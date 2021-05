Aprendemos en Clan - CIENCIAS NATURALES - Algo chiquitito

INGLÉS - Let's go to the Carnival

132751

Aprendemos en Clan

5889568

INGLÉS - Let's go to the Carnival

Nos vamos al Carnaval con nuestra profesora de inglés y nos enseña un montón de disfraces así como su nombre en inglés y los complementos que necesitamos: pirata, payaso,...

3 min, 11 sec

31-12-2030 01:00:00

es

http://www.rtve.es/api/videos/5889568/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-clan/video/ingles-lets-go-to-the-carnival/5889568/

https://www.rtve.es/v/5889568/

Aprendemos en Clan - INGLÉS - Let's go to the Carnival