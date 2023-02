¡Por arte de magia!

(Estruendos)

(Sintonía)

Hola, claners.

Bienvenidos y bienvenidas a "Aprendemos en Clan".

-Hola, James. -Hola, Nacho Mapacho, ¿qué tal?

-Pues muy bien. ¿Y tú? ¿Me has echado de menos?

Muchísimo, ya lo sé.

Uy, ¿qué tienes ahí?

-¿Esto? Es una baraja de cartas.

-Uh, una baraja de cartas, ¿vamos a jugar a algo?

-No, es que estaba practicando un truco de magia.

-Ah, vale, vale.

-No sabes lo que es la magia, ¿no? -¿Que no sé lo que es la magia?

-Pero si tú sabes que yo soy majísimo. (RÍE)

-O sea, que no tienes ni idea. -Ni mapacholera idea, James.

-Explicado de forma sencilla,

la magia es el arte de hacer cosas que parecen totalmente imposibles.

-Entonces yo sé hacer magia

porque una vez me comí tres sandías de golpe,

con cáscara y todo. Aunque luego me dolió la tripa.

-Claro, normal.

Te voy a hacer un truco de magia, venga.

-Saca una carta. -Vale, voy.

-¿Y dónde va?

-Hala, ya tengo tu carta.

-Pero ¿de dónde has sacado eso?

-He hecho magia. (RÍE)

De tu buzón. A ver si pagas las facturas.

-Mira, me rindo.

Escuchemos a Mamen, que ella nos habla de la historia de la magia.

-Pero ¿vas a pagar la factura o no?

Oh, ah...

Uh, eh...

Oh...

Hola, niños y niñas.

No os asustéis que soy yo, soy Mamen. ¿Qué tal estáis?

¿Sabéis de qué voy vestida?

Parece que acabo de salir de la selva, ¿verdad?

Pero fijaros bien en los detalles.

Calaveras, plumas...

Eso es, voy vestida de chamana.

Los chamanes son personas que utilizan plumas, calaveras,

elementos de la naturaleza para entrar en contacto

con el mundo de los espíritus.

Y así, beneficiar a sus tribus.

Pueden pedir que llueva, curar enfermedades,

o que haya mejores cosechas.

¿Qué os parece?

Desde tiempos remotos, el ser humano ha necesitado creer

en la magia de la vida.

¿Y vosotros y vosotras creéis?

¿Sí? ¿No?

Vamos a ver qué pasa al final de este viaje.

Voy a continuar con el sortilegio.

Excalibur, Excalibar, espada mágica, aparece ya.

¿Habéis visto? Bueno, ahora sí que parezco un mago,

con varita y todo.

¿Conocéis la historia de la espada Excalibur?

¿Esa espada mágica que estaba clavada en una roca?

Pues miles de personas intentaron sacarla

porque el que lo consiguiera sería rey.

Solamente el joven Arturo logró la hazaña

y yo creo que el mago Merlin tuvo algo que ver en todo esto.

Desde Merlín y el rey Arturo,

pasando por los caballeros de la mesa redonda,

la magia pasó de estar en los bosques a los escenarios.

Chalakabula.

Los magos pueden hacer cosas increíbles.

Que los objetos o las personas floten,

también hacen juegos con las cartas,

juegos de ilusión,

o conseguir que una persona aparezca en un sitio,

desaparezca y aparezca en otro.

Los magos también utilizan animales en sus espectáculos.

Hacen aparecer y desaparecer conejos, palomas...

Hablando de conejos,

hace mucho tiempo que no veo a una de mis mascotas.

Vamos a ver...

Aquí estás. Di hola.

Un mago muy famoso, David Copperfield,

hacía aparece objetos muy grandes.

Hizo desaparecer la Estatua de la Libertad

y no esta réplica pequeña,

sino la auténtica, que pesa más de 200 toneladas.

¿Que cómo lo hizo? Tendréis que preguntarle a David,

pero os diré que un buen mago nunca revela sus trucos.

Uno de los magos más famoso de todos los tiempos

fue Harry Houdini,

que era experto en escapar de cualquier sitio

en tiempo récord.

Cuando llegaba a un sitio nuevo, le encantaba hacer este truco.

Pedía que le encadenaran y que le metieran en la cárcel.

Y al poco rato,

aparecía por la calle, libre, como si nada,

haciéndose fotos con los periodistas.

Sería magia, pero...

Oye, que yo estoy todavía aprendiendo,

¿me traéis las llaves, por favor?

Pero, pero...

Que esas llaves no son, esas son de la ciudad,

yo quiero las llaves del candado, no me dejéis sola.

Por favor, ayuda.

Bueno, ¿qué me decís? ¿Ya creéis en la magia?

¿Sabéis que hay escuelas de magia que imparten cursos?

Así que, si queréis aprender, podéis apuntaros.

Yo os voy a dar la primera lección.

Chanananán.

Nos vemos pronto.

(Música)

Guau. La magia es mapachoniante.

Ya sé.

Se me acaba de ocurrir una idea estupenda.

-Espera, no me lo digas. Te quieres hacer mago.

-Uy, yo había pensado que me dieras un masaje.

Pero tu idea tampoco está mal.

Voy a ser mago. Mapachacadabra.

-Me parece una idea genial,

pero para ser mago necesitas un gran poder de concentración.

-Eso no es problema, tengo un superpoder de concentración.

Venga, te voy a hacer un truco.

-Vale, me apunto.

-A ver, piensa un número del 1 al 7.

-Ya lo tengo.

-Vale, ahora piensa una letra del abecedario.

-Vale, también la tengo.

-Y ahora me das un masaje.

-Pero ¿esto es parte del truco de magia?

-¿Qué truco de magia?

¿De qué estábamos hablando?

-Menudo poder de concentración tienes.

Por suerte tenemos a Álex que nos va a enseñar cómo entrenarlo.

-¿El qué? -El poder de concentración.

Hola, superatletas. ¿Cómo va todo?

Hoy voy a participar en un campeonato de puntería y habilidades

y para eso estoy concentrado en el entrenamiento

y en que todo salga bien.

Cuando nos concentramos, ponemos toda nuestra atención en algo.

Si yo tiro la bola por tirar...

¿Ves? He fallado.

Prueba esto en casa.

Respira profundamente antes de lanzar,

visualiza la pelota entrando en la papelera.

(INSPIRA Y ESPIRA)

¡Toma ya! Entró.

No solo los deportistas se concentran,

también los magos y las magas entrenan sus juegos

como si fuera una coreografía de baile,

hasta que les sale casi perfecto.

Secreto. La perfección total no existe.

A los deportistas les pasa lo mismo,

cuando se ponen delante de los focos, las cámaras,

el público, pasan nervios.

¿Y cuál es la mejor forma de vencerlos?

¿Y tú sabes concentrarte?

¡Vamos! Inténtalo tú.

¿Verdad que cuando te concentras en clase es más fácil aprender?

O si te concentras en estudiar,

alcanzarás antes tus objetivos

que si estás pensando en la fiesta de cumple de tu amiga.

Hay cosas obvias que nos ayudan a mantener la concentración.

Imagínate que antes de lanzar a la diana

tengo hambre y me pongo a pensar en un bocata de calamares.

Está claro que el lanzamiento no va a ser tan bueno,

porque mi atención está dividida.

O si, por ejemplo, tengo sueño,

me costará mucho más, primero, ser positivo

y segundo, mantener la atención.

Todos los deportistas desarrollan técnicas de concentración.

Cada uno tiene la suya.

Tú, por ejemplo, puedes cerrar los ojos durante unos segundos

para aislarte del exterior y repetir una frase,

como por ejemplo: "Voy a correr como el viento".

¿Quieres saber cómo me concentro?

Respiro hondo, pongo atención

y como he entrenado antes, confío en mis posibilidades.

Me digo: "Vamos, Álex, tú puedes".

Lo más importante es haber entrenado antes.

Cuanto más practicas, más hábil eres.

Por ejemplo, si voy a lanzar a la diana, me concentro,

apunto al centro de la diana

y visualizo que lo consigo.

Venga, vamos allá.

Puedo hacerlo mejor.

Lo que tengo que hacer es volver a concentrarme,

evitar pensamientos negativos y volver a tirar.

Fíjate.

Mejor.

Es importante centrarse en el momento presente

y no dejarse llevar por la idea de ganar o perder.

Y ten en cuenta que para llegar a hacer algo muy muy bien,

tienes que fallar muchas veces.

Lo más importante para conseguir tus objetivos es:

Y nos vamos, con un pensamiento positivo.

Cuanto más entrenas, juegas o estudias,

más posibilidades tienes de conseguir tus objetivos.

Hasta la vista.

"Con todos ustedes, el mago más bueno.

El mapache más más mapache.

¡Nacho Mapacho!".

¡Tachán!

-Guau, Nacho, qué guapo.

-¿A que sí?

Has flipado, ¿eh, James?

-El atuendo es increíble,

pero con lo que he flipado ha sido con la descripción.

-Se me ha ocurrido así, en el momento,

como por arte de magia.

¿Te ha gustado o no?

-Digamos que se puede mejorar. -Pero ¿qué dices?

Si es una descripción perfecta.

Soy un mapache y soy un mago.

-A ver, si quieres tener público tendrás que mejorar

tu capacidad de descripción, tienes que utilizar adjetivos.

Espera un momento...

Voy a hacer un poco de magia.

Voy a ver el futuro.

Veo a un profesor de Lengua.

Y veo que me va a enseñar lo que son los adjetivos.

-Pues por ahí vas bien.

-Espera, también veo a un barbitas que me va a cortar

un trozo de sandía.

-Eso no lo creo, Nacho,

pero si te quieres convertir en un gran mago,

tienes que usar bien los adjetivos. Y Juan Carlos te enseña.

Hola, superlingüistas. ¿Cómo estáis? Yo estoy impresionado.

Acabo de llegar de ver un espectáculo de magos

y bueno... Era... Era...

No tengo adjetivos para describirlo.

Por cierto, sabéis lo que es un adjetivo, ¿no?

Y, generalmente, acompañan a un sustantivo.

Y te voy a contar un pequeño truco para averiguar

si una palabra es un adjetivo.

La mayor parte de las veces podemos preguntarle a esa palabra

cómo es o cómo está.

Y nos tiene que responder algo con sentido.

Por ejemplo, a la palabra alto,

si le pregunto cómo es o cómo está me puede responder:

¿A que tiene sentido?

Vamos a hacer otra prueba.

Si tengo la palabra "coche"

y le pregunto cómo es o cómo está me dice:

Eso sí que no tiene sentido

porque no es un adjetivo.

Bueno, ¿qué te parece si practicamos esto con este grupo de magos

que tengo aquí detrás?

Vamos a por el primero.

Este parece un chamán.

Ahora van a aparecer tres grupos de adjetivos

y tendrás que elegir el que mejor te describa.

¿Qué? ¿Cómo es o cómo está este chamán?

Eso es, muy bien. La opción correcta es la C.

Descalzo y maquillado.

Porque como puedes ver, no lleva zapatos

y, además, en la cara tiene pintura roja.

Ahora vamos con el siguiente,

con este, que es un ilusionista.

Ahora hay que encontrar los adjetivos

que mejor lo describan.

Y mucho cuidado porque los ilusionistas

a veces desvían nuestra atención.

Y ha metido entre las opciones grupos de palabras

que no son adjetivos.

¿Sabes cuál es la opción correcta?

Eso es, muy bien, la opción A.

Es guapo y es elegante.

O está elegante.

Eso son los adjetivos. Perfecto.

Y ahora vamos a por el tercero.

Aquí tengo a este fabuloso mago.

Recuerda que tienes que encontrar los adjetivos

y, además, los que mejor le describan.

¿Qué? ¿Lo tienes?

Perfecto. La opción B.

Claro, la C no podía ser porque no eran adjetivos.

Hay muchos adjetivos que puedes usar para describir lo que quieras

y cuantos más conozcas mejores descripciones harás.

Ahora me tengo que ir,

y lo voy a hacer mostrándote un truquito

que me ha enseñado un mago y que es maravilloso.

Mira, mira... Ahora me ves...

y ahora no me ves. Plín.

Uy, creo que me has pillado.

Hasta la próxima.

Tengo que practicar un poquito más.

(Música)

¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo va esto de ser mago?

Oye, ¿te sabes algún truco?

-Todavía no, James, pero mira qué pinta de mago que tengo. (RÍE)

-Oye pero ¿qué tipo de mago quieres ser?

-Pues un mapacho mago rico y famoso.

-No, me refiero a qué tipo de magia vas a hacer.

-¿Qué tipo de magia? No sé.

-Claro, hay muchos tipos de magia. Puedes hacer magia con cartas,

magia mental, magia con objetos muy grandes,

incluso magia con matemáticas.

-Uf, pues si hay magia con números yo me sé un truco buenísimo.

Puedo calcular casi cualquier operación en un instante.

-¿Ah, sí? Vamos a verlo.

A ver si puedes sumar 2.344 con 1.526.

-Ahora mismo.

Una cosilla, ¿la calculadora dónde estaba?

-Hombre, Nacho, así es muy fácil.

Vamos a ver a Miguel que nos explica un truco matemático de verdad.

Hola, matemagos y matemagas. Soy Miguel, el mago transportador.

Transporto cualquier cosa, un ángulo agudo,

un ángulo obtuso, incluso un ángulo recto.

¿Que no me creen? Pues voy a transportar

este ángulo agudo que ven aquí. Mide 65

y lo voy a transportar a la parte superior de la pizarra.

A la de una, a la de dos y a la de tres.

¡Tachán! Lo he conseguido.

Ya he transportado el ángulo a la parte superior de la pizarra

Y ¿cómo lo he hecho?

Bueno, lo he hecho con un pequeño truco.

Gracias a un utensilio,

las magos, igual que los matemáticos,

tenemos nuestros propios utensilios.

En este caso, he utilizado el transportador.

El transportador ya lo usaban en el antiguo Egipto,

que fueron los que determinaron que los ángulos se medían en grados,

minutos y segundos.

En este caso, voy a comprobarlo.

Puedo comprobar que mide exactamente 65.

¿Quieres saber el truco?

Pues vamos a aprender a utilizar el transportador.

Como ves, es un semicírculo

con una escala de 0 a 180

por arriba, a favor de las agujas del reloj.

Y de 0 a 180 por abajo, en contra de las agujas del reloj.

Y nos tenemos que fijar en una cosa.

Aquí tenemos el ángulo,

pues vemos el vértice, este punto de aquí.

Este punto apunta hacia la izquierda.

Como apunta hacia la izquierda, ¿qué hago? Me tengo que fijar

en la parte interior, en lo que está en contra de las agujas del reloj.

Veo el centro del transportador aquí,

y lo tengo que poner sobre el vértice.

Y tengo que hacer que esta franja coincida

con la semirrecta de abajo.

Genial. Pues lo pongo aquí. ¿Y qué tengo?

Me fijo en la semirrecta de arriba ¿y adónde me apunta?

Me apunta a 65. Ya tengo el ángulo medido.

Vamos a ver otro ejemplo.

Tengo aquí otro ángulo dibujado.

Me fijo en el vértice.

En este caso, ¿el vértice adónde apunta?

Pues apunta hacia la derecha.

Como apunta a la derecha, voy a fijarme

a favor de las agujas del reloj. Me fijo en la parte superior.

Busco el centro del transportador, lo pongo sobre el vértice,

y tengo que hacer coincidir en la semirrecta de abajo,

esta de aquí. Vale, ya lo tengo.

Y me tengo que fijar en la parte superior.

Y veo que está en 50.

Ven que como no llegaba, voy a alargar la recta,

alargo la recta bien hecha para no tener dudas

y así lo clavo.

¿Han visto, matemaníacos y matemaníacas?

No estábamos haciendo magia, estábamos haciendo matemáticas.

Y todo gracias al transportador.

Recuerden que para utilizarlo es muy importante fijarse

donde apunta el vértice.

Si el vértice apunta hacia la izquierda,

tenemos que ver esta graduación de aquí,

de 0 a 180 por debajo, en contra de las agujas del reloj.

Y si apunta a la derecha, nos fijamos en la de arriba,

a favor de las agujas de reloj, de 0 a 180.

Normalmente, van a utilizar un transportador más pequeño,

como este. Y también puede haber alguno completamente circulares,

de 0 a 360 grados.

Así que, matemaníacos y matemaníacas,

me voy a despedir.

Les veo, hasta la próxima.

Mejor les regalo esto, para que también hagan magia.

¿Estás preparado para mi supertruco?

No te vayas a desmayar de la impresión

que te lo pierdes.

-Que sí, venga, vamos.

-Vale, pues necesito silencio absoluto.

Que me tengo que concentrar.

-Oye pero ¿de qué va el truco?

-Voy a teletransportarme.

-Guau, eso sí que me ha dejado impresionado.

-Venga, vamos a verlo. -Vamos allá.

Mapachacadabra.

-Bravo. Muy bien, Nacho. -Vale, primo, ya te puede ir.

Gracias por echarme una mano.

Mejor dicho, una cola. (RÍE)

-pero, Nacho, que ahora ya sé el truco.

Así no tiene gracia.

Un mago nunca revela sus secretos.

-Vaya ¿y ahora qué hago? Es el único truco que me sé.

Vaya desastre de carrera de mago que tengo.

-No te preocupes, porque en el reto de hoy,

Orilo y Arlequina nos enseñan a hacer

nuestro propio truco de magia.

"Ladys and gentlemen", bienvenidos y bienvenidas

al gran espectáculo de la maga Arlequina.

-Hace mucho tiempo acudí en los montes de León

a un templo donde un monje mago

me dio un elixir que es capaz de cambiar

el color del agua a mi antojo.

-¿Quieres verlo, Orilo? -Claro que sí.

-Mira, mira...

Cambiemos el color del agua...

A rojo.

Oh... Morado.

Oh. Azul.

¡Sí! Verde.

Mira, mira... Y amarillo.

¿Qué te ha parecido, Orilo?

-Me parece increíble, maga Arlequina.

-¿Cómo lo has hecho? -Ah, no.

Un mago jamás revela sus secretos.

Solo te digo que la magia empieza antes de empezar.

-Uy, por eso es tan difícil pillar a los magos.

Pero ¿sabes qué?

Yo también tengo mi propio truco de magia.

-¿Ah sí? -Sí.

¿Quieres que te enseñe cómo hacerlo? ¿Quieres, Arlequina,

que aprendamos a preparar grandes trucos de magia?

-Orilo, creo que ya tenemos reto.

Vamos allá, Arlequina.

Para hacer bien el truco de magia primero necesitas

un elemento mágico.

Yo me he hecho esta carta mágica,

con unas cartulinas, y unos rombos de colores

que simulan los diamantes.

Y después necesitas una buena historia

para distraer a tu audiencia mientras haces el truco.

Mira, Arlequina,

imagínate que estamos en el Lejano Oeste.

Yo soy el sheriff del pueblo

y en mi pueblo del Lejano Oeste nos distraemos mirando piedras

y jugando a las cartas.

Yo siempre quiero ganar por eso tengo esta carta mágica

con cuatro caras y me enfrento a todo el pueblo sin miedo.

Mira, mira, ¿lo ves? Ahí está Johnny Piernaslargas.

Para ganarle, necesito un seis.

Pero, fíjate, ahí está Sara Dedosrápidos, ja, ja.

Para ganar a Sara, necesito un tres. Pero mira, mira...

Ahí está Max el Matemático.

Para ganar a Max necesito un cuatro, tercera cara de mi carta.

Y ahí está Sara VistadeHalcón,

que le voy a ganar con este pedazo de as.

La cuarta cara.

-Guau, Orilo, es increíble. ¿Cómo has preparado esta carta

con cuatro caras?

-Pues porque os he engañado un poquito.

Fíjate.

He dejado este espacio de tal manera que puedo

hacer un tres, porque la gente piensa que aquí hay un rombo,

o hacer un as.

Y lo mismo con el cuatro o con el seis.

-Guau, me encanta tu truco de magia, Orilo.

Ahora es hora de que vosotros hagáis vuestros propios trucos

de magia en casa.

En mi caso, ha sido el elixir,

que es el líquido extraído de la col lombarda.

He puesto varios vasos con distintos líquidos,

aunque todos parecían agua.

Y cuando le añadía la col lombarda

reaccionaba distinto con cada uno de los líquidos.

La de mi monje, de los montes de León.

Ahora es vuestro turno,

nosotros nos vemos en nuestra próxima aventura.

Adiós.

-James, ya lo tengo. -¿Que ya tienes el qué?

-Tengo el truco de magia definitivo, vais a flipar.

-Qué guay, pero no me digas el truco,

-que si no pierde la gracia. -Claro que no.

Un mapache mago jamás revela sus secretos.

Ya lo he aprendido.

-Muy bien, Nacho, ¿y en qué consiste?

-Ahora lo verás.

Pero apláudeme muy fuerte cuando termine, ¿vale?

-Que sí, que te aplaudo, pero empieza.

-Vale. Necesito tu colaboración.

Saca un billete y enséñaselo a los claners

-Mira, tengo 20 euros. -Fantástico.

-Muy bien. Ahora lo tienes que meter en mi bolsillo.

Que todo el mundo vea que yo no lo toco.

-Vale. Así...

-Muy bien, fantástico.

Y ahora vamos a presentar "Está mapachando".

Nos vemos allí. Mapachacadabra.

-Oye, ¿y mi dinero?

-No te oigo aplaudir.

(Sintonía noticiero)

"Está mapachando".

Bienvenidos y bienvenidas a "Está mapachando".

El noticiero mapache que da las noticias pache lo que pache.

Jemes, ¿te ha gustado mi truco?

-Digamos que me ha salido un poco caro.

(RÍE) Buenas noticias.

Animales de todo el mundo empiezan a disfrutar de la magia

tras ver este programa.

Este simpático orangután disfruta de un pequeño truco de magia

de un mago que visitaba el zoo ese día.

Su reacción no tiene precio. (RÍE)

Mapachonante.

-Un truco de magia para perros se hace viral

y lo hacen miles de personas.

A todo el mundo le encanta y sorprende

un buen truco de magia

y eso incluye a nuestros amigos caninos.

El truco consiste en sostener una manta delante de ti

junto a una puerta mientras tu perro te mira.

Y dejar caer la manta mientras te marchas rápido por la puerta,

haciendo parecer que has desaparecido.

El truco se hizo muy famoso en internet

por las graciosas reacciones de los perros,

que quedan totalmente perplejos

al ver que su dueño desaparece en un instante.

Por arte de magia.

-Eso está muy bien.

Pero ahora verás un perro que hace un truco de magia.

Este talentoso perrete mágico está ensayando su truco estrella.

Se queda completamente quieto,

con unos patos de goma encima

mientras su ayudante quita los manteles que tiene debajo.

Una mapachada. (RÍE)

-Y hasta aquí las noticias de hoy.

-Ha sido un programa totalmente mágico. (RÍE) ¿Lo pillas?

-Sí, claro que lo pillo.

Oye, ¿cuándo me vas a devolver el dinero?

-Un momento, compañero, porque me están avisando

de que tenemos una noticia de última hora.

¿Pero que te avisa quién, si estamos solos tú y yo?

-Nacho Mapacho, el mapache mágico con más talento del mundo,

va a hacer su último truco para sorprender a su audiencia.

-Ah, ya lo sé. Ahora es cuando haces aparecer el dinero

en mi bolsillo.

-Te equivocas, lo que haré ahora es transformar ese dinero

en sandías.

-Guau, ¿y cómo vas a hacer eso?

-En un mágico lugar llamado el supermercado. (RÍE)

Hasta luego, James.

-Anda, que menudo granuja.

Claners, hasta aquí el programa de hoy.

Y recordad que si hacéis magia, no debéis revelar vuestros secretos.

Hasta pronto.

(Sintonía)