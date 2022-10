Aprendemos en Clan - Agüita

(Alarma)

(Música)

¡Hola, "clanners"! O, como se dice en turco,

"salem, 'clanners'".

-¿Cómo estáis? -Yo estoy "mapachachi".

-Gracias por preguntar, James. -Madre mía, pero ¿qué es ese olor?

-¿Qué olor? Yo no huelo nada.

Ah, es el olor a Nacho, un olor "mapachilloso".

-Pues huele a rayos. A ver, ¿de dónde vienes?

-He estado desayunando en mi basurero favorito.

Hoy había mucho ajo podrido, por cierto.

-Entonces eso explica ese olor. Mira, hoy vamos a hablar del agua

y mira, qué mejor manera de aprender que practicando.

Venga, a bañarte.

-¡Eh, atrás! Yo solo me baño si llueve.

-Odio el agua. -Ay, Nacho, pero ¿qué dices?

Pero si el agua es el motor de la vida.

-Los motores son de gasolina.

No pretenda engañarme.

-No me gusta el agua. -Entonces no te gustas a ti mismo

porque, amigo mío, estás hecho de un 60 % de agua.

-Deja de mentir, James. Yo estoy hecho de pelo, dientes,

y rica basurita.

-No, no, no. Todos los seres vivos estamos hechos

en mayor o menor medida de agua.

-Pero ¿qué dices? De agua son las sandías.

-Si no me crees a mí, que te lo cuenten Orilo y Arlequina,

que te van a explicar la importancia del agua.

¡Hola, Arlequina! ¡Hola a todos y todas

y bienvenidos, bienvenidas al maravilloso mundo de la ciencia!

-¡Guau, Orilo, parece que vamos a ver un espectáculo"!

-¡El mayor espectáculo sobre la faz de la Tierra!

-¿Qué es? ¿Un truco de magia?

-Buah, estoy impaciente. -Parece magia, Arlequina.

Vamos a descubrir por qué llueve,

por qué nieva, por qué graniza.

¡Vamos a hacer el viaje de una gota de agua!

-Es verdad, porque el agua puede estar en estado sólido:

por ejemplo, en la nieve; pero también puede llover

y entonces está en estado líquido;

incluso puede estar

en estado gaseoso, como es el caso de las nubes.

-Qué preciosidad. Cómo me gustaría poder convertirme

en una gotita de agua.

-¡Mira, mira! -Y hacer su viaje.

-Si se parece a ti.

-¿A que sí?

Me encantaría evaporarme del mar

para viajar por la atmósfera

y caer sobre las montañas para bajar como por un tobogán

por los ríos y volver de nuevo al mar.

-Buah, vaya pedazo de viaje acabas de hacer.

-El ciclo del agua.

El agua se evapora y viaja por la atmósfera,

donde se condensa, cae en forma de precipitación

y corre la superficie de la Tierra.

-Recordad: el agua viaja siempre de manera cíclica,

formando el ciclo del agua.

La mayor parte de la superficie de la Tierra

es agua y es el hábitat de un montón de especies.

Y la podemos encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso.

-A ver, una adivinanza: ¿dónde podemos encontrar el agua

en estado sólido?

¿En los glaciares, en los océanos

o en lo alto de las montañas en forma de nieve?

Efectivamente: en glaciares y en forma de nieve.

-Y recordad que puede ser

agua dulce o agua salada.

Otra pregunta: ¿dónde podemos encontrar agua dulce?

¿En los mares, en los océanos, en los ríos o en un vaso de agua?

¡Eh, exacto! En los ríos y en un vaso de agua.

-Pero, Arlequina, eso tiene truco

porque en un vaso de agua podemos poner agua del mar

y ya tenemos agua salada en un vaso.

-Bueno, tienes razón, Orilo, depende del agua que pongas.

Lo que sí que es cierto es que el agua siempre es

motor de vida. Necesitamos tener agua

para poder tener vida, en este planeta o en cualquier otro.

-Pero, Arlequina, es que estamos hechos

principalmente de agua,

más de la mitad de nuestro cuerpo es agua.

La base principal de nuestras células: el agua.

La base principal de los alimentos que nos comemos:

el agua. El agua está por todas partes.

-Además, podemos utilizar el agua para obtener energía

si la dejamos caer desde cierta altura.

Es la energía hidráulica

y con ella podemos conseguir energía eléctrica.

¡Sí, agua por todas partes!

¡Venga, agua! ¡Alegría, alegría!

-Orilo, no, cuidado, no malgastes el agua,

que tenemos que guardarla para que todas las personas

dispongan de ella. Porque a veces se pasa

mucho tiempo sin llover y hay situaciones de sequía

y conviene tener agua guardada de antes.

-Qué razón tienes, Arlequina, no la voy a malgastar ya nunca más.

Fijaos que el agua se mueve por la Tierra

siguiendo un ciclo,

el ciclo del agua.

Se evapora, se condensa en las nubes, precipita

y corre por la superficie para regresar de nuevo a mares

y océanos.

-Nosotros nos vemos en nuestra próxima aventura.

¡Adiós!

Bueno, ¿te ha quedado claro el ciclo del agua?

La lluvia, la nieve, el vapor.

-Lo que me queda claro

es que preferiría que llovieran sandías.

-El agua es esencial para muchísimas cosas.

Entre ellas, para la hidratación

de los seres vivos.

-Hidrata... ¿qué?

Ya estás otra vez con palabras raras, James.

Decir palabras raras no te hace una persona guay.

Yo no digo palabras raras

y soy guay. -Serías más guay si te bañaras.

Mira, me he traído una pinza porque no soporto tu mal olor.

-No huelo mal, huelo a "eu de basuré",

mi perfume favorito. -Uy, ni con la pinza desaparece

este mal olor. Tienes que bañarte sí o sí.

-No me bañaré por mucho que insistas.

No me bañaré aunque esté 1.000 años sin salir.

-¿Y si te invito a una sandía?

-¡Voy por el bañador!

-Mientras le preparo

un baño a Nachete, vamos a ver a Álex,

que nos habla de la importancia de la hidratación.

(SUSPIRA)

10 kilómetros que llevo ya.

Menudo esfuerzo. Estoy sudando como un pollo.

Déjame que reponga un poco.

Ahora sí, mucho mejor.

Ya sabes que, cuando hacemos ejercicio,

tenemos más calor. Pero ¿sabes por qué sucede esto?

Porque, al ejercitar los músculos,

se genera más calor. Cuanto más ejercicio hacemos,

más calor tenemos. Y eso no es bueno.

Pero nuestro cuerpo,

que es superlisto, sabe qué hacer para enfriarnos

y seguir funcionando. ¿Sabes cómo?

Os voy a dar tres opciones:

¿con los latidos del corazón,

a través del sudor

o haciendo que pensemos otra cosa?

El sudor, claro.

Es la forma más fácil que tiene nuestro organismo

de eliminar el calor del cuerpo.

Así que ¡vamos a sudar un poquito!

Abajo y salto.

Otra vez. Abajo y salto.

Muy bien.

(SOPLA)

(SUSPIRA)

Te veo muy en forma. Y ahora vamos a descansar un poquito

y beber agua para reponer todo ese líquido que hemos perdido

a través del sudor.

(SUSPIRA)

Una buena hidratación es superimportante para tener

una buena salud. ¿Lo sabías? El agua es el principal componente

de nuestro cuerpo

y se distribuye por todo el organismo:

por los riñones, los músculos, el corazón, la sangre,

hasta por el cerebro.

Imagina un montón de supergotas de agua por tu cuerpo

repartiendo nutrientes aquí y allá,

ayudando a eliminar desechos,

poniéndose por tu piel para que esté brillante y suave

y encima ayudando a regular la temperatura,

sobre todo, cuando hacemos ejercicio.

Si es que son unas superheroínas.

(GRITA)

Pero hay que cuidarlas y por eso es muy importante

que nos hidratemos, pero no de cualquier manera, no.

¿Sabes cuánta agua bebes al día?

Normalmente, no estamos pendientes de lo que bebemos

y solo cogemos un vaso de agua cuando tenemos sensación de sed,

pero eso no es correcto del todo.

Te voy a dar unos consejos

para hidratar tu cuerpo como se merece.

Primero, hay que beber agua durante todo el día

y no solo cuando tenemos sed.

Lo adecuado es beber un vaso de agua cada dos horas, más o menos.

Aunque, cuando hacemos deporte,

como ya has visto, hay que hidratarse mucho más

para recuperar el líquido perdido.

¿Qué crees que sería lo adecuado?

¿Antes, durante y después del ejercicio;

solo después, porque es cuando más líquido

hemos perdido; o solo antes, para tener líquido

y poder sudar más?

Muy bien. Es muy importante beber agua

una hora antes de hacer deporte

y luego pequeños sorbos cada 20 minutos para recuperarnos,

como hemos hecho antes.

Por supuesto, una vez terminado el ejercicio,

damos un trago para acabar.

Segundo, aunque te guste el agua muy fría,

es mucho mejor que esté a una temperatura

según sale del grifo. Se llama "temperatura ambiente".

Y, tercero, es muy importante que el envase

esté limpio y cambiar el agua del mismo

frecuentemente.

Si tienes una botella de agua del mes pasado,

cuando fuiste a jugar al tenis,

esa, mejor tirarla.

(RÍEN)

Y, como todos los días tienes que hacer un poco de ejercicio,

pues todos los días tienes que seguir estos tres consejos:

uno, bebe agua durante el día,

no solo cuando tengas sed;

dos, que no esté ni muy fría ni muy caliente;

y tres, que el envase esté limpio

y cambia el agua frecuentemente.

Nada, un último trago para terminar de hidratarme,

que me quedan otros 10 kilómetros.

¡Nos vemos!

Está fría. Echa más agua caliente, James.

-Que no, que está caliente.

-Pues me quema. Dale caña al fresqui.

-(SUSPIRA) Ay, es quejarse por quejarse.

El agua está bien, no está ni muy fría ni muy caliente.

-Pues llena la bañera hasta arriba.

-Quiero hacer olas. -Ahora vamos a cortar.

Toca enjabonarte. No hay que malgastar agua.

-Pero a mí me gusta que me echen agua en el lomito.

-El agua hay que ahorrarla.

Es por el medioambiente.

No querrás que nos quedemos sin humedales.

-¿"Humedátiles"? ¿Eso se come?

-No, humedales. Son zonas de la Tierra

que se inundan por largos periodos de tiempo.

Mira, Mari Carmen nos lo explica con más detalle.

Hola, chicos y chicas. ¿Qué tal?

¿Sabéis de dónde sale el agua del grifo?

Yo siempre había pensado que era magia.

Haces así y empieza a salir agua como un manantial.

Luego me di cuenta viendo por la tele

que hay gente que recorre muchos kilómetros

hasta encontrar agua y luego tienen que volver cargados

a sus casas con litros y litros.

Así que, como veis, la magia no está en todas partes.

¿Qué os parece si os digo que mucha del agua del grifo

viene de los humedales.

Los humedales son zonas que están cubiertas por agua,

a veces por temporadas y a veces de forma permanente.

¿Cómo? No, no, no, la bañera de tu casa

no es un humedal.

¿Sí, un lago?

Sí, ese es un buen ejemplo. También puede ser una charca,

marismas, arrozales.

Yo hoy os quiero hablar de un humedal que tenemos en España:

el parque de Doñana.

Está en Andalucía y es bastante grande,

se extiende por tres provincias:

por Huelva, Cádiz y Sevilla.

O sea, no te lo recorres en un paseíto.

¿Y por qué son tan importantes los humedales?

Tienen muchas cosas buenas:

purifican el agua, rellenan los acuíferos,

que son los que contienen el agua que bebemos del grifo,

protegen de las inundaciones

y están llenos de vida, de un montón de especies.

Aunque son muy beneficiosos, los humedales se están secando

por todo el planeta.

Esto se debe a un montón de factores:

al crecimiento de las ciudades,

al desarrollo de la industria, a los cambios en la agricultura,

a la contaminación, al cambio climático.

Esto pone en peligro a todas las especies

que viven en ellos.

Por eso debemos protegerlos,

para así salvar esta biodiversidad tan grande

y, además, conservar todo los beneficios

que nos dan los humedales.

Esto hace que todas las especies

que viven en ellos estén desapareciendo.

Por eso hay que protegerlos. Hay que mantener esa biodiversidad

y seguir disfrutando de todos los beneficios

que nos dan los humedales.

¿Y qué podemos hacer nosotros?

Tengo buenas noticias: hay un montón de cosas

que podemos hacer para cuidar del agua que consumimos.

Seguro que os suena que alguna vez algún familiar

o algún profe os ha dicho:

"Cierra el grifo".

Esa es una buena manera. Podemos hacer varias cosas:

cerrar el grifo cuando nos enjabonamos las manos,

cerrarlo también cuando nos lavamos los dientes,

ducharnos en vez de bañarnos.

Vamos a resumir todo lo que hemos aprendido.

Recordad: un humedal que está cubierta por agua

o por temporadas o de forma permanente.

Y no, la ducha de casa no es un humedal.

Recordad que en él viven muchísimas especies

de seres vivos y hay que cuidarlos.

También hemos visto que, por razones diversas,

como, por ejemplo, el cambio climático o la industria,

se están secando por todo el planeta.

Pero lo bueno es que hemos encontrado

maneras de ayudar a conservar ese agua

y mantener vivos los humedales.

Ya me contaréis si habéis seguido mis consejos,

si habéis cerrado el grifo al lavaros los dientes

y seguís cuidando del agua del planeta.

Así salvaremos los humedales.

¡Nos vemos pronto!

(RESOPLA) Te he echado la botella entera de champú

y todavía hueles a ajo.

-Eso es porque lo usé también como desodorante.

-¿Como desodorante? Puaj.

-Bueno, ¿qué pasa con mi sandía?

-Bueno, cuando termines de bañarte, te la traigo.

-¿No me estarás mintiendo?

-¿Yo a ti? ¿Cuándo te he mentido?

-Es verdad, aunque eso del agua transformándose en gas

no se lo cree nadie. Ni que el agua tuviera superpoderes.

-Parece cosa de magia,

pero te aseguro que el ciclo del agua

es totalmente real.

-Demuéstralo. -Mira, esta gota de agua de aquí,

cuando se calienta, pum, se evapora.

-Uh, demuéstralo. -Mira, que te lo demuestren

Orilo y Arlequina, que son dos científicos

como la copa de un pino.

Hola, Arlequina. Uy, ¿qué es esa cara tan pensativa?

-(SISEA) Orilo, no me interrumpas en mi reflexión.

Estoy intentando resolver una duda.

-Pero ¿qué duda es esa que te tiene tan concentrada?

-Es sobre el ciclo, Orilo, que no lo acabo yo de entender.

-¿Qué no entiendes del ciclo del agua?

El agua se mueve en la Tierra haciendo

un ciclo completo una y otra vez.

Sí, eso lo entiendo, pero, Orilo, ¿cómo podemos estar

seguro de que es la misma gota de agua,

exactamente la misma, la que pasa de estado líquido

a evaporarse, condensarse

y luego volver al mismo sitio la misma gota?

-Ay, Arlequina, que esto me suena a ¡reto!

-¿A reto? -Sí, podemos hacer un experimento

para demostrar que es la misma gota de agua

la que hace todo el ciclo.

-Espera, espera, que, si vamos a hacer un experimento,

yo necesito lo más importante:

papel y lápiz para apuntar todo.

Porque, Orilo, ¿cuál es la herramienta más valiosa

de una científica como yo?

-Pues no sé. ¿Tu bata?

-Mi bata, no, hombre, no.

Esto de aquí, el cabezón, el cerebro, la máquina de pensar,

porque una científica debe pensar,

planear los experimentos.

Y por eso es importante tener papel y lápiz para apuntar

todos los experimentos y extraer conclusiones.

-Efectivamente, hacer todo un diseño

para poder seguir paso por paso

¡el método científico! Son cinco los pasos principales.

Lo primero es recabar muchísima información.

Con ella sacamos la hipótesis,

que nos permite diseñar los experimentos

de los que obtendremos

los resultados con los que extraeremos

las conclusiones. -Genial, la información la tenemos.

Vamos a estudiar el ciclo del agua.

Y nuestra hipótesis es que una misma gota, la misma,

es capaz de estar en estado líquido,

evaporarse, condensarse y volver a estado líquido.

-Genial. Ahora tenemos que diseñar

un experimento que nos permita comprobar

o refutar esa hipótesis.

Y tenemos tres opciones.

Desde casa, ayúdanos.

¿Cómo podemos hacer

este experimento?

¿Haciéndolo en la bañera de casa,

haciéndolo en un bote cerrado

o haciéndolo en una piscina?

-Pues en un bote cerrado. En un bote cerrado, Orilo,

porque lo que queremos ver es una única gotita de agua

siguiendo el viaje. Así que, si la cerramos en un bote,

la podremos ver mejor.

-Pues vamos allá, Arlequina, vamos a hacer este experimento.

Aquí tienes ¡todos los materiales!

-¡Guau! -¡Eh! ¿Qué te parece, Arlequina?

-Qué bonito bote, Orilo. ¿Aquí vamos a hacer el experimento?

-Efectivamente, y tú desde casa también lo puedes hacer:

tomas un bote de vidrio que tenga tapa,

lo decoras con todo el ciclo del agua

y en el fondo le puedes poner,

como hemos hecho nosotros, unas piedritas para que parezca

el interior oceánico.

-Qué bonito. Lo primero que tenemos que conseguir

es agua caliente, que se puede evaporar.

¿Y de dónde sacamos agua caliente?

Vamos a ver. ¿De la piscina,

del agua de bañar al gato

o la podemos hervir utilizando, por ejemplo,

un microondas? -Ah, con el microondas.

-¡Sí! -Eso sí, el microondas

y una persona adulta, que los adultos a veces

también sirven para cosas, como para ayudarnos a calentar agua.

Perfecto. Ya tenemos el agua caliente.

La necesitamos caliente para conseguir que se evapore.

Y la pondremos dentro de nuestro bote.

Ahí está, Arlequina.

Más o menos, hasta la línea de la costa.

Perfecto. Ahí está la línea de la costa.

Madre mía, Arlequina, se está hundiendo todo.

-Muy bien. -Qué bien ha quedado, perfecto.

Este agua caliente se está evaporando.

¿Veis que incluso sale un poco de vapor?

Cierra hermético este bote

para asegurarnos de que todo lo que ocurre aquí

se está dando por la misma gota.

Y ahora tenemos que simular la condensación,

cómo ese vapor de agua sube por la atmósfera y se enfría.

Y para ello tenemos los hielos.

-Vamos a poner aquí arriba los hielos,

que simularán las capas altas de la atmósfera,

donde hace mucho más frío.

Entonces el agua que se evapora desde los mares

y los océanos llega a las capas altas de la atmósfera,

donde se condensa. Y, cuando se condensa,

pasa a líquido y precipita.

Vamos a verlo aquí, Orilo.

-¡Guau! -Fíjate, Arlequina.

Hay un montón de gotitas que se están condensando.

Eso significa que el agua que estaba caliente

se ha evaporado, se ha enfriado y se ha condensado.

Arlequina, es la misma agua

porque el bote está herméticamente cerrado.

No ha entrado agua de fuera.

-Lo hemos comprobado, Orilo.

Una misma gotita de agua es la que hace todo el ciclo del agua:

estado líquido, estado gaseoso, estado sólido y vuelta al líquido.

Y aquí tenemos un maravilloso ciclo de agua

en un bote. ¿Has visto cómo llueve?

-Es increíble. Y lo hemos podido comprobar todo

gracias al método científico.

-Así ya sabéis, utilizad la ciencia para descubrir

aquello que queráis saber.

Nos vemos en nuestra próxima aventura.

-¡Adiós!

-Uh, qué bien hueles. Así da gusto.

-Lo que tú digas, pero me debes una sandía.

-Claro, y lo prometido es deuda.

-¡Buah, qué "mapachada"!

-¡Qué pedazo de sandiote! -Sí, la he comprado bien grande

porque a mí también me gusta

y así la podemos compartir.

-Me has engañado, James. -No, no, te prometí una sandía

y aquí la tienes. -Sí, pero hay una sandía

y somos dos "comesandías".

-Hay que compartirla. Hemos hablado muchas veces de eso:

ya sabes, partir y repartir.

-Es verdad, es verdad. Pero habrá que cortarla.

-No te preocupes, de eso me encargo yo.

-Pues venga. Venga, rápido, que se me hace la boca agua

y no me gusta el agua.

-Vale. Me voy a partirla y tú quédate aquí viendo

a Miguel Ángel, que te va a enseñar cómo dividir

en partes iguales.

-Uh. ¡"Mapachachi"!

¡Hola, "matemaníacos" y "matemaníacas"! ¿Qué tal?

Ya saben lo mucho que me gusta contarles

lo útiles que son las matemáticas,

porque están por todas partes,

incluso en la fiesta de mi cumpleaños.

¿Que no? Se lo voy a demostrar.

Pero antes me gustaría hacerles una pregunta

que quiero que estén muy atentos y atentas.

¿Cuántos números ven aquí?

¿Un número? ¿Dos números? ¿Tres números?

Tenemos que estar muy pendientes.

Sí, ¿cuál es la respuesta?

Pues ¿hay qué? Hay dos números.

Porque, aunque veamos aquí el 2, una raya y un 6,

esto representa a un número,

como el 4 o el 100.

¿Saben cómo se llaman los números que se escriben así?

Se llaman "fracciones" y nos sirven para contar

números que no están enteros.

Como son números, podemos sumar, restar, dividir

y multiplicar.

Pero mejor, creo que se los voy a explicar

con una cosita que tengo por aquí.

Tengo una "pizza", una "pizza" muy rica,

que voy a repartir entre mis amigos y amigas

en la fiesta de cumpleaños.

Pero, claro, esta "pizza" que está buenísima

la tengo que repartir en partes iguales

y es importante dividirla en trozos iguales

para explicarles lo que es la fracción,

porque, si no, no estaríamos hablando de fracción,

estaríamos hablando de trozos de "pizza" sin más.

¿Se los explico con esta?

Bueno, con esta, no, voy a explicárselo mejor con otra

que tengo por aquí.

Mejor se los explico con la que está en la pizarra,

que ya la tenemos dividida en partes iguales.

En este caso, la tenemos dividida en 6 partes iguales.

¿Por qué? Porque vienen 6 amigos y amigas

a mi fiesta de cumpleaños.

Si viniesen 4, la hubiésemos dividido en 4

y, si hubiesen venido 5, pues en 5,

pero siempre en partes iguales.

Ven aquí los trozos

en los que tengo dividida la "pizza".

Claro, tenemos la "pizza" dividida en 6 partes,

pero ¿cómo lo llevamos a fracción?

Vamos a verlo para entenderlo claramente.

Las fracciones tienen un número arriba,

una raya y un número debajo.

Pero cada número se llama de una forma distinta

y tiene un significado.

El número de abajo se llama "denominador"

y representa las partes por las que he dividido,

en este caso, mi "pizza", o mi objeto.

¿Bien? Son 6. ¿Por qué?

Porque lo divido en 6 partes.

Si lo hubiese dividido en 4,

serían 4. Si lo hubiese dividido en 3,

serían 3. Y la parte de arriba es el numerador

y representa cuántos trozos cogeré de ese objeto,

en este caso, de mi "pizza".

Si cojo 1, sería 1. Si cojo 2, sería 2.

Si cojo 3, sería 3. Y va cambiando.

Y así tenemos ya nuestra "pizza" representada

en fracción.

¿Nos hemos enterado?

(GRITAN)

Esta fracción que tenemos aquí se llama "dos sextos"

porque en el numerador hay un 2

y en el denominador hay un 6. Si en el numerador hubiese un 1,

sería un sexto.

Vamos a repasar lo que hemos aprendido.

¿Qué es una fracción? Una fracción nos ayuda

a contar cosas que no están enteras.

Con ella podemos sumar, restar, multiplicar, dividir.

Recordamos que la fracción tiene un número arriba, una raya

y un número debajo.

El número que está arriba es el numerador

y el número que está debajo es el denominador.

¿Nos hemos enterado? Así que esperen, esperen,

porque, si lo tenemos claro,

vamos a dividir esta "pizza" en fracciones

y nos las vamos a comer.

¡Hasta la próxima, "matemaníacos" y "matemaníacas"!

¡Sandía!

(MASTICA)

¡Cómo me estoy poniendo!

-Lo que te has puesto es perdido.

-Ay, soy un mapache salvaje,

estar sucio forma parte de mi naturaleza.

-Ya, pero así no estás presentable.

Así no puedes hacer las noticias.

Venga, ve a darte otro baño.

-No, el baño de hoy me dura para cinco años.

-Venga, que te dejo elegir.

¿Quieres el agua fresquita o calientita?

-Quiero que te evapores

como el agua. -"Clanners", un bañito rápido

y empezamos "Está 'mapachando'".

"Está 'mapachando'".

(RÍE)

Bienvenidos a "Está 'mapachando'",

el noticiero mapache

que da las noticias "pache" lo que "pache".

Buenas noticias:

Nacho Mapacho, el mapache más aseadito,

presenta este programa.

Malas noticias: también sale un profesor

con alergia al ajo.

-Hola, James. -Hola, Nacho. ¿Cómo estás?

-No me interrumpas.

Bueno, va. ¿Qué noticias nos traes hoy?

-Mira, vamos a hablar de nuestro humedal más famoso:

el coto de Doñana.

Doñana es patrimonio mundial de la Unesco

desde 1994. En la actualidad,

este espacio único se encuentra amenazado

por diferentes actividades industriales.

-Uh, a mí lo que más me mola del Doñana son los flamencos.

Pero no estoy hablando de la música.

-Nacho, ya lo sé.

-Me flipan tanto que me gustaría tener

las patas tan largas como ellos.

Así ganaría todas las carreras

de las Olimpiadas.

Si queréis ver flamencos, Doñana es un sitio "mapachachi".

En sus marismas, se reúnen un montón de aves rosaditas

que han encontrado su hogar

en este espacio protegido.

-Si Doñana es el humedal más importante

de la península ibérica, el Pantanal de Brasil es

el humedal más importante del mundo.

Este humedal es más grande que Grecia.

Comprende partes de Brasil, Paraguay y Bolivia.

Sus numerosas lagunas y pantanos contribuyen

a purificar el agua y sus grandes cantidades de carbono

ayudan a estabilizar el clima.

(SORPRENDIDO) James, llegó la hora de la entrevista.

-¿Entrevista? ¿A quién?

-A una gota de agua.

Buenos días, "clanners",

y bienvenidos a las entrevistas "mapachonantes".

Hoy vamos a entrevistar a una gota viajera.

-Uy, me considero una gota poeta.

Lo que sabemos es una gota de agua.

Lo que ignoramos, un océano.

-Precioso, pero, precisamente,

quería preguntarle por lo del ciclo del agua.

-¿No te gusta la poesía?

-Eh...

¿Cómo se siente con tanto cambio de estado?

-Lo que menos me gusta es ser nieve

porque los niños hacen bolas conmigo.

¿Alguna vez han hecho una bola contigo?

-Soy un mapache.

-Cuando eres una bola,

te mareas cantidad. Esto me recuerda un poema.

(RÍE)

Una gota de amor puede secar un mar de tristeza.

-¿Y cuál es su estado favorito?

-El gaseoso. Me pirra estar en las nubes.

Va con mi personalidad. Es que soy poeta, ¿sabes?

-Sí, sí, ya, ya le he escuchado ya.

¿Y cómo se siente ahora, que está en estado líquido?

-Bastante bien.

La gota de sudor perla mi frente borrando mis oscuros pensamientos.

-¿Te gusta? -Sí, pero ha venido a hablar

del ciclo del agua, no de poemitas.

-Gota a gota, la Tierra se viste de lluvia.

-Y...

Pero para, que tengo más preguntas.

-Ya la gota caída se mezcla con mi triste lloro.

-O paras o saco la fregona.

-La vida es tan solo una gota de rocío en una hoja de loto.

-Se acabó.

Toma fregona por pesada.

-¡No, por favor!

¡No me absorbas!

"Clanners", nos tenemos que ir. Y recordad: ahorrar agua para cuidar

del medioambiente y salvar los humedales.

¡Hasta luego! O, como dirían en turco,

"Allah ismarladik".