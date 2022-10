Aprendemos en Clan - Educación vial

(Alarma)

(Música)

¡Hola, clanners!

O como dicen en suajili... (HABLA SUAJILI)

Bienvenidos a "Aprendemos en Clan".

Hoy vamos a hablar de algo muy importante.

¡Socorro, James!

¡Casi me atropella un coche! -¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?

Sí. He ido a cruzar, he visto el semáforo encendido

y he cruzado... -¿De qué color era la luz?

Eh... Roja.

Nacho, en rojo no se puede cruzar.

A los mapaches nos dan igual los colores.

¿Esa luz no tenía un dibujo de un señor cruzando o parado?

Es que era un dibujo de un señor, no de un mapache.

Claro, los semáforos no tiene luz de mapache.

Es verdad, menuda vergüenza. ¡No puede ser!

No hace falta una luz especial para mapaches.

Simplemente miras si está verde o roja.

Pues es lo que he hecho y casi me atropellan.

Tienes que ir con mucho cuidado, la próxima vez miras al señor:

si está verde, miras hacia los lados y cruzas por el paso de cebra.

¿Las cebras tienen un paso y no hay semáforos para mapaches?

¡Menuda vergüenza!

Esto va a cambiar, James, ya lo verás.

Me voy a hacer agente de tráfico.

Tendrás que aprenderte las normas de circulación.

Montse te las explica.

(Silbato)

Muy bien, chicos y chicas, quedaos ahí paraditos

porque empieza el programa y no os lo podéis perder.

Hoy tenemos una gran sorpresa.

Soy Monte Poyatos, la profesora de Ciencias Sociales.

Últimamente ando un poco intrigada e indignada

porque he visto a un montón de personas por mi barrio

que se saltan las señales de circulación.

Peatones que cruzan en rojo sin mirar;

coches que van a toda velocidad o que aparcan en cualquier lado.

¿Vosotros los habéis visto?

Os invito a que me acompañéis a ver si localizamos

a esos infractores.

Pero antes debemos conocer algunas normas de circulación.

¿Os venís?

Me he traído un montón de señales

que nos ayudarán en nuestra tarea de cazar al infractor.

Ya sé que son muchas y nos va a costar aprenderlas,

pero te voy a dar unos trucos

que seguro te ayudarán a diferenciar unas de otras.

Aquí tengo estas dos señales, son muy parecidas, ¿verdad?

Claro que sí, te has dado cuenta.

Es una persona cruzando por un paso de peatones.

Esta de aquí es triangular y de color rojo;

indica tanto a peatones como a conductores

que hay un peligro, un riesgo de accidente.

Se tratan de señales de precaución.

Recuerda que siempre que pases por un paso de peatones

debes mirar a ambos lados

y si hay un semáforo, que esté en verde.

Esta otra tiene otra forma y otro color.

Las cuadradas de color azul son señales informativas.

¿Qué significa?

Que dan información tanto a peatones como conductores

de, por ejemplo, dónde hay un paso de peatones, una escalera.

Son señales informativas.

Aquí tengo dos señales que son muy geniales.

¿A que se parecen? Pero ¿a que son diferentes?

Claro que sí, las dos son redondas,

pero esta de aquí es azul.

Nos indican algo que peatones o conductores debemos hacer:

girar a la derecha o encender las luces.

Son señales de obligación.

Estas que son de color rojo indican algo

que de ninguna manera ni peatones ni conductores podemos hacer:

circular por una vía o ir a una determinada velocidad.

Son señales de prohibición.

Os he enseñado algunos trucos sobre las señales de tráfico,

pero qué mejor que tener con nosotros a un experto.

Qué suerte, niños y niñas, tenemos al oficial Alberto.

Es agente de policía municipal del Ayuntamiento de Madrid

y trabaja en la Unidad de Educación Vial.

Hemos hablado de las señales, pero él ha venido

para hablarnos de vosotros y de vosotras,

que sois principalmente, muy bien, peatones.

¿Qué deben hacer los peatones para circular con seguridad?

Muy bien, niños y niñas. Como sabéis, todos somos peatones

y para circular y movernos por una calle

debemos siempre circular por la acera.

¿Cómo nos movemos por la acera?

Debéis ir siempre separados del bordillo;

separados de los edificios

porque vamos a encontrar un peligro muy importante

que son las entradas y salidas de los garajes.

Por lo tanto, hay que tener mucha precaución.

También debemos saber que para cruzar una calle

podemos cruzar por los lugares seguros

que son los pasos para peatones,

pero estos pasos para peatones pueden ser con o sin semáforo.

Si son con semáforo, todos y todas sabéis

que debemos cruzar siempre con el muñequito de color verde,

siempre de color verde.

Cuando tenemos el muñeco rojo, nos esperamos.

Cuando tenemos que cruzar una calle y no tenemos ese semáforo,

lo que tenemos que hacer, Montse,

es mirar para un lado, para otro y volver a mirar.

Cuando vemos que no viene ningún vehículo, cruzamos.

Niños y niñas, siempre antes de cruzar debes mirar.

Es importantísimo que el niño o la niña

siempre vaya de la mano de una persona mayor,

ya sea vuestro padre, vuestra madre, los abuelos,

un hermano mayor, pero siempre de la mano.

No se puede ir por la acera jugando, no se puede ir botando la pelota;

no se puede ir con el patinete. Siempre de la mano y sin correr.

¡Guau! ¡Cuánto hemos aprendido sobre seguridad vial!

Recordad una cosa muy importante: las normas de circulación

no son solo para los vehículos, vosotros y vosotras

que sois peatones también tenéis que cumplirlas.

Mirar a ambos lados cuando cruzáis; respetar los semáforos;

no correr por las calles.

Ya sabéis, si queréis estar seguros,

debéis cumplir las normas de seguridad vial.

Sé que lo haréis genial.

Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta la vista!

¿Has visto, Nacho? Ya estás más cerca de ser

un policía de tráfico y dirigir los coches que van circulando.

Sí, eso, a los coches que van "circuleando",

"trianguleando" o "cuadranguleando".

No, "circuleando" no, circulando.

¿Sabes la primera regla que pondré cuando sea policía?

Los policías no son los que ponen las reglas,

son los que hacen que se cumplan. A ver, dime.

Todos los coches deben "circulear" a una distancia

de por lo menos seis colas de los mapaches.

¿Colas? ¿No usáis los metros? -Eh... ¡No!

Nosotros medimos todo en colas.

¿Qué son los metros?

Un buen policía debe conocer lo que es un metro.

Atiende.

Hola, matemaníacos y matemaníacas, ¿qué tal?

Soy Miguel, el profesor de Matemáticas.

En la clase de hoy mediremos la longitud de las cosas.

Es decir, la distancia que hay entre dos puntos.

Podemos medir la distancia que hay entre dos ciudades,

la altura de un animal o la longitud de mi brazo.

¿Qué utilizamos para medir?

Para medir necesitamos una unidad de longitud exacta.

Para eso se creó el metro.

¿Sabéis cuánto es exactamente un metro?

A ver, tengo un metro aquí, vamos a medir.

Un metro es exactamente, aquí, tal cual,

esto es un metro.

Se me ha ocurrido un juego. ¿Qué juego se me ha ocurrido?

Cortar una cuerda que mide exactamente un metro,

como esta, y así con ella podemos medir las cosas

que están a nuestro alrededor.

Podemos medir el ancho de la estantería que tengo detrás

o el largo de mi ventana.

Podemos también medir nuestro cuerpo.

Voy a medir mi brazo a ver cuánto mide.

Mi brazo mide menos de un metro.

El metro es la unidad fundamental de longitud.

La usamos para medir el ancho, el alto y el largo de las cosas.

¿Cuánto mide un árbol?

¿Cuál es la altura de una jirafa?

¿Y la de un edificio?

Pero hay otros como los rascacielos que miden 150 metros o más.

¡Una pasada!

Podemos utilizar el metro para medir el ancho de la cama

o para medir la distancia que hay entre nuestro portal

y la tienda más cercana.

¿Qué pasa si queremos medir algo más pequeño que un metro?

Si queremos medir algo más pequeño, usamos los centímetros.

Medimos en centímetros el largo de este estuche

o el del marco o el de nuestro lápiz.

Y utilizamos el metro aquí y, a ver,

este estuche mide 22 cm.

Y si quiero medir algo más pequeño,

el tamaño de una hormiga, el de un fideo

o el de esta moneda que tengo aquí, ¿qué hago?

La pongo así y, a ver,

esta moneda mide 18 mm.

Dependiendo del tamaño usamos una unidad de medida u otra

y un aparato u otro.

Por ejemplo, podemos usar la regla para medir

la distancia de nuestra hoja.

Y el metro para medir la distancia que hay

entre nuestra cama y la puerta de la casa.

Hemos visto que hay cosas más pequeñas que un metro

y que usamos las medidas como son los centímetros y los milímetros.

Pero ¿sabemos qué son? Vamos allá.

¿Un centímetro qué es?

Si dividimos el metro en 100 partes iguales,

tenemos 1 centímetro.

Es decir, un 1 m son 100 cm.

¿Y los milímetros?

Si dividimos 1 metro en 1000 partes iguales,

nos da 1 milímetro. Es decir,

1 m es igual a 1000 mm.

¿Y para medir distancias mayores?

En este caso 1 km son 1000 m. Es decir,

1 kilómetro es mucho mayor, son 1000 metros.

¿Cuál es la distancia que hay entre tu casa y el colegio?

Probablemente es más o menos 1 km,

que son como 15 minutos andando.

Y uno mucho mayor:

¿cuál es la diferencia entre España y Canadá?

Nada más y nada menos que 7000 km.

Después de viajar por todo el mundo,

me voy con mi metro y mi regla para medir cosas

que están a mi alrededor.

¡Nos vemos! ¡Adiós, matemaníacos y matemaníacas!

Y la siguiente norma que voy a poner será...

¿Que pongan un paso de mapaches? -¡Sí!

Uno como los de cebra, pero con pelos.

Y que los coches no fumen.

Nacho, los coches no fuman.

¿Ah, no?

Y el humo que sale por un tubo que tiene en el culete, ¿qué?

Es el tubo de escape

y el humo que sale es la causa de la contaminación.

¿Contaminación?

¿No sabes lo que es la contaminación?

Contaminación...

¿Lo contrario que "sintaminación"?

Oriol y Arlequina, explicadle qué es la contaminación.

"Sintaminación".

¡Hola, chicos, chicas! ¡Somos Orilo y Arlequina!

Vuestros profes de Ciencias Naturales.

Orilo, te veo preocupado, obnubilado, un poco ofuscado.

¿Qué te ocurre?

Arlequina, estaba observando la foto de nuestra ciudad.

Mira, sí, qué grande es nuestra ciudad.

Sí, pero fíjate en el cielo.

¡Pero qué guarrería de cielo! Orilo, si está sucísimo.

Si está más sucio que el suelo de debajo de mi cama.

¡Mira qué de partículas!

Se trata de la contaminación atmosférica,

la contaminación del aire,

ese aire que luego respiramos las personas, los animales,

las plantas y nos pueden producir enfermedades.

Es algo que no me gusta nada.

Y la verdad es que no sé de dónde sale

toda esa contaminación.

He hecho una investigación al respecto, Orilo,

y te puedo decir que uno de los medios de transporte

más contaminantes son los coches. -¡Anda!

Porque queman gasolina, ese combustible que utilizan.

¿Y qué pasa cuando quemas algo? Que sale humo.

Pero no solo humo, también carboncillo

y partículas en suspensión.

Se queda en el aire y eso nos lo respiramos;

llega a nuestros pulmones y nos puede poner enfermos.

Yo no quiero respirar el humo de los coches.

Arlequina, ¿qué podemos hacer?

Si no queremos respirar el humo de los coches,

lo que debemos hacer es no utilizar coches.

Ya, pero es que el coche es tan rápido y tan cómodo.

Bueno, Orilo, no te creas que es tan rápido.

Teniendo en cuenta la cantidad de coches

que hay en las ciudades

y los atascos en los que te puedes meter,

hay otros medios de transporte que son más rápidos que el coche.

Yo, por ejemplo, voy caminando al cole

y tardo menos que yendo en coche. Y es guay ir caminando

porque puedes ir pensando en tus cosas, cantando.

Si te encuentras con algún compañero del cole puedes ir conversando.

Yo lo prefiero, la verdad. -Eso está muy bien.

Pero yo vivo bastante lejos del cole

y mis patitas son cortas, vamos, que tardo mucho rato en llegar.

Son cortas, sí.

Pero para eso lo que puedes hacer es utilizar la bici.

Cómo mola la bici, yo la utilizo un montón.

Eso sí, me pongo mi casco de bici, muy importante para la seguridad.

Me pongo mi chaleco reflectante y me voy por el carril bici

más feliz que una perdiz. -Qué bien, Arlequina.

Lo que hace mi primo Manolito, él no va en bici,

va en patinete eléctrico, que está muy bien

porque tampoco echa humo y puede ir de un lado a otro.

Lo que pasa es que aún hay una cosa que me preocupa un poquito.

Por ejemplo, los días que voy a ver a mi tía Petunia

que vive en otra ciudad, en la ciudad de al lado.

Está muy lejos y con la bici no me da.

Es verdad, ahí lo que puedes hacer es utilizar el transporte público.

Ir en autobús o mejor todavía,

en algún transporte que no eche humo a la atmósfera:

el tranvía, el metro. Hay muchas alternativas, Orilo.

Qué bien. ¿Y qué ocurre esos días o esas horas

en las que sí o sí tienes que ir en coche

porque no hay otra opción? -Ya, a veces no tenemos otra opción.

Lo mejor en esos casos es intentar llenar

todas las plazas del coche. Si conocemos a alguien

que va a ir al mismo destino que vamos nosotros,

lo mejor es ponerse de acuerdo para conseguir ir varios

en un mismo coche.

Claro que sí, Arlequina.

¡Porque mucha gente pequeña en lugares pequeños

haciendo pequeñas cosas podemos cambiar el mundo!

¡Hasta pronto!

¿Qué tal el primer día de agente de tráfico?

Bien, he puesto un montón de multas. -¿Por qué?

Es que todos los coches se paran en el mismo sitio

y hay una señal que dice que no se paren.

¿Y cómo es la señal?

Roja, grande y pone Stop,

que significa: "No te pares o el mapache te multa".

No significa eso, stop significa... ¿Sabes qué?

Que lo explique Katharine que sabe un montón de inglés.

¡Oh!

Hello everybody!

My name is Katharine

and I am your teacher of English.

Today we're going to learn about...

Eh, be quiet, please! Listen!

Today we're going to learn about...

Children! Pay attention, please!

The class is about to start!

Thank you.

By the way, it's wonderful to see you again.

Today we're going to learn about orders and exclamations.

Exclamations are used to express a strong feeling.

For example, when you reach a road crossing, you stop.

If someone keeps on walking,

you can say to them: Stop!

You have to make sure the traffic light is green for you.

You can also say: Don't walk!

That's also an exclamation.

When you go to class, you sit down.

But if someone is standing up,

your teacher could say: Sit down! That's an exclamation.

When your teacher wants to ask someone a question,

she may say: Stand up!

That's also an exclamation.

A lot of exclamations are orders,

but not all of them.

For example,

if you see something you really like,

you might say: Wow!

You may have seen this in comics.

If you're in trouble, you can shout: Help!

That's also an exclamation.

There are also exclamations that star with "what".

Let me think...

Or we can say...

And there're exclamations that start with "how".

Like...

Let's think of more examples...

You can also give orders without exclamations.

For example, your teacher might ask you...

And I'm sure that your parents

have surely told you many times to remember...

Am I right?

Now, can you tell the difference between exclamations and orders?

Exclamations are used to express strong feelings.

For example: Stop! Sit down! Be quiet!

Some exclamations are orders like:

Wow! Help! No way!

And orders can be given in complete sentences like:

Remember to wash your hands.

That's all for now.

Remember to use your new words and expressions in English.

That's an order. See you next time! Bye!

(TOSE)

¡Eh! ¡Tú, gamberro!

¿Dónde te crees que vas?

¡Por ahí no, por ahí!

¡Ten cuidado con el paso del mapache!

¿Qué? ¿Cómo va la cosa? -Mal.

Van todos por donde quieren y no por donde yo les digo.

Claro, no están acostumbrados a ver a un agente mapache vestido así.

Están majaretas.

Hay una parte que se meten en un sitio y empiezan a dar vueltas

como unos locos y luego salen por donde quieren.

Una rotonda. -¿Una qué?

¿Rotonda? No, ni está rota ni es onda.

Una rotonda es como... ¿Sabes qué?

¿Qué? -Orilo y Arlequina

saben perfectamente lo que es. Además, traen un reto

para hacer tu propio circuito. -¿Mi propio circuito?

¡Mapachulo!

¡Hola, chicos, chicas! ¡Somos Orilo y Arlequina!

Estamos aquí otra vez y esta vez, Orilo,

te voy a proponer un reto que te dejará alucinado.

Una carrera por la ciudad. -¡Toma!

¡Me encanta! -Es una carrera muy especial.

Tú irás en coche. -¿En coche?

¿No hemos quedado que el coche contamina un montón?

Sí, pero es únicamente para hacer un experimento.

Vale. -Tú irás en coche y yo caminando.

Yo seré un peatón. -¡Jo, qué suerte!

Aquí no hay color, yo con el coche iré mucho más rápido.

¿Te crees que vas a ganar? -Claro.

A ver si te va a pasar lo del cuento

de "La liebre y la tortuga",

que sí, la liebre va mucho más rápida,

pero al final gana la tortuga porque es tenaz.

A mí no me pasará eso porque voy a ir en mi coche

a toda pastilla todo el rato. -¡No, no!

Orilo, hay que cumplir las normas de circulación.

Muy importante. -Vale.

Son las normas que nos permiten desplazarnos de forma segura.

Seas un coche, una bici o un peatón,

tienes que cumplir las normas de circulación.

Toda la razón, Arlequina.

Cumpliré con las normas de circulación.

Vamos. -Vamos a la calle

a hacer la carrera. -No hace falta salir a la calle.

Lo vamos a hacer sobre una maqueta. -¡Oh!

Eso sí, debemos construir una maqueta de nuestra ciudad,

necesitamos materiales de construcción.

¡Vamos allá!

Dame cartulina. -Venga.

Tinta. -Sí.

Unos cuantos lápices de colores. -Será por lápices de colores.

¿Tienes alguna tijera? ¡Estupendo!

Unos dados y una cuerda. -¡Ja!

Lo tenemos todo, Arlequina. ¿Qué hay que hacer con esto?

Construir la maqueta de nuestra ciudad.

Vamos allá.

¡Mira lo que hecho yo por aquí! -¡Pero qué pedazo de maqueta!

¿Has visto? -¡Es como nuestra ciudad!

Está la panadería donde voy a comprar el pan

todas las mañanas. -¿Has visto?

Este es el parque con el estanque donde están los patos

a los que les damos de comer. Y todos los arbolitos.

¡Si es que está todo! -Es maravilloso.

Ahora necesitamos tu coche y mi peatón.

¡Uh! -Y muy importante:

unos dados y una cuerda que nos van a permitir

desplazarnos por nuestra ciudad.

A ver, ¿cómo funciona esto?

¿Cómo vamos a hacer el juego? -Tú eres el coche,

por lo tanto, tienes más velocidad que un peatón.

Tú podrás usar dos dados. -¡Toma!

El peatón solo uno. -¡Ja!

Y la cuerda será la unidad que nos diga

cuánto debemos desplazarnos. Por ejemplo,

si tiras los dados y te sale cinco,

tienes que sumar cinco unidades.

Y yo solo tengo un dado, así que... -Pues, Arlequina,

voy a ir mucho más rápido que tú, ¿no te das cuenta?

Cuidado, Orilo, porque tenemos que seguir

las normas de circulación. Es decir,

los coches, tú, no podrás ir por medio del parque,

tendrás que rodearlo. Sin embargo, yo podré caminar

por donde me apetezca. -Ya veo.

Hay que tener en cuenta que los coches

no pueden ir por todas las calles, hay calles de un solo sentido.

Y si quiere el coche, por aquí no puede,

tiene que seguir las normas y a veces tiene que dar

muchas más vueltas para llegar a la meta.

Exacto. Y no solo eso, tenemos pasos de peatones.

Y aquí, cuando se junte con un peatón,

el coche se tiene que parar. -Ya entiendo.

Y también muy importante: los semáforos.

Sí. -Tanto el coche como el peatón

deben cumplir las normas de circulación.

Vamos a empezar a jugar.

¿Desde casa qué? ¿Te apetece hacer

tu propia maqueta de tu ciudad y ver quién gana?

¿Quién puede ir más rápido de un punto a otro,

si el peatón o el coche?

Podéis jugar a incluir más pasos de peatones,

más parques, construir vuestra ciudad ideal

para que el peatón pueda ir mucho más rápido.

¿Os atrevéis?

Nosotros nos vemos en nuestro próximo episodio.

Ahora tira los dados. -Vamos allá.

Primo, ser agente de tráfico es un chollo.

Sí, puedes poner multas; tengo un silbato molón

y me tiran un montón de basura.

Nacho, deja el teléfono que se está formando un atasco.

Oye, primo, te tengo que colgar que está aquí el pesado de James.

Sí, vale. Hasta luego.

¿Qué quieres, James? -Que dejes el móvil,

que se está formando un lío aquí delante.

Vete a poner orden. -¡Ahí va!

¿Por qué no me lo dices antes? ¡Ay!

¡Oye, tú! ¡No, ahí no, hombre! ¡Ahí no puedes pararte!

¡Quieres dejar de dar vueltas!

¡Oye, no, a la izquierda!

¡James, corre! ¡Que empieza "Está Mapachando"!

Y aquí hay un lío... ¡Corre!

(Música)

Bienvenidos a "Está Mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias

"pache lo que pache". Buenas noticias,

el apuesto y carismático agente de tráfico Nacho Mapacho

presenta este programa.

Malas noticias: también sale James Var der Lust.

Hola, James. -Hola, Nacho.

Mucho gusto... -Espera, que estoy hablando.

Buenas noticias: un mapache de la ciudad de Nueva Jamón de York

se saca el carné de copiloto.

Contemplad a Maroto, el mapache copiloto.

Maroto ha confirmado que pronto se sacará

el carné de copiloto de autobús, bicicleta y moto.

¡Viva Maroto el copiloto!

Una conocida marca de coches lanza el primer coche para niños.

El coche es eléctrico, puede circular hasta 40 km por hora

Y tiene dos asientos traseros con acceso a los frenos

destinados para los padres de los pequeños conductores.

¡Uh! ¡Oh!

Atención, me comunican que Maroto

se ha sacado el carné de conducir.

Tenemos el momento en el que usa por primera vez un automóvil.

Vaya, qué mala suerte, le ha pillado un atasco.

Últimas noticias, se me acaba de ocurrir

el reguetón de la circulación.

Flipa con este temazo, James.

(Música)

# Este es el reguetón # de la circulación.

# Ponte el cinturón # con mucha precaución.

# Y mucha atención # a la conducción.

# Que si no, # te multo por ir de campeón.

# Pon atención en los detalles.

# Si eres peatón, # no te saltes las señales.

# Paso de peatones, entonces párate.

# Que pasen los chavales # y los mapaches también.

# Si vas a 100 kilómetros por hora

# y casi atropellas # a una pobre señora,

# te voy a tener que multar.

# Dame tu basura, tu dinero # y deja de llorar.

# Si vas a cruzar, # pon mucho ojo,

# mira que el semáforo # nunca esté en rojo.

# Primero línea blanca, # luego línea negra.

# Primero línea blanca, # luego línea negra.

# Siempre hay que cruzar # por el paso de cebra

# mirando a los lados, # cruzando con cuidado.

# Mirando que los coches, # estén todos parados.

# Hemos acabado # este tema mágico

# cantado por el mejor # agente de tráfico. #

# Este tema mágico cantado # por el mejor agente de tráfico. #

(TARAREA)

Clanes, recordad: si el semáforo está en verde,

miramos hacia los dos lados y cruzamos por el paso de peatones.

(TARAREA)

Y como dicen en suajili... (HABLA EN SUAJILI)

¡Hasta pronto!

(Música)