Mapaches por el mundo

(Alarma)

(Música)

¡Hola, "clanners"! O, como dirían en javanés, "halo".

Bienvenidos a "Aprendemos en Clan".

Id ajustando vuestras brújulas y sacad vuestros mapas porque hoy

tenemos un programa muy internacional.

-Pues yo no me entero de nada.

-Nacho, ¿qué te cuentas?

-Pues nada, que mi prima Chispi me ha invitado a ir a su ciudad,

Mapachicago.

-Qué guay, eso es una muy buena noticia.

-Sí, pero me ha enviado esto y me ha dicho que es un plano.

Ya sé que es plano, es un papel.

-Creo que se refiere

a que es un mapa. -Pues yo no entiendo nada.

Aquí no hay dibujos ni de mapaches, ni de basuras,

ni de sandías.

-Claro, porque es un mapa, no es un cómic de tu vida.

-Pues nada, tendré que llamar a mi prima

y decirle que no voy a ir. -Pues te lo estás tomando muy bien.

Normalmente, llorarías y me pedirías ayuda.

-Es verdad. Voy.

(LLORA)

¡James, ayúdame, quiero ir a ver a mi prima!

-Me lo imaginaba. Bueno, no te preocupes,

que te voy a ayudar. A ver, ¿qué pone ahí?

-Pone "acirema led etrón".

-¿Qué? A ver, déjame ver el mapa.

Ahí pone "América del Norte"

-¿De verdad? ¿Lo entiendes?

-¿En qué idioma está?

-Lo que entiendo es que te lo estás leyendo al revés.

-Uh, "mapachis" en la mar.

-Por suerte, Miguel nos va a enseñar a usar

las coordenadas para no perdernos. Mira.

Dos para adelante, un giro a la izquierda

y aquí tiene que estar la puerta.

Y no encuentro ninguna puerta.

Hola, "matemaníacos" y "matemaníacas", ¿qué tal?

Estoy más perdido que un pulpo en un garaje.

Tengo que llegar a la tienda que está

al lado del estadio de fútbol y con este mapa no me entero.

Por suerte,

las matemáticas siempre están de mi lado.

Así que les voy a enseñar un truco que va a ser genial.

Como ven, aquí tenemos el mapa,

pero ha cambiado algo: ahora tenemos el mapa con unos ejes,

que son los ejes de coordenadas

y nos ayudan a orientarnos en la ciudad.

¿Cuáles son los ejes? Tenemos un eje horizontal,

donde están los números del 1 al 8,

y un eje vertical, de letras de la A a la H.

Y, como vemos, ahora la ciudad ha quedado cuadriculada,

¿bien?, y nos podemos orientar.

Y dirán: "Pero, bueno, ¿cómo nos podemos orientar?".

Lo importante es saber la posición inicial.

¿Dónde me encuentro?

Yo en el mapa estoy aquí.

Estoy en el bar y estoy en el G.

Miro en el eje horizontal, en el G,

y miro el eje vertical, el 6.

Entonces ¿cuál es mi posición?

Es el G6. ¿Y dónde quería ir?

Yo quería ir a la tienda que está al lado del estadio.

¿A que sí? A este punto de aquí.

¿Y cuál es ese punto? Pues tengo que mirar también.

En la vertical es el 7 y en la horizontal es el C.

Sería el C7.

Quiero ir del G6 al C7.

¿Cómo lo haría? Tengo que hacer ¿qué?

Uno hacia la derecha, ¿bien?

Y después, uno, dos, tres y cuatro hacia arriba. Genial.

Y así llegaría a la tienda.

¿Y si quiero ir a ese parque tan maravilloso

que tiene la ciudad que me gusta tanto?

Quiero ir al lago, que me ha encantado.

Pues tengo que volver a mi posición inicial,

que era donde estaba el bar,

que sería la G6, ¿y ahora qué tengo que hacer?

Tengo que mirar la siguiente posición

adonde quiero ir, que aquí sería, la D2.

¿No? Entonces tengo que hacer

uno, dos, tres, cuatro hacia la izquierda

y después tengo que hacer uno, dos y tres hacia arriba.

Y así llegaría.

Vamos a repasar lo que hemos aprendido.

Gracias a los ejes de coordenadas,

podemos orientarnos en un mapa.

Tenemos el eje horizontal, que son los números del 1 al 8,

y el eje vertical, que, en este caso,

son las letras de la A a la H.

Muy bien. ¿Qué tenemos que saber?

Tenemos que saber nuestra posición inicial en el mapa

con los ejes y así, por ejemplo, en el G6,

es donde estábamos nosotros.

Y así nos podemos orientar hacia otro sitio porque tenemos

que buscar el sitio al que queremos ir.

Yo, como ya me he recorrido

toda la ciudad, voy a ir al aeropuerto

y así puedo descubrir mundo

¡Hasta la próxima, "matemaníacos" y "matemaníacas"!

Bueno, Nacho, ahora que sabes qué son las coordenadas, mira.

¡Tachán!

-¡Guau! ¡Qué sandía!

Muchas gracia, James. -No, no, esto es un globo terráqueo.

y no se come.

-¿Un globo? ¿Para ir a ver a mi prima?

Yo pensaba ir en avión, no en globo.

-Te estás confundiendo con un globo aerostático.

Y esto es un globo terráqueo.

Es una representación de nuestro planeta, la Tierra.

(RÍE)

Qué tonterías dices, James.

Todo el mundo sabe que la Tierra es plana.

-Mira mi mapa. -Claro, porque tu mapa

es una representación pequeñísima

de un globo enorme. -Qué "mapachorradas" dices.

A ver, si la Tierra tiene forma de sandía,

¿por qué no nos la hemos comido todavía?

-(SUSPIRA) Ay, Nacho, esto es una representación

del planeta Tierra. Mira, tiene sus coordenadas,

tiene meridianos, tiene paralelos.

-Si lo dices tú mismo, el globo es para lelos.

La Tierra es plana, mira mi mapa.

-Deja tu mapa y presta atención,

que Mamen nos explica qué diferencia hay

entre los meridianos y los paralelos. Atento.

Hola, chicos y chicas, ¿qué tal?

No hay nada peor que estar perdido cuando te gusta la aventura,

y no me refiero al parque o a las vacaciones,

me refiero a cuando estás

en medio del desierto, o en lo profundo de la jungla,

o rodeado de las olas del mar.

Pero tranquilos, que tiene solución.

Vamos a aprender cómo localizarnos siempre

y en cualquier lugar del globo.

¿Os apetece conocer cómo?

(GRITAN)

Vamos a ver. Para localizarnos,

tenemos que determinar con precisión cualquier punto

en este globo terráqueo.

Vamos a pensar juntos.

Sabemos que la Tierra es una esfera.

En esta parte, tenemos el Polo Norte.

Y aquí, el Polo Sur.

En uno viven los osos polares

y en el otro, no.

¿Sabríais decirme en cuál?

¿En el Polo Norte, en el Polo Sur, los osos polares viven en su casa?

Eso es, muy bien, viven en el Polo Norte.

Ya tenemos los polos.

Para ordenar todo el espacio

que hay entre medias, vamos a trazar una línea imaginaria

justo entre los dos polos.

Vamos a hacer una línea que recorra toda la Tierra

y la divida en dos partes iguales,

"adaequus", como se decía en latín.

Y de esta palabra viene "ecuador".

Bueno, ya tenemos otra referencia.

Por cierto, ¿sabíais que Ecuador también es un país

y que se llama así porque esta línea, el ecuador,

le pasa por el medio?

¿Que no me creéis?

Os voy a dar tres pistas, a ver si sabéis la correcta:

Ecuador no es un país,

sí es un país y está en América del Sur,

Ecuador está en África.

Muy bien. Aquí está, mirad.

En América del Sur.

A partir de la referencia del Ecuador,

podemos poner más líneas imaginarias

al norte y al sur.

Esas líneas mejor que no se corten entre sí.

Las llamaremos "paralelos" y van a ser, efectivamente,

paralelas al ecuador.

El trópico de Cáncer en el norte

y el trópico de Capricornio en el sur

son los paralelos más famosos.

Vale, por ahora, todo fenomenal,

aunque pasa una cosa: si digo que estoy en el ecuador,

puedo estar en cualquier punto de la línea.

Necesito otra referencia que la corte.

¿Qué os parece si hacemos otras líneas imaginarias?

Esta vez, de norte a sur.

Mirad, por ejemplo, ¿veis?

Se corta justo en un punto concreto del ecuador.

¡Eureka!

A estas rayas las llamamos "meridianos"

y el más famoso de todos es el meridiano de Greenwich.

A ver si lo encuentro.

Aquí está, este de aquí.

Pasa por la ciudad inglesa

de Greenwich y también muy cerca de Zaragoza.

Ya tenemos un sistema para localizar puntos

en cualquier parte del globo terráqueo.

Vamos a ordenarlo poniéndole unos números.

Pero, mejor que números, como nuestro planeta es una esfera

y no un cubo, le vamos a poner grados.

La línea del ecuador es el paralelo de valor cero.

Cualquier paralelo por el norte o por el sur

lo vamos a medir en grados

con respecto a la referencia del ecuador.

Mirad, España está atravesada más o menos por la mitad

por el paralelo 40 grados norte.

Y atención porque a esta referencia

la vamos a llamar "latitud".

¿Y qué pasa con los meridianos?

Pues lo mismo, cualquier punto al este o al oeste

del meridiano de Greenwich

se mide también en grados con respecto a él.

Por ejemplo, las Canarias, si las veis,

están entre el meridiano 10

y el 20 grados oeste.

Y esta referencia, atención, también es muy importante,

se lama "longitud".

Genial, vamos a repasar en este mapa

todo lo que hemos aprendido.

¿Veis esa línea horizontal que lo divide por la mitad?

Ese es el ecuador.

Por encima de ella, en puntitos,

está el trópico de Cáncer

y, por debajo, el trópico de Capricornio.

Las otras líneas, un poco curvas,

que van del norte a sur,

son los meridianos. Y así establecen una cuadrícula

en la que podemos ubicarnos.

Para eso necesitamos saber la latitud y la longitud.

Y eso se mide en grados

con respecto al ecuador y al meridiano de Greenwich.

Antes de despedirme, os propongo una actividad:

¿por qué no investigáis la latitud y la longitud

de vuestro cuarto, de la ciudad que queréis visitar

o de vuestro lugar de vacaciones.

Os dejo investigando.

¡Nos vemos pronto!

Es verdad, la Tierra tiene forma de sandía.

-Muy bien, por fin entras en razón.

-Qué gran noticia, James.

Soy un "sandiícola".

-No, no, los habitantes de la Tierra son terrícolas.

-Pero "sandiícola" mola mucho más.

-(SUSPIRA) Mira, vamos a hacer algo.

A ver si adivinas cómo se llama la gente que vive

aquí, en París.

-Pues la gente de París se llama Rodolfo.

-¿Rodolfo? Pero ¿qué dices?

-Hombre, alguien habrá en París que se llame Rodolfo.

-No, yo me refiero al gentilicio.

-Ah, el gentilicio, claro, claro.

Yo pensaba que hablabas del "mapachilicio".

Pero hablas de gentilicio.

¿Qué es el gentilicio?

-(SUSPIRA) Mira, muy fácil,

Juan Carlos, nuestro profe de Lengua,

nos lo explica.

¡Hola, superlingüistas!

Hoy te mostraré cómo algunas palabras

están muy relacionadas

con los lugares que indican los mapas.

Por eso jugaremos al superconcurso.

(IMITA TAMBOR)

"Y tú... ¿de dónde eres".

(Aplausos)

Cuantos más gentilicios sepas,

más puntos ganarás.

Pero ¿cómo? ¿Que todavía no sabes lo que es

un gentilicio a estas alturas?

Venga, anda, que te voy a dar alguna pista,

a ver si lo adivinas.

A, los gentilicios son personas muy amables.

B, los gentilicios son adjetivos que indican

el lugar de nacimiento de una persona.

¿Qué? ¿Lo tienes? ¿A que ahora ya sí que lo sabes?

Eso es, los gentilicios son los adjetivos que indican

el lugar de nacimiento de una persona

o el origen de una cosa.

Pero ten mucho cuidado y no lo confundas con los topónimos.

No, no, el topónimo no es la casa del topo,

es el nombre que se utiliza para nombrar

un pueblo, ciudad o país.

Mira, te voy a poner un ejemplo, ya verás como lo vas a entender.

Yo he nacido en España. Por lo tanto, soy español.

Así que, en este caso, el nombre del país, "España",

es el topónimo. Y se escribe en mayúsculas

porque es un nombre propio.

Y "español" es un gentilicio

porque indica que yo nací en ese país.

Y, como un gentilicio

es un adjetivo, se escribe en minúsculas.

Y, ahora que ya sabes lo que son los gentilicios,

vamos a comenzar a jugar a "Y tú... ¿de dónde eres?".

Primera pregunta.

¿Qué? ¿Ya lo tienes?

¡Claro que sí!

"Murcianos" y "murcianas".

Punto para ti.

Vamos con la segunda, esta es doble.

¿Sabes cuál es la capital de España?

¿Sí? Eso es, Madrid.

Pues, si has pensado en la opción B,

en "madrileños" y "madrileñas",

has acertado porque así se llama a las personas

que han nacido en Madrid.

Otro punto.

¿Y qué? ¿Vas a hacer pleno?

Pues seguro que sí. Vamos con la tercera pregunta.

Un, dos, tres segundos.

¿Lo tienes ya?

Claro que sí, la gente que ha nacido en Bilbao

se llama "bilbaínos" y "bilbaínas".

Perfecto. Estoy convencido de que has hecho pleno de puntos.

Como verás, no hay grandes trucos

para aprender estos gentilicios.

Leyendo mucho y viajando a sitios nuevos

es como mejor se memorizan estos adjetivos.

Y verás que, cuando empieces a aprenderlos,

hay muchos que se forman utilizando estos sufijos,

como "-eño", "-eña": "malagueño" o "malagueña";

"-ino", "-ina", como "palentino" y "palentina";

"-ano", "-ana", como "valenciano" y "valenciana";

"-es", "-esa", como "barcelonés" o "barcelonesa".

¿Y tú? ¿Sabes cuál es tu gentilicio?

Ahí te dejo pensando.

¡Hasta pronto!

Ya estoy preparado, James.

-¿Para ir a ver a tu prima?

-Bueno, para ir a comer basura,

pero sí, también para ir a ver a mi prima.

-¿Seguro? ¿Y, si te pierdes porque no te ubicas con el mapa,

sabes qué tienes que hacer?

-¿Con quién te crees que estás hablando?

Por supuesto que lo sé.

Si me pierdo y no me ubico con el mapa,

lo que tengo que hacer es tirarme al suelo

y llorar muy fuerte.

-Bueno, es una opción, pero ¿y qué tal si paras a alguien

y le pides indicaciones? Venga, vamos a hacer una prueba.

-Vale, vale. -Pregúntame.

-Hola. ¿Dónde está la casa de mi prima?

(HABLA EN INGLÉS)

-Eh...

(GRITA) ¿Dónde está la casa de mi prima?

-Sí, sí, te oigo, te oigo.

Pero te estaba hablando en inglés.

-Uy, es verdad, que allí hablan en inglés.

(RESOPLA) A ver, a ver.

(INTENTA HABLAR EN INGLÉS)

¡Ay!

(LLORA) Estoy perdido.

-Nacho, "don't worry".

No estás perdido. Por suerte, tenemos a Katherine.

Ella nos va a enseñar las indicaciones en inglés. "Look".

(HABLA EN INGLÉS)

(GRITAN)

(GRITAN)

(GRITA)

(TARAREA)

-¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal con tu prima?

-"Mapachachi". No he tenido ningún problema.

Me he orientado superbién

y ha sido todo gracias a alguien muy importante.

-Vaya, Nacho, la verdad es que me halagas,

pero, bueno.

-¡Conexa! -"Hola, Nacho."

-¿Sabes que tiene GPS incorporado?

-Pues no. -Sí, mira.

Conexa, ¿cómo se llega a casa de mi prima Chispi?

-"Para llegar a casa de tu prima,

sube al globo aerostático

y vuela siguiendo el paralelo del ecuador.

En 3.557 km, gira a la derecha.

A continuación..." -Bueno, bueno, vale, vale.

Ya me he enterado.

Apágate, Conexa. Ya te encenderé en el próximo viaje.

-"Vale, adiós."

-Entonces esto de explorador te ha gustado, ¿no?

-Es una "mapachada". He decidido que me voy a hacer

viajero "mapachonal". Sí, el mejor de todos.

-Guau, ¿como Cristóbal Colón?

-Sí, pero mejor. Yo voy a ser Mapachóbal Molón.

-Ah, entonces vas a tener que aprender

cómo hacer tus propios mapas.

No te preocupes porque hoy Orilo y Arlequina

nos enseñan cómo hacerlo.

-Uh, qué "mapachulada"

Bienvenidos, aventureros, aventureras.

¿Estáis dispuestos a adentraros en un viaje

por el mundo de la imaginación?

Porque hoy vamos a convertirnos en exploradores

de nuevos mundos. -Y qué mejor manera

de explorar nuevos mundos que a lo vikingo. Sí, señor.

Los vikingos eran un pueblo germánico

que desde el norte de Europa dominaban nuevas tierras navegando

con sus barcos. Ya desde el siglo VIII se lazaron

a descubrir el mundo. Así que nos convertiremos

en vikingos. Yo seré el príncipe Orilingo Diente Azul.

-¡Guau! Y yo seré la guerrera Arlequinga,

la del Pelo Rojo.

-¿Y tú? ¿Quieres crear tu propio personaje vikingo

para descubrir los mundos de la imaginación?

-Pues crea tu propio personaje.

Tienes que decidir cuál será su inteligencia,

su astucia, su intuición, su fuerza.

Yo lo tengo todo todo.

-Perfecto. ¿Cómo lo hacían,

Arlequina, los vikingos para descubrir nuevos mundos?

-Lo primero que tenían es que idear su mapa

para saber exactamente cuál era la localización

de los distintos lugares

que querían explorar. Así que, Orilo, ¿qué te parece

si hacemos de esto nuestro siguiente reto?

Vamos a construir un mapa para explorar nuevos mundos.

-(RÍE) -El mapa podrá ser

absolutamente inventado. Podremos imaginar nuevos lugares

que iremos a explorar y los iremos dibujando

en nuestro mapa.

-Mira, mira, Orilo. Los vikingos comenzaban a explorar

con un barco muy especial:

el "drakkar".

-¡Toma! -Aquí está.

Es un barco que se impulsaba por velas

gracias a la fuerza del viento.

Pero, ojo, que también los vikingos iban remando

para tirar del barco hacia delante.

Así que remos y velas. ¿Y cómo se orientaban?

Con unas brújulas muy especiales. Era una especie de brújula de sol.

Necesitaban la luz solar para orientarse.

Pero, cuando estaba nublado, ja, eran capaces de localizar

dónde estaba el sol gracias a sus piedras solares,

unas piedras translúcidas donde se reflejaba el sol.

-Pues no perdamos más tiempo. Arlequinga, ¿por dónde empieza

nuestro viaje? -Yo empezaré, como buena vikinga,

por las tierras del norte y, desde el norte, seguiré mi mapa.

-Uh, ¿tienes un mapa? A ver.

-Ajá.

-Y viajaré hasta el este para colonizar nuevos territorios,

estos territorios a los que llamaré Einar.

Mira qué fortificación hay aquí para explorar.

Pero, después de Einar, me iré navegando hacia el sur.

Y allí, en el sur, encontraré unas islas mágicas,

a las que llamaré las Islas Épicas.

-Toma ya. -Mira. Con árboles tan altos

como montañas, con animales mágicos

de todas las formas, de todos los colores.

Y, si nos adentramos dentro de las islas,

encontraremos la cueva del dragón,

donde un enorme dragón está durmiendo sobre el tesoro

de oro y diamantes.

-Madre mía, Arlequinga, yo quiero continuar.

Vámonos ahora hacia el oeste.

Sí, allí encontraremos la Tierra de las Sirenas.

Tienes que tener cuidado

porque con sus cánticos pueden conseguir robarte el barco.

Así que sigamos viajando.

Esta vez volveremos hacia el norte para llegar ahora

al Ecuador,

una tierra preciosa con un río navegable

que llega hasta un reino

donde un malvado mago tiene hechizado al príncipe Ronquidero.

Unos monos alados con boca de tiburón

evitan que nadie se pueda acercar.

Pero yo creo que podremos luchar

contra esos monos con nuestras armas de vikingos

o con armas químicas después de un buen plato de fabada

porque estos monos tienen muy buen olfato.

-Oy, oy, oy. No sé si eso es muy ortodoxo.

Pero, bueno, sea como sea, lo que es seguro es que quedan

muchísimos territorios por explorar.

Así que ahora es tu momento.

Inventa tu propio mapa, tu propio mundo imaginario

y explora nuevos territorios.

Nosotros nos vemos en nuestra próxima aventura.

¡Adiós!

¿Estás preparado? No mires, ¿eh?

-Que no miro.

-Pues te presento el mejor mapa del mundo del mundo.

Ya puedes mirar.

-¿A ver? ¡Guau, qué chulo!

Pero si está lleno de colores y de indicaciones.

-¿Y eso de ahí qué es? -Esos son cubos de basura.

Indica todos los cubos de basura que yo conozco.

-Ah, qué útil.

Seguro que causa furor en la comunidad "mapacha".

-¿A que sí? Soy el mejor explorador

de la historia. -¿Y ese de ahí eres tú?

-Claro, se nota por lo guapo que salgo

y los músculos. -Sí, sí, lo que tú digas.

Bueno, ahora no te vas a perder nunca,

como mínimo, de aquí al cubo de basura.

-Claro, segurísimo.

Aunque al igual .nos perdemos una cosa

-¿Qué cosa? -Pues ¿qué va a ser?

"Está 'mapachando'".

Vamos, vamos. Si no llegamos, nos lo perdemos.

"Está 'mapachando'".

(RÍE)

Bienvenidos a "Está 'mapachando'",

el noticiero mapache

que da las noticias "pache" lo que "pache".

Buenas noticias:

Nacho Macho, el viajero "intermapachonal",

presenta este programa.

Malas noticias: también sale James Van der Lust.

¿Cuál es tu próximo destino, James?

-La verdad es que me gustaría ir a algún país...

-Muy bien, muy bien. Ya me enseñarás las fotos.

Buenas noticias: siguiendo mi ejemplo,

muchos mapaches están empezando a viajar

por todo el mundo.

Este gracioso mapachito ha decidido irse de viaje

a Mapachu Picchu. Al principio le ha costado un poco

subirse al asiento, pero, una vez se ha sentado,

en su asiento especial

para mapaches, él y su acompañante humano

se han puesto en marcha.

¡Qué "mapachachi"!

-¿Sabías que los países y los continentes no han estado

siempre en el mismo lugar?

Han ido moviéndose durante cientos de millones de años.

Este globo terráqueo interactivo

te permite ver cómo ha ido evolucionando

y dónde estaban lo que son los países

que conocemos a actualmente.

Puedes ver cómo se encontraría tu casa

hace 20, 100 y hasta 700 millones de años.

Aunque entonces muchos países todavía ni se habían formado.

-Uh, qué "mapachonante".

No sabía que los países se movían.

-Sí, se mueven muy lentamente.

-Uh, pues yo no puedo estar quieto.

Me voy a recorrer el mundo. Quiero visitar otros países

y probar otras basuras.

-Adiós, James. -Adiós, Nacho. Buen viaje.

"Clanners", recordad que viajar

es una de las mejores formas de conocernos a nosotros mismo.

Hasta luego o, como dirían en javanés, "pamit".