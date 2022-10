Aprendemos en Clan - Carta a la alcaldesa

(Alarma)

(Música)

¡Hola Claners! Esto es "Aprendemos en Clan"

y hoy vamos a aprender un montón de cosas.

-¡James, James, James!

-¡Nacho Mapacho! ¿Qué te ocurre? Estás como un poco enfadado.

-¡Sí, estoy enfadadísimo! -¿Qué? ¿Con quién?

-¡Con un camión!

-¿Con un camión? ¿Cómo puede alguien estar enfadado con un camión?

-¡Es que no es un camión cualquiera!

Es el camión de la basura.

-A ver, ¿qué te ha hecho a ti el camión de la basura?

-Pues que pasa todas las noches y se lleva la basura

antes de que me dé tiempo a buscar en ella.

-Claro, pasa todas las noches a recoger la basura

y así, a la mañana siguiente, la ciudad está limpia.

-Ya, pero yo necesito basura para desayunar.

-Bueno, pero Nacho, el camión tiene sus horarios.

-Ojalá pille esta noche atasco

y así mañana encuentre basura calentita.

-¿Y por qué no vas un poco antes?

Por ejemplo, al salir del cole.

-A esa hora van todas las ratas y los gatos.

Hay que pelearse hasta por una cáscara de cacahuete.

-¿En serio? ¿Tan peligroso es?

-¡Peor!

Las ratas y los gatos se llevan fatal,

habría que hacer turnos y así sería más fácil.

-Oye, pues esa es una muy buena idea.

¿Por qué no se lo comentas a la alcaldesa?

Ella es quien se encarga de organizar la recogida de la basura

y quizá pueda ayudarte.

-¿Y cómo lo hago?

¿Me planto en la puerta del ayuntamiento y empiezo a gritar?

-No, más fácil, tienes que escribirle una carta.

Mira, Mamen nos lo enseña en el reto de hoy.

¡Hola, niños y niñas!

Os cuento una cosa: el otro día me encontré

con la alcaldesa de mi ciudad y me dijo que estaba buscando

ideas nuevas para mejorar las instalaciones

de los colegios y de los barrios.

La verdad es que fue una suerte encontrarme con ella.

Pero bueno, pensad que los encargados

de las instituciones, de una alcaldía o un ministerio

son ciudadanos como nosotros, viven en nuestras ciudades.

Y la verdad es que siempre les viene bien

recibir ideas frescas y nuevas

sobre cómo mejorar la calidad de sus servicios.

Como todos somos responsables de lo que es común,

se me ocurre que una buena manera de hacer llegar tus sugerencias

es escribiendo una carta a tu alcalde o alcaldesa.

Me parece que aquí tenemos un súperreto.

Nuestro reto consiste en escribir una carta formal

en mi caso a la alcaldesa de mi ciudad.

Hay que darle sugerencias para que mejoren las instalaciones

de los coles y del barrio.

A mí se me ha ocurrido que haya más parques.

Que se construyan más parques y haya más zonas de juego.

(Maullido)

Es verdad, Valentina:

ella me dice que se cuide a los gatos callejeros

y a las mascotas en general.

(Teléfono)

Un momento.

Anda, mira, mi amigo Juan me acaba de decir

que quiere que aumenten el horario de la biblioteca.

Que hay mucha gente que trabaja y estudia allí.

(Teléfono)

Perdonad.

Pues Marta dice que a ver si mejoran las canchas de baloncesto

de los colegios, que no se puede ni jugar.

Bua, tenemos un montón de cosas,

y seguro que si preguntáis a los mayores por vuestra zona

tendrán muchas más ideas.

¿Qué podemos hacer?

Se me ha ocurrido la manera

de conseguir concretar todas estas propuestas

en las más importantes: vamos a hacer una encuesta.

Es preguntar de manera ordenada a la gente

sobre cuál es su opción favorita

y así podremos hacer más fuerza en nuestra carta.

Mirad, yo he hecho esta:

He escrito en unas hojas las distintas opciones

para que la gente pueda marcar la que prefiere.

Lo de los parques,

la opción de los gatos o mascotas,

los horarios de la biblioteca

y arreglar las canchas de los colegios.

Y luego incluso una opción por si alguien tiene otra idea.

Las voy a repartir para que a cuanta más gente

le llegue, mejor, así tendrá más participación.

¡Bueno! ¡Mirad cuánta participación ha tenido nuestra encuesta!

Ahora tengo que ver todas las papeletas

para ver cuál ha sido la opción más elegida.

Vamos a ver.

Mirad, la de arreglar las canchas del colegio.

Voy a seguir contando, luego os cuento el resultado.

Mirad, ya he terminado de revisar las papeletas.

La primera opción más votada ha sido la del horario de la biblioteca.

Porque hay mucha gente que estudia y trabaja allí.

La segunda opción más votada ha sido la de arreglar

las canchas de los colegios, así que yo creo

que ya tenemos la base para escribir nuestra carta formal.

Estimada señora alcaldesa, me dirijo a usted para llamar

su atención sobre el horario de la biblioteca municipal

y el estado de las canchas de baloncesto del colegio.

Algunos vecinos hemos realizado una encuesta

con varios asuntos que pensamos que deben ser atendidos

y tras haber recibido las respuestas de los ciudadanos,

con una participación de casi el 80%

los puntos más votados son los que he indicado

al comienzo de esta carta.

Junto a esta carta le hago llegar el resultado de la encuesta

y todos los datos de participación para ayudarle a conocer

las inquietudes y preocupaciones de los vecinos.

Esperando que toda esta información le sea de utilidad, atentamente

Mamen.

Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado la carta?

Como veis, es muy importante empezar con la fecha y el lugar

desde donde la escribís.

Luego, la persona a quien va dirigida.

Una pequeña introducción hablando del tema principal de la carta.

Después está el cuerpo,

donde desarrollamos un poco ese contenido

y le damos más información.

No hay que olvidar hacer una despedida breve pero amable

y, por último, firmar con vuestro nombre

y poner vuestros datos, ,vuestra dirección

por si necesitan volver a ponerse en contacto con vosotros.

¿Os animáis a escribir vuestra propia carta al alcalde o alcaldesa?

¿Qué? ¿Aceptáis el reto?

Venga, os dejo con ello, ¡nos vemos pronto!

Bueno, Nacho, llevas un buen rato con la carta.

-Ya casi estoy, ¿quieres que te la lea?

-Por supuesto.

(CARRASPEA)

Querida alcaldesa,

quiero que el camión de la basura no pase hasta las 12:00 del mediodía

y que los basureros organicen turnos

para que los mapaches, las ratas y los gatos coman en orden.

-¡Muy bien, Nacho!

Ahora te despides y ya está.

-¿Eh? ¿Despedirme?

No, si la carta aún sigue.

-¿Cómo? ¿Sigue? ¿Aún quieres pedir más cosas?

-Sí, se me han ocurrido más cosas.

Mira.

También quiero que le cambies el nombre al barrio,

porque es muy feo.

-Vale, ¿y cómo quieres que se llame?

-Mapachilandia. -¡Buena idea!

Pues escribe eso y ya está.

-Que no, que no, que aún hay más.

También quiero que pongas de postre sandía en el comedor de la escuela

y que pongas escaleras en los árboles

para que no me canse al subirlos.

Y también una pista de kart en el parque.

-Guau, pero si has escrito más de diez páginas.

-Esta ciudad mejorará mucho con mis ideas.

-Sí, ya lo veo, pero creo que te has pasado un poco, ¿no?

-¡Qué va! Si a los Reyes Mapachagos les envié una carta de 50 páginas.

Bueno, pues mientras sigues escribiendo

vamos a escuchar a Juan Carlos, que nos va a explicar más cosas

de cómo escribir bien una carta.

¡Hola, superlingüístas!

Tengo un pequeño problema.

Resulta que han cerrado el parque que tengo en el barrio.

Lo que pasa es que es el sitio donde me reúno con mis amigos

y ahora no tenemos adónde ir.

Lo que he pensado ha sido escribir una carta formal

al ayuntamiento, dirigida al alcalde,

para exponerle esta situación y que no dé una solución.

Mira, te la voy a leer.

Vaya carta tan seria, ¿verdad?

Y es que es una carta formal.

Este tipo de cartas se las enviamos

a personas que trabajan en una institución.

En este caso, se la mando al alcalde,

que trabaja en el ayuntamiento.

Como no conocemos a la persona que va a leer nuestra carta

y no tenemos suficiente confianza con ella,

hay que ser muy educados y muy respetuosos.

Te voy a explicar cómo he escrito mi carta

para que aprendas a hacer tus propias cartas formales.

En primer lugar, tienes que poner el lugar

y la fecha, como he hecho yo.

Zarzal de la Mata, a 14 de marzo de 2021.

Después, habrá que saludar,

y hay que ser educados, porque no conocemos a la persona.

En este caso, yo he puesto: "Estimado señor Alcalde".

Ahora viene la parte más importante,

es el cuerpo de la carta.

Todo esto.

Aquí tienes que pensar qué vas a decir

y qué vas a poner.

Para eso, tienes que ordenar tus ideas.

Qué es lo que queremos pedir,

cómo queremos que se solucione el problema,

a quién va a beneficiar...

Es muy importante, porque esto es lo que van a leer

y esto es lo que va a hacer que cambien las cosas o no.

Un consejo, utiliza frases cortas y concisas.

En mi caso, le he explicado cuál es el problema:

han cerrado el parque.

Y alguna posible solución: que hagan parques nuevos.

Esto beneficiaría a toda la ciudadanía.

Por último, no olvides despedirte.

Yo he utilizado la fórmula "atentamente",

una despedida muy educada.

Y, por supuesto, poner el nombre de quién escribe la carta

y firmarla, como he hecho yo aquí:

Juan Carlos Palomino.

Y he estampado mi perfecta rúbrica.

Recuerda que una carta formal

se utiliza para pedir una cosa que considera muy importante

y ha de ser muy respetuosa y cordial.

Así que piensa si tienes alguna petición que hacer.

Ponte manos a la obra y escribe tu propia carta formal.

¡Hasta la próxima!

Bueno, pues ya está la carta en el sobre.

-¿Y ahora qué hacemos?

-Ahora solo falta echarla en el buzón

y esperar a que pase el cartero, la recoja y se la dé a la alcaldesa.

Eso puede tardar entre uno y dos días.

-¿Eh? ¡Eso es demasiado tiempo!

-Nacho, esta carta no es la única que el cartero tiene que entregar.

Tienes que tener paciencia.

-No puedo esperar tanto.

Necesito que la alcaldesa haga algo ya mismo.

No he desayunado y me muero de hambre.

-Nacho, tienes que ser más paciente.

-Jo, cuando tengo hambre me pongo de muy mal humor.

Venga, dame el teléfono del cartero,

que voy a llamarlo para decirle cuatro cositas.

-¿Pero cómo le vas a meter prisa? Eso no está bien.

Hay que dejar trabajar a la gente tranquila.

-¿Sabes qué te digo?

Que paso del cartero.

-Pues si no hay cartero, no hay carta que valga.

-¡Claro que sí!

Voy a ser cartero yo mismo.

Llevaré mi carta en patinete al ayuntamiento.

Así me aseguro de que llega hoy mismo.

-"Wait a minute, Mr. Postman".

-¿Y ahora qué dices?

-Que te esperes un momento.

Mientras, Katharine y Mermaid

nos van a explicar un poco de vocabulario en inglés

para aprender cosas de cartas y carteros.

-"Oh, yeah!".

Hello, everybody!

-Hello, Katharine! I'm happy to see you!

-Me too, Mermaid.

Tell, what do you have in your bag?

-It's a surprise!

I've found something in the postbox,

and I put it in my postbag

because today I'm a postwoman.

I have a letter for you!

-A letter!

How exciting!

I love getting letters.

Thank you!

Your friend from England sent it to you.

-My friend from England?

-Yes, look at the stamp.

The stamp us from England.

Then it says:

"Katharine. Avenida del Océano, 23.

Madrid, España".

That's you, the recipient.

And on the back, it says:

"Mary. 15 Read Road. London, England".

That's the sender.

-So, this is the envelope.

And this is the stamp.

On the front, you see the name of the recipient,

in this case: me,

and my address.

And on the back,

you see the name of the sender, Mary,

and her address.

So, I'm the recipient

and Mary is the sender.

I've opened the letter, how exciting!

-Can I read it with you?

-OK, you can start.

-"Dear Katharine,

how are you?

I hope you are well".

-I'll read the next bit.

"This summer, I'm coming to Spain.

Let's visit the beach together.

Shall I come in July or August?

What's better?".

-"I look forward to hearing from you.

Lots of love, Mary".

You see?

On the top of the letter, you have de date.

Then, the greeting. Then, the message.

Then, the final greeting and the signature: "Mary".

-How wonderful.

I want to answer that letter right now.

I have an idea, Katharine.

Why don't you send an e-mail instead of a letter?

It's like a letter,

but you can send it from your phone or your computer.

-Great idea, Mermaid.

"Dear Mary,

I'm so happy to hear from you.

What a surprise!

I'm working in July,

so let's go to the beach in August.

Hugs and kisses, Katharine".

Send.

-It's quicker to send an e-mail,

but I prefer to write letters.

You can keep this one in a special box

with all your favourite letters.

-You are right, Mermaid. I'll do that.

Look, I put it in my special box

with all my favourite letters,

so I can read it again and again.

Now, we are going to see

if you know more things about letters.

If you want to send a letter,

what do you stick on the envelope?

-A nice sticker? A flower? Or a stamp?

That's right, the stamp.

-And, if you want to post a letter,

where do you post it?

In the supermarket?

In the park? Or in the postbox?

-In the postbox, of course.

-That's right. Well done, everybody.

Now, why don't you write a letter

and send it to somebody?

-I love learning English with you.

-It's fun, isn't it?

See you soon, bye!

(Música)

¡Aquí llega el cartero mapache!

-¿Qué tal por el ayuntamiento?

-No me han dejado ver a la alcaldesa.

¡Estoy muy enfadado! -¿Y eso?

-Me han puesto un montón de problemas.

-¿Qué problemas?

-Me han dicho que si quiero presentar una idea a la alcaldesa,

debo entregar tres copias de mi carta.

¿Para qué quieren tres copias, si solo hay una alcaldesa?

-Eso es normal cuando se trata

de entregar una carta en el ayuntamiento.

-Pero espera, que la cosa no acaba ahí.

También quieren que cada una de mis ideas

vaya en una carta distinta.

-Eso es muy fácil:

multiplica las ideas que tienes por tres

y el resultado es el número de cartas

que tienes que entregar.

-¡No sé cómo se hace eso!

Solo sé que el cartero mapache va a tener mucho trabajo hoy.

-Nacho, no te agobies.

Vamos a hablar con nuestro matemaniaco favorito

para que nos eche una mano.

¡Hola, matemaniacos y matemaniacas!

Aquí me ven con las solicitudes que vamos a enviar mis vecinos y yo

al ayuntamiento.

¿Qué ocurre? Al principio, nos pidieron

dos solicitudes por persona.

¿Qué pasa? Que ahora nos piden tres.

Tenemos que hacerlas por triplicado.

¿Cuántas solicitudes van a llegar al ayuntamiento?

Pues vamos a ver.

Pues resulta que somos 10 vecinos en el edificio.

Y a mí me tocó ir a recoger las cartas.

Así que vamos a contar primero

cuántas cartas teníamos al principio,

antes de que nos pidiesen una carta más por vecino.

Pues vamos allá. Yo vivo en el primero.

Entonces, tenía mis dos cartitas.

1 x 2 = 2.

Vale, subí al segundo

y fui a recoger las cartas de mi vecino.

Éramos dos vecinos por dos cartas.

Serían cuatro cartas.

Subo al tercero.

Somos tres vecinos por dos cartas cada uno, seis.

Y así hasta que ya, agotado, subí al décimo.

10 vecinos por 2 cartas cada uno, seríamos 20 cartas.

Vale, teníamos 20 cartas.

¿Qué ocurre?

Que nos pidieron una carta más por vecino.

Así que yo dije: "Pues nada, me pongo las pilas

y hago mi solicitud nueva".

Tengo ya mis tres cartas.

Bien, tengo mis tres cartas.

¿Qué pasa? Que tengo que subir al segundo,

a buscar a mis vecinos y las cartas de mis vecinos.

Pues vuelvo.

Subo al segundo y somos dos vecinos.

Dos vecinos por dos cartas cada uno,

eran las cuatro cartas que teníamos.

Y las dos cartas nuevas:

mi carta y la del vecino del segundo.

Más dos cartas.

¿Cuántas son? Seis.

Bien, pues subo al tercero.

Subo al tercero y digo: Venga, somos tres vecinos.

Por las dos cartas que teníamos,

eran, ¿cuántas?, seis cartas.

Y he ido cogiendo una carta, la mía,

más las dos cartas de ellos.

Serían tres cartas nuevas, que serían nueve.

Vale. Pues digo: "Subo al cuarto".

Voy al cuarto y somos cuatro vecinos.

Cuatro vecinos por dos cartas cada uno, ¿cuánto sería?

4 x 2 = 8.

Bien, más las cuatro cartas nuevas.

Más las cuatro cartas nuevas, 4 x 2 = 8,

+ 4 = 12.

Uy, uy, uy.

Creo que me estoy dando cuenta de una cosa.

No sé si se están dando cuenta.

¡Estamos haciendo la tabla del tres a partir de la del dos!

Mire, aquí vemos una cosa:

Vemos que yo tenía dos cartas.

1 x 2 = 2.

+ 1 = 3.

¿Y esto a qué es igual?

A 1 x 3.

Bien, vale.

Dos vecinos, los del segundo, por dos cartas cada uno,

eran cuatro.

Más los dos vecinos, era igual a seis.

Que es igual ¿a qué?

¡A 2 x 3!

Vale, así.

Tres vecinos por dos cartas cada uno:

3 x 2 = 6.

Más tres, que eran los tres vecinos, es nueve.

Que es igual ¿a qué?

A 3 x 3.

A tres vecinos por tres cartas.

Así que vámonos al diez, porque somos diez vecinos.

Diez vecinos por dos cartas cada uno que teníamos

son 20, más 10 nuevas cartas son 30,

que es lo mismo que 10 x 3.

¿Han visto el truco?

¿Cómo podemos calcular la tabla siguiente?

Sumándome el número de veces por el que hemos multiplicado.

Así, en este caso, nos sale de la tabla del 2,

la tabla del 3.

Así que nada, matemaniacos y matemaniacas,

como tengo 30 cartas de todos mis vecinos,

me voy a llevarlas al ayuntamiento, porque así nos van a poner

el paso de cebra. ¡Nos vemos!

Bueno, Nacho, ¿ya sabes cuántas cartas tienes que entregar

en el ayuntamiento? -¡Ninguna!

He decidido que me voy a presentar a alcalde.

Así cambio yo lo de la basura. ¡Menos lío!

-Muy bien, hay que tener iniciativa y luchar por lo que uno cree.

-Sí, esta ciudad se merece un buen alcalde.

Y nadie mejor que Nacho, el cartero Mapacho.

-Pero aclárate, ¿eres cartero o alcalde?

-No, soy las dos cosas.

Seré el primer alcalde cartero del mundo.

-Pero Nacho, eso es muchísimo trabajo

para una sola persona. Necesitas más gente.

-Bueno le puedo pedir ayuda a mi prima Chispi

y a mi primo Juan Mapacho.

-Eso ya me parece mejor.

Necesitarás un equipo.

Mira, Mamen nos va a enseñar una idea parecida

a la que tú has tenido.

Y propongo una zona de juegos para bebés en las bibliotecas.

Además, los niños y niñas podrán venir los viernes

para proponer actividades de ocio y mejorar nuestra ciudad.

Hola, niños y niñas.

Perdonad, estaba grabando un mensaje para la población

y no podía atenderos.

Lo habéis visto por la tele, ¿no?

¿Sabéis quién soy? ¿Habéis escuchado mi discurso?

Os voy a dar opciones.

¿Soy la alcaldesa de mi ciudad,

una periodista que estaba haciendo un reportaje

o la directora de un colegio?

Muy bien, sí,

he sido elegida alcaldesa de mi ciudad.

Estoy superemocionada.

Ah, ¿no sabéis lo que es un municipio?

Yo os lo explico.

Os dais cuenta de que donde vivís hay unos edificios,

calles, plazas...

Eso es una localidad.

Puede ser pequeñita como un pueblo

o grande como una ciudad.

Las localidades están en un territorio,

y esos territorios se llaman municipios.

Y el municipio está gobernado por el ayuntamiento.

¿Sabéis lo que es un ayuntamiento?

Os voy a dar opciones.

Es el grupo de personas que organizan y gobiernan

un municipio.

Es el edificio donde trabajan estas personan que gobiernan.

O son las dos cosas.

Muy bien, son las dos cosas.

Las personas que gobiernan y el edificio donde trabajan.

Los mayores de 18 años que viven en el municipio

van a elegir mediante una votación

a las personas que nos van a representar en el ayuntamiento.

Entre esas personas elegidas,

van a votar quién va a ser el alcalde o alcaldesa.

¡Y es que me han elegido a mí!

Como alcaldesa, represento a todos los habitantes del municipio.

Es muy emocionante, pero también es una responsabilidad.

Me encargo de que todo lo que se gestiona

desde el ayuntamiento funcione lo mejor posible.

(Teléfono)

Un momento, que me llaman.

¿Sí? Hola, Pedro, dime.

-Buenos días, alcaldesa.

¿Sabe cuándo llegan los libros nuevos

para la biblioteca municipal?

-Ah, sí, los libros nuevos. Llegan mañana.

No te preocupes, te avisaré cuando lleguen.

Es Pedro, el concejal de Cultura,

que ha encargados libros nuevos para la biblioteca municipal

y llegan mañana, menos mal.

Perdonad otra vez.

María, dime.

(HABLA MUY RÁPIDO)

¿Qué me dices?

No te oigo bien.

¿Que se ha caído un árbol en la carretera?

Ay, madre, voy a llamar a Bomberos y Policía Municipal.

Voy para allá.

Me tengo que ir.

Ha habido un pequeño incidente con un árbol.

Menos mal que no hay heridos.

Bueno, ya habéis visto cómo es un día en la vida de una alcaldesa.

Hay un montón de trabajo, hay que coordinar

todas las actividades entre concejalías y servicios

y que todo funcione lo mejor posible:

Sanidad, Cultura, Deporte, Ocio, Asuntos Sociales...

Hay un montón de cosas por hacer.

Os voy a dejar y voy a echar una mano con esto del árbol.

Espero que os haya gustado

acompañarme en mi día del ayuntamiento.

Me queda una cosa pendiente.

El próximo día que vengáis al ayuntamiento a verme

Os explicaré el significado de nuestra bandera y sus símbolos.

¿A que es bonita, con ese árbol tan grande en el centro?

Bueno, tenemos una cita, entonces. ¡Hasta pronto!

¡Claners, si me votáis, puedo prometer y prometo

que cambiaré el nombre de la ciudad!

¡Se llamará Mapachelandia!

-¡Muy bien! ¡Bravo!

-Si salgo elegido, Mapachelandia tendrá

el primer alcalde cartero del mundo.

Y eso será bueno para todos.

-Un alcalde cartero, ¡brillante!

-Como cartero,

iré con mi patinete a recoger vuestras cartas

y luego las leeré como alcalde.

Y pienso cumplir todo lo que pongáis en ellas.

-¡Olé!

¡Viva el alcalde cartero!

-Si me votáis, la basura no se recogerá nunca más,

porque los mapaches tenemos que zampar basura

las 24 horas del día.

-Bueno, Nacho, eso ya no me parece tan bien.

Pero ve terminando el mitin, tenemos que hacer el informativo.

-¿Pero me votarás?

-Te voto si recoges la basura cada día.

-De acuerdo.

Pero el camión no puede pasar hasta que hagamos la merendola.

¡Venga! ¡Está "mapachando"!

(Música)

Bienvenidos a "Está mapachando",

el noticiero mapache que da las noticas "pache lo que pache".

Buenas noticias: Nacho Mapacho, el alcalde cartero

presenta este programa.

Malas noticias: también sale un señor que no es cartero.

-Hola, Claners.

-¿Qué noticias nos traes hoy, James?

-Hoy empezamos con el alcalde más joven del mundo.

Se llama James Tufts y empezó a ser alcalde

con tan solo tres años de edad.

Dorset, un pequeño pueblo de Estados Unidos

de apenas 30 habitantes

eligió a este niño de tres años como alcalde.

Las elecciones de Dorset tienen carácter simbólico

y el nombre del ganador se saca de un sombrero lleno de papeletas.

Para su campaña, James contó con la ayuda

de un gran consejero:

su hermano de seis años, Robert,

quien también fue alcalde durante dos legislaturas.

Él fue quien le enseñó a dar apretones de manos

y a mirar a los votantes a los ojos.

entre las medidas políticas que James tomó

cuando fue elegido para ser alcalde

estaban ser amable y no hablar por hablar.

-Sí, ¿pero es capaz de tirarse el día entero

repartiendo cartas a 40 grados a la sombra?

-Nacho, es un alcalde, no un cartero.

-Lo defiendes porque se llama como tú.

Un alcalde cartero siempre será mejor

que un alcalde a secas.

Mira, fíjate.

Las siguientes imágenes demuestran que todo el mundo

quiere a los carteros.

Este cartero americanos trae un paquete

y, cuando descubre que un vecino le ha dejado un aperitivo,

se pone tan contento que el tío se echa unos bailes ahí mismo.

-Ser cartero es una profesión muy necesaria,

y trabajan mucho.

Así que invitarlos a un refresco cuando hacer calor

me parece muy buena idea.

-Precisamente hoy he entrevistado a la mejor amiga del cartero.

-¿Sí? Vamos a ver la entrevista "mapachonante".

Hola, Claners, hoy entrevistamos a una carta.

¿Cómo se llama?

-Me llamo Valentina.

Como habrás deducido por mi nombre, soy una carta de amor.

-Qué guay. ¿Y le gusta ser una carta de amor?

-Mejor ser carta de amor que carta de juego.

Están todo el día manoseándote

y la gente no se lava las manos, ¡qué asco!

-¿Qué es lo mejor de ser una carta de amor?

-Lo mejor son las cosas tan bonitas que me escriben.

-¿Me puedes decir alguna?

-Ah, no, las cosas que se dicen por amor son personales,

no seas cotilla, niño.

(RÍE)

-¿Y qué es lo peor de ser una carta?

-Lo peor es que hay carteros muy brutitos

y te meten en el buzón doblada de cualquier manera.

Me gusta que me traten con delicadeza,

soy la embajadora del amor.

-Claro, claro.

¿Qué tal se lleva con el resto de cartas?

-Pues hay de todo.

Las de amistad son majas,

y las del ayuntamiento son demasiado serias para mi gusto.

-Uy, claro.

¿Cuáles son las más graciosas?

-Las cartas de cadena, esas que dicen:

"Si no reenvías esta carta a por lo menos 15 personas,

tendrás 15 años de mala suerte".

Te partes con ellas.

(RÍE)

-De todas las cartas, ¿cuáles son sus favoritas?

-Oh, me encantan las de las niñas,

con sus "stickers" y sus sobres de colores,

¡qué fantasía!

-Esas también son mis favoritas.

Siguiente pregunta.

Como carta, ¿qué es lo que no soporta?

-La mala letra.

O que me llenen de manchas de tinta.

Me gusta ir siempre muy limpita y moma.

-¿Qué tal se lleva con los sellos?

-¡Los sellos son lo peor!

Con eso de que sale gente famosa en ellos,

se lo tienen muy creído.

-Claro, claro.

¿Qué recomendaría usted a los jóvenes que quieran ser carta?

-Que mejor se hagan emails. Tienen más futuro.

Bueno, te tengo que dejar, que me voy a echar.

-¿Está cansada?

-No, no, que me voy al buzón.

¡El amor no espera!

Claners, nos tenemos que ir.

Recordad: si tenéis que escribir una carta

sed claros y concisos en vuestra redacción.

¡Nos vemos!

(Música)