(Sirenas)

(Música)

Hola, Clanners.

Bienvenidos y bienvenidas a "Aprendemos en Clan".

-(SE QUEJA)

¡Mapache las sandías!

-Nacho Mapacho, pero ¿qué pasa con las sandías?

-Una catástrofe total, James.

Y ha ocurrido lo peor que podía pasar en el mundo mundial.

-Pero ¿el qué? Cuéntame, que me estás preocupando.

-Pues que mi madre ha comprado una sandía para el postre,

que vienen mis primos a comer, y quiere que la comparta con ellos.

-Nacho, pero eso no es grave. -¿Cómo que no?

Es gravísimo. Una catástrofe total.

-Nacho, no tienes que ser egoísta, hay que aprender a compartir.

Compartir es bueno.

-Compartir es bueno para mis primos, para mí fatal.

-Pero, Nacho, si tus primos son buena gente,

hay que compartir la sandía.

Y puedes partirla en tres trozos.

-¿Cómo sé yo que no comen más sandía que yo?

-Muy fácil, con una balanza.

-¿Una balanza?

¿Eso qué es?

Eso parece que le metes prisa a una lanza.

¡Va, lanza, corre!

Va, lanza, clávate.

-No, Nacho, es un instrumento de medida.

Y Mamen nos explica cómo funciona.

Uy, ¿qué ha pasado?

No veo nada. A ver, un momento.

A ver...

Uy, hola, niños y niñas.

¿Cómo estáis?

A ver, ¿qué ha pasado aquí?

Tengo una venda, una balanza, una espada...

¿De qué voy vestida?

Ya sé, estos son los atributos de la Diosa Justicia,

que era una diosa de la antigüedad clásica.

Todos estos símbolos tienen que significar algo, seguro,

¿os apetece investigarlo?

Venga, vamos.

Vamos a empezar con la balanza.

Seguramente habréis visto alguna en un mercado o una tienda.

Cuando vamos a comprar las cosas,

el dependiente las pone en la balanza y así las pesa,

y así sabe cuánto nos tiene que cobrar.

Mirad, aquí tengo una balanza egipcia,

una romana y una báscula moderna.

Desde la antigüedad se utilizan, sobre todo, la egipcia y la romana.

Porque la balanza es uno de los inventos

más antiguos que hay.

Las primeras balanzas que se conocen

aparecen en el antiguo Egipto.

Se las llama balanzas de cruz o de platillos.

Constan de una barra de la que cuelgan dos platos,

y hay una aguja que, cuando se queda justo en el centro,

indica que el peso de cada plato es exactamente el mismo.

Lo más curioso es que se siguen utilizando hoy en día.

¿Habéis visto alguna, alguna vez?

La balanza romana es distinta.

Tiene una barra donde están marcadas las medidas

y en el otro extremo colgamos lo que queremos pesar.

Hay un peso que se desliza por la barra

hasta llegar a la medida que equilibra esos dos puntos,

y así sabemos lo que pesa lo que está colgado al otro lado.

Estas balanzas no se ven tanto,

yo recuerdo una en la consulta de mi pediatra,

lo que pasa es que ahora los pediatras

utilizan las básculas.

Este es un invento más moderno.

Se pesa poniendo las cosas encima, y como son electrónicas,

en seguida nos dice cuánto es.

Seguro que habéis visto alguna por vuestra casa,

en el baño o en la cocina.

(RÍEN)

-Volviendo a la Diosa Justicia,

el atributo de la balanza, ¿qué significará?

Vamos a ver opciones:

que es dependienta de un supermercado,

que aún no conocía la báscula moderna,

aunque quiere equilibrar todo lo que escucha.

Eso es.

La balanza significa que la justicia quiere

escuchar a ambas partes de un conflicto por igual

y no emitir un veredicto al azar,

sino sopesar bien su decisión final.

Sopesar viene de pesar.

Otro atributo es el de la espada, ¿qué significará?

Pues la espada significa la firmeza de una decisión justa.

Porque esto de la justicia es una cosa muy seria.

Y la venda, ¿qué querrá decir? ¿Que le molesta el sol?

¿Que escucha a las dos partes por igual?

¿O que se quiere dormir una siesta?

Eso es,

la vena significa que la justicia escucha

a las dos partes de un conflicto por igual,

para tomar la mejor decisión,

sin tener en cuenta quiénes son esas dos personas

o qué influencias pueden tener.

La Diosa Justicia nos ha enseñado a conocer

un poquito mejor la historia de la balanza.

Ya en el antiguo Egipto se inventaron las primeras,

y a día de hoy se siguen utilizando algunas como esas

y se han inventado otras más modernas, pero eso sí,

la balanza simboliza el equilibrio entre dos partes.

Nos vemos pronto.

Bueno, Nacho, ¿qué te parece la balanza?

-No está mal. -¿Que no está mal?

Si es uno de los grandes inventos de la historia.

-No sé, James, me parece un poco aburrido

que yo no pueda pesar cosas.

-Pero piensa que puedes pesar cualquier cosa.

-Creo que sería mejor invento si pudiera pesar

las cosas importantes de la vida.

-Creo que no te estoy entendiendo.

-Pues que digo que la balanza molaría más

si pudiera pesar la diversión,

el humor, las ganas de comer sandía...

Qué hambre de repente.

-Ya, pero las emociones y los sentimientos

se miden de otra forma.

-¿Y por qué?

No me digas que no molaría poder decir:

"Ponme seis kilos de risas y 500 gramos de buen rollo".

-Hombre, pues sería muy bonito, la verdad.

-Claro que sí, es una idea "mapachuda".

-Sí, pero esas balanzas no existen.

-Pues la inventaré yo, James.

Crearé la primera balanza que mida esas cosas. Es que soy listísimo.

-Antes de empezar a inventar,

deberías aprender cómo fabricar una.

-Hola, Arlequina. ¿Qué haces con eso? ¿Malabares?

-Qué va, Orilo, que me estoy haciendo el equipaje

para irme a Australia.

Pero no me puedo pasar de peso

y estoy intentando averiguar cuál de estas dos pesa menos.

-Pues muy fácil, utiliza una balanza.

-¿Una balanza, Orilo?

-Arlequina, ¿quieres que construyamos una balanza?

-Me encantaría.

Me parece que ya tenemos reto.

(Música)

Mira qué pedazo de balanza he construido, Arlequina,

es muy sencillo.

Tú agarras un bote,

lo pones en el centro de una tablilla

para que sea como un balancín de los que hay en el parque.

Y pones un par de cubos que pesen exactamente lo mismo

para colocar los objetos que quieras pesar.

-Vale. -Vamos allá, Arlequina.

-Voy a empezar con la pelota de tenis.

La balanza se vence hacia el lado que tiene más peso.

Vamos a ver ahora la de béisbol.

Pues claramente pesa más la pelota de béisbol, o sea,

que me tendría que llevar la más ligera, la de tenis.

Pero es que yo no sé jugar al tenis,

Orilo, da igual, me llevaré la de béisbol.

-Bueno. ¿Qué más te vas a llevar a Australia?

-Mis globos, nunca viajo sin mis globos.

-Perfecto.

Pero llévatelos vacíos, Arlequina, que el aire pesa.

-¿El aire pesa, Orilo?

-Claro que sí, te lo voy a demostrar,

pero con una balanza de precisión.

Mira, si agarramos un bastoncillo como este

y justo en el centro le atamos una cuerdita o una lana,

podemos colocar a ambos lados lo que queramos pesar,

un globo lleno de aire y uno vacío.

-Vale.

-Ata el globo lleno de aire y comprobaremos

si pesa más el globo vacío.

-Ya está, Orilo. -A ver...

Fijaos, ¿veis? Es que el aire pesa.

-Sí que pesa más,

la balanza se vence hacia el globo lleno de aire.

Guao, Orilo.

¿Tienes alguna balanza para pesarme a mí?

-Bueno, para pesarte a ti no, porque eres muy grande,

pero puedo pesar a tu avatar.

Mira qué pedazo de balanza hemos hecho.

Mira, súbete.

Y yo al otro lado voy a echar sacos

de cinco kilos de patatas para ver cuánto pesas.

Arlequina, sí que pesas. Bájate.

-Qué chulada esto de las balanzas.

Y tú, desde casa, ¿te animas?

Construye tu propia balanza,

puede ser algo más grande para pesar objetos grandes

o incluso a tu mascota,

o puede ser una balanza de precisión

para pesar cosas ligeras como el aire que hay dentro

de este globo.

Nosotros nos vemos en nuestra próxima aventura. Adiós.

(Música)

Oye, Nacho, ¿por qué has traído a Conexa?

-Lo he estado pensando y es imposible pesar

los sentimientos en una balanza normal.

-Claro, es que ni los sentimientos ni las emociones se pueden tocar.

-Pero con la tecnología hoy en día todo es posible,

así que, me he traído a Conexa

para que me diga cuánto pesan mis sentimientos.

-Bueno, con la tecnología no todo es posible.

-Tampoco era posible ir a la luna hace 100 años,

y míranos ahora.

-Tienes razón, es que la tecnología avanza muy rápido.

-Conexa, ¿estás lista?

-Todavía no me has dicho para qué debo estar lista, Nacho.

-Quiero que me digas cuál es mi nivel de felicidad

cuando me como una sandía.

Anda, dale al disco duro.

-Lo siento,

no tengo datos suficientes para hacer este cálculo.

-¿Lo ves, Nacho?

Ni Conexa, que es un ordenador, puede decirte esta medida.

-Tengo que perfeccionar mi invento, James.

-Que no, Nacho, que las emociones no tienen unidad de medida.

-¿Unidades medidas?

¿Eso qué es?

-Sí, los kilos, los metros, esos son unidades de medida.

Mira, en la siguiente lección lo aprendemos.

-Hola, matemaníacos y matemaníacas, estoy muy nervioso.

Miren lo que tengo aquí,

es un regalo de mi amigo Arquímedes,

que no para de investigar.

Así que, no sé, no sé qué puede ser.

Vamos a ver, vamos a ver, qué puede ser por aquí,

que tengo muchas ganas de saberlo.

Veo...

¡Anda!

Qué chulo, qué chulo.

¿Saben lo que es?

Es una balanza. La voy a poner por aquí.

Claro, es una balanza.

¿Saben para qué sirve?

Pues sirve para pesar cosas.

Bueno, en realidad sirve para medir la masa.

¿Cómo funciona?

Pues tiene un mecanismo muy sencillo,

esta que tenemos aquí es un poco de juguete,

pero las profesionales tienen el mismo mecanismo.

Es como un balancín, cuando una tiene más peso que otra,

se va hacia abajo.

Y cuando tienen el mismo peso, se ponen en equilibrio.

Así podemos decir que las cosas caen por su propio peso.

Como decir que es de lógica.

¿Y qué tal si utilizamos la balanza?

Pues creo que voy a pesar este vaso de café,

me lo acabo de tomar y está vacío,

así que vamos a probar y a medir su masa.

Muy importante, vamos a medir su masa.

Voy a poner aquí el vaso en la balanza,

ya han visto cómo cae.

Voy a medir la masa con tenedores de cartón.

¿Que no se puede medir con estos tenedores?

Pues yo creo que sí, vamos a comprobarlo.

Venga, vamos a ir poniendo hasta que se equilibre,

para ver cuántos tenedores es un vaso de cartón.

Pues pongo aquí tres, y pongo cuatro,

y voy a poner... Uno más.

A ver si se equilibra.

Uy, yo creo que sí, que está equilibrado.

Así que puede decir que el vaso pesa...

¿Cuánto? Cinco tenedores.

Que la masa del vaso es equivalente a cinco tenedores.

Muy bien.

¿Y si comparo?

Voy a poner otra cosa en la balanza.

No sé qué puedo poner.

Se me ha ocurrido una cosa, voy a poner aquí mi bolita mágica.

Tengo aquí mi bolita mágica,

vamos a ver cuántos tenedores son mi bolita mágica.

La pongo aquí...

¿Son cinco?

Pues no. Veo que pesan más.

Vamos a ir quitando,

vamos a ir quitando tenedores para comparar.

Quito un tenedor, quito otro,

a ver, quito otro tenedor.

Y quito otro tenedor... ¿Y qué pasa?

Se ha equilibrado.

Así que, mi bolita mágica pesa exactamente un tenedor, es decir,

la masa de la bolita es igual a la masa de un tenedor.

Entonces, ¿qué podemos pensar?

Pues lo que puedo pensar

es que el vaso eran cinco tenedores;

y la bolita es un tenedor.

Es decir, cinco es mayor que uno.

Mayor que.

Vemos ese signo que está ahí como una flecha,

una flecha que apunta al menor.

Cinco es mayor que uno.

Aunque también lo podemos poner al revés, uno es menor que cinco.

La flecha ha cambiado, es menor que cinco. Genial.

Sabemos que, entonces,

la masa del vaso es mayor que la masa de la bolita.

¿Han visto cómo los tenedores nos sirven para medir la masa?

Pero claro, yo puedo utilizar los tenedores

y tú puedes utilizar kiwis si te apetece,

pero lo importante es siempre utilizar la misma unidad de medida,

por eso la humanidad se ha puesto de acuerdo en utilizar el sistema

de medida universal.

Así sabemos realmente lo que es un kilo

y lo que son 100 gramos.

Nos vemos, hasta la próxima, matemaníacos y matemaníacas.

¡A pesar!

-Ya lo tengo.

Se me ha ocurrido una unidad de medida

para medir los sentimientos.

-¿Cómo?

¿Que te has inventado una unidad de medida?

-Sí, su nombre será la "emosandía".

-¿"Emosandía"?

-Claro, la "emosandía" medirá las emociones,

porque hay sandías tan ricas y fresquitas que te emocionan.

(RÍE)

-"Emosandías", madre mía.

-Sí, "emosandía", "Emo-sandía".

Emociones-sandía.

¿Lo pillas?

-Sí, lo he pillado, Nacho,

pero es que son increíbles tus locuras.

-¿Qué pasa?

¿Puede hacerlo con los plátanos y yo no?

¿Tienes algún problema con las "emosandías"?

-Mira, ahora mismo tienes un enfado de un millón de "emosandías".

-O un millón y medio.

-Bueno, venga, para que se te baje el enfado

vamos a ver una clase de nuestro superlingüista.

-Hola, superlingüistas.

¿Sabéis lo que es un rascacielos?

Es un edificio tan alto, que rasca el cielo.

Nosotros vamos a construir rascacielos con las palabras.

Palabras tan increíbles que, si las ponemos en vertical,

rascan el cielo.

¿Te atreves? Vamos a ello.

Un rascacielos está formado por las partes más pequeñas,

que se juntan en armonía para montarlos.

Lo mismo nos pasa con nuestro rascacielo de palabras,

tenemos que empezar por las partes más pequeñas.

¿Sabéis cuáles son?

Mira, te doy tres opciones.

Letras, dibujos o números.

Eso es, las letras.

Porque íbamos a tener muy difícil montar palabras con números.

Y ahora, ¿sabrías decirme qué tipos de letras tenemos?

Vamos a ver. Pueden ser: consonantes y asonantes;

o pueden ser consonantes y vocales;

o vocales y sonantes.

¿Cuál dices?

¡Eso es!

Consonantes y vocales.

Consonantes como la B o la R,

y vocales como la A, E, I, O, U.

las palabras están formadas por consonantes y vocales.

Aunque hay algunas palabras que están solo formadas

por una vocal, eso sí,

no nos vamos a encontrar una palabra formada

solo por consonantes.

Las vocales y las consonantes se unen en sílabas.

Aunque sí es verdad que a veces nos encontramos una sílaba

que es solo una vocal.

Y estas sílabas, cuando se juntan, forman palabras.

Por ejemplo, la palabra "palabra", que tiene: pa-la-bra.

Tres sílabas.

¿Quieres saber otra palabra más separada en sílabas?

Abeja.

A-be-ja.

Otras tres sílabas.

Y recuerda que las palabras que tienen una sílaba

son monosílabas.

Las de dos, bisílabas.

Las de tres, trisílabas,

y cuatro o más son polisílabas.

Como yo quiero construir un rascacielos con las palabras,

tengo que buscar una que sea polisílaba,

que sea larga.

Por ejemplo... ¿Cuál puede ser?

Esta me puede valer: rascacielos.

¿Cuántas tendrá?

¿Tres, cuatro o cinco?

A ver.

Ras-ca-cie-los.

Qué bien.

Tiene cuatro, me va a valer perfectamente.

(RÍEN)

Bueno, pues vamos a comprobar si la palabra rascacielos

es más alta que un verdadero rascacielos.

A ver, ras-ca-cie-los.

Las vamos a poner...

Cie-ca-ras.

Ras-ca-cie-los.

A ver, a ver.

Ay, ¡no! Por poco. Le falta muy poquito.

Voy a tener que buscar otra.

Este casco me ha ayudado a encontrar

una palabra para superar nuestro rascacielos

y es la palabra más larga del español:

electroencefalografista,

que es el experto en hacer electroencefalografías,

que estudian la actividad eléctrica de nuestro cerebro.

Así que, voy a seguir construyendo rascacielos de palabras

y nos vemos en el próximo programa.

(Música)

Pero ¿me puedes explicar por qué llevas eso encima?

-James, las balanzas que conocemos hasta hoy no pueden medir

los sentimientos. -Correcto.

-Pero las personas sí que saben medir los sentimientos.

-Correcto.

-Por eso he decidido convertirme en una mapacho-balanza.

La primera balanza viviente que mide sentimientos y emociones.

-Pero vigila y no te muevas mucho,

que no te caigan los platillos.

-No critiques mi invento,

la mapacho-balanza es el mejor invento del siglo.

-¿Cómo funciona?

-Muy fácil, tú me dices algo que te haga feliz,

luego pones la mano encima de un platillo

y te digo cuánta felicidad te produce.

-Vale.

Ir al cine con mis amigos. Vamos a ver.

-Ay...

¡No, James, te la has cargado!

Has puesto demasiada felicidad sobre ella.

-Bueno, la mapacho-balanza no parece un invento tan genial

como parecía.

-Solo creo que aprender a mantener mejor el equilibrio

y será perfecta.

-Mira, con eso Álex puede ayudarte.

-Hola, superatletas.

Hoy vengo a hablaros de ejercicios de equilibrio.

Para mantener el equilibrio es muy importante...

(MEGÁFONO) "El suelo es lava..."

¿El suelo es lava?

Uf. Qué susto me he dado.

Menos mal que he encontrado esta plataforma de salvación.

Estoy pensando: ¿y si jugamos a "El suelo es lava"?

Busca algunas hojas de papel,

que nos servirán como zona de seguridad.

Así no te subes ni al sofá ni a la mesa.

Vamos a pisar cada vez con un pie y haremos diferentes posturas.

Venga, vamos a ello.

Tres, dos, uno...

(MEGÁFONO) "El suelo es lava...

El suelo es lava...

Tres, dos, uno...

Ya no hay peligro."

Lo logré. ¿Has visto?

Para mantener el equilibrio hay que extender los brazos así.

Ahora vamos a complicarlo un poquito más.

Vamos a elegir una de las hojas para que sea la plataforma "casa".

Vamos a hacer esta postura.

Por supuesto, yo voy a elegir la hoja en la que pone "casa".

Empezamos en tres, dos, uno...

(MEGÁFONO) "El suelo es lava...

El suelo es lava...

Tres, dos...

El suelo es lava...

Tres, dos, uno...

Ya no hay peligro."

¡Bien! Lo hemos conseguido.

Ahora vamos a hacer al dios hindú, Ganesha,

y lo vamos a representar así.

Elige una de las hojas para caer cuando hagamos esa postura.

Yo voy a elegir la cartulina roja.

Empezamos en tres, dos, uno...

¡Oye!, pero ¿otra vez?

(MEGÁFONO) "Bueno, bueno...

El suelo es lava...

El suelo es lava...

Tres, dos, uno...

El suelo es lava...

Tres, dos, uno...

El suelo es lava...

Tres, dos...

Ya no hay peligro."

¡Sí, lo hemos logrado!

(RÍEN)

Y para finalizar, vamos con la postura de la grulla.

Seguro que a los padres y madres les suena un poco.

Fíjate, es así.

Yo voy a elegir la cartulina verde para hacer esta postura,

tú en casa elige la hoja que quieras.

Empezamos en tres, dos...

"El suelo es lava...

El suelo es lava...

Tres...

El suelo es lava...

Tres, dos...

El suelo es lava...

Tres, dos...

El suelo es lava...

Tres, dos...

Ya no hay peligro."

Prueba superada.

(RÍEN)

Recuerda que para mantener el equilibrio debemos ayudarnos

con los brazos extendidos oscilando el cuerpo un poco,

manteniendo una postura erguida, así.

"El suelo es lava..."

Otra vez no.

¡Por todas las sandías! Qué enfadado estoy.

-¿Estás bien, Nacho?

-No, no estoy bien, James, vengo de mi casa

y mis primos se han comido la sandia.

-¿No te han dejado ninguna rodaja?

-¿Una rodaja dices?

No han dejado ni las cáscaras. -Qué desconsiderados por su parte.

-Y encima se la han comido a mis espaldas.

Y eso que yo quería ser justo y compartirla con ellos.

-Bueno, hay que ser positivo,

al menos has aprendido un montón de cosas sobre las balanzas.

-Mira, mira, no quiero oír hablar de las balancitas, ¿vale?

Si no hubiera perdido el tiempo con ellas,

hoy hubiera comido sandía.

-Bueno, tranquilízate.

¿Qué te parece si me ayudas a presentar las noticias

y cuando terminemos vamos al supermercado

y te compro una supersandía?

-Eso me gusta más, pero la pesas tú,

que yo las balanzas, lejos.

(Música)

"Está Mapachando."

Bienvenidos y bienvenidos a "Está Mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias

"pache" lo que "pache".

Hola, James, ¿qué tal llevas tú el equilibrio?

-Después de la clase de Álex, mucho mejor.

-Pues esta noticia tiene mucho que ver

con el equilibrio: "El suelo es lava".

Os presento a Josete y a Rosarillo,

los nuevos campeones mundiales de "El suelo es lava".

En estas imágenes los vemos participando en la final

de una de las competiciones más difíciles de toda la historia.

El premio era nada más y nada menos que 20 bolsas de basura.

Por suerte lo ganaron

y su felicidad llegó a pesar diez millones de "emosandías".

-Nacho, te estás inventando las noticias,

esos niños no son campeones mundiales de nada,

tan solo están jugando en el jardín de su casa.

-Clanners, no le hagáis caso.

Esta noticia ha salido en todos los informativos

y periódicos del mundo.

-Mira, yo sí que tengo una noticia 100% real.

Uno de los deportes de riesgo más de moda es el funambulismo,

consiste en mantener el equilibrio

sobre una cuerda suspendida en el aire.

Algunos funambulistas profesionales han llegado, incluso,

a subirse a rascacielos para practicarlo.

Una de sus hazañas más recientes ha sido la de Nathan Paulin,

un equilibrista francés que ha cruzado casi 700 metros

del río Sena a 70 metros de altura.

Toda una proeza.

-Yo también puedo hacer eso con mi "Mapacho-balanza"

en la cabeza.

-Mejor échate una partida a la mapache-consola,

será más seguro.

-No puedo perder el tiempo con la mapache-consola,

tengo cosas más importantes que hacer, James.

-¿Como tus deberes?

-Como la entrevista "mapachonante" de hoy.

Muy buenas, ¿me dice su nombre, por favor?

-Me llamo Úrsula, Úrsula La Báscula.

-Dígame, Úrsula, ¿cómo es trabajar pesando a personas?

-Pues muy cansino, sobre todo,

cuando se pasan con la pizza o comen demasiada tarta.

-Pero seguro que en su profesión se conoce a mucha gente.

-Sí, al padre, a la madre, los hijos, toda la familia.

Pero estoy harta.

¿A ti te gustaría que se te subieran encima

todos los días?

-No, gustarme, gustarme...

Pero algo bueno debe tener su profesión, ¿no?

Nada,

a veces hasta me gritan que no funciono

y amenazan con cambiarme.

Como les digo cosas que no les gustan...

-Vaya, vaya.

Úrsula, ¿alguna vez ha pensado en medir cosas que no sean el peso?

-¿Como qué?

No te entiendo. -Como los sentimientos o emociones.

-Para medir esas cosas están las palabras:

"me caes fatal", "te quiero no sé cuánto",

"eres un pesado".

¿Lo pillas?

-Claro, claro, me "apachona".

-La báscula de los sentimientos es el lenguaje, quédate con esto,

porque es megaprofundo.

-Ya te digo.

Me hace pensar mogollón.

Una última pregunta, ¿me puedo pesar?

-Como se te ocurra subírteme con esas pezuñas,

te vas a enterar de lo que vale un peine.

Largo, largo.

-Bueno, Clanners, hasta aquí el programa de hoy.

Y recordad que los sentimientos y emociones no se miden,

se experimentan.

Hasta pronto.

(Música)