Aprendemos en Clan - La gravedad

Hola, "Claners", ¿cómo estáis?

O como dirían en ruso: "Priviet, 'Claners'".

¡Bu!

Guau, ¿y dónde vas con esos cartones?

No son unos cartones, son unas alas.

Qué creativo, ¿es como un juego nuevo?

Nunca te lo he contado, James,

pero desde cachorrillo, sueño con volar.

Oh, sí, volar como una golondrina.

¿Qué golondrina ni golondrino? Volar como una turbonave espacial.

Pero ¿para qué querría volar un mapache?

Si tú ya puedes saltar y trepar.

Sí, puedo cruzar la ciudad saltando de cubo en cubo de basura,

pero ¿volar? Volar mola más.

Ah, vale, vale.

Bueno, y entonces, ¿cómo funcionan esas alas de cartón?

Funcionan muy bien, pero para aterrizar, no sirven.

Me he dado cada "mapachoporrazo"... Buah.

Ya lo sé, te caes por la fuerza de la gravedad.

Más bien, por la fuerza del suelo. Está más duro que una piedra.

Que no, que es la fuerza de la gravedad,

que es un fenómeno natural que atrae los cuerpos,

como el tuyo, hacia la superficie de la Tierra.

Yo sé que soy muy atractivo,

pero yo quiero volar libre como una aeronave espacial.

Frena un poco, Turbo-Nacho.

Mira, que Orilo y Arlequina nos van a explicar mejor

qué es la gravedad.

-¿Qué tienes ahí, Orilo? -Una manzana.

Uy, qué rica.

¡No, Arlequina, pero que te comes mi experimento!

¿Tu experimento? Ay, qué bien. ¿Y en qué consiste ese experimento?

Mira, me vas a ayudar. A ver. Agáchate un poquito.

Colócate aquí.

Y vamos allá, ¿eh?

-Toma. -(SE QUEJA)

Pero Orilo, pero... Pero...

Pero ¿qué experimento es este? ¿El reventador de cerebros?

A ver, Arlequina, cuando la manzana ha caído sobre tu cabeza,

¿en qué has pensado? ¿Te ha hecho reflexionar?

Sí, sí, te hubiese yo reflexionado de un mamporrazo, la verdad.

Pero bueno, después, he pensado: "Eh, la manzana cae".

Y ojo, que cae en vertical y hacia abajo.

Y siempre cae igual, en vertical y hacia abajo.

Da igual las veces que lo hagas.

Arlequina, todas estas preguntas, todas estas reflexiones,

ya se las hizo sir Isaac Newton.

Míralo, hola, caballero.

¡Newton! Pero si Newton fue

un inventor y alquimista y físico y matemático inglés

del siglo XVII.

Efectivamente.

Cuenta la leyenda que estando Newton sentado debajo de un manzano,

le cayó una manzana sobre la cabeza. Como te ha pasado a ti.

Y se hizo las mismas preguntas que te has hecho tú,

¿por qué la manzana cae? ¿Y cae siempre hacia abajo?

¿Y siempre de la misma manera?

Y gracias a ello, descubrió... La gravedad.

La gravedad.

Gracias a la gravedad, estamos pegados al suelo.

La Tierra nos atrae,

y por eso no vamos flotando de un sitio a otro.

Pero oye, nosotros nos pegamos al suelo,

igual que los osos polares, las hormigas o el agua.

Todo está ahí, pegadito a la Tierra, ¿eh?

Bien compactado, gracias a la gravedad.

¿Quieres que hagamos un experimento?

Oh, experimentos para ver el efecto de la gravedad.

Me parece genial. Y tú, desde casa,

¿quieres hacer estos experimentos con nosotros?

Vamos allá.

Lo primero que necesitamos para este experimento

son dos objetos,

eso sí, dos objetos que no se rompan, ¿eh?

Porque los vamos a dejar caer.

Pueden ser una manzana y, mira, un bote de bicarbonato.

Perfecto. Y es un experimento,

así que necesitamos apuntar los resultados.

Para ello, vamos a coger un cuaderno,

y necesitamos también un cronómetro.

-Orilo. -Lo tengo yo.

-Cronometra. -En el móvil.

Yo apuntaré aquí cuánto tardan los objetos en caer.

-Venga. -Yo cronometro, vamos allá.

Tres, dos, uno...

-Oh. -Uy.

-0,5 segundos. -Han caído a la vez.

Vamos... Vamos a repetirlo, para comprobarlo, ¿vale?

Vamos a ver si tardan lo mismo

y si vuelven a caer los dos a la vez.

Adelante.

Tres, dos, uno...

Caen a la vez.

-0,5 segundos los dos. -Ya ves.

-Caen siempre a la vez. -¿Sabes por qué?

Porque la gravedad actúa

siempre de la misma manera sobre todos los objetos,

independientemente de cuál sea el objeto.

Un momento, un momento, un momento.

A mí esto no me queda muy claro, Arlequina, porque fíjate.

Vamos a tirar la manzana y este globo,

a ver si caen a la vez.

A ver si la gravedad es la misma. Toma, toma.

Venga. Tres, dos, uno...

-¡Eh! ¿Has visto? -Ya.

El globo tarda mucho más en caer,

¿significa eso que la gravedad sobre la manzana

y sobre el globo es distinta?

No, la gravedad es exactamente la misma

sobre todos los objetos, pero es verdad

que aquí tenemos que tener en cuenta otra variable,

que es la resistencia que hace el aire sobre el globo.

Claro. Ya lo entiendo.

La manzana tiene muy poca superficie y mucha masa,

por eso, la resistencia que ejerce el aire sobre ella

es despreciable.

Pero el globo tiene muchísima superficie

y muy poca masa,

la resistencia del aire sí que ejerce un efecto sobre él

que lo hace flotar, y por eso, cae más despacio.

¿Has visto, Orilo?

Ya lo voy entendiendo, Arlequina,

así que la gravedad es la misma

-para todos los objetos. -Todos.

-Siempre la misma. -Todos.

Y recuerda, ahora es tu turno.

Puedes experimentar desde casa dejando caer objetos al suelo.

Eso sí, que no se rompan y que no estén vivos.

Nos vemos en la próxima aventura científica.

-Adiós. -Hasta luego.

(Música)

Bueno, Nacho, ¿qué conclusión sacas de la lección de Orilo y Arlequina?

Que me gustaría ser un globo

para salir volando hacia el espacio exterior.

Vale, pero ¿has entendido lo que es la gravedad?

Claro, claro... ¿La gravedad se puede comer?

No, Nacho.

Es una ley física, no se puede tocar ni ver,

es una cosa abstracta.

¿Abstracta? ¿Qué es una cosa abstracta?

Pues lo contrario de concreta.

¿Croquetas? Me gustan las croquetas.

No, no, no. Concretas.

Mira, estás de suerte, porque justo en la lección de hoy

vamos a aprender la diferencia

entre palabras abstractas y concretas.

Hola, chicos y chicas.

¿Habéis visto qué manzana que tengo?

Menuda "pintaza" que tiene.

Es roja, grande y apetitosa.

Si os dais cuenta, la manzana la puedo ver,

la puedo oler.

La puedo tocar y la puedo saborear.

Sin embargo, el hambre que tengo no se puede ver ni tocar,

pero se me va a pasar rápido

en cuanto le pegue un superbocado a esta manzana.

¿Sabes qué tipo de palabra es "manzana"?

Venga, piensa, piensa.

Eso es, muy bien, es un sustantivo.

Y te recuerdo que los sustantivos sirven

para nombrar personas, lugares, animales o cosas.

Además, "manzana" es un sustantivo concreto.

¿Que por qué es concreto?

Porque lo podemos percibir con alguno de los sentidos.

Y te recuerdo que eran

vista, gusto, olfato, tacto y oído.

¿Y qué tipo de palabra es "hambre"?

¿Crees que es un sustantivo?

Venga, que te voy a dejar un momento para que lo pienses.

Eso es, es un sustantivo, no se te escapa ni una.

Pero una cosa,

no es un sustantivo concreto como "manzana",

porque el hambre no lo puedo ni ver ni lo puedo tocar ni lo puedo oler.

¿Sabes qué tipo de sustantivo es?

Pues es un sustantivo abstracto.

Se llaman abstractos porque hacen referencia

a ideas, sensaciones o sentimientos.

Ah, y una cosa, que no los podamos ver

no quiere decir que no existan.

Espero que con este truco te ayude a diferenciar

cuáles son los sustantivos abstractos.

¿Sabes una cosa? Me hace mucha ilusión enseñarte

algunos de los sustantivos abstractos

que más utilizamos en nuestro día a día.

(SUSPIRA)

Perdonad, pero es que me habéis pillado

pensando en una persona a la que quiero un montón,

a la que le doy todo mi amor todos los días.

En tu caso, puede ser tu madre, tu hermano,

tu amigo, una amiga, tus abuelos...

Y es que el amor es algo indispensable,

además de ser un sustantivo abstracto.

¿Quieres que veamos otro igual?

¡Eo! ¡Eo!

¿Hay alguien ahí?

Ay, ahí estás, menos mal.

Pensaba que me habías abandonado,

y es que no me gusta nada la soledad.

Apúntate esa palabra

porque "soledad" es otro sustantivo abstracto.

Ya sabes que me gusta ponerte a prueba,

así que antes de despedirnos, vamos a hacer un último juego.

Te voy a decir una serie de sustantivos

y tendrás que averiguar si son abstractos o concretos.

Empezamos con el primero. "Tigre".

¿Qué será? ¿Abstracto o concreto?

Eso es, concreto.

¿Por qué? Porque lo podemos ver,

lo podemos tocar e incluso lo podemos oler

y escuchar.

Siguiente palabra. "Sueño".

¿Qué será?

Eso es, abstracto.

Porque los sueños no los podemos ver ni tocar ni oler.

Otra palabra más, "mueble", ¿concreto o abstracto?

Yo creo que este es abstracto...

Ay, sabía que no te iba a pillar.

Eso es, es concreto.

Y la última, "hambre".

¿Recuerdas lo que era?

Claro que sí, abstracto.

Espero haberte ayudado a diferenciar distintos tipos de sustantivos,

y recuerda, los sustantivos abstractos

son aquellos que no se pueden ver ni tocar ni percibir,

pero que no se vean no quiere decir que no existan.

Nos vemos en el próximo día, por cierto, ¿"día" qué es?

¿Un sustantivo concreto o abstracto?

Ahí te dejo pensando.

(TARAREA)

James, creo que si pudiera volar,

recolectaría miles de manzanas en un solo día.

¿Y qué harías con tantas manzanas?

Pues repartirlas con mis "mapachicolegas".

Muy bien, ¿y cómo las repartirías?

A la manera de los mapaches,

las tiraría al suelo y que cada uno se apañe.

No, Nacho, ese tema ya lo hemos tratado.

Lo justo sería hacer una división y repartirlas a partes iguales.

-Ah, sí, una división. -División.

A ver, ¿cuántos "mapachicolegas" tienes?

Avin...

Y yo, Yuki, Pirañita, Mapacharrito,

Renata, las 13 gemelas y...

98.

Vale, entonces, sería una división de dos cifras.

Y mira, estamos de suerte, porque justo hoy,

Miguel nos va a enseñar cómo hacerlas.

Hola, matemaníacos y matemaníacas, ¿qué tal?

Una amiga, Ángeles,

nos ha traído una bandejita de estupendas tartaletas de manzana.

Ay, por favor, qué rico,

cómo huelen con esa manzanita y ese hojaldre.

¿Me están escuchando las tripas?

Pero ahora no me las puedo comer,

y además, no me las puedo comer yo todas,

porque si no, me voy a poner como un bicho redondo.

O como ese mapache que yo me conozco.

Así que mejor, las reparto con mis tres amigos griegos.

Con Arquímedes, Sócrates y Platón, y con un servidor, claro que sí,

porque a mí me encantan.

Y ¿cómo lo podemos hacer?

Pues claro que sí, con la división, ¿no?

Para eso están las matemáticas.

Vamos a repartir las 60 tartaletas,

nada más y nada menos que 60 nos ha traído Ángeles,

entre cuatro.

¿Por qué? Porque entre mis tres amigos y yo.

(Barullo)

Bueno, bueno, no se quejen,

es verdad que me quiero quedar con muchas.

Vamos a repartirlas mejor

entre también mis vecinos del bloque.

Entonces, en total, vamos a repartir las 60 tartaletas de manzana

entre 12.

Entre 12. Muy bien.

Aquí están viendo que puse 60, que es el dividendo,

entre 12, que es el divisor, el número que vamos a dividir.

¿En qué nos tenemos que fijar primero?

Bien, nos tenemos que fijar primero en la primera unidad.

El 6. Bien, ¿qué pasa aquí?

El 6 es menor que el 12.

Pues entonces, tengo que fijarme en el total.

En las dos cifras. 60 entre 12.

Vamos a hacer una división un poco más compleja de la que ya sabemos,

pero nos va a ir muy bien.

Y habíamos dicho que para resolver la división,

tenía que ser que algo por el divisor

nos tiene que dar el dividendo, aproximadamente.

Entonces, dirán:

"¿Me tengo que saber la tabla del 12?".

Bueno, no es tan necesario, pero podemos ir tanteando un poco.

Muy bien, vamos a fijarnos en las decenas.

Entre... Y la primera unidad. Es decir, aquí, entre 6 y 1.

Las decenas de cada una de ellas.

Y así podemos ir tanteando un poco.

Nos sabemos la tabla del 1, ¿a que sí?

Entonces, algo por 1 me tiene que dar 6.

Es decir, 6 x 1 es 6, ¿no?

Pues podemos ir tanteando por ahí.

Podemos ir tanteando con el 6.

Vamos allá. Y decimos 6 x 12.

Entonces, digo, 6 x 2, que también me sé la tabla del 2,

¿cuánto es? 6 x 2 es 12, y me llevo una.

Y 6 x 1 es 6, más la que me llevo, son 7.

Son 72.

Uf, recuerden que no nos podíamos pasar,

no nos podíamos pasar del número del dividendo, ¿verdad?

Entonces, 72 es mayor que 60. Ese creo que no me vale.

¿Qué podemos hacer?

Podemos probar con un número más, con 7,

podemos poner más tartaletas,

que eso no es posible porque nos han dado 60,

o podemos probar con un número más bajo.

A multiplicar por un número más bajo.

Yo creo que va por ahí la cosa, ¿vale?

Vamos a probar con un número más bajo del 6.

Vamos a probar con el 5.

Muy bien, y decimos, 12 x 5.

5 x 2 son 10, pongo el 0 y me llevo 1.

5 x 1 son 5, más 1 que me llevo, son 6.

60. Ya se aproxima.

Recuerden que era algo por 12,

me tiene que dar cerca de 60 o 60, ¿no?

Pues muy bien, vamos a colocarlo aquí.

Digo, aquí pongo el 5. En el cociente.

5 x 12, ¿cuánto es?

60.

60, se lo resto al dividendo y me da cero.

¿Qué quiere decir? Que ya tengo la división hecha.

¿Por qué? Porque 5 es mi cociente, es el resultado.

Y sobran 0.

Es decir, las 60 tartaletas entre 12 personas,

¿cuánto nos da?

Nos da 5 tartaletas a cada uno y nos sobran 0,

están todas repartidas.

Uy, qué bien, estas son las cinco que me han tocado.

Qué ricas son las matemáticas.

Hasta luego.

(Música)

(RESOPLA)

¿Estás bien?

Estoy triste, James. "Mapachurrado".

Ay, Nacho, ¿qué te ocurre?

Es que ahora que he entendido la ley de la gravedad,

sé que no voy a poder cumplir mi sueño de volar.

Bueno, pero puedes volar en avión.

Ya, pero yo quiero volar como los superhéroes.

La ley de la gravedad me lo impide.

Yo quiero volar y ella no me deja.

Pues si no me deja, yo la voy a prohibir a ella.

Nacho, tú no puedes prohibir la gravedad.

Yo solo no. Pero...

"Claners", uníos a mí, y entre todos,

conseguiremos cambiar las cosas.

¡Gravedad, vete ya!

¡Gravedad, vete ya! ¡Queremos flotar! ¡Queremos flotar!

No seas tan negativo.

Mira, la gravedad no te prohíbe volar,

es su fuerza que te atrae hacia la Tierra.

Es la fuerza de la gravedad contra la fuerza de Nacho Mapacho,

pero no podrán conmigo.

¡Gravedad, vete ya! ¡Gravedad, vete ya!

Mira, vamos a cambiar ese chip de negatividad,

porque en el reto de hoy, vamos a ver cómo ser más positivos.

(LEE) "No salgas a la calle sin abrigo.

Prohibido hablar alto. No entrar sin llamar.

Prohibido... No digas... No hagas...".

No me gustan nada estas normas tan negativas,

¿y a vosotros?

Tampoco, ¿verdad? Eso me imaginaba.

(Maullido)

Os voy a decir una cosa, tengo una buena noticia.

Porque he inventado una máquina de la positividad.

Me ha quedado estupenda, ¿queréis conocerla?

Os invito, además, a hacer un reto.

El reto de la máquina de la positividad.

¿A que es alucinante? Me ha quedado genial.

Con esta máquina puedo convertir

las cosas que no me gustan en cosas que sí me gustan.

Meto lo negativo por aquí y salen siempre cosas positivas.

Ayer mismo, en el cole, me encontré con este cartel.

(LEE) "No puedes correr por los pasillos".

Eso ya lo sé, ¿qué voy a ir, dando volteretas?

¿Saltando? ¿Me arrastro?

Como las normas que dicen: "No puedes" o "prohibido"

no me gustan nada, la metí en la máquina.

¿Queréis saber lo que me ha salido?

(LEE) "Camina despacio y en silencio por el pasillo".

Así sí, porque sé que tengo que ir caminando,

no ir rápido y en silencio para no molestar.

¿Queréis saber cómo funciona?

Pues os propongo un reto.

Cambiemos las normas con la máquina de la positividad.

(Música)

Primero, buscamos una norma que sea negativa.

Si empieza por "no" o por "prohibido",

seguro que es negativa.

A ver si esto os suena.

(LEE) "No se puede hablar en clase".

A la máquina.

A veces se atasca un poco, es que está en pruebas.

Ya está.

Segundo, cambia esa norma y conviértela en una pregunta.

¿Cómo lo haríamos?

Muy bien, ¿por qué no se puede hablar en clase?

Tercero, ahora tienes que generar muchas respuestas a esa pregunta,

algunas pueden ser un poco locas y otras no tanto.

A mí, por ejemplo, se me han ocurrido unas cuantas.

¿Por qué no se puede hablar en clase?

Primero, porque me trago el polvo de la tiza.

Segundo, porque molesto a mis compañeros.

Tercero, porque no me entero de lo que dice el profesor.

¿Cuáles de estas respuestas te parece que responden bien

a la pregunta que hemos formulado antes?

Muy bien, las dos últimas.

Que molesto a los compañeros

y que no me entero de lo que dice el profesor.

Ahora sí, todas esas cosas a la máquina

y con unas palabras mágicas vamos a ver qué pasa.

Máquina, maquinita,

convierte esta prohibición en una norma bonita.

¿Qué os parece?

¿Se os ocurre cómo podemos cambiar esta prohibición

sin que pierda su significado?

Pensad en las ideas que han surgido

y escribid una nueva norma sin la palabra "no" o "prohibido".

Vamos a ver la máquina.

Esto cuesta un poco.

A ver qué ha salido.

(LEE) "Si quiero decir algo en clase,

levanto la mano".

Muy bien, hemos cambiado una norma negativa

por una positiva.

Os recuerdo los pasos.

Piensa una norma negativa que quieras cambiar.

Conviértela en pregunta.

Genera un montón de ideas para responder a esa pregunta.

Y con las ideas seleccionadas, elabora otra vez esa norma,

pero en positivo.

Bueno, pues a ver si continuamos cambiando las normas

y poniéndolas todas en positivo.

Yo me voy a quedar aquí engrasando un poco la máquina

que está un poco atascada. Nos vemos pronto.

(TARAREA)

¿Qué? ¿Mejor?

¡Sí!

Me he metido en la máquina de la positividad

y estoy a tope de buen rollo.

Me siento "mapachachi".

Ese es el espíritu, Nachete.

Sí, y como estoy tan positivo, no me voy a rendir

y seguiré intentando volar hasta que lo consiga.

Ay, no has entendido nada.

Me subiré al manzano más alto y saltaré hasta ponerme en órbita.

Te lo repito, por mucho que saltes,

la fuerza de la gravedad te hará caer.

Ahora quien está siendo negativo eres tú, James.

No, no, no. Soy realista.

Si saltas desde arriba de un manzano,

te vas a hacer daño.

Ah, pues pondré un montón de basura debajo

para no hacerme pupita.

Ay, Nacho, no vas a aprender.

Mira, mejor, mira los ejercicios que nos propone Álex

para entender qué es la gravedad con unos saltos.

Hola, chicas y chicos, ¿estáis en forma?

Espero que sí. Porque os voy a poner en órbita.

Vamos a saltar, y durante unos segundos,

estaremos en el aire.

Y así probamos la fuerza de la gravedad,

que nos atraerá hacia el suelo en un instante.

Vamos a ver los pasos de un salto.

(Música)

Primero, cojo impulso desde el suelo,

después, se produce el salto o vuelo.

Y por último, caigo

atraído por la fuerza de la gravedad al suelo.

Es como si la Tierra fuese un imán gigante que nos atrae.

¿Conoces algún animal que sea un gran saltador?

Una pista, hay uno muy famoso que vive en Australia.

Eso es, el canguro se desplaza a saltos.

¿Y qué me decís de la rana?

Otro que también.

Pues a los humanos también nos encanta saltar

y desafiar a la fuerza de la gravedad.

¿A que sí?

No podemos volar,

pero sí permanecer en el aire durante un tiempo.

En la tribu africana de los masái,

los chicos saltan lo más alto posible

para demostrar que ya son mayores.

Y los deportistas y las deportistas practican grandes saltos

para aplicarlo luego en deportes

como la gimnasia rítmica, el salto de vallas, baloncesto,

salto de altura o de longitud.

Bueno, ha llegado la hora de mover el esqueleto.

Primero, calentamos.

Y luego, vamos a entrenar con unos ejercicios de coordinación.

Yo me he hecho un cuadrado con cinta de carpintero en el suelo,

y tú puedes hacer lo mismo en tu casa.

Con esta práctica, saltando dentro y fuera,

vamos a ganar fuerza en los músculos de las piernas.

Podemos saltar con los dos pies juntos

o por separado,

a un lado y otro del cuadrado.

Vamos, salta conmigo.

También podemos abrir y cerrar las piernas dentro del cuadrado,

fíjate.

O también a la pata coja.

Si queréis hacerlo un poco más difícil,

podemos saltar de un lado a otro,

o adelante y atrás sin tocar dentro del cuadrado.

Fíjate.

Una vez que hemos practicado,

ya estamos listos para hacer saltos verticales.

Como el impulso que hacemos

para lanzar a canasta y encestar en baloncesto.

O saltos horizontales,

como cuando cogemos impulso para hacer salto de longitud.

¿Por qué las mazas, balones, pelotas y aros

que lanzan las gimnastas caen al suelo?

Eso es, por la fuerza de la gravedad.

Todo cuerpo u objeto con masa

es atraído hacia el centro de la Tierra.

Vamos a hacer un pequeño repaso.

¿Cuáles son las fases de un salto?

El impulso, el vuelo y la caída.

Muy bien. ¿Y por qué caemos?

Perfecto, por la fuerza de la gravedad.

La gravedad es una fuerza invisible de la naturaleza

que atrae a todos los cuerpos con masa

hacia el centro de la Tierra.

Si fuese un astronauta en el espacio y saltase,

saldría volando.

Porque en el espacio no hay gravedad.

Bueno, hay, pero es tan pequeñita que ni se nota.

El caso es que aquí en la Tierra da igual el salto que dé,

que mi cuerpo se va a sentir atraído por el suelo.

Lo único que puedo hacer para mantenerme en el aire es...

Hacerme una foto.

(Aplausos y vítores)

Ay, Nacho, ¿y dónde están tus alas?

(SE QUEJA)

Pregúntale a tu amiguita la gravedad.

Cómo odio a esa fuerza.

Entonces, ¿al final has conseguido volar?

Salté del manzano y me rompí las alas.

Guau, pero ¿tú estás bien?

Sí, la basura que puse debajo estaba blandita,

como un colchón de plastilina.

Bueno, finalmente, has entendido lo que es la gravedad.

Sí, pero estoy un poco "mapachof".

Necesito volver a meterme en la máquina de la positividad.

Tú no necesitas ninguna máquina, lo que necesitas es un informativo.

¿Lo dices tú o lo digo yo?

¡Yo, yo, yo!

"Está 'mapachando'".

(Música)

"Está 'mapachando'".

Bienvenidos a "Está 'mapachando'", el noticiero mapache

que da las noticias "pache" lo que "pache".

Buenas noticias, el mapache que no podía volar,

Nacho Mapacho, presenta este informativo.

Malas noticias, también sale el amigo de la gravedad,

James, el pesado.

-¿Pesado yo? -No me interrumpas, por favor.

Noticia "mapachonante", desde hace siglos,

el sueño de volar persigue a los mapaches.

Una especie nacida para desafiar la ley de la gravedad.

Uno de los casos más célebres es el de William Zarpas,

un mapache de New Jersey que escaló la fachada de un edificio

y saltó desde una altura de nueve plantas.

Si algún mapache nos está viendo en estos momentos, por favor,

no intentéis este salto en casa.

La "gravetricidad" es un sistema innovador

que utiliza la fuerza de la gravedad para almacenar energía.

La idea se basa en perforar profundos pozos

en los que se almacenan grandes pesos

movidos por cables, poleas y motores.

Cuando se produce demasiada energía eléctrica,

se suben los pesos y esa energía se transforma en energía potencial.

Oh, me estás liando con tanta energía.

Uy, pues hay muchas.

La solar, la térmica, la eólica, la sonora...

Anda, déjate de tanta energía y escucha la entrevista de hoy.

He entrevistado al creador de la ley de la gravedad.

¿Cómo? ¿Le has hecho una entrevista a Newton?

No, he entrevistado a la manzana.

Estoy superemocionado,

es la primera vez que hago una entrevista

a una manzana tan famosa. Hola, manzana de "Newtron".

Newton, se dice Newton.

Y date prisa, que en diez minutos

tengo otra entrevista para "Corazón".

Oh, vaya, sí que es usted famosa, ¿no?

Tengo millones de seguidores en "Frutagram", en "Fruiter",

en "Frutub" y en "Frutok".

(SE SORPRENDE)

¿Y conoce usted a la manzana de Blancanieves?

-También es muy famosa. -Y venenosa, no me compares con esa.

Además, es viejísima. Dentro de nada, está para compota.

Vale, vale. ¿Cómo se lleva usted con "Newtron"?

Eh... Serán muy amigos, ¿no?

Newton, y no me hablo con él.

Uy, ¿y eso por qué?

Porque se adjudicó el mérito de la ley de Newton,

tendría que llamarse "la ley de la manzana chachi".

Si yo no hubiera decidido caer, no existiría.

Entonces, ¿no cayó usted a sus pies como dicen los libros de ciencia?

No, se manipularon los hechos.

No caí a sus pies, caí en su cabeza.

Pero no le pasó nada, tiene un cabezón muy duro.

Lleva peluca.

Oiga, seguro que usted tiene un montón de contactos.

-¿No me podría conseguir una sandía? -¿Intenta aprovecharse de mi fama?

Es que de tanto hablar de fruta, me ha entrado hambre.

¿Le puedo pegar un bocadito?

Qué descarado, se acabó la entrevista.

(Bocina)

Es que vaya preguntas haces.

Bah, qué manzana más creída.

Ojalá a "Newtron" le hubiera caído encima una sandía.

Bueno, "Claners", hasta mañana.

O como dirían en ruso: "Da zavtra, 'Claners'".

(Música)