poder entrar

en los cubos de basura pequeñitos.

Y comer más y volver a engordar.

A ver, ¿cuántos kilos?

¿Kilos? No, he comido tarta de sandía.

Con gazpacho, mazapán y chocolate.

-Pero no kilos. -No me digas que no sabes

-lo que son los kilos. -¿Kicochinos? ¿Se comen?

¿Nunca has utilizado báscula para pesarte?

Son esos numeritos.

Ah, yo pensaba que era un reloj.

Ya me parecía a mí raro que siempre ponía lo mismo.

Las 28 y media.

No, todos los cuerpos tienen una masa.

Y esa masa se mide en kilos.

¿Tengo un cuerpo relleno de masa?

¿Soy un churro relleno?

A ver si los chicos de Big Van Ciencia

te lo cuentan y te enteras.

Pero Arlequina, ¿a dónde vas vestida así?

¿Pero dónde voy a ir, Orilo?

¿A que vosotros, vosotras desde casa lo sabéis?

Pues claro, voy a darme un baño.

-¿Y todas estas cosas? -Mis cosas indispensables

para los baños, Orilo, mira.

Mi patito de goma, que es amarillo.

-Y flota. -Claro, porque es de goma.

-Si fuese de piedra, se hundiría. -Sí.

Y mira mi pelota, es antiestrés.

La aprietas y vuelve a su forma original.

Y todas estas cosas están hechas de materia.

Todo está hecho de materia.

El agua, el patito de goma, la pelota.

Los animales, tú, yo; todo está hecho de materia.

Uy, las cosas que vemos y también las que no vemos.

Por ejemplo, el aire también está hecho de materia.

Y cada materia tiene unas características

que la hacen diferente.

Claro, y podemos medir la cantidad de materia.

Mira, ¿qué es lo que pasa

si pongo en esta báscula el gel y la pelota?

Pues que la aguja se mueve de manera distinta.

Claro, porque la cantidad de materia que hay en el gel

es mayor que la cantidad de materia que hay en la pelota.

Y la materia la podemos medir en kilos.

Ay sí, yo, por ejemplo, tengo una masa de 70 kilos.

-Todo músculo. -Vamos.

-Ya lo veo. -Acero para los vascos.

70 kilazos. Bueno, yo me voy al baño,

que se me está haciendo tarde

y no quiero que se me enfríe el agua.

Pero Arlequina, un momento, no te puedes ir al baño

y dejarme así, que hay un montón de dudas.

Si todo está hecho de materia,

¿por qué ha cosas como tu pelota, que al apretujarlas,

cambia de tamaño, mientras que hay otras cosas,

como la pastilla de jabón, que por más que la aprietes

-no cambia de tamaño? -Claro.

Porque cada tipo de objeto tiene una materia

con características peculiares.

Por ejemplo, esta pelota es flexible.

Igual que mi cinta de pelo, que es elástica.

Y vuelve a su posición original.

Pero hay otras cosas que no.

Por ejemplo, esta pastilla de jabón es muy suave.

Pero es más dura. Cada objeto tiene sus características.

Me parece que ya lo voy entendiendo, Arlequina.

Todo lo que nos rodea, lo que podemos ver y tocar,

y lo que no, está hecho de materia.

-De materia. -La cantidad de materia

es la masa y se mide en kilogramos.

Utilizando aparatos como las balanzas.

Además, los diferentes tipos de materia

dan lugar a objetos con características distintas.

Lo has entendido perfectamente, Orilo.

Y vosotros, vosotras, desde casa,

¿os atrevéis a analizar la materia que hay alrededor?

Podéis empezar con vuestros juguetes.

Calculad la masa que tienen vuestros juguetes.

Calculad distintas características que tienen.

Dependiendo de la materia de la que estén hechos.

Nosotros nos vemos en nuestro próximo capítulo.

(AMBOS) Adiós.

-¿Lo has entendido? -Claro.

O sea, que toda la materia tiene masa.

-Eso es, muy bien. -Y la masa se mide

-en kilogramos. -Ajá.

¿Y cómo medimos los kilogramos de masa?

-¿Con una cuchara? -No.

¿Con una regla y una máquina de hacer churros?

No, con una báscula o una balanza.

Mira, Miguel tiene una y nos va a enseñar a medir la masa

-de una sandía. -¡Sandía!

Viva la masa.

Hola, matemaniacos y matemaniacas, ¿qué tal?

¿Listos para la aventura?

Hoy vamos a averiguar la masa de las cosas.

Es decir, cuánto pesan. ¿Y cómo lo vamos a hacer?

Pues con la ayuda de una balanza, mi amiga Balancina.

Lo primero que debemos saber es que la unidad de medida

que utilizamos en todo el mundo para medir la masa es el kilogramo.

Habrán escuchado seguramente eso de:

"por favor, póngame un kilogramo de patatas"

cuando vamos al mercado, y el vendedor o la vendedora

va colocando patatas en la balanza hasta aproximarnos al peso, ¿verdad?

¿Qué tal si probamos?

Podemos ir cogiendo patatas hasta que nos dé 1 kilo.

Vamos a ir probando. Aquí vamos poniendo.

Y vemos cuántas patatas pesan 1 kilo.

Pues, cuatro patatas. Con cuatro patatas, son 1 kilo.

Tenemos que tener en cuenta que 1 kilo son 1.000 gramos.

Y, por ejemplo, imagínense que vamos a pesar

aquello que vemos en el supermercado.

Comprobamos que realmente es 1 kilo,

que es lo que no pone la etiqueta, los 1.000 gramos.

Pues quito las patatas todas que tengo aquí y pruebo.

Y digo: "Pues mira, pues sí, es 1 kilo".

Y, por otro lado, también tenemos que saber

que si 1 kilo es 1.000 gramos, ¿cuánto es la mitad de 1 kilo?

Pues, serán 500 gramos. Es decir, medio kilo.

¿Y cómo podemos pedir esto en el mercado?

Pues podemos decir: "¿Me pone medio kilo de zanahoria?".

Y vamos a ver cuántas zanahorias es medio kilo.

Vamos a ir cogiéndolas, venga.

Voy viendo que va aumentando.

Así vamos a ponernos más.

Pues muy bien, aquí vemos que tengo cinco zanahorias.

Cinco zanahorias, en este caso, es medio kilo.

Ahora les quiero proponer los siguientes acertijos.

Vamos a ver cuál es la masa de esta sandía.

¿Cuál dirían que es la masa de esta sandía?

Pues, muy bien, la masa de la sandía es 3 kilos, aquí lo vemos.

Y la masa de este libro. La masa del libro es 1 kilo.

Genial. Y esta roca, que ya de por sí parece

que es muy pesada, ¿a que sí?

Pues sí, la masa de esta roca es 15 kilos.

Vemos cómo ponemos pesas de cinco. Y hacemos la equivalencia.

¿Y si probamos a ver la masa de este pan tan rico que tengo aquí?

A ver cuánto es. Vamos a ponerlo en la balancina.

La balanza que tengo aquí. Y vemos que es aproximadamente

medio kilo, es decir, recuerden

que 1 kilo es igual es igual a 1.000 gramos y medio kilo

es 500 gramos.

Como vemos, en el supermercado también podemos encontrar

botes de medio kilo, como este que vemos por aquí.

500 gramos.

Y ahora les lanzo el siguiente acertijo.

¿Cuánto pesa más? ¿1 kilo de hierro o 1 kilo de paja?

A ver, tienen que pensar un poquitito.

Claro que sí, tienen la misma masa.

Pesan los dos 1 kilo, 1.000 gramos.

Lo que pasa que 1 kilo de paja ocupa mucho espacio.

Hay objetos, por ejemplo, un cojín, que ocupan mucho y pesan muy poco.

Y hay otros, como este, que parece que pesan poco,

pero miren, casi 1 kilo, casi 1.000 gramos.

Sin embargo, sí que hay animales que tienen la masa que aparentan.

Por ejemplo, el elefante.

¿Saben cuál es la masa del elefante?

6.000 kilos, ¿y la vuestra?

¿Saben cuál es vuestra masa? Pues les dejo ahí pensando.

Recordemos lo que hemos aprendido hoy.

Utilizamos el kilogramo para medir la masa de las cosas.

1 kilogramo es igual a 1.000 gramos.

Y medio kilo es igual a 500 gramos.

¿Han visto qué divertido es averiguar la masa?

Así pueden probar en casa también haciendo repostería.

Y midiendo cuánto de azúcar tienen que poner,

cuánto de harina y verán lo golosas que son las matemáticas.

Hasta la siguiente clase.

(LLORA) ¡Estoy "gordando"!

-¿Que estás qué? -"Gordando".

Gordo y redondo.

Pero si esa palabra no existe.

Gordo y redondo son dos adjetivos distintos.

¿Qué son adjetivos? ¿Se pueden comer?

No, los adjetivos son palabras que expresan la cualidad de algo.

-¿Por ejemplo? -Por ejemplo...

Si yo digo que tu cola es peluda, el adjetivo es peluda.

¿Mi cola es un adjetivo peludo?

Ay, no, mira la lección de lengua a ver si te enteras.

¿De lengua peluda? Puaj.

Hola a todas y a todos.

Me pilláis aquí preparando mi mochila para llevarla al cole.

Como verás, ahora mismo está vacía.

Es decir, que no tiene nada, pero pronto estará llena

de todos los materiales que necesito para mi clase

de dibujo y pintura.

De mi mochila puedo decir que está vacía y es ligera.

Es decir, que no pesa. Seguro que sabes

que vacío, lleno, so adjetivos.

Los adjetivos son palabras que nos indican cualidades

de objetos, personas, animales y lugares.

Los adjetivos acompañan al nombre o sustantivo.

Y nunca van solos, y no es porque que den miedo.

Es porque indican una cualidad de ese sustantivo.

Os voy a pedir que me ayudéis a identificar cuál es el adjetivo

de estas frases; para que te sea más fácil,

voy a poner cada palabra de un color.

Prestad atención, que empezamos.

La primera frase es "mi mochila está vacía".

Seguro que has dicho que el adjetivo es "vacía".

Y "mochila" el sustantivo.

Porque verás, si quitamos la palabra "mochila" de la frase,

no tiene sentido, ¿a que no?

Probamos con otra. Pues, dentro frase.

Mi camisa está sucia.

Eso es, el adjetivo es sucia.

Y te dice que la camisa tiene manchas.

Te da una característica de la camisa.

Es decir, que la camisa es el sustantivo.

Si te ayuda, puedes preguntarle al sustantivo:

"¿Cómo está la camisa?". Y en este caso te dirá

que está sucia.

¿Quieres que te ponga otro ejemplo? Pues déjame pensar.

A ver, ya lo tengo. Mi abuela es cariñosa.

¿Has puesto en práctica mis dos consejos?

Pues entonces, seguro que habrás descubierto

que "cariñosa" es el adjetivo y "abuela" el sustantivo.

Ahora que ya sabes qué es un adjetivo

y para qué sirve, te voy a enseñar algunos más.

Mira, en estas tarjetas he escrito algunos de mis adjetivos favoritos.

Como viejo, blando.

Duro o nuevo.

Te propongo una cosa, ¿por qué no relacionamos

los adjetivos de estas tarjetas con los objetos que tenemos aquí?

Empezamos.

Vamos a empezar con la plastilina. Se puede partir,

se puede moldear, hacer una bola.

La plastilina es blanda.

Así que lo pongo encima de su adjetivo.

¿Qué más tengo por aquí? ¡Ay!

Una tiza. Las tizas las utilizamos para escribir

en la pizarra, y como ves,

es lo contrario que la plastilina, son duras.

Aquí tengo el adjetivo. Pues encima.

Creo que también voy a necesitar algunos lápices de colores.

Voy a coger estos que están nuevos.

"Nuevo" es otro adjetivo.

Pero pensándolo mejor, voy a coger estos

que están un poquito más viejos.

Y cuando se me gasten estos viejos, cogeré los nuevos.

Anda, ahora que me doy cuenta, viejo es otro adjetivo.

Los adjetivos nos ayudan a comparar los sustantivos.

¿Cómo? ¿Que no me crees?

Te voy a hacer una demostración, fíjate.

Aquí tengo un lápiz azul, pero también tengo un lápiz rojo.

Puedo decir que son diferentes en cuanto a longitud, mira.

El lápiz azul es más largo que el lápiz rojo.

Pero también puedo decir que el lápiz rojo

es más corto que el lápiz azul.

Ya los estamos comparando.

Pero ¿y si cojo otro lápiz como, por ejemplo, el amarillo?

Puedo decir que el lápiz amarillo es igual

que el lápiz azul.

Y, recuerda, los adjetivos nos cuentan cualidades de personas,

cosas, animales y lugares.

Y también nos ayudan a comparar sustantivos.

Hasta pronto.

(LLORA) He visto la lección de lengua peluda

-y sigo "gordando". -¿Sabes qué?

Si tanto te molesta estar "gordondo",

quizá deberías hacer algo al respecto y dejar de quejarte.

Ah, ¿sí? ¿Cómo qué?

Como ponerte en buena forma, por ejemplo.

¿En forma de qué? Yo tengo forma de mapache.

-Me gusta mi forma. -No, en forma física.

Me refiero a adelgazar y ponerte fuerte.

-¿Y eso cómo se hace? -Mira, muy fácil.

Tienes que comer sano y hacer ejercicio.

Por suerte, tenemos a un profesor muy simpático,

que se llama Álex, que nos va a enseñar a hacer gimnasia

-con objetos. -¡Súper!

¿Los objetos se comen?

Hola, superatletas, me gustaría repasar contigo

las propiedades de la materia, pero de una forma muy chula.

Haciendo ejercicio, ¿qué te parece?

Mira lo que tengo aquí.

Todos estos elementos nos ayudan a hacer ejercicio

gracias a sus propiedades.

¿Qué te parece si hacemos un juego?

Yo te muestro cada objeto y tú me tienes que decir

su propiedad principal, la que más te llama la atención.

Entonces, a cambio, yo te enseñaré un ejercicio

que puedes hacer con ese objeto.

¿Empezamos? Venga, de pie.

Que vamos a pasarlo genial.

Mira, esto es una banda elástica.

¿Cuál crees que es su propiedad principal?

Eso es, es elástica como su nombre indica.

Te puedes envolver con ella como una momia.

Bueno, realmente no se usa para eso, no te creas.

Podemos hacer este tipo de estiramiento de piernas, así.

Aquí tengo unas pesas.

¿Cuál crees que es su propiedad principal?

Eso es, las pesas pesan.

Está claro que el nombre de las cosas nos dice mucho

sobre sus propiedades.

Además de pesar, son muy duras. ¿Ves? No se pueden moldear.

Con las pesas se pueden hacer ejercicios de fuerza, por ejemplo,

para los brazos.

Te estaba engañando. Es importante utilizar poco peso

para no hacerse daño.

Además, puedes sustituir las pesas por otro objeto que pese.

¿Se te ocurre algo? ¿Un paquete de lentejas?

Sí, buena sugerencia.

Aquí tengo otro objeto, ¿qué te parece?

Es muy grande, ¿verdad? Toda la razón.

Y mira cómo lo levanto.

Que cada día estoy más fuerte.

No, lo que pasa es que pesa muy poco.

Su principal propiedad es... Exacto, el gran volumen.

Con este tipo de balón, puedes hacer muchos ejercicios.

Por ejemplo, abdominales, y también lo puedes hacer

apoyado en una silla.

Fíjate, aquí tengo otra pesa.

Ostras, esta sí que pesa.

Con esta podemos hacer otro tipo de ejercicio abdominal.

Observa.

Aquí tengo esta cuerda de saltar.

Que ya he usado alguna vez.

¿Qué propiedad crees que tiene?

Eso es, cambio de forma.

La cuerda se adapta a la forma que le demos.

Eso quiere decir que es flexible y blanda.

Y eso me permite saltar con ella.

Y no se me da mal, no.

Recuerda, las propiedades de los objetos, bandas, pesas,

balón de pilates y cuerda de saltar, nos permiten hacer

un tipo de ejercicio distinto con ellos.

¿Se te ocurre otro objeto que puedas utilizar?

Puedes seguir investigando propiedades de los objetos

para hacer gimnasia o para lo que quieras.

Nos vemos pronto.

No puedo más, James.

Muy bien, Nacho, has hecho todos los ejercicios

de la clase de educación física, y hemos aprendido

un montón sobre las propiedades de la materia.

Sí, yo creo que he aprendido tanto que se me ha golpeado el cerebro.

Oye, ¿estoy en forma?

Bueno, no va tan deprisa, hay que practicar de forma constante.

Pero yo quiero una recompensa.

No sé, como 1 kilo de helado de sandía.

Mira, no deberías comer eso.

¿No te gustaría más una estatuilla de oro?

¿Oro? ¿Qué es el oro?

Mira, Orilo y Arlequina tienen una estatuilla de oro.

¿El oro se come?

Hola, Orilo, ¿qué es todo esto que tienes aquí?

Arlequina, te estoy preparando una prueba.

¿Quieres realizarla? ¿Estás lista?

-Nací preparada. -Pues vamos allá.

¿Sabrías decirme qué es 1 kilo?

Qué fácil Orilo, pues claro que te lo digo.

Mil gramos, dos medios kilos.

-¿Qué más quieres? -Bueno, pero lo que yo quiero saber

es si sabrías identificar exactamente lo que es 1 kilo.

Para ello, pon tus dos manos así.

Y te pongo esto aquí.

Esto aquí. Venga, ¿qué? ¿Pesa?

Hombre, pesa un mogollón, la verdad.

¿Verdad que sí? Bien, dime cuál de estos dos objetos

tiene 1 kilo de masa.

Pues no lo sé, pesan distinto.

-Claro. -Pero no sabría decir

cuál es exactamente 1 kilo.

No lo sé, Orilo, no lo sé, dímelo.

Venga, dímelo, ya está.

Ay, pues es que yo tampoco me acuerdo ahora.

No me acuerdo si eran los libros o si era la bolsa.

¿Pero cómo me vas a dejar así?

Con este peso encima, Orilo.

No te dejo así.

Tengo la manera para solucionarlo.

Una báscula. Con esto mediremos la masa

de estos dos objetos, y sabremos cuál es

el que tiene una masa de 1 kilo, a ver.

-¿Esto que masa tiene? -Uy, pues ahí marca 2 kilos.

Ah, esta no es. A ver, pon la bolsa.

1 kilo, vale era la bolsa

-la que pesaba 1 kilo, Orilo. -Y, Arlequina,

ahora que sabemos medir la masa,

ha llegado el momento de realizar

-nuestro reto. -¡Vamos!

Arlequina, acabamos de caer en el interior

del templo maldito, donde una antigua civilización

construyó el mono de la sabiduría.

Y nos lo queremos llevar para exponerlo en un museo.

-Como Indiana Jones. -Vale, vale.

Pero no lo puedes sacar.

El mono se encuentra sobre un sistema de poleas,

que si lo quitas sin colocar algo

que pese exactamente lo mismo,

todo el templo se hundirá sobre nosotros.

Pero no podemos hacer eso, estaríamos cavando

-nuestra propia tumba, Orilo. -Por eso es necesario

que encuentres un objeto que tenga una masa exacta

de 1 kilo para sustituirlo por el mono de la sabiduría.

-Voy a por ello. -Espera, Arlequina.

Porque, además, para hacerlo más difícil,

tiene solo un minuto.

Y el tiempo empieza ya.

-¡Rápido! -Vamos, Arlequina.

-Algo que tenga masa. -¡1 kilo!

¡1 kilo!

Ay, no, no llega a 1 kilo.

Busca alguna cosa

-que tenga masa 1 kilo. -El microscopio.

-Tampoco me vale. -Ay, Arlequina, date prisa.

-Que el tiempo está pasando. -Ya voy.

-Se está acabando. Tic, tac. -Ya voy.

-¿Cuánto...? -Es una barbaridad.

-Se va del kilo. -Arlequina.

Si no tiene una masa exacta de 1 kilo,

no podrás sustituir al mono de la sabiduría.

Nos quedaremos sin...

Pero Arlequina, ¿dónde vas con eso?

-Eso tiene más masa que 1 kilo. -Esto pesa más.

-Voy atrás otra vez. -Exacto.

-Voy para atrás. -Date prisa, el tiempo pasa.

-Tic, tac, tic, tac. -Espera, espera.

Vamos a ver, yo creo que esto.

1 kilo exacto. Ahora viene lo más difícil, Arlequina.

Sustituye el mono rápidamente

antes de que se active el sistema de poleas.

Vamos, que se nos acaba el tiempo.

¡Sí, reto superado!

Ahora es tu momento, puedes montarte

tu propio templo maldito y encontrar objetos

de la misma masa para poder llevarlos a los museos.

-Hasta pronto. -Tengo el mono.

Pues vaya, esa estatuilla al final no era para mí, era para un museo.

Bueno, no te preocupes.

-Toma, yo te regalo una. -¡Guau!

Muchas gracias por este merecido premio.

Lo dedico a mi tía Angelines, a mi mamá, la mapacha Mamá,

a mis hermanos Chucky, Alberto, Pelucho, José Luis,

Mario, Patitas, Alfredo, Mapachandra,

Marta, Arturo, Lucas, María de los Mapaches,

Úrsula, las gemelas, mis primas trillizas,

mi clase de natación en vinagre.

Y sobre todo, al basurero de mi barrio,

que tan rica basura nos ha dado.

Ay, muchas gracias por este premio.

Al mejor presentador de "Está mapachando".

-"Está mapachando". -Bravo, muy bien.

-Bravo. -No, no.

"Está mapachando", James, que empiezan las noticias mapaches.

Vamos, corre, que no llegamos.

Bienvenidos a "Está mapachando".

El noticiero mapache que da las noticias "pache lo que pache".

Buenas noticias, Nacho Mapacho

continúa presentando este informativo.

Malas noticias, también sale James van der Lust.

-Hola, James. -Hola, Nacho, ¿cómo estás?

No me interrumpas, Noticias mapachionales.

El laboratorio del doctor Mapachus ha descubierto un método infalible

para pesar las sandías, conectamos en directo

con la Universidad de Mapachusetts.

Doctor Mapachus, cuéntenos.

Oiga, doctor. Doctor Mapachus. Oiga.

Nada, se la ha comido toda.

Bueno, el método consiste en pesar al mapache

después de comerse la sandía.

Y restarle lo que haya engordado para saber

cuánto pesaba la sandía.

Método raro, pero muy, muy sabroso.

Si quieres tener la experiencia de no pesar nada,

tienes varias opciones: puedes salir al espacio

y alejarte de la gravedad terrestre o usar un avión especial

como los que usan para entrenar a los astronautas.

Cayendo en un ángulo de 50 grados y a una determinada velocidad,

puedes recrear las condiciones de gravedad cero.

Es decir, pesar 0 kilos.

Esto se hace para acostumbrar a los astronautas

a las condiciones del espacio exterior,

para hacer experimentos, y sobre todo para pasarlo genial.

¡Guau, me encantaría volar!

¿Sabes cómo se llama un mapache volador?

-No, ¿cómo? -Murciélago gordo.

-(RÍE) -Qué chiste más malo.

Tienes envidia porque no sabes violar.

Bueno, no te preocupes, aquí tienes.

-En fin, ¿qué más noticias hay? -A ver, a ver.

En la prestigiosa Universidad de Mapachusetts,

el doctor Mapachus ha descubierto un método

para no pesar casi nada.

Meterse en el agua. Estos dos pioneros de la universidad

han descubierto que si se meten en la piscina,

parece que pesan menos.

Sus patitas se refrescan y lo pasan de "mapachete".

Nadar es como volar bajo el agua, ¿verdad, James?

Sí, por eso los astronautas también se entrenan en piscinas.

Es otra forma de simular un entorno con poca gravedad.

Antes de emprender una misión espacial,

los astronautas deben aprender a moverse bajo el agua

con sus trajes, porque es lo más parecido

a gravedad cero que tenemos en la Tierra.

Bueno, pues yo ya tengo la solución a mi problema de peso.

¿Que vas a empezar a hacer ejercicio y comer sano?

No, me voy a vivir a la piscina.

Seré el primer mapache acuático de la historia.

Adiós, James. ¡Mapaches al agua!

Bueno, clanners, lo dejamos aquí.

Hasta pronto, o como dirían en Rusia...

(HABLA EN RUSO)