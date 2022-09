¡Mapache otoñal!

(Sirenas)

(Música)

Hola, Clanners.

Bienvenidos y bienvenidas a "Aprendemos en Clan".

-James, James, socorro. Ayúdame.

-Nacho Mapacho, ¿qué te pasa?

-¡Los árboles calvos!

¡El cielo gris y frío!

(JADEA)

-Nacho, relájate un poco,

porque no estoy teniendo nada de lo que estás diciendo.

-¡Que se está acabando el mundo, James!

¡Socorro!

Soy demasiado guapo para que se acabe el mundo.

-¿Cómo? Espera, espera, ¿por qué dices eso?

-Porque soy guapísimo, solo tienes que mirarme.

-No, eso no, ¿por qué dices que se va a acabar el mundo?

-Porque he salido afuera

y a los árboles se les están cayendo las hojas,

hace frío y el cielo está gris.

-Nacho, no se está acabando el mundo,

lo que se está acabando es el verano.

-Ah, vale, vale.

Se está acabando el verano...

¡Socorro!

-Pero no pasa nada, Nacho,

cuando se acaba el verano ya sabes lo que viene.

-Sí, claro, claro.

Pero recuérdamelo por si acaso.

-Después del verano viene el otoño, ¿lo sabías?

-Pues claro que lo sabía, James.

Si el otoño y yo somos amigos desde pequeños.

En la familia le llamamos Toñito.

-Nacho, el otoño no es una persona, es una estación del año.

Ya sabes, cuando se le caen las hojas a los árboles.

-Pues entonces tenemos que ayudarles.

-¿Ayudar a quién?

-A los árboles.

¿No has dicho que se le caen las hojas?

Pues hay que recogerlas y devolvérselas.

-Nacho, luego les vuelven a salir.

Mira, Orilo y Arlequina nos lo explican

y también nos hablan de los frutos otoñales.

(CHISTA)

Aquí, Arlequina, aquí.

-Orilo, no te había visto.

¿Qué haces ahí plantado?

-Arlequina, ¿quieres jugar conmigo al "Cabezárboles"?

-Sí, suena muy bien. ¿Cómo se juega?

-Pues mira,

yo estoy aquí dentro de este árbol y solo pudo mirar para adelante,

no puedo mirar para arriba ni para abajo,

así que, no sé qué árbol soy.

Te voy a hacer preguntas a ti,

tú me las vas contestando

y así tengo que adivinar qué árbol soy.

¿Te parece bien?

-Sí, empezamos, estoy preparada.

-Venga, vamos allá, primera pregunta:

¿soy un árbol de hoja caduca o de hoja perenne?

-Pues te estás empezando a quedar calvo por algunas zonas,

se te están cayendo las hojas, así que, eres de hoja caduca.

-Vale.

Eso significa que pierdo las hojas en otoño

para protegerme del frío del invierno

y luego vuelvo a sacar las hojas en primavera.

¿Y doy algún fruto?

-Sí, sí que das frutos, das un fruto típico de otoño.

-Nueces. -No.

-Avellanas. -No.

-Granadas. -No.

-Dame una pista, Arlequina.

-Vale, es un fruto que si se le cae en la cabeza

a alguien, le das un buen castañazo.

-Entonces doy castañas. -Eso es.

-Entonces tengo que ser un castaño.

-Sí, perfecto, Orilo, lo has adivinado.

Vamos a seguir jugando. Vamos con nuestro siguiente árbol.

-Seguimos con el "Cabezárboles", Arlequina.

¿Qué soy?

¿De hoja caduca o de hoja perenne?

-Pues tienes hojas duras, fuertes y resistentes.

Pero, aun así, se te caen en otoño. -Entonces soy de hoja caduca.

-Sí.

-¿Soy un nogal? -No.

-¿Un cerezo? -No, tampoco.

-Almendro. -No, no.

-Dame la pista del fruto porque estoy muy perdido.

-Pues sí que tienes frutos,

un fruto que le gusta muchísimo a un animal muy simpático

que trepa por tu tronco para conseguirlos.

-¿Muy simpático? -Sí.

-¿Trepan los monos para comer mis frutos?

-No, no es un mono el que trepa, es un roedor el que trepa.

-Pues entonces una marmota.

-No, las marmotas no trepan por tu tronco,

es un roedor que tiene la cola así esponjosa.

-Una ardilla. -Sí.

-La estoy notando, la estoy notando,

me hace cosquillas la ardilla.

Entonces, claro, las ardillas comen bellotas.

Bellotas...

¿Soy un roble, Arlequina?

-Sí, Orilo, eres un roble y estás hecho un roble.

Venga, Orilo, vamos con nuestro siguiente "Cabezárbol".

¿Qué es lo que quieres saber?

El tipo de hoja, ¿caduca o perenne?

-Mira, tienes hojas que parecen agujas,

como si tuvieras el pelo de punta.

Y no se caen, son perennes.

Tranquilo,

no se le va a caer a nadie en la cabeza y lo vas a pinchar.

Eso sí, si a alguien se le cae uno de tus frutos,

le pues dar un buen piñazo.

-Eso significa que tengo piñas.

Arlequina, soy un pino. -Sí, Orilo, eres un pino.

Lo has adivinado.

Que me habría encantado darte una pista haciendo el pino,

pero es que no me sale.

-¿Que no te sale? -No me sale.

-Bueno, pues qué mejor que un pino para enseñarte a hacer el pino.

Chicos, chicas,

ahora podéis ir a ver los árboles que hay alrededor de vuestra casa

para ver qué tipo de hojas tienen y qué frutos.

Nos vemos en nuestra próxima aventura.

Mira, Arlequina,

para hacer el pino, lo primero, esconde los dientes.

No se te vayan a quedar en el suelo.

Entonces, los brazos para abajo y los pies para arriba,

el culo a sigue recto, eso es, muy bien, pero más fuerte,

Arlequina, más fuerte.

Esfuérzate ahí. Venga.

-Tenías razón, James, el otoño es una "mapachada".

¿Qué haces?

-Pues estoy buscando una palabra relacionada con el otoño.

-Vale.

Pero ¿por qué tardas tanto?

Si es un libro, está lleno de palabras.

-No, Nacho, esto no es un libro normal, esto es un diccionario,

y estoy buscando una palabra concreta.

-¡Croquetas!

Haberlo dicho antes. A mí me encantan las croquetas.

¿Qué dice el diccionario?

-Croqueta no, concreta, Nacho,

y un diccionario es un libro

donde hay casi todas las palabras con su definición

y por orden alfabético.

-Ah, "mapachachi".

¿Puedes buscarme un par de palabras que no sé lo que significan?

-Claro, la que quieras. Dime.

-Búscame "orden" y "alfabético",

y ya de paso, por gusto,

"croquetas".

-Pues mira, por orden alfabético nos habla Juan Carlos, atiende.

-Hola, superlingüistas.

Hoy vamos a jugar con las palabras.

Vamos a ordenarlas, pero antes,

tenemos que entrenar con el alfabeto o abecedario.

¿Qué te parece?

El abecedario está compuesto por consonantes y vocales.

Son el conjunto de letras que forman nuestro idioma,

el español.

Venga, canta conmigo.

(Música)

# A veces me preguntas

# cuántas son las letras

# y a veces las contamos

# de la A a la Z.

# A, B, C, D, E, F, G,

# H, I, J, K, L, M, N, Ñ,

# O, P, Q, R, S, T,

# U...

# V, W, X, Y, Z #

¿Qué te parece si ordenamos las estaciones del año

en orden alfabético?

Tenemos: invierno, primavera, verano y otoño.

Así que, vamos a coger la primera letra de cada una de las palabras.

La I de invierno, la P de primavera,

la V de verano y la O de otoño.

La I va antes que la O,

después va la P, y por último, la V.

Así que tendríamos: invierno, otoño, primavera y verano.

¿Ves este libro tan grandote que tengo?

Es un diccionario. El mejor amigo del ser humano.

¿Sabes para lo que sirve?

Aquí están recogidas todas las palabras

que tenemos en nuestro idioma.

Están ordenadas alfabéticamente,

así es mucho más sencillo encontrarlas.

Me gustaría retarte a un duelo para buscar palabras,

a ver quién lo hace más rápido.

¿Qué? ¿Todavía no has ido a por el diccionario?

Venga, venga, date prisa.

¿Ya lo tienes?

Pues vamos a empezar el...

¡Duelo de diccionarios!

Venga, con una palabra fácil.

Ala.

A ver quién la encuentra primero.

Tres, dos, uno...

¡A buscar!

A ver, a ver...

A...

¡Ya la tengo!

Ya la tengo, ya la he encontrado.

¿Y tú?

Mira, significa "órgano o mecanismo para volar".

Esta ha sido sencilla.

Os voy a poner otra palabra...

Araña.

Esa es también muy fácil...

Venga. Araña,

la R...

Va después que la L, sí, va después que la L, así que...

Ya la tengo.

Ya la he encontrado.

¿Y tú?

Y ahora voy a ordenar los meses del año en orden alfabético,

y para eso necesito tu ayuda y la de este alfabeto.

A ver, ¿hay algún mes con la letra A?

Sí, hay dos: abril y agosto.

Sigo, con la B no hay ninguno,

con la C tampoco.

Con la D hay uno: diciembre.

¿Y con la E? Enero, muy bien.

Sigo con la F: febrero.

Seguimos avanzando, con la E, con la H, con la I,

con la J: julio y junio.

Seguimos.

Con la K, con la L,

con la M: marzo y mayo.

Y con la N: noviembre.

Con la Ñ no hay ninguno, pero con la O: octubre.

Y me falta uno, que es como la S: septiembre.

¿Has visto qué fácil y divertido es ordenar palabras

en orden alfabético?

Pues te recomiendo que te busques una lista de palabras

y juegues con tus amigos y amigas

a ver quién la ordena más rápido.

Hasta la próxima.

-Guau, Nacho, qué otoñal te veo.

-Ese es el problema, James,

me encanta el otoño y me gustaría que durara para siempre.

Pero no puede ser.

-Bueno, existe una manera con la que podrías conseguirlo.

-¿Sí? ¡Yuju!

¿Cómo?

-Muy fácil,

tendrás que viajar a otra parte del mundo donde sea otoño,

pero si lo haces, tendrías que aprender idiomas, inglés,

por ejemplo.

-Pero no te preocupes por eso,

James, te dejo que vengas conmigo y que me hagas de traductor.

Así me dices lo que significa todo.

-Bueno, no sé, a mí el otoño me gusta,

pero también las otras estaciones del año.

-Venga, a ver si vales como traductor.

¿Cómo se dice "otoño" en inglés?

¿Y "castaña", "bellota"?

¿"Avellana", "nuez"?

Venga, James, qué traductor más lento que me he buscado.

-Mira, tengo una idea,

vamos a aprender cómo se dicen todas esas palabras en inglés

con Katharine.

Oh, hello boys and girls.

Today, I'm making a very special cake.

A year ago today I met Mermaid.

Now, I'm making a cake to celebrate

our first aniversary of being friends.

But don't tell Mermaid,

I'm making a cake for the party.

It's a suprise.

Hello Katharine. -Oh, hello Mermaid.

-What are you doing?

-Nothing, ah, well, actually I'm making a cake.

-What kind of cake?

Is it a birthday cake?

-No, no, it's just a normal cake,

ell, actually is not a normal cake, it's a special cake,

because I'm using autumm fruit for my cake.

-What autumm fruit?

-Well, autumm fruit are the ones that grow in autumm.

And look, you can see them here.

Let's start with de nuts.

Here we have hazeltnuts, chestnuts,

and wallnuts.

-Oh, when I go to the park, I see de squirrels

eating hazeltnuts and acorns, too.

-That's right, squirrels love all kinds of nuts.

Now, look at the autumm fruit we have,

kiwis, figs, grapes, and apples.

-Are you sure? You are not making a birthday cake

with all these delicious fruits?

-Yeah, I'm sure.

-Ok, I have something to do now, I'm gonna go.

Bye!

-Ok, let's finish making the cake.

I'm going to finish decorating the cake.

So I'm going to put on some slices of kiwi,

like this,

some apple,

and I think I'm going to sprinkle some nuts on the top.

Look, it's finished.

That was grate, wasn't it?

-Hello, I'm back, and look, I have spoons.

It's the cake ready to eat?

-Nearly, Mermaid, just one more thing.

-Wait a minute, that looks really like a birthday cake now.

-Well, it's like a birthday cake,

but a bit different.

Today we celebrate our aniversary of being friends.

We met each other a year ago today.

-Oh, thank you, Katharine, I love you.

-I love you too, Mermaid.

But wait a minute. Before we eat de cake,

let's remember all the autumm fruits we used to make the cake.

Do we do it together?

We used hazelnuts, chestnuts, wallnuts,

kiwis, figs, apples and grapes.

So, next time you want to eat a cake, remember,

you can make it yourself using your favourite fruit.

-Now can we eat the cake? -Yes, of course.

See you next time. Bye!

(Música)

James, James, James.

Mira qué hoja he encontrado.

-¿A ver?

-Además, he apuntado la lista de la compra.

Tienes que comprar huevos, agua, sandía...

-Pero Nacho, cuando yo te he dicho que fueras a buscar una hoja,

no me refería a este tipo de hojas, sino a la hoja de un árbol.

-Vaya, pues nada,

si quieres te busco las hojas que quieras.

Soy un experto, ya lo sabes.

-Vale, a ver si encuentras una hoja con forma de romboide.

-Muy bien, marchando.

Esto...

No quedan.

-¿Cómo que no quedan, Nacho? Pero ¿qué raro, no?

Bueno, a ver si encuentras una hoja con forma de trapezoide.

-Muy bien, ahora vuelvo.

Esto... Tampoco.

Ni de "bomboide" ni de "tropezoide".

-Nacho, yo te he dicho romboide y trapezoide.

-Vale, vale.

Esto, James, ¿qué formas son esas?

-¿No las conoces, Nacho?

Bueno, no te preocupes, porque para eso tenemos a Miguel,

él nos la explica.

-Hola, matemaníacos y matemaníacas.

La humanidad no para de descubrir cosas,

como mis amigos Arquímedes y Pitágoras,

que no paran de investigar.

Pero claro, no a todo el mundo se le puede atribuir un invento,

como el Principio de Arquímedes.

"Eureka."

El Principio de Arquímedes es un principio de la física

que descubrió él, pero claro, no todo lo ha inventado alguien,

por ejemplo, las palabras.

¿Quién le pone nombres a las cosas?

Las palabras son muy importantes, por ejemplo,

decimos balanza y no decimos

"esa cosa que nos sirve para pesar".

O decimos "plancha"

y no "ese cacharro que nos deja la ropa lisa".

También le hemos puesto nombre a cosas de las Matemáticas,

por ejemplo,

hemos puesto nombres a los números, uno, dos, tres, cuatro...

Porque es muy importante, si no, cómo nos entenderíamos.

¿Con los dedos?

Puede ser.

Además,

está las palabras profesionales que ponemos los profes de Mates.

¿Que no sabes lo que son las palabras profesionales?

Pues por ejemplo, triángulo.

Un ángulo, dos ángulos y tres ángulos, triángulo.

Esta palabra representa a la figura geométrica

y me da que la ha puesto algún que otro amigo griego.

¿Y si en lugar de esa palabra diríamos la definición?

La de "figura geométrica formada por tres lados rectos

y tres ángulos",

pues sería yo creo que un rollo, ¿a que sí?

Y hay palabras más específicas,

palabras profesionales más específicas, por ejemplo,

podemos decir triángulo equilátero.

Voy a lanzarles una pregunta,

¿saben qué es el triángulo equilátero?

Aquel que tiene...

Vamos a ver.

¿Tres lados iguales y tres ángulos iguales?

¿Aquel que tiene tres lados distintos y ángulos distintos?

¿O aquel que tiene cuatro ángulos?

Pues claro que sí,

el triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales

y tres ángulos iguales.

Estos nombres específicos nos sirven para diferenciarlos

de otros,

del triángulo isósceles, del escaleno o del rectángulo.

Ahora vamos con otra palabra profesional: trapecio.

El trapecio es una figura geométrica

de cuatro lados donde dos son paralelos entre sí,

y tenemos palabras profesionales más específicas.

Puede ser un trapecio rectángulo, isósceles o escaleno.

Ahora vamos con lo más importante, con otra palabra profesional,

¿qué tal si les digo la figura geométrica que tiene cuatro lados,

donde ninguno son paralelos entre sí?

¿Cuál es la palabra profesional?

Pues es trapezoide.

Porque se parece a un trapecio, pero no lo es.

Les voy a contar un secreto:

las palabras terminadas en "oide" significa que "se parece a",

pero no lo son.

Por ejemplo, trapezoide, se parece al trapecio, pero no lo es.

U otra palabra, humanoide, ¿qué quiere decir?

Que se parecen al humano, pero no lo son, como los robots.

Así que, matemaníacos y matemaníacas,

vamos a hacer un repaso.

Hemos aprendido lo que significa "oide", que "se parece a".

También hemos aprendido el significado de trapecio

y trapezoide.

Y muy importante, la importancia de las palabras.

Hasta la próxima, matemaníacos y matemaníacas.

-Y entonces, la calabaza se los comió a todos.

-Uy, ¡qué susto, James!

Cómo molan las historias de miedo.

-¿A que sí?

Es que en otoño se celebra Halloween,

que es cuando más historias de miedo se cuentan.

-Uy, pues ahora me toca a mí.

Te voy a contar una historia que te va a dejar temblando.

-Venga, vamos a ver.

-Te voy a contar la historia de los terribles basureros.

-Empezamos mal...

-Venían todas las noches a la misma hora sin que nadie les llamara.

-Eso no da miedo, Nacho.

-Espera, que ahora viene la parte que da miedo.

Venían todas las noches y se llevaban la basura...

(GRITA)

¿Te ha gustado?

-Bueno, creo que la podríamos mejorar

si hacemos que sea una historia encadenada.

-¿Eh?

Pero ¿cómo vas a poner cadenas a una historia?

-Que no, que no va de eso. Mira, Mamen nos lo explica.

-Hola, niños y niñas.

Hoy os voy a contar un cuento como los que me contaba a mí

mi abuela.

Es el cuento de "La castañera".

Había una vez una castañera que se llamaba Teresa.

Ay, no. Se llamaba Dolores.

No, esperad.

Tana, se llamaba Tana.

La castañera Tana esperaba a que pasara la primavera

para ir a recoger castañas.

No, no, porque las castañas cuándo son...

No, esperaba al verano y en otoño recogía las castañas, eso es.

Y las cocinaba y las vendía en su puesto

para todos los niños del pueblo.

Una vez encontró que en vez de coger castañas,

había cogido caracoles.

No, así no era. Esperad.

No, no,

había otra castañera que tenía envidia

porque todos la querían mucho y le quitó las castañas.

Eso, eso.

Entonces, un gigante ayudó a la castañera a encontrar...

No, un gigante no, fueron los niños del pueblo,

los niños del pueblo recogieron muchas castañas

y se la llevaron a la castañera y se la regalaron,

porque era tan simpática...

Siempre les contaba cuentos.

No, era... ¿Por qué la querían tanto?

Porque les regalaba castañas...

Porque les regalaba a veces unas castañas.

Así que, la castañera que le había robado las castañas,

se dio cuenta de que no tenía que robárselas a nadie,

que había castañas para todo el mundo y tenían que ser amigas.

Y todo el pueblo estuvo contento

de tener la suerte de tener dos castañeras.

Colorín, colorado, este cuento se ha acabado.

¿Habéis visto?

A veces a las abuelas

y a los abuelos se les olvidan las cosas.

Pero bueno, a mí que me pasa,

y seguro que vosotros también os ha pasado alguna vez.

Es normal,

escuchamos tantas cosas a lo largo del día, que se nos olvidan.

Os voy a enseñar un juego para aprender a contar historias

y mejorar nuestra memoria.

Me parece que esto puede ser un reto muy muy divertido.

¿Os animáis?

(Música)

Vamos a contar historias en grupo.

La primero que hay que hacer es sentarse en círculo.

Una persona empieza y tiene que decir una frase.

La persona a su derecha continua,

tiene que repetir la frase anterior y añadir otra.

Eso sí, no puede cambiar nada

de lo que se ha dicho anteriormente.

Por ejemplo, el primero ha dicho...

"Había una vez una rana fucsia".

El siguiente dice:

"Había una vez una rana fucsia que vivía en un castillo".

Muy bien,

la siguiente persona continúa repitiendo todo lo anterior.

"Había una vez una rana fucsia que vivía en un castillo

y estaba un poco triste".

¿Qué pasa si nos equivocamos?

Porque hay que estar muy atentos y recordar bien todo lo anterior.

Pues si te equivocas,

tienes que salir y dar una vuelta corriendo alrededor del círculo.

Si esto te pasa hasta tres veces, haces esa vuelta corriendo,

pero a la tercera ya te quedas eliminado, fuera del círculo.

Tranquilos, tranquilos,

solo puede haber una persona eliminada.

Tienes que seguir atento a la historia,

porque el siguiente que se equivoque,

te va a reemplazar.

Te rescata y tú vuelves a entrar a jugar.

Así que, has tenido que seguir atento a toda la historia

para que en tu turno lo digas bien.

Es difícil, pero es muy divertido.

(RÍEN)

Vamos a recordar las normas del juego:

Hay que estar muy atentos, escuchar todo y recordarlo todo bien.

Me encanta este tipo de juegos

porque nos ayudan a ejercitar nuestra memoria.

Después le podréis contar estas historias a vuestros abuelos

y abuelas.

Es que, además,

los cuentos que salen son superdivertidos y alocados.

Yo me pregunto qué le pasará al final

a la rana fucsia de nuestro cuento.

Bueno, nos vemos pronto.

-¿Qué tal, Nacho? ¿Disfrutando del otoño?

-Mucho. Mucho muchísimo.

Oye, James, tengo algunas preguntas.

-Claro, pregunta lo que quieras.

-¿A ti te gustan las castañas asadas?

-Sí, muchísimo, además, son mucho de otoño.

-Pues estoy haciendo unas pocas, por si quieres.

-Pues sí que quiero, pero ¿dónde están?

-Se están haciendo.

Otra pregunta.

Cuando están negras y echan humo, ¿están hechas o todavía les falta?

-¿Cómo?

Aquí...

Huele un poco a quemado.

-Otra pregunta que no tiene nada que ver con las castañas.

¿Tenemos extintor?

-Nacho, ¿qué has hecho?

-Esto...

Qué tarde, ¿no?

Si empiece a "Está Mapachando".

Me voy corriendo.

-Clanners, siempre hay que cocinar con un adulto.

Y yo voy a buscar un extintor.

(Música)

"Está Mapachando."

Bienvenidos y bienvenidas a "Está Mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias

"pache" lo que "pache".

Hola, James,

no te he visto comer muchas castañas.

-Hola, Nacho, es que estaban todas chamuscadas.

No se juega con el fuego.

-Vale, vale. Buenas noticias.

Animales de todo el mundo empiezan a disfrutar del otoño

tras ver este programa.

Está adorable perrita de "Perritanzania"

ha descubierto que el otoño es su estación del año favorita.

Porque le encanta saltar en los montones de hojas secas.

(RÍE)

Cómo se lo pasa, es como yo.

Pero yo salto en montones de basura.

-Para algunos, el otoño significa "hojas caídas".

Y para otros, "esculturas de paja".

Cuando se acerca el otoño en Japón se acaba la cosecha de arroz,

que cada año produce toneladas de material sobrante, es decir,

de paja.

Esta paja no se usaba para nada,

hasta que los agricultores japoneses

decidieron convertir este material sobrante en arte,

creando un festival que celebran cada año

y en el que compiten creando estas impresionantes esculturas.

Fue todo un éxito, ya que se llevan celebrando más de diez años.

Una llamativa forma de aprovechar el material sobrante

y de dar la bienvenida al otoño.

-"Mapachonante".

Tan "mapachonante" como mi nuevo temazo otoñal.

Escúchalo, James.

(Música)

# Se acaba septiembre # y empieza a refrescar,

# y como siempre # el otoño va a llegar.

# Ay, otoñito, no te demores,

# hay que llenar la vida # de toditos tus colores.

# Con tus amigos

# vas a disfrutar.

# Deja que tu amigo suba sin más.

# Ay, otoñito, cuántas emociones,

# eres mi favorito

# de todas las estaciones.

# El otoño siempre me sorprende,

# es precioso y diferente.

# Empieza en septiembre,

# acaba en diciembre,

# pero ojalá durara para siempre.

# El otoño es algo genial,

# sus colores te alucinarán.

# Ya verás,

# tú solo vente a jugar # con este mapache otoñal. #

(Música)

# El otoño es algo genial,

# sus colores te alucinarán.

# Ya verás, tú solo vente a jugar # con este mapache otoñal. #

Clanners, nos tenemos que ir.

Y recordad que el otoño es una estación maravillosa.

Hay que disfrutarla mucho.

Adiós.

(Música)