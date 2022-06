(NACHO MAPACHO) ¡Señoras y señores!

¡Mapaches y "mapachas"!

¡Niños y niñas!

¡Profes y "profas"!

¡Bienvenidos al festival de fin de curso

de "Aprendemos en Clan"!

¡Un aplauso muy fuerte para la estrella del programa!

¡Laura Vives!

¡Hola, "clanners"! ¿Qué tal, James?

Hola, Laura. Oye, Nacho, decías que ibas a presentar

a la estrella del programa.

¡Ay, sí, es verdad, perdona!

Redoble de tambores, por favor.

¡Con todos ustedes la estrella del programa,

Nacho Mapacho!

(Risas y aplausos)

Gracias, gracias.

Hola, James. Hola, Nacho.

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa especial

fin de curso, de "Aprendemos en Clan".

Va a ser un programa muy especial,

lleno de actuaciones y espectáculos.

¡Uy, una pelota! -Ya empezamos con el espectáculo.

Exacto, así es. Pero lo primero es lo primero,

y quiero saber qué tal estáis, ¿cómo va todo?

(NACHO MAPACHO) -Estoy bien. (NIÑOS) -¡Bien!

Uy, están fantásticos estos niños.

Yo iba a decir que estaba "mapachachi".

¿Sabéis por qué? -Ya lo sé, ya lo sé.

Por una cosa que empieza por "vaca"...

¿Vaca? Eh...

¿Empieza por "vaca"? ¿La leche?

Eh... ¿Una caravana de vacas?

¿Una "vacacaravana"? (NIÑOS RÍEN)

Vamos a hacer una cosa, Nacho, para que lo tengas claro.

Chicos de aquí del público, también en casa:

a la de tres gritamos todos bien juntos qué empieza hoy.

¿Vale? A la de una...

A la de dos...

Y a la de tres.

(TODOS GRITAN) -¡Vacaciones!

Uy, qué susto me habéis dado.

¿Así que era eso?

Yo decía que estoy "mapachachi"

porque me he comido una pizza enorme.

Pero una cosa...

¿Qué son las vacaciones? -¿No sabes qué son las vacaciones?

No me lo puedo creer, Nacho.

Las vacaciones es cuando no vamos al colegio,

pero podemos seguir divirtiéndonos y aprendiendo, ¿verdad?

¿Qué? ¿Cómo?

¿No voy a ir más al cole?

¿No voy a ver a mis "mapachamigos"?

Pero no te preocupes, Nacho,

tranquilo, porque hay miles de cosas que puedes hacer en vacaciones.

Por ejemplo: viajar, jugar, comer helado...

¿Y a ti, James? -A mí me encanta viajar en coche,

pero luego te lo cuento.

Pues como veis, hay muchas cosas que puedes hacer en vacaciones.

Me está encantando esto de las vacaciones.

Me está gustando tanto que estoy pensando hacer

una canción del verano.

Chicos y chicas,

¿queréis que haga la canción del verano?

(TODOS) ¡Sí!

¡Ahora sí! ¡Qué bien! (LAURA) -Pues estupendo.

¿La vais a cantar y bailar conmigo?

(TODOS) -¡Sí! (NACHO MAPACHO) -Fantástico.

¡Fenomenal! Nacho, cuéntanos, ¿de qué va a ir la canción?

Pues va a ir de todas las cosas que me gustan del verano.

Ah, muy bien. ¿Y ya tiene título?

Pues... se llamará

"Todo lo que me gusta del verano y mucho más".

Como comer helados, ir a la playa, la piscina...

Ay, ay... -¡Espera, espera, Nacho!

¿No es un título demasiado largo para una canción?

¿Tendrías que quitar algunas actividades?

Bueno, sí, quizás sí. Me lo voy pensando.

Bueno, a ver, y mientras te lo piensas...

Yo tengo curiosidad:

de todas las cosas que vas a hacer en vacaciones,

¿cuál es tu favorita? ¡Espera! No me contestes.

¿Te parece si se lo preguntamos

a los chicos del público?

¡Venga, venga!

Pues a ver, ¿qué es lo que más os gusta hacer en vacaciones?

(NIÑO) Ir a la playa.

Laura, ¿sabes lo que me gusta a mí?

A ver, a ver, vamos a ver qué es lo que le gusta a Nacho.

A mí lo que me gusta es viajar por el mundo.

¡Hum! ¡Es que viajar es muy guay!

Conocer otros países mientras estás de vacaciones

es genial. Oye, ¿y a dónde irás?

¿Lo tienes pensado? -Había pensado ir

a alguna selva tropical.

O no, no. Mejor a los polos.

Espera, iré al polo tropical.

Nacho, los polos tropicales no existen.

¿Cómo que no? En el quiosco de mi barrio

hay polos de limón tropical.

De maracuyá tropical, y de mango tropical.

¡Pues menudo surtido, oye!

Oye, James, ¿y tú vas a viajar?

Pues mira, yo pienso recorrer la costa en mi coche.

¿En coche? ¡Vaya rollo repollo!

Te equivocas, Nacho. Viajar en coche es superdivertido.

Lo puedes pasar muy bien haciendo actividades.

Miguel, nuestro profesor de matemáticas

nos va a explicar una muy interesante.

¿Queréis verla? (TODOS) -¡Sí!

-¿Queréis verla? (TODOS GRITAN) -¡Sí!

¡Hola, "matemaniacos" y "matemaniacas"!

Este verano tengo un juego para ti,

para cuando viajes en coche. ¿Estás listos?

Ya sabes que todas las matrículas están formadas

por cuatro números y tres letras en España.

Mira, como ésta.

La ves, ¿no?

Cuando viajas, los coches con los que te cruzas

tienen este tipo de matrícula.

El juego consiste en sumar los números de cada una de ellas.

Por ejemplo, ¿cuánto suma ésta?

Uno más dos, son tres. Tres más dos, son seis,

y seis más cuatro son diez.

¡Vaya número más redondo!

Y hablando de números redondos,

el juego consiste en encontrar matrículas que sumen 20.

A ver cuántas matrículas encontramos que sumen 20 exactamente.

Tiene que haber muchas, pero no es fácil encontrarlas.

Y para los más lanzados,

a ver si encuentras matrículas que sumen más de 30.

Esto ya es para premio.

Recuerda que jugar y aprender es lo mismo,

y disfruta del verano.

Uy, Nacho, ¿y ese disfraz?

No es un disfraz, es mi traje de componer.

Me lo pongo cuando compongo.

O cuando bajo

al Congo "monlongo".

o a ver a mi primo "Mapachongo".

Guau, Nacho, pareces un genio compositor.

Como Mozart, o Beethoven.

Sí, es que los genios somos así.

Además, mi canción del verano va a ser la canción del año.

¿Qué digo del año? ¡Del siglo!

Genial. Pero ya sabes que no hay canción del verano

sin una buena coreografía, ¿no?

Y para eso, ¿sabéis quién nos puede ayudar?

Nuestro profesor de educación física: Alex.

Oye, ¿me ayudáis a llamarlo bien fuerte para que venga?

¿Sí? ¡Alex, Alex! (TODOS) -¡Alex, Alex!

¡Bravo! ¡Bienvenido, Alex!

-¿Qué tal? -Oye, ¿qué nos traes?

Pues os traigo un baile fantástico. Dime, Nacho.

¿Has preparado la coreografía?

Por supuesto, hemos preparado una coreografía

que van a hacer estos "clanners" ahora mismo.

Así que vamos a ir ensayando primero un poquito.

Vamos a ver.

Cuando la canción diga "jugando",

tenemos que hacer este gesto.

Cuando Nacho diga "heladito", tenemos que hacer este gesto.

Cuando la canción diga "bañito",

aquí abajo.

Cuando la canción diga "superbién", "superguay", "superchachigenial",

lo hacemos todo junto y además cinco palmadas.

¿De acuerdo? (NIÑOS) -¡De acuerdo!

Muy poco. No, no, no, no. (NIÑOS GRITAN) -¡De acuerdo!

¡Eso sí! ¡Muy bien!

Lo vais a hacer genial, así que id ensayando,

porque al final lo vamos a hacer todos juntos.

Y también en casa, porque, además,

nos van a ayudar nuestros profes Francés, Elisa, Irene y Lourdes.

¡Hola!

Muy bien, Alex, muchísimas gracias. Te vemos al final del programa

para ayudarnos a hacer el baile completo, ¿sí?

¿Sí? (NIÑOS) -¡Sí!

-No te vayas muy lejos. -No os preocupéis; aquí al ladito.

Un aplauso para Alex. Nos vemos luego.

¡Un fuerte aplauso!

¡Hasta ahora, Alex!

Nacho, entonces, ¿con quién te vas a ir de vacaciones?

Pues yo había pensado en irme

con unos compañeros de Clan TV muy especiales.

¡Qué detalle, Nacho! ¿Nos lo ibas a pedir a James y a mí?

No, ¡qué va!

Había pensado pedírselo a unos "megacracks", sí.

A Agus y Luis.

¡Hola, chicos!

-¡Hola, Nacho! -¿Qué pasa, Mapacho?

No podemos ir contigo de vacaciones porque estamos un poco liadillos

haciendo retos. -¡Sí!

Estamos con el reto del cohete espacial.

Y con materiales reciclados, por supuesto.

Sí, sí, bueno, eso también.

Pero le faltan algunos pequeños ajustes.

Oh, sí, sí. Sobre todo, a nuestra Unidad de Soporte Vital.

Luis se ha comido todas las chuches de reserva.

Tú sí que te has comido las galletas

del tren de aterrizaje.

Bueno, lo importante es que hagamos muchas manualidades

este verano.

¡Sí! ¡Y que lo pasemos genial!

Adiós, Nacho.

¡Adiós, "coleguis"!

¡Uy! Creo que he pisado algo y lo he encendido.

Luis, que la has liado "pollito".

¡Pues vaya!

Agus y Luis no pueden venir de vacaciones conmigo.

Pues nada, me iré yo solo.

Y ya haré amigos allí donde vaya.

Pero, Nacho, ¿cómo lo vas a hacer?

Pues muy fácil: si veo a alguien jugando,

me acerco y le digo:

"¿Quieres ser mi amigo?".

Vale, pero ¿y si no habla tu idioma?

¿Cómo no va a hablar "mapachés"?

Si todo el mundo lo habla,

hasta estos niños y niñas, ¿verdad que sí?

(NIÑOS)-¡No! ¡Sí!

Pero imagínate que te encuentras a un niño

que habla inglés, por ejemplo.

Pues muy fácil. Le diría:

"Hey, my friend, aprende mapachés".

Bueno, así me da a mí que te va a costar un poco...

mucho hacer amigos, ¿eh?

Yo creo que lo mejor será que hagamos una clase

con Kate, para que nos enseñe un poco de vocabulario

en inglés. ¿Os apetece?

(NIÑOS) -¡Sí!

¿Seguro? -¡Sí!

Let's make friends... in English!

El inglés es el idioma más hablado del mundo,

lo cual quiere decir que hay muchos amigos por conocer.

How can we make friends?

First, you have to introduce yourself.

Hello, my name is Katharine.

Hello, my name is Mermaid.

Hello, Mermaid.

Next, you can ask for their name.

Hello. What's your name?

Hello, my name is Sir Isaac Newton!

Hello, Sir Isaac Newton.

What an interesting name.

And, lastly, the most important question.

We can ask: do you want to play with me?

Yes, we can play together!

Great, let's play together.

Also, Katharine, can we eat something together?

Yes, of course, Sir Isaac.

What's your favourite food?

My favourite food is apples.

Oh, and pizza.

Pizza and English, what a great combination!

I've already made two new friends this summer.

Can you make friends in English too?

Remember:

English is fun.

Good-bye, everybody.

Bueno, Nacho, pero, aunque te vayas de vacaciones,

nos escribirás, ¿no?

Claro, os mandaré alguna "selfie".

Desde una playa de los mares del sur,

y pondré: "Aquí sufriendo".

¿Y qué escribirías en una postal?

¿Eh? ¿En una postal?

"'Pos' tal, y 'pos' cual".

Uy, chicos y chicas, a mí me parece que Nacho

no ha enviado ninguna postal, ¿verdad?

No, es que no sé lo que son.

Mira, es muy fácil: una postal es como una tarjeta

que se envía sin sobre y que tiene una imagen

del sitio donde estás.

¿Y no es mejor una "selfie mapacha"?

¿Sabéis qué sería muy buena idea?

Que estas vacaciones, todos escribamos a nuestros profes

contándoles dónde estamos, qué es lo que vemos,

qué es lo que hacemos...

De esta manera, todos podríamos disfrutar del viaje de todos.

¿Qué buena idea? ¿Es tuya?

No. Mira quién me la ha dado.

¿Cuál es tu profe favorito? Aparte de mí, claro.

Todos tenemos un profe que nos cae un poco mejor que el resto, ¿verdad?

Los buenos profes son geniales,

porque nos hacen aprender sin darnos cuenta.

Mi profe favorita era Doña Margarita,

porque me enseñó el valor de las palabras,

y es que cada palabra cuenta.

¿Quieres saber por qué?

Voy a escribirle una carta y te lo demuestro.

Primero, buscamos su dirección.

"Barrio, Aprendemos en Clan, 22".

Después escribimos el texto, empezando por el encabezado.

"Odiada Margarita". ¡No, claro que no!

¡Que las palabras tienen valor!

Mejor: "Querida Margarita".

Seguimos: "Contigo no aprendí nada".

¡No, eso no es cierto!

Estoy utilizando las palabras para mentir.

Hay que corregir: "Contigo aprendí que las palabras son importantes,

porque es lo que nos decimos unos a otros".

¡Qué bonito me ha quedado!

Anímate y escríbele una carta a tu profe favorito

y envíala a tu cole.

Tienes todo el verano, pero no lo dejes pasar,

que las palabras, se las lleva el viento.

¡Hasta muy pronto, superlingüistas!

No sé, Laura...

No me veo escribiendo postales de ésas.

Yo soy más de enviar vídeos con el móvil.

Bueno, eso también puedes hacerlo.

Si te llevas el móvil, puedes hacer unas fotos

y hacer un reportaje fotográfico.

Incluso ¿sabes qué podrías hacer? Entrevistar a la gente

que te encuentres allí.

Puedes hacer un reportaje de las costumbres

y de las fiestas del lugar.

¡Suena "mapachachi"!

Pero no sé si sabría hacerlo.

Además, la última vez que pregunté algo a un señor,

¿sabéis lo que me dijo?

¿Lo sabéis? (NIÑOS) -No.

Me dijo:

"¡Socorro! ¡Un mapache que habla!".

-(RÍEN) -¿Lo podéis creer?

¡Ay, este Nacho! Mira, vamos a ver a Mamen,

que nos explica algo muy interesante.

¡Cómo me lo estoy pasando este verano!

¡Me encanta viajar!

A ver si sabéis en qué lugares he estado ya.

Sí, he estado en Egipto, y he visto momias.

Exacto. También he estado en París,

"Oh là-là!", la ciudad del amor. Pero no he parado ahí.

¿Dónde estoy? ¿Será en China?

Ya me habría gustado. Es en el zoo de Madrid.

Cuando viajamos y nos hacemos fotos,

los demás pueden adivinar en qué lugares hemos estado.

¿Por qué no hacéis vosotros lo mismo?

Os podéis hacer una foto en un monumento típico.

A ver si vuestros amigos y familiares

adivinan dónde habéis estado.

En esa foto salgo yo en Sevilla, al lado de la Giralda.

Y a Valentina es que le encanta.

Cuando hacemos fotos,

conocemos y nos fijamos más en los lugares que visitamos.

Mirad, ésta es la foto de mi pueblo.

Me encanta, porque me trae muchos recuerdos.

Este verano, haced muchas fotos y compartidlas.

Así vuestros amigos y familiares pueden aprender con vosotros

y vosotros con ellos.

No olvidéis pasároslo muy bien.

¡Adiós, niños y niñas!

¡"Tachán"!

(NIÑOS) -¡Hola, Nacho!

¿Qué os parece mi vestuario?

¿Estoy guapo? (NIÑOS) -¡Sí!

El que es guapo, es guapo.

¡Qué guapo, Nacho!

Oye, ¿a dónde vas a ir finalmente de vacaciones?

Aunque con esa camisa, creo que me lo estoy imaginando.

A Hawái, ¡claro que sí!

Porque Hawái es guay.

Además, es una isla volcánica.

¿Sabéis qué? Algunos volcanes están dormidos,

pero otros lanzan lava, gases y hasta rocas ardiendo.

¿En serio?

¡"Mapachalucinante"!

Pero esperad, esperad, porque tengo una sorpresa mucho mejor.

Y es que vamos a hacer un experimento.

Y para eso necesitamos a nuestros profesores de ciencia,

¡Orilo y Arlequina!

¡Un aplauso grande!

-¡Hola! -¿Qué tal?

¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal?

Estamos felices de teneros aquí.

Más felices nosotros de traer ciencia aquí.

Estamos encantados de poder hacer un ¡experimento!

Oye, ¿y qué podéis contarnos de este experimento?

De este superexperimento.

Es un poco sorpresa, pero va a ser gigante,

va a ser enorme, va a ser "destruyinante".

¡Sí! Y vamos a utilizar refrescos,

porque ahora hace mucho calor, ¿verdad que hace mucho calor?

Sí. Sí, sí. Pues vamos a utilizar refrescos.

Pero, Orilo, aquí no se puede hacer, ¿eh?

Uy, no, no, no, no.

Tenemos que desplazarnos. Tenemos que ir a otra zona.

Orilo, tenemos que irnos a la zona "M".

"M" de... "Madre mía, la que vamos a liar".

(NIÑOS) ¡Sí! ¡Bien!

Vamos a empezar con nuestro experimento,

y vamos a hacer ¡una fuente de espuma!

¡Oh, sí! ¡Fuente de espuma!

¡Creo que ya tenemos reto! -(NIÑOS) ¡Reto!

Para ello vamos a utilizar

un refresco de ¡cola! -(NIÑOS) ¡Cola!

Porque los refrescos tienen burbujitas,

y con estas burbujitas haremos la fuente de espuma,

¿verdad, Arlequina?

Vamos a hacer la fuente de espuma

y para eso, vamos a utilizar estos caramelos,

porque la superficie de estos caramelos

va a conseguir atrapar todas las burbujitas

y hacer que salgan superrápido para afuera.

¿Preparado, Orilo?

¡Vamos allá!

Hemos colocado una botella de refresco

en la zona de lanzamiento.

La abrimos...

Y vamos a ver qué ocurre al poner esos caramelos...

¡Todos! Tres... -(TODOS) Dos, uno...

(GRITAN)

¡Fuente de espuma!

(TODOS) ¡Fuente de espuma!

¡Qué pedazo de experimento, Orilo!

Has pasado de la línea.

¡Atrás, atrás!

¡Guau! ¡Qué "mapachada" de experimento!

Sí, pero espera, que nos queda el gran final.

Sí, el gran final.

¡Es verdad, el gran final!

¿Qué gran final, James?

Nacho, tu canción, ¿no te acuerdas?

Alex a estado preparando la coreografía con ellos

todo el rato.

Que, por cierto, lo deben tener todo preparado.

-¿Estáis preparados? -(NIÑOS ¡Sí!

Bueno, sólo nos falta Alex. Vamos a llamar a Alex.

(TODOS GRITAN) ¡Alex!

(TODOS) ¡Alex! ¡Alex! ¡Alex! ¡Alex!

¡Espera, espera, un momento!

Si vamos a hacer una coreografía de una canción,

invitamos también ¡a Orilo y arlequina!

Bueno, y si vamos a bailarla, ¿por qué no nos ponemos de pie?

Y ahora que estamos aquí preparados,

Nacho, ¿tú también lo tienes todo listo?

¡Listo! Escuchad muy fuerte,

porque aquí llega la canción del verano "mapacho".

¡Uno, dos, tres!

(Música)

Yes!

Fresh!

Yes!

¡Un, dos, tres!

# El verano está muy cerca, # ya lo siento, ya lo noto.

# Queridas vacaciones, # ¡qué alegría, qué alboroto!

# Ya termina el cole # y vamos a disfrutar,

# porque este veranito # será lo más de lo más.

# Este verano me lo voy a pasar

# jugando con amigos # hasta no poder más.

# Este verano me lo voy a pasar

# comiendo heladito para merendar.

# Este verano me lo voy a pasar

# dando mi bañito # sin parar de nadar.

# Este verano me lo voy a pasar

# superbién, superguay, # "superchachigenial".

# Ya llega el verano # y es normal que te emociones.

# El curso terminamos # como unos campeones.

# Ya se va notando, # poneos los bañadores.

# Estad bien preparados # para estas vacaciones.

# El verano ya está aquí, # ya se puede sentir.

# Ya estamos todos listos, # nos vamos a divertir.

# Este mapachito # no se para de reír,

# porque el veranito # a mí me pone muy feliz.

# Este verano me lo voy a pasar

# jugando con amigos # hasta no poder más.

# Este verano me lo voy a pasar

# comiendo heladito para merendar.

# Este verano me lo voy a pasar

# dando mi bañito # sin parar de nadar.

# Este verano me lo voy a pasar

# superbién, superguay, # "superchachigenial". #

¡Bravo!

Ha sido increíble, ¿verdad? ¡Qué fiesta!

Muchas gracias, Alex, por esta coreografía.

Y, ahora sí, toca despedir el curso.

Pero espera, espera, James.

Antes de despedirnos, ¿qué os parece si hacemos

un "selfie", un "superselfie" todos juntos

para recordar este curso? ¿Os parece?

¿Me ayudas, James? ¿Vas con Nacho?

Profes aquí. Chicos, acercaos aquí al escenario,

Juntaos, juntaos, aquí debajo. Juntaos aquí.

Y ¡tres, dos, uno...!

¡"Clanners"!

¡Nacho, te quiero!

(TODOS)¡Nacho, te quiero! ¡Nacho, te quiero!

¡Nacho, te quiero! ¡Nacho, te quiero!

¡Oh! ¡Una sandía gigante!

¡Hola, Nacho! ¡Soy Sandi, la sandía!

¡Oh, eres la sandía más grande que he visto en mi vida!

¡Cómeme, Nacho! ¡Cómeme!

¡Nacho...!

¡Nacho, despierta!

(Alarma)

¡Ay, ya voy, Sandi!

Digo, mamá.

Nacho, estabas soñando. Son las diez.

La temperatura es de 22 grados

y tienes una videoconferencia programada en un minuto.

¡Ay, que no me da tiempo!

Nacho, pero ¿dónde estabas?

Es supertarde.

En otra reunión, con una sandía gigante.

¡Venga! Vamos a preparar el programa de hoy.

Ahora se conectan los profesores

que eligen los temas de los que vamos a hablar.

Mira, Francés,

Irene, Elisa, Lourdes y Pilar

del ministerio.

¿Eh? ¿Son misteriosos?

No, del Ministerio de Educación.

También los profesores de Training Wheels.

Ellos son los que dan las clases para los niños que están en casa.

Mira: Orino y Arlequina, Miguel Ángel,

Katherine, Mamen, Juan Carlos y Alex.

¡Hola, chicos, chicas!

Estamos aquí con los guiones de nuestros profes guionistas:

Belén, Patricia, Ángel, y los "Javis", Javi R y Javi D.

Y Joaquín, que ayuda desde producción.

Estamos montando algo increíble,

¡no os lo perdáis!

Uy, ¿qué es eso?

¿Qué suena?

Es Lucas Beláustegui.

Oh, no, me refiero a eso otro.

Ah, quizás es Marcos Mas, que está tecleando los guiones.

No, no, no. Es como un secador de pelo.

¡Nacho, despierta!

Nacho, son las diez. Hace una temperatura de 22 grados,

y tienes una grabación programada en un minuto.

¡Ay, no me da tiempo!

¡Ay!

Y tranquilo, tenemos el mejor equipo de la tele mundial.

Dentro ambientación musical.

(Música)

Rápido, peluquería, maquillaje.

Vestuario, ambientación.

¿Preparados subtítulos y audiodescripción?

(Música)

¡Hola! Perdonad, ¿sabéis dónde está el plató

de "Aprendemos en Clan"? -Sí, vamos para allá.

-Genial. -Tú eres Laura, ¿verdad?

-Sí, ¿y vosotros? -Yo soy Nacho Mapacho.

Y yo Conexa.

Y yo James Van der Lust. (RÍE) Gracias.

Conexa, tú eres una máquina, ¿verdad?

Claro, Nacho, ¿en qué puedo ayudarte?

(RÍEN)

¡Ay, que no llego, que no llego!

¡Corre, corre!

Nacho, ¿dónde estabas?

Con una sandía gigante.

Y luego... Luego yo qué sé.

¿Por parte de realización lo tenéis todo preparado?

Dirección, ¿el guion está aprobado?

-¿Y mi guion? -Aquí lo tienes, Nacho.

-Venga, corre, que no llegamos. -Ay, ay.

Ya lo sé.

Seguro, seguro que lo sabe...

¡"Clanners"! Bienvenidos a "Aprendemos en Clan".

¡James! (JADEA) ¡Ay!

Ya estoy aquí.

¡Ay!

No está acostumbrado a madrugar.