(Música Rock)

Hola yaya, soy yo, Paki.

¿Cómo sigue el abuelo después de su trasplante de baterías?

(Sonido de modem)

¡Qué bien! Dale recuerdos.

Hola Paki, pero ¿qué haces?

Te corto ahora, yaya. ¡Beso!

¿Yo? Nada.

Hum, ¿de nuevo usando datos sin nuestro consentimiento?

Por cierto, ¿dónde está Lui?

Ahhhh. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy?

Pero Lui, ¿qué te ha pasado?

¿Lui? ¿Quién es Lui? Qué nombre más repelente.

Parece que ha perdido la memoria.

Lui, ¿es verdad eso? ¡Contesta!

Blabudubu, ¡blaaaaa!

¡Ay, no! Y ahora habla otro idioma.

¡Que no!

¡Que decía que me dejes de sacudir yaaaaaa!

O sea, ¿que te encuentras bien?

Ahora mejor, sí.

Es que me he dado un golpetazo en la cabeza

y me ha dejado un poquito atontado.

¿Otra vez intentaste hacer ese truco en la bici?

El quíntuple salto invertido,

con giro inverso doble y toque de campanilla.

Es la tercera vez que lo fallas esta semana y estamos a lunes.

Creo que esto de los deportes sin remo no son lo mío.

Deportes extremos.

Mmmmm, sí, esos también, tampoco se me dan bien.

Mejor jugamos a algo

que no implique pegarte en la cabezota.

Paki, ¿puedes buscar algún vídeo que nos pueda servir?

Afirmativo.

Buscando datos, procesando archivos, vídeo encontrado.

Tres, catorce, dieciséis, piiiii.

Oh, ¿qué nos traerá Paki? ¿Qué será, qué será?

A ver qué es lo que hace.

Solo espero que no sea peligroso,

porque ya estoy de mamporros

muy cansado. Sí, porque...

Lui, llevas toda la semana que madre mía, vaya golpes que te has pegado.

Mira, esto parece que es intelectualmente asequible para mí.

Hay que hacer marquitas, cada una de equis centímetros ahí.

Bueno, lo de la línea recta nunca te ha salido muy bien pero...

Bueno, pero las reglas son para eso.

Son nuestros grandes amigos, las reglas.

Oh, mira, y ahora lo está marcando.

Ha hecho un marco como de dos centímetros,

dos centímetros a cada lado.

La verdad que no sé lo que es. Y ahora está haciendo el hueco.

Esto es un marco, es un marco. ¿Ves la pintura, como de mesa?

Oh, mira. Ah, eso sobra.

¿Ves? ¿Y ahora qué está poniendo atrás?

No sé.

Está pegando el marco a otro cuadrado del mismo tamaño.

Va a hacer una foto yo creo, o algo, eh.

Es como una foto ahí, pero sin foto. Es muy raro esto.

Un cuadrado. Y ahora, ¿qué está haciendo?

Ah, lo que ha recortado del medio lo está haciendo cachitos.

Uno, dos, tres cachos.

Ah, mira, está ahí... Numerando.

¡Ah! Son como cuadraditos

Esto es una pista.

Ha dividido equitativamente entre nueve cachos.

Son nueve cachos, nueve cuadrados.

Yo la verdad que todavía estoy un poco sorprendido.

¿Y ahora qué hace?

Ahora está recubriendo por el otro lado con pegamento.

Lo ha embadurnado bien, eh.

Y le va a poner un folio.

Hummmm... Bien prieto,

esto hay que apretarlo bien que si no se mueve.

Y ahora lo corta.

Va a hacer una calculadora yo creo, eh.

No, mira. Ese, ese puedo ser yo, eh.

Jope, pero si esto... A ver.

Mira, soy yo.

Sí eres tú, fíjate. Soy famoso.

Oye, ¿es una calculadora tuya o algo así?

¿Una calculadora de Luis?

Lui por uno, Lui. Lui por dos, Lui, Lui.

No, con que haya uno ya mejor, eh.

Lui por tres, muchísimos.

Mira y ahora me ha... Me ha desubicado. ¡Ah!

¿Has visto lo que es? ¡Ah! Es un puzzle.

¡Es un puzzle! Es un puzzle de mío calculadoro.

Es un puzzle súper chulo. Mira, sobra una pieza ahí.

Ah, pero esto será porque será para...

Yo he visto esta cosa, que es de mover.

Claro, es que mira, lo va moviendo y va haciendo el puzzle.

Oh, pero esto es súper chulo.

Podemos hacer un montón de figuras.

(Arpa sonando)

No, no, no, no, no. A la derecha, esta pieza va ahí.

Te digo que hay que mover esa ahí arriba.

Ahí, ahí. Oh, sí, sí, sí, lo logramos.

¡Bieeeeeeeeen! ¡Bieeeeeeeeen!

Para ser semi humanos lo habéis hecho bien.

Yo, con mi inteligencia artificial,

soy capaz de armar un puzzle de 50.000 piezas en 17 segundos.

No te pases de lista, Paki,

que no te van a dar un premio “puzzlizer”.

Jajaja. Eso, eso. Aunque, después de ver

lo que han enviado los chicos a la página de Clan,

nos puedes dar unos consejillos puzzlísticos.

Hecho.

Ohhh, mira, mira.

Esto es uno de constelaciones pero tuneado,

le ha puesto ositos y ha pintado de verde y todo.

Es verdad, es que ha hecho ahí la constelación.

Oh, qué genial, me encantaría verlo con la luz.

Ah, mira, Raúl ha hecho un emoji y si está riendo.

Uy, mira qué gracioso.

Y tiene el pelo rojo, jeje, es muy gracioso.

Acordaos de mandar

todas las manualidades que hagáis a clan@rtve.es

¡Adióóóóóós! ¡Adióóóóóós!

(Música Rock)