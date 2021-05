Blanca nieve

(Alarma)

Hola, claners. O, como dirían en sueco, "halla".

Bienvenidos a "Aprendemos en Clan".

Hoy tenemos un programa muy frío, ¡helado, diría yo!

-¡Helado! ¿Dónde?

-¡Nacho Mapacho! ¿Qué pasa?

-¡Me encanta el helado! ¿Dónde está el helado?

¡Me gusta el de sandía!

¡Corre, que hace mucho frío!

-¿Y con este frío quieres helado?

-¡Claro!

Nadie sabe por qué hace frío,

pero todo el mundo sabe que es el mejor momento para comer helado.

-¿Cómo que nadie sabe por qué hace frío?

-Nadie lo sabe.

Es uno de esos misterios de la vida,

como por qué está tan rica la sandía,

por qué soy tan guapo o por qué vas vestido así.

-Hombre, porque hace mucho frío.

-Ya, ¡saca el helado!

-¿Helado?

Aquí el único que está helado soy yo.

-Ah, ¿sí? ¿Te has convertido en un helado?

¿Te puedo dar un mordisquito?

-¿Sabes que hace frío porque ha cambiado el tiempo?

-¿El tiempo? ¿Qué hora es?

¿La hora del frío?

-No, no me refiero a ese tipo de tiempo.

Me refiero al clima.

-Ah, sí, claro.

El clima, ¡si lo conozco!

El otro día lo vi por la calle,

pero no le dije nada.

-Anda, deja de pensar en helados,

que me estás dando más frío todavía,

y atiende a Miguel, que nos va a enseñar

cómo se miden los diferentes tipos de clima.

-¡Uf, qué frío!

¡Hola, matemaníacos y matemaníacas! ¿Qué tal?

Yo estoy helado de frío, parezco un muñeco de nieve.

Esto del mal tiempo lo llevo falta.

Ahora, se me ha ocurrido una cosita.

¿Qué tal si apuntamos la temperatura casi cada día

y nos convertimos en investigadores del tiempo?

¿Te apuntas?

Ya he entrado en calor y no me he derretido.

Van a ver qué registro del tiempo más chulo he hecho.

Es que mola muchísimo, ¿a que sí?

No me digan que no.

¡Si es que parezco el hombre del tiempo!

¿A que quieren hacer ustedes también uno?

Lo primero que tienen que hacer

es apuntar la temperatura que hay

a una hora del día en concreto.

¿Por qué? Porque ya habrán notado

que no es lo mismo la temperatura

a primera hora de la mañana,

la que hace por la noche y la que hace a mediodía.

Por eso siempre tenemos que apuntar la temperatura

a la misma hora.

Evidentemente, por la noche y por la mañana

hace más frío, ¿verdad?

Bueno, vamos a elegir una hora.

Después, tenemos que elegir el termómetro.

Tenemos que coger un termómetro,

un termómetro como este,

y apuntar la temperatura que hacer.

Podemos elegir también el que nos aparece

en la temperatura del móvil, en Internet también.

Pero sí que no podemos coger el termómetro del cuerpo,

eso sí que no.

Entonces, vamos a elegir la temperatura de las 17:00.

Yo he elegido la temperatura que hace siempre a las 17:00

y las he ido apuntando.

Por ejemplo, el lunes: 10 grados, el martes: 14 grados.

el miércoles: 12 grados, el jueves: 9 grados,

el viernes: 11 grados, el sábado; 14 grados

y el domingo: 16 grados.

El domingo ha subido un poquito la temperatura.

Y, además, apunté

qué tiempo hacía cada día.

Por ejemplo, el lunes hizo un sol estupendo.

Pero estupendo, estupendo.

El martes estaba ya un poquito más nublado.

El miércoles llovía.

A mí la lluvia me encanta.

Después, el jueves llovió también un montón.

El viernes volvió a salir el sol.

El sábado estuvo nublado y el domingo volvió a llover.

Y ya tengo mi registro.

Pero claro, así no queda tan bonito,

porque yo quería el registro como el que aparecía al principio,

y ese es el que quiero que hagáis vosotros y vosotras.

Entonces, ¿qué hice?

Tenemos aquí apuntado de 0 a 20.

¿Por qué tenemos aquí de 0 a 20?

Porque aunque donde estoy yo

hace mucho frío, como el que hacía esta mañana,

en otros sitios hace un poquito más de calor,

porque dependiendo de la zona en la que estemos

hace un clima u otro.

Por ejemplo, yo soy de Canarias y allí hace un tiempo maravilloso.

Aquí tenemos el sol que hizo el lunes,

pero con una temperatura más baja, 10 grados,

que es la que aparece en el registro.

Lunes: 10 grados y hacía sol.

El martes, ¿cuántos grados hacía?

El martes: 14 grados y estaba nublado,

por eso he puesto que el martes hacía 14 grados y estaba nublado.

El miércoles: 12 grados y estaba lloviendo.

El jueves: nueve grados, si se fijan, el nueve,

la gráfica llega hasta donde está el nueve,

miren la columna de la gráfica.

Y estaba lloviendo.

El viernes, ¿cuántos grados?

Lo puedo ver aquí ya: 11 grados.

11 grados, ¿por qué?

11 grados y soleado.

El sábado: 14 grados y nublado.

Y el domingo: 16 grados,

16 grados

¡y volvió a llover!

Teníamos que coger el paraguas el domingo,

así que estupendo.

Ya lo tenemos aquí, tenemos este superregistro

de temperaturas hecho.

Vamos a hacer un repaso importante para saber

cómo hemos llegado a este registro del tiempo tan maravilloso.

En una columna vertical hemos puesto la temperatura,

de 0 a 20 y siempre con la misma distancia:

0, 1, 2, 3, 4...

Y aquí, en la horizontal, hemos puesto los días de la semana:

lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.

Así completamos con la información del registro.

¿Cómo obtuvimos esa información?

Pues teniendo un termómetro,

apuntando siempre la temperatura a la misma hora del día

y haciendo un registro del tiempo que hacía

a esa hora del día.

Así vamos viendo cómo varía el clima en nuestra semana

y nos queda un registro maravilloso.

Espero que ya sepan hacer sus registros del tiempo.

Nos vemos, ¡hasta la próxima, matemaníacos y matemaníacas!

-¡Ay, socorro, James!

-¿Qué pasa?

-¡Está cayendo una cosa muy rara del cielo!

-¿Del cielo?

-¡Sí! Esto blanco que está frío.

-Ah, no tienes por qué preocuparte: eso es nieve.

-Ah, vale. ¡Nieve!

Un momento, ¿qué es la nieve?

¿Es venenosa?

-No, tranquilo, no es venenosa.

La nieve es agua congelada.

¿Tú sabes que el agua puede estar en tres estados?

-¡Claro, claro!

Cuando está en la bañera está transparente.

Cuando me meto, se pone gris.

Y cuando salgo, se queda negra.

-Creo que tendrías que bañarte más a menudo.

Mira, cuando el agua está muy, muy, muy caliente,

¿qué ocurre? -Que me quemo la cola.

-No, que se evapora.

Con ese vapor, lo que pasa es que...

Mejor que te lo expliquen nuestros profes de Ciencia,

Orilo y Arlequina.

-¡Pero bueno, Orilo, cómo te lo estás pasando

con estos botes tan chulos

con ojos y boca! ¡Qué guay!

-Hola, Arlequina.

Estoy haciendo los cambios de estado del agua.

Los estoy estudiando.

El agua pasa de triste a contenta,

de contenta a enfadada...

Y así va cambiando de estado.

-Orilo, creo que te estás haciendo un lío.

Los cambios de estado no son cambios de emociones.

El agua no tiene emociones, como no tiene memoria.

Los estado del agua son tres: sólido, líquido y gaseoso.

Podemos cambiar de uno a otro si cambiamos la temperatura.

-¿Me estás diciendo que controlando la temperatura

podemos cambiar el estado del agua?

-¡Eso, eso, Orilo!

-¡Pues yo quiero experimentarlo!

-¡Pues vamos allá!

Mira, uno de los cambios de estado más comunes

es el paso de sólido a líquido,

y se llama fusión.

-Ah, ese lo he visto muchas veces en verano,

cuando te estás comiendo un helado de hielo

y se empieza a derretir y te chorrea por todo el brazo.

-Mira, aquí tenemos agua congelada.

Está en estado sólido.

Pero esta agua se transformará en agua líquida

si la dejamos a una temperatura mayor que cero grados.

Si la tempera es muy alta, se descongelará superrápido.

Pero si la temperatura no es tan alta,

tardará un poquito más.

Aquí, encima de la mesa, puede tardar unos minutos.

-¡Vaya, vaya, vaya!

¿Y se puede hacer el proceso inverso, Arlequina?

Es decir, convertir el agua líquida en agua sólida.

-¡Claro que sí, Orilo!

Es el proceso llamado solidificación,

y ocurre cuando nieva.

Verás, las gotitas de agua que están en las nubes

se pueden congelar, y caen en forma sólida,

en forma de nieve.

Ahí tienes el proceso inverso.

-Y es también lo que ocurre en el congelador de casa, ¿verdad?

Cuando agarras la cubitera,

pones un poco de agua y la metes en el congelador...

¿Has visto? Tengo mucha mano para esto.

¡Perfecto!

Y ahora esto al congelador para que se congele.

Pero Arlequina, ¿cuánto crees que tardará esta agua en congelarse,

en pasar de líquido a sólido?

-Depende de la temperatura de tu congelador, Orilo,

pero normalmente tarda un par de horas.

-Jo, eso es mucho tiempo, no me va a dar tiempo.

-Pero no te preocupes, porque yo ya lo he hecho, ¡mira!

He metido un poco de agua en el congelador hace ya un ratazo.

-¡Qué pedazo de hielos! Además, está muy frío.

-Sí, muy frío.

¿Estás dispuesto a comprobar

nuestro siguiente cambio del estado del agua?

-¡Sí, sí, sí! -¿Estás dispuesto a ver

cómo el agua líquida pasa a estado gaseoso?

-¡Claro que sí, qué pasada! -¡Mira lo que tengo aquí!

Esta es agua muy caliente.

La hemos calentado en el microondas, siempre con ayuda de un adulto,

y la he metido aquí, en este termo.

Está muy, muy caliente.

Ya verás lo que pasa cuando la echo en este bote.

-A ver...

¡Fíjate!

¡Está saliendo un montón de humo!

-Sí, humillo. Más que humo es vapor de agua.

Agua en estado gaseoso.

Porque el agua líquida puede pasar a estado gaseoso

en un proceso que se llama evaporación

si aumentamos mucho la temperatura.

-Pero fíjate en una cosa, Arlequina:

por todo el bote de vidrio

se están produciendo gotitas de agua.

El vapor de agua que está subiendo

entra en contacto con el vidrio, que está mucho más frío,

ese vapor de agua se enfría

y está dando lugar a gotitas líquidas.

Estamos observando el paso

de vapor de agua a agua líquida.

-¡Qué buen observador, Orilo!

Efectivamente, es la condensación.

-Jo, me perecen increíbles los cambios de estado del agua.

A medida que aumentamos la temperatura

pasamos de sólido a líquido.

Y si seguimos aumentando la temperatura

pasamos de líquido a gas.

-Pero también podemos reducir la temperatura

y convertir el agua gaseosa en agua líquida.

Y si seguimos bajando más la temperatura,

solidificarla hasta el hielo.

-¡Madre mía!

Ya veo que los estado del agua no son triste, contento o enfadado,

sino sólido, líquido o gas.

¿Seguimos experimentando? -¡Claro que sí!

Nosotros nos vemos en nuestra próxima aventura.

¡Adiós!

-Pues esto es la nieve, Nacho. ¿Qué te parece?

-Bah, está bien.

-¿Qué pasa, no te gusta?

-Meh, es un rollo, James.

(MASTICA) No sabe a nada.

-¿Cómo que no sabe a nada? ¿Te la estás comiendo?

-¡Es el peor helado del mundo!

Con sabor a agua.

Si al menos fuera de color rojo y supiera a sandía...

-¡Eso no existe!

¿Y si te dijera que la nieve en realidad

tiene todos los colores? -¿Cómo?

¡No tiene ningún color! ¡Es blanca!

¡El color más aburrido del mundo!

Si al menos fuera blanco y negro como yo,

tendría algo de carisma.

-¡Te equivocas!

El color blanco realmente contiene todos los colores.

¿No conoces el disco de Newton?

-No, no lo conozco. ¿Tiene buenas canciones?

-No, no era un músico, era un genio.

-Ah, como yo.

-Sí, claro, lo mismo.

Katharine nos va a enseñar cómo se hace un disco de Newton.

Atención.

-Hello, boys and girls. ¿Qué tal?

¿Os gusta la nieve?

A mí me encanta.

Me relaja mucho el color blanco.

Hoy vamos a hacer un experimento,

una manualidad para saber

cómo se forma este color.

¿Te apuntas?

¿Sabéis quién fue Isaac Newton?

Newton fue un científico inglés

que, aparte de caérsele una manzana en la cabeza

y descubrir la ley de la gravedad,

inventó un montón de cosas más.

En 1665, Sir Isaac Newton

descubría que cuando la luz del sol

pasaba a través de un prisma,

la luz se descomponía en varios colores:

violeta, azul, verde,

amarillo, naranja y rojo.

O lo que es lo mismo,

que la luz blanca está formada

por todos estos colores.

¿Os recuerda a algo?

¡Claro, el arco iris!

Recuerda que el arco iris se forma

cuando la luz del sol atraviesa las gotas de agua

y vemos una banda luminosa en forma de arco

con todos estos colores.

Así que el blanco es la suma

de todos los colores.

Como en las Mates, ¿no?

Y lo mejor de todo es que lo podemos demostrar

con un sencillo experimento.

Newton lo hizo con un disco.

¿Lo veis?

Aquí están los seis colores básicos pintados.

¿Y qué hizo con esto?

¿Qué os parece si hacemos el experimento?

Vamos. Apunta los materiales que necesitas.

Papel blanco y pegamento.

Un cartón, un CD,

colores, tijeras y una regla.

Y un hilo para hacer el disco girar.

Vamos a seguir unos pasos. Mira.

Primero, vamos a dibujar un círculo

en un papel blanco con la ayuda del CD.

Después, con la regla,

dividimos en seis partes

y coloreamos cada color.

Pegamos el papel al cartón

y recortamos.

Después necesitamos hacer dos agujeros,

meter el hilo

y podemos hacer el experimento.

Ahora solo hace falta girarlo mucho

y luego estirarlo para ver qué sucede con los colores.

¡Mira1

¿Has visto?

Los colores van desapareciendo

y forman el color blanco.

La ciencia también puede ser mágica.

Así demostró Newton

que el color blanco está formado

por todos los colores.

¡Toma ya!

Pues nada, aquí me quedo,

buscando el color blanco perfecto.

See you soon, bye!

-¿Qué, Nacho, qué te parece la nieve?

¿A que es superdivertida? -¡Sí!

Puede mirarla y comértela,

aunque solo sabe a agua.

-Y se pueden hacer un montón de cosas sobre ella.

-Eh... Si pongo basura encima...

¡un helado de basura! ¡Soy un genio!

-No, me refiero a cosas como esquiar, hacer "snow"

o, con un trineo, tirarte por una pendiente.

-Helado de basura.

-También puedes tumbarte en ella y hacer un ángel

o tirar bolas de nieve con tus amigos.

-Helado de basura... -¡Nacho!

¿No me estás escuchando?

-Es que estaba pensando en helado de basura.

-Vale, ¿y si te digo

que tengo unos botones, una escoba y una zanahoria?

¿Qué crees que podríamos hacer?

-El peor helado del mundo.

-¡No! ¡Un muñeco de nieve! ¿Nunca has hecho uno?

-Es que no me gustan las zanahorias.

-Pero la zanahoria no es para comer.

Es para la nariz del muñeco.

Me estoy acordando de que Juan Carlos

nos puede contar una historia sobre un muñeco.

Atiende.

-Hoy os traigo un cuento cargado de sentimientos y emociones.

¿Os gustan los cuentos?

Pues prestad atención y perdáis ningún detalle.

¡Comenzamos!

En un día muy frío de invierno,

unos niños se divertían haciendo un muñeco de nieve.

Para mantenerlo en pie,

le pusieron por dentro un atizador de hierro.

Le habían colocado botones en los ojos,

una vieja bufanda y un sombrero de abuelo.

"Me encanta el frío",

dijo el muñeco con alegría cuando se fueron los niños.

"Me encanta el viento helado".

"¡Pues cuidado!", dijo un perro,

"mañana cambiará el tiempo.

Lo sé porque me duele la pata izquierda,

y eso nunca falla".

A la mañana siguiente, el tiempo cambió.

"¡Te lo dije!", comentó el perro.

"Pues a mí me gustaba el frío", suspiró el muñeco.

"Pero cuéntame más cosas.

¿Conoces a esos niños que juegan aquí?".

"Sí, mucho", suspiró el perro.

"Cuando yo era cachorro, vivía con ellos, calentito,

acurrucado cerca de un invento precioso del hombre".

"¿Qué es? ¿Se parece a mí?".

"¡No se parece en nada!

Mira por esa ventana.

Es negro, con un cuello muy largo,

come leña y echa fuego por su boca.

Si te pones cerca, sientes mucho calorcito".

¡Un momento! A ver si sabéis qué es.

Es negro, con un cuello largo

y se alimenta de leña.

¿Una estantería? ¿Una estufa?

¿O una caseta de perro?

De color negro, con un cuello largo

y que come leña es...

una estufa. Seguimos.

El muñeco de nieve miró la estufa

y comenzó a sentir un cosquilleo en un interior,

un sentimiento que todas las personas

sentimos alguna vez.

"Siento el deseo de entrar", dijo.

"Ojalá pudiera estar con la estufa".

"¡Si lo haces, desaparecerás!", le dijo el perro.

Pero el muñeco de nieve no comprendía.

¿Cómo se podía desaparecer al lado de algo tan cálido y tan bello?

"¡No entiendo tus sentimientos!", dijo el perro.

"Si te acercas a la estufa, te derretirás y será tu fin".

¡Espera, espera!

¿Por qué se derretirá el muñeco de nieve?

¿Porque la estufa no lo quiere?

¿Por el calor de la estufa?

¿O por el sol de la mañana?

Claro, la estufa da tanto calor

que derrite la nieve,

así que el muñeco desaparecerá.

Vamos por el final.

Después de aquellos días tan fríos, empezó el deshielo.

El muñeco de nieve iba adelgazando por momentos,

pero no se quejaba,

y solo pensaba en su estufa, de la que estaba enamorado,

hasta que se derritió del todo.

¡Qué triste!

En su lugar, solo quedó el atizador de hierro

que los niños habían utilizado para construir el muñeco

y que no se cayera.

Por cierto, un atizador es una vara de hierro

de las que se utilizan para avivar el fuego de la estufa.

El perro, asombrado, pensó:

"Ahora lo entiendo.

El amor por la estufa venía de su corazón,

porque por dentro el muñeco era un atizador de hierro".

¡Qué cuento más bonito!

Pobre muñeco de nieve, ¿no crees?

Y es que no sabía casi de nada,

no como el perro, que al tener más experiencia

sabía un montón de cosas.

¿Por qué crees que el muñeco de nieve

se sentía tan atraído por la estufa?

¿Porque el perro le había hablado muy bien de la estufa?

¿Porque tenía en su interior un atizador de hierro?

¿O porque la estufa era muy bonita?

¡Muy bien!

Aunque el calor es el mayor enemigo del muñeco de nieve,

este tenía en su corazón un atizador de hierro,

que es parte de la estufa.

Era una relación condenada a no ser posible.

Espero que este cuento te haya gustado.

Recuerda que trataba sobre los sentimientos y la amistad.

Te animo a que busques cuentos que traten sobre estos temas

y se los leas a tus seres queridos.

¡Hasta la próxima!

-¡Nacho, la zanahoria!

¿Te la estás comiendo otra vez?

Pero pensaba que no te gustaban.

Oye, así no vamos a terminar nunca el muñeco de nieve.

-Es que tengo hambre, James.

Te has pasado todo el programa hablando de helados, y claro...

-¿Yo? ¡Pero si has sido tú!

-¿No podemos hacer un muñeco de nieve

pero en vez de usar zanahorias usar sandías?

-Seguro que te las comerías igualmente.

-Uy, qué listo eres y cómo me conoces.

¿Alguna vez has pensado en hacerte mapache?

Tendrías futuro, chaval.

-El que no tiene futuro es este pobre muñeco de nieve.

A mí no me quedan más zanahorias.

-¡Oh, venga!

¡Que me está gustando!

¡Venga, James!

¡Que la nieve mola un montón!

-¿Sabes qué? Podríamos hacer lo mismo,

pero en casa.

-Eh... ¡vale!

Pero la nieve la cargas tú, que está superfría.

-No, no hace falta.

En el reto de hoy, Mamen nos va a enseñar

a hacer un muñeco de nieve, pero sin nieve.

Mira.

-Hola a todos. Vengo tiritando,

porque he estado en la prehistoria

viendo cómo vivían los primeros humanos

y hacía más frío que ahora.

¡Vivían en la Edad de Hielo!

¿Que qué es eso de la Edad de Hielo? Ahora mismo os lo explico.

Los primeros hombres y mujeres como nosotros

aparecieron hace unos 100.000 años,

y poco después empezó una Edad de Hielo

que se conoce como Glaciación.

Eso duró hasta hace unos 12.000 años.

El caso es que estuvieron viviendo muchos miles de años

en un planeta helado.

Y me diréis: "Hija, Mamen, ¿tanto hielo había?".

Pues sí.

Todo lo que conocemos ahora como el norte de Europa,

las Islas Británicas, el norte de América o de Asia

estaba cubierto de hielo.

Lo mismo pasaba en el hemisferio sur.

Había tanto hielo que se podía pasar de una isla a otra

caminando por el océano congelado.

Por eso el hombre llegó a todos los confines del mundo.

Así fue cómo pasamos de Asia a América,

cruzando el estrecho de Bering y llegando a lo que hoy es Alaska.

¿Y cómo sobrevivimos a esta época tan fría?

Afortunadamente, fue gracias a nuestra capacidad de adaptación.

Aprendimos a dominar el fuego,

nos vestíamos con las pieles de los animales de cazábamos

y empezamos a domesticar a lobos, que nos fueron acompañando

y ahora son los perros que tenemos.

Pero sobre todo, no parábamos quietos,

nos movíamos todo el rato de aquí para allá.

¿Por qué crees que nos gusta salir a correr o pasear?

Teníamos que recorrer kilómetros y kilómetros

para encontrar comida.

Organizábamos partidas de caza para perseguir a los animales.

Iba toda la familia junta y llevábamos nuestras cosas encima.

Éramos nómadas.

No teníamos una casa fija.

¿Habéis visto cuántas cosas han cambiado desde entonces?

Hay una que no ha cambiado nada, ¿sabéis cuál?

A los niños prehistóricos les encantaba jugar.

Y como tenían un montón de nieve y de hielo,

¿qué hacían?

Cogían cosas de la naturaleza y hacían muñecos de nieve.

¿Qué os parece?

El ser humano lleva haciendo muñecos de nieve

miles y miles de años. ¡Alucinante!

Así que tengo un superreto.

Os propongo hacer un muñeco de nieve.

Bueno, ¿estáis preparados?

¿Ahora me vais a decir que no tenéis nieve o hielo en casa?

Pero tenéis muchísimas más cosas

de las que tuvieron familias de prehistóricos.

Vamos a darle un poco al coco. Reciclando, como ellos,

y con nuestra imaginación

seguro que nos salen muñecos de nieve superguais.

Os voy a dar algunas ideas, mirad.

Aquí he hecho un muñeco de nieve utilizando platos.

Necesitáis platos de cartón o de plástico,

cartulinas, rotuladores...

Y yo le he puesto unos tapones como botones.

Si tenéis unos rotus gordos, podéis hacerle ojos bonitos

y, si no, pegándole unos botones.

Por ejemplo, este otro está hecho con algodón.

¡Es superesponjoso!

Lo he cortado con las tijeras y lo he pegado con el pegamento.

Este otro me ha quedado superchulo.

He utilizado unas tapas de cartón.

Con celo, las he pegado una sobre otra

y así se queda de pie.

Luego le he puesto un muñeco de un perro,

que era un lobo antiguamente, para que quede más realista.

Se me ocurre que los podemos poner en la Edad de Hielo.

Con un plato e hielos de la nevera

podemos hacerles un iglú.

Y ya si pintamos un fuego

para que los niños prehistóricos no tengan frío,

como me pasaba a mí antes, ya quedaría perfecto.

Bueno, creo que queda genial. ¿Qué os parece mi idea?

No sé yo...

¿Creéis que al muñeco de nieve le gustará tener un fuego cerca?

¿O a lo mejor acaba derritiéndose?

Sí, yo creo que sí.

Con el calor del fuego se va a fundir el hielo.

Menos mal que hemos dicho que íbamos a pintar el fuego.

Para hacer fuego necesitamos siempre la ayuda de un adulto.

Os dejo para que sigáis inventándoos muñecos de nieve.

Voy a hacer uno con estos botones de colores,

que me encantan.

¡Nos vemos pronto!

-Me encanta este abrigo.

-Bueno, Nacho, espero que hayas aprendido algo hoy.

-¡Un montón de cosas!

He aprendido a medir el clima

para saber cuándo comerme un helado.

O sea... ¡siempre!

-Bueno, ¿y qué más?

-Que la nieve es el helado más insípido del mundo.

-Claro, es agua en estado sólido.

-Que me gustan las zanahorias.

También he escuchado por primera vez el disco de Newton.

-No, el disco de Newton es la concentración

de todos los colores en el blanco,

no tiene nada que ver con la música.

-¡Eso he dicho!

Y hemos aprendido a hacer un muñeco de nieve sin nieve.

Pero lo más importante...

-¿Qué? ¿Qué es lo más importante?

-Lo más importante es que empieza "Está mapachando".

Bienvenidos y bienvenidas a "Está mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias

"pache" lo que "pache".

¡Buenas noticias!

El legendario escultor de muñecos de nieve Nacho Mapacho

presenta este programa.

Malas noticias: también sale James van der Lust.

¿Qué tal la nieve, James?

-¡Hombre, genial!

La nieve me encanta... -¡Suficiente!

Empezamos con una noticia.

Tito The Racoon, el famoso mapache de YouTube,

ha decidido ir a la nieve por primeva vez

después de ver este programa.

Al principio, tampoco le ha hecho mucha gracia,

porque está muy fría y no sabe a nada.

Pero una vez que se ha acostumbrado un poco,

se ha dado cuenta de que es muy divertida.

¡Pásalo bien, Tito!

-Recientemente se han realizado las fotografías

con más resolución y detalle de unos copos de nieve

que se hayan logrado hasta el momento.

Usando tecnología revolucionaria,

el científico Nathan Myhrvold

ha conseguido sacar estas espectaculares fotografías

de unos copos de nieve.

En ellas se pueden apreciar las tres reglas

que siempre sigue un copo de nieve:

son simétricos,

siempre tienen seis puntas

y nunca hay dos iguales.

-¡Silencio!

Oye, ¿y si yo...

soy un copo de nieve?

¿Es una avalancha?

¡No, es mi nuevo temazo!

¡Escucha con las orejas, James, que lo vas a flipar!

# Hace mucho frío,

# por eso no llueve.

# Hace mucho frío,

# y cae mucha nieve.

# Ponte un abrigo, # que vamos a jugar.

# Ha amanecido y no deja de nevar.

# Es muy divertido, tú ya lo verás.

# Jugar en la nieve # siempre es lo más.

# Es toda blanca, y no sabe a nada,

# pero me encanta, # ¡es una mapachada!

# Siempre resbala, # y siempre está mojada.

# Nunca he visto # tanta agua congelada.

# Puedes esquiar y tirarte encima,

# y hacer un ángel # si no cambia el clima,

# subirte en trineo # y bajar una colina,

# porque con la nieve # el trineo patina.

# ¡Viva la nieve! # Es muy divertida.

# ¡Viva la nieve! # Hace que me ría.

# ¡Viva la nieve! # Mi agua preferida.

# ¡Viva la nieve! # Aunque no sepa a sandía.

# ¡Viva la nieve! # Es muy divertida.

# ¡Viva la nieve! # Hace que me ría.

# ¡Viva la nieve! # Mi agua preferida.

# ¡Viva la nieve! # Aunque no sepa a sandía. #

-Claners, nos tenemos que ir.

Recordad: si nieve, abrigaos mucho y pasadlo muy bien.

¡Adiós!

O, como dirían en sueco: ¡"Adjö"!

