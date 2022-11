¡Un mapache por tu casa!

Hola, clanners.

Bienvenidos y bienvenidas a "Aprendemos en Clan".

¡Ah, James, ayuda!

Nacho Mapacho, ¿pero qué te pasa, muchacho?

¡Mi casa!

¡Se la han...! ¡Y ahora no...!

Pero, Nacho, relájate un poco, no entiendo nada de lo que dices.

Se han llevado mi casa, James. Mi querido cubo de basura.

Ahora que lo tenía decorado como a mí me gusta.

(LLORA)

Qué mala suerte. ¿Y quién ha sido?

Unos señores que iban vestidos como basureros

y en un camión de basura.

Claro, los basureros, normal. Pero no te preocupes,

porque yo te ayudo a buscar otra casa.

(LLORA) ¿Eh? ¿Cómo?

¿En serio? ¡"Mapachante"!

Sí, es que estás de suerte,

porque es el tema del programa de hoy.

Uh, genial, estaba harto de mi cubo de basura.

Pero si hace un momento has dicho que te encantaba.

Yo es que lo que quiero es un contenedor.

Para los mapaches es como una mansión.

Quizá podrías plantearte otro tipo de vivienda.

¿Eh? Yo no quiero una vivienda, yo quiero una casa, James.

Una vivienda y una casa es lo mismo.

Ah, vale, entonces sí.

Quiero una vivienda luminosa, céntrica pero tranquila,

muy amplia, que huela a basura y lo más importante,

lejos de los basureros.

¿Estás tomando nota o qué?

Quizá deberías empezar aprendiendo

qué tipos de casas diferentes existen.

¿Eh? Pero si todas las casas son iguales.

Ahora no vendrás a decirme que hay casas de piedra,

de madera, de barro, de hielo... Venga ya.

Que sí, que sí. Mira, Mamen nos lo explica.

Uy, que no llego.

Hola, niños y niñas. Perdonad, que llego tarde.

Es que estaba tan a gusto en casa de una amiga.

Tiene una casa alucinante, es una casa colgante.

Sí, sí, como os lo cuento, es increíble.

La verdad es que si viviéramos en otra parte del mundo,

nuestras casas o las de nuestros amigos

serían totalmente diferentes.

Millones de personas viven en casas que ni os imagináis,

pueden tener las paredes de bambú, no sé,

se me ocurre de cualquier cosa.

Vamos a conocer esas casas diferentes, ¿queréis?

Hace miles de años

nuestros antepasados vivían en cuevas.

No sabían construirse una casa, así que, al llegar la noche,

se juntaban en torno a un fuego dentro de una caverna.

Allí estaban protegidos del frío, de la lluvia y de los depredadores.

Sin calefacción, no conocían la electricidad.

Menos mal que esto queda muy atrás en el tiempo

y pronto empezaron a construirse refugios más habitables

trabajando la piedra.

También empezaron a amasar barro y paja, creando adobes,

que son unos bloques sin cocer

y que permiten aislar muy bien la temperatura en las viviendas,

conservándolas frías en verano y calentitas en invierno.

El adobe es el precursor de esto, del ladrillo.

Las viviendas

y el tipo de material que se utiliza para construirlas

cambian según donde nos encontremos.

Para nosotros el ladrillo es frecuente verlo

en un piso pequeño, en una casa grande,

pero en otras partes del mundo

hay casas que se fabrican con bloques de hielo

y en otros sitios,

con trozos de cuero de piel de animales.

En el Polo Norte los esquimales construyen sus iglús

con bloques de hielo, un poquito más grandes que estos.

Que aquí, por cierto, no tardarían nada en derretirse.

Los indios americanos vivían en tipis,

unas tiendas como estas, de forma cónica,

hechas con largos palos de madera y cubiertas de la piel

de los animales que cazaban.

Aparte de acogedores, los tipis se podían desmontar

y trasladar de un lado a otro, algo perfecto,

porque los indios americanos eran nómadas.

Hay otras viviendas que se asientan sobre pilares de madera

que se introducen en el agua, se llaman palafitos

y están en el origen de ciudades como Venecia.

En España, en el norte,

en algunas zonas de Asturias y Galicia,

existen unas construcciones similares

que sirven para almacenar el grano, se llaman hórreos.

Están elevadas del suelo

y así el grano queda protegido de la humedad

y de los animales que se lo quieren comer.

¿Habéis visto esas fotos de los hórreos?

Están hechos de piedra y madera, muy sólidos y resistentes.

En eso pensamos cuando pensamos en paredes,

¿verdad? Que sean sólidas.

Pero en Japón las paredes están hechas de papel.

Es un papel traslúcido que se llama washi

y recubre los paneles corredizos que separan las estancias

en las viviendas tradicionales japonesas.

Como veis, el ser humano ha aprendido muchísimo

sobre construcción.

Hoy están de moda las casas inteligentes,

que buscan la sostenibilidad y el ahorro,

tanto de energía como de materiales,

inspirándose en las casas de antes.

No olvidéis que también hay gente que vive con su casa a cuestas,

en caravanas, en barcos...

Como veis, las casas varían

dependiendo del lugar donde estemos,

del clima o de los materiales que tengamos para construirlas.

Pueden ser de piedra, de madera, de hierro, también de papel,

de paja, de hielo o de pieles de animales.

Eso sí, todas tienen la misma función,

darnos un techo bajo el que cobijarnos.

Qué a gusto se está en casa, ¿verdad? Nos vemos pronto.

Bueno, ¿y qué te parece?

No sé, está bien, pero le falta olor a basura.

Y es demasiado grande.

Bueno, ¿cómo de grande quieres que sea?

Pues no sé, más grande que mi casa anterior,

pero no tanto, esta es una casa de gigantes.

A ver, para que me sitúe, ¿cuánto medía tu anterior cuarto?

Pues a ver, un poco más grande que una caja de cerillas

y más pequeña que un coche.

Nacho, ¿no te acuerdas de las medidas, aproximadamente?

Ah, haberlo dicho antes.

Aproximadamente... Aproximadamente...

¿Qué es aproximadamente?

Que cuánto medía más o menos, no tiene que ser exacto.

O algo mejor, mira.

¿Cuánto te gustaría que midiera tu futura habitación?

Haber empezado por ahí. Pues que quepa yo.

Y siete más como yo, por si hago una fiesta o algo.

Nacho, ¿pero qué tipo de medidas son esas?

Es que yo no sé medir, James, yo soy un mapache.

A mí lo que se me da bien es comer basura y dormir.

Uy, qué hambre de repente.

Anda, mapache, escucha a Miguel,

que nos va a enseñar cómo medir nuestra propia habitación.

Hola, matemaníacos y matemaníacas. Mirad lo que he montado.

Resulta que tengo que medir mi habitación,

pero como está llena de muebles, no puedo.

Así que he pensado que podíamos imaginar

que este puzle que tengo aquí es mi habitación,

que cada pieza representa las baldosas

y que las cajas representan los muebles,

así puedo moverlos y ver el suelo. ¿Te animas a medir mi habitación?

Lo primero que vamos a hacer es medir el perímetro.

Es decir, vamos a medir el contorno.

Si nos fijamos en este patio de aquí,

el contorno sería la valla.

¿Y en este puzle?

Pues si cada pieza representa las baldosas de mi habitación,

el contorno representaría las paredes.

Voy a coger un metro por aquí y voy a medir,

pero ¿qué ocurre? No puedo girar el metro.

Entonces, ¿qué hago, dejo de medir y me voy a jugar?

¿Compro otro metro?

¿O mido cada pared?

Pues claro que sí, tengo que medir cada pared.

Vamos allá, vamos a medir cada pared

y veo que mide 35, que mide 28,

que mide por aquí 35

y que mide... ¿A ver? 28.

Genial. Pues ahora tengo que hacer la suma.

¿Cuánto me da?

Sí, 126. Ya tengo el perímetro de mi habitación,

son 126.

¿Te has fijado? Un lado da 35; el otro, 28;

el otro da 35 y el otro da 28.

Es decir, hay dos lados iguales dos a dos.

¿Eso qué quiere decir, que me he equivocado?

¿Que el metro está estropeado? ¿O que es un rectángulo?

Sí, sí, estamos hablando de un rectángulo,

mi habitación es un rectángulo,

porque tiene lados iguales dos a dos.

Por eso, si quiero medir el perímetro,

con medir los lados que no son iguales

sería suficiente.

Los multiplico por dos y los sumo y ya tengo el perímetro.

¿Y si fuese un cuadrado?

Si fuese un cuadrado, tendría los cuatro lados iguales,

por eso con medir solo uno sería suficiente.

Lo multiplico por cuatro y ya tengo el perímetro.

Ahora vamos a medir la superficie. Es decir, vamos a medir el área.

En el caso del patio, ¿vamos a medir qué?

Lo que representa el césped, lo que está dentro de la valla.

¿Y en el caso del puzle?

Pues había pensado que podíamos contar las baldosas,

pero una cosa muy, muy importante,

todas tienen que medir exactamente lo mismo.

Les voy a poner un ejemplo, por eso he separado los muebles.

En este caso, si cuento las baldosas,

me da que... Dos, cuatro, seis, siete.

Dos, cuatro... Diez.

7 por 10 son 70, tengo 70 baldosas.

Sin embargo, en esta, que tiene el mismo tamaño,

como pueden comprobar, ¿cuántas baldosas me da?

Pues me da 4 y por aquí son 6. 6 por 4, 24.

Es decir, tengo 70 y en esta tengo 24 baldosas.

¿Qué ocurre, que he contado mal?

¿Que esta caja es mayor?

¿O que he cambiado la unidad de medida?

Pues claro, lo que ha pasado

es que he cambiado la unidad de medida.

Por eso es muy importante siempre utilizar medidas cuadradas

de 1 cm o de 1 metro,

así nos dará 1 cm cuadrado o 1 metro cuadrado,

tendríamos las unidades en centímetros cuadrados

y en metros cuadrados.

Como veis, tienen la misma superficie.

Ya hemos aprendido hoy a calcular el perímetro

y también hemos aprendido a calcular la superficie, el área.

Así que ahora les toca medir vuestra habitación.

Hasta la próxima, matemaníacos y matemaníacas.

¿Y esta qué? No está nada mal, ¿no?

No sé, James, le falta algo, no me siento como en casa.

¿Qué le falta?

A ver, es que yo soy un mapache elegante.

¿Dónde están los montones de basura?

¿Y las goteras? ¿Y las cáscaras de sandía?

Bueno, igual no es lo que necesitas.

Ya encontraremos algo. Venga, andando que es gerundio.

Eso, andando, Gerundio. Eh, ¿dónde está Gerundio?

¿Viene con nosotros? Eh, ¿y quién es Gerundio?

¿Gerundio?

No, yo soy Nacho, Nacho Mapacho. Mucho gusto.

Gerundio no es un nombre, es una forma verbal.

Ah, vale, vale. ¿Y sois muy amigos Gerundio y tú?

Gerundio es una forma verbal

que siempre termina en "ando" o "iendo".

Como andando, trabajando, "mapachando"...

Vale, vale, ya sé lo que dices, que Gerundio al final no viene.

Que no, Nacho, que gerundio no es nadie.

Mira, que te lo explique Juan Carlos,

a ver si con él entiendes el gerundio.

¿Juan Carlos es Gerundio?

(TARAREA)

Hola, chicos y chicas. Hoy me he levantado muy cantarín.

Mira.

# Riendo, jugando, cantando, # me siento contento. #

¿Te has dado cuenta de que estoy utilizando

unas formas verbales en esta canción?

¿Y sabes cuáles son?

Bueno, seguro que no, pero vas a aprender cuál es.

Vamos a hacer una cosa, vamos a jugar a las adivinanzas

para practicarlas.

Mira, es muy sencillo.

Yo voy a representar unas situaciones

y tú tienes que decir qué estoy haciendo.

Imagínate que estoy aquí, sentado, ahora mismo.

¿Y qué estoy haciendo en esta primera situación?

¿Qué, lo has adivinado?

Muy bien, estoy tocando la guitarra.

Venga, vamos con la siguiente.

(RONCA)

¿Qué, ya sabes lo que es?

Muy facilito, estoy roncando.

¿Y esta, sabes cuál es esta? Mira, mira, mira.

Claro que sí, lo has acertado, me estoy escondiendo.

Venga, y ahora vamos con la última.

Seguro que te has dado cuenta de que me estoy disfrazando.

Si te das cuenta, todas estas acciones

han sucedido en este instante. Hemos utilizado una forma verbal

que indica que la acción sucede justo ahora.

Esa forma verbal es el gerundio. Mira, te pongo un ejemplo.

Ahora mismo estoy hablando.

Y el gerundio se forma

añadiendo la terminación "ando" o "iendo" a la raíz del verbo.

Te voy a enseñar un pequeño truco para que sepas

cuándo formamos los gerundios con "ando" o con "iendo".

Y es muy sencillo, mira, mira, fíjate.

Si tengo un verbo de la primera conjugación,

es decir, los que acaban en "ar", para formar el gerundio,

le tengo que añadir "ando" a la raíz.

Te voy a poner un ejemplo para que lo veas.

Si tengo nadar, le quito la terminación "ar",

me quedo con la raíz "nad" y sería nadando.

¿Qué, lo has pillado?

Mira, voy a seguir.

Ahora, si tengo verbos de la segunda

y tercera conjugación, es decir, los que acaban en "er" y en "ir",

para formar su gerundio, le tengo que añadir "iendo".

Te voy a poner un pequeño ejemplo con el verbo beber.

Le quito la terminación "er", me queda "beb"

y le añado "iendo": bebiendo.

Y puedo decir: "Ahora estoy bebiendo".

Vamos a practicar el gerundio

con la ayuda de mi amigo el mono Mico,

a ver si adivinas qué es lo que está haciendo.

Mira, ¿qué está haciendo?

Muy bien, eso es, está saludando.

¿Y ahora, qué está haciendo?

Está sujetando un plátano.

Y es que a los monos les encantan los plátanos.

Y vamos con la última.

¿Qué está haciendo mi amigo Mico? Fíjate en su boca.

Claro, mi amigo Mico está sonriendo.

¿Qué, ya te has dado cuenta de cómo es el gerundio?

Recuerda lo que hemos aprendido hoy.

Y... (RÍE)

Fijaos lo que me está pasando, estoy llorando de la risa

porque mi perro está corriendo y persiguiendo

a una hormiga gigante y no la puede cazar.

Bueno, me voy despidiendo. Adiós.

Ay, James, no hay manera.

No hay casas que sirvan para que viva yo.

Pero si solo hemos visto dos.

Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir?

Bueno, si no encuentras casa aquí,

siempre te puedes ir a vivir al extranjero.

¿Tengo que dormir en la fría calle, como un mapache callejero?

¿Qué voy a hacer?

Pues podrías irte a vivir al extranjero.

Malditos basureros que se llevaron mi querido cubo

y me dejaron sin casa y sin remedio alguno.

¿Ahora qué?

Podrías ir a vivir al extranjero.

¿Eh? Oye, qué idea más buena, podría ir a vivir al extranjero.

(RÍE) Es que soy un genio.

Pero alto ahí, que si te vas a vivir al extranjero,

tendrás que hablar inglés. -¿Eh? ¿Más todavía?

Si está chupado el inglés. Anda, pregunta lo que quieras.

Vale, te voy a hacer una pregunta muy fácil,

esto lo sabe casi todo el mundo. ¿Cómo se dice en inglés casa?

Eh... ¿"Caseison"?

¿No? Ay, me voy a perder en el extranjero.

Y voy a tener que dormir en la fría calle,

como un mapache callejero. ¡Ay!

Bueno, Nacho, no te preocupes,

porque para eso tenemos a Katharine,

nuestra profesora de inglés, que nos enseña algo de vocabulario.

James, no hay manera,

no encuentro una casa que se ajuste a mi personalidad.

Bueno, tampoco es que lo pongas muy fácil.

¿Cómo que no? Si está chupado.

Busco una casa amplia pero acogedora,

tranquila pero no aburrida,

con piscina de basura, cine y sala de juegos, fácil.

Bueno, Nacho, quizá una casa así no existe.

Bueno, pues si no existe, se fabrica.

¿Tú no eras un arquitecto? -¿Yo? No, no, yo soy profesor.

Bueno, pero algo sabes de casas, ¿no?

Ayúdame a construir la casa de mis sueños.

Bueno, Nacho, pero a veces las cosas no son tan sencillas.

Bueno, pues nada, no te preocupes,

me quedo en tu sofá hasta que encuentre algo.

¿Cómo? Espera, espera, espera. Mira, mejor tengo otra idea.

Podríamos crear una maqueta de tu habitación.

¿Eh? ¿Para qué quiero yo una mofeta en mi habitación?

Huelen fatal. -Una mofeta no, una maqueta.

Si no sabes lo que es, Orilo y Arlequina te lo enseñan.

"Mapachudo".

Guau, Arlequina, qué tablero de ajedrez tan raro.

Pero que no es un tablero de ajedrez, Orilo,

es mi habitación. -¿Tu habitación?

Ay, yo creí que mi habitación era pequeña,

pero la tuya... -Que no es mi habitación real.

Es mi habitación a escala.

Mira, cada uno de estos rectángulos representa una baldosa.

Y quiero construirme aquí dentro la habitación de mis sueños.

¿Y puedo ayudarte?

Claro, puedes ser mi ayudante de obra.

Arlequina, creo que ya tenemos reto.

Pues me encanta ser tu ayudante de obra,

porque soy experto en materiales.

Sí, sí, en reutilizar materiales que tenemos por casa

para construir los objetos de tu habitación

a escala. Así que tú dime qué necesitas

y yo te encuentro el material más adecuado.

Lo primero que necesita una habitación

es una cama, necesito poner por aquí una cama.

¿Cómo la puedo hacer?

Con un estropajo, porque fíjate, es blandito.

Y así podrás echarte unas siestas de aúpa.

Qué bien, haremos la cama con un estropajo,

pero también le pondremos sábanas y edredón.

Podemos utilizar papel de cocina, un trapo

o algo de tela que tengamos por casa.

Y la almohada la haremos con algodón

y le podremos poner unos pompones a los lados.

Mira qué pedazo de cama, genial.

Pero necesito una mesilla de noche. -Hombre, por supuesto.

Podemos utilizar un tapón de corcho, ¿eh?

Y así, con esto lo decoramos bien

y tenemos una fantástica mesilla de noche.

Pero, Orilo, indispensable tener un sitio

para poder hacer los deberes, para poder dibujar,

hacer manualidades... Necesito una mesa.

Claro que sí. Para la mesa, lo mejor...

Los bastoncillos de madera de los helados.

Es perfecto, así tienes tu mesa de madera

hecha con madera. Mira, perfecta.

Podemos poner los bastoncillos, añadirle unas patas

y colorearlo del color que más nos guste.

Yo he elegido el morado. Pero me tengo que sentar.

Hombre, claro. -Necesito una silla, Orilo.

Y para ello, unas pinzas de la ropa y un poquito de cartón

y te va a quedar una silla fabulosa.

Pinzas y cartón, para poder hacer la silla

que encaje perfectamente con la mesa.

Ha quedado genial. Pero, ¿y una papelera?

Para poder tirar las cosas, claro.

¿Qué te parece una cápsula de café?

Vacía y limpia, claro.

Que también podemos decorar de la manera que más nos guste.

Mira todos estos brillos que le he puesto a mi papelera,

Orilo, me ha quedado la papelera más bonita

de todas las habitaciones. ¿Y dónde guardo las cosas?

Que yo tengo un montón de cosas, que yo hago mucho deporte

y tengo mi ropa de deporte, mis balones...

Pues vas a necesitar un montón de cajones

para poder organizarte. Y los podemos hacer

con las cajas de cerillas, que ya se abren y se cierran.

¿Qué te parece?

Pero, Orilo, yo tengo muchas cosas que tengo que guardar.

Tengo las pelotas, raquetas de tenis...

No hay problema, haremos una cajonera

con las cajas de las cerillas y luego un armario

con una caja de cartón que tengamos de un cepillo

o de cualquier cosa que sea una caja medianita.

Qué buena idea, Orilo.

Mira, la cajonera de cajas de cerillas

y el armario. Ha quedado una habitación magnífica.

Lo único que falta soy yo.

Me voy a poner, mira aquí en la habitación.

¿Y puedo venir a hacer los deberes contigo?

Claro, vente. -Ole, vamos a hacer los deberes.

Pero, Orilo, eres enorme, eres gigante,

eres demasiado grande, tienes que estar a escala.

Es decir, tienes que guardar la misma proporción

que el resto de las cosas con una habitación real.

Entonces, ¿algo más así?

Sí, algo más pequeñito, más o menos así.

Ahora es tu turno,

puedes hacer a escala la habitación de tus sueños.

Nos vemos en nuestra próxima aventura, adiós.

James, James, te estaba buscando, tengo muy buenas noticias.

Pues yo también te traigo muy buenas noticias a ti.

Oh, qué bien. Venga, tú primero. -Vale.

He encontrado la casa perfecta para ti.

Ah, ¿sí? ¿De verdad?

Sí. Basándome en la maqueta que hicimos de tu habitación,

he encontrado la casa de tus sueños.

Vaya, qué bien.

Oye, ¿pero qué te pasa? ¿No estás contento?

Ya he hablado con los dueños y puedes irte a vivir hoy mismo.

No, si estoy contento, muchísimo, pero...

¿Qué pasaría si te dijera

que al final no puedo ir a vivir a esa casa?

Hombre, pues me enfadaría un poco. Bueno, bastante.

Piensa que me ha costado muchísimo encontrar esta casa.

Oye, por cierto, ¿qué me querías decir?

Esto... Eh...

¿Qué pasa? Dime, Nacho, dime.

Es que no sé cómo decirte esto,

pero es que ha aparecido mi cubo de basura

como por arte de magia, ya tengo casa. (RÍE)

¿Cómo?

¿Por qué me miras así?

Eh... Qué tarde se ha hecho de repente, ¿no?

¿Sabes que empieza Está "mapachando"?

Yo me voy volando, que es gerundio.

Pero oye, Nacho, no me dejes aquí. ¿Qué le digo yo a los dueños?

Nacho, espera.

Bienvenidos y bienvenidas a Está "mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias

"pache" lo que "pache".

Buenas noticias, hoy me acompaña el buscador de casas profesional,

James Van de Lust.

Con el tema de las casas ya hablaremos tú y yo, Nacho.

Vale, vale.

Buenas noticias. Animales de todo el mundo

empiezan a disfrutar de sus casas tras ver este programa.

A estos graciosos perros de "Perrerío" de Janeiro

les ha empezado a gustar tanto su jaula

y van con tantas ganas

que se quedan atascados al intentar entrar como locos.

(RÍE) Me parto la cola.

Este gato se hace famoso en internet

después de ayudar a su dueña a entrar en casa

tras haberse dejado las llaves dentro.

Es una auténtica faena quedarse fuera de casa sin llaves,

eso fue lo que le pasó a Gaby, una adolescente americana,

al darse cuenta de que había cerrado

la puerta de su casa sin tener las llaves.

Por suerte, su gato, Boko, estaba ahí para ayudar.

Como veis, Boko es capaz de quitar el seguro,

haciendo que se abriera la puerta sin problemas,

dejando a Gaby entrar de nuevo en su casa.

Gaby hizo este vídeo muy gracioso y lo subió a internet,

donde se hizo muy popular,

ganando millones de visitas en muy poco tiempo.

Qué gatete más "mapachionante".

Ya sabes, James, si algún día te quedas sin llaves,

adopta un gatito. (RÍE)

Bueno, clanners, y hasta aquí las noticias de hoy.

Y ahora tú y yo, Nacho, tenemos una conversación pendiente.

Ay, qué tarde se ha hecho, ¿no, James?

Si eso, ya hablamos en otro momento, ¿vale?

Oye, ¿pero dónde vas ahora?

A mi casa. (RÍE)

Bueno, clanners, hasta aquí el programa de hoy.

Y recordad que la casa es la base para tener un hogar,

hay que cuidarla. Hasta pronto.