Plataforma Hidráulica

(Música Rock)

¡Buen trabajo, colega! Nuestro taller mecánico...

¡Está siendo un éxito!

Siempre supe que quería ser mecanista.

¡Así no se dice!

Mecanizador, mecanólogo, productor mecanográfico,

¡da igual cómo lo diga! ¡Somos los mejores!

Bieeeeeeeeeeeeen. Bieeeeeeeeeeeeen.

¿A que molamos, Paki?

Eeeemm... No lo sé.

¿Podríais decirme qué trabajos habéis realizado

en vuestra nueva start-up?

¿Start-up?

¡Esto no es una start-up!

¡Es una empresa de edad temprana

que presenta grandes posibilidades de crecimiento

y comercializa servicios!

¡Esa es la definición exacta de una start-up!

Como sea...

¡Oíd los logros de este taller mecanista!

¡Reparamos el foco delantero del coche de mi madre!

¡Ya no arranca!

¡Pero no veas cómo enciende ese foco!

También reparamos la bici de Lui, que no frenaba.

¡Ahora tiene los mejores frenos del mundo!

Tan fuerteeees...

¡Que ni siquiera se puede pedalear!

Vayaaa, esto solo podría mejorar.

¡Noo! ¡Ya ha mejorado! Invertimos la aspiradora de casa...

Ahora, en lugar de succionar la basura,

la expulsa a toda pastilla.

Mmmm... La limpieza está sobrevalorada.

A veces me pregunto cómo seguís enteros.

¿Quieres que te hagamos una puesta a punto?

¡Tenemos serruchos!

¡Nooooooo! Digo...

¡Gracias! Pero no, gracias.

¿Estás dudando de nuestra capacidad mecanistóloga?

Pero si es así,

siempre nos puedes echar un cable con uno de tus videos.

¡Sí! ¡Así seremos mejores mecanólogos!

¡Petición aceptada! Buscando datos.

Procesando archivos. Video encontrado.

¡Tres, catorce, dieciséis, piiiiiii...!

Esto nos va a hacer subir, vamos...

Puntazooos... En nuestro taller...

¡Vamos a ver si mejoramos, ya! ¿Eh? Porque...

Nuestro taller ya es maravilloso, pero bueno... A ver...

Yo aquí...

Veo que la mayoría de las cosas son...

De cartón... Eso pa' un taller, ¿cómo va?

No sé yo, ¿eh? ¿Y eso?

¿Y las jeringuillas? Eso es pa' echar vitaminas.

A ver, que esto... A ver, a ver.

Atiende, que esto es de medir, Agus.

Vamos a ver, que esto es complicado. A ver...

Ha hecho... ha cogido primero unas medidas.

¡Hasta ahí lo he pillao'! ¿eh?

Bien, y ahora dobla.

Eso eeees... Muy bien, muy bien...

Está haciendo una mesa con unas patas.

Mmmm, bueno...

Mmm... Las patas, el resto de las patas, seguro...

Las tiritas.

Haceee cuatrooo... Nooo... Yo creo que va a hacer más.

Ah no...

Pues algo está haciendo ahí. Pues... Eso son comooo...

Comooo estructuras. Esto ya lo hemos visto, ¿eh?

Ah, pero ¡ahora tiene uno en el medio!

¡Oh, ya está! Se va a hacer unas tijeras.

¡Uuuh! ¡Qué guay! Pero espérate. Lo está...

¿Acaso será que lo esté juntando a una plataforma..?

¿y esté haciendo un pincho moruno... de cartón?

No, no, pero de cartón no puede ser una barbacoa.

No, porque se quema...

No, no, esto no puede ser.

Peroooo... A ver, ¿entonces? Aah... Lo mete por ahí...

Esto me han enseñado a mí que es para reforzar,

pa' que no se doblen los cartones.

¡Ooh! ¡Oooooh! ¡Cómo molaaa! ¡Uuoooo! ¡Cómo molaaa!

¡Oh! Pero esto... No, no, no...

¡Es como una plataforma!

¡Claro! Lo ha pegao' ahí... Ooooooh

Y eso es una plataforma que se mueve.

¿Acaso estaremos aplicando cien-cia a todo esto?

Espérate, espérate, espérate, que va a utilizar la fuerza...

¡Laaa fueeerza!

De... De la compresión del aire... ¡Buenoooo!

Estoooo... Esto es como un hidráulico de esos que dicen...

Pero esto es absolutamente maravilloso.

Madre mía...

Vamos a subir enteros, ¡enteros vamos a subir! Enteros...

Mira, mira, claro... En la... ¡Y verdaderos!

En la plataforma subimos enteros... ¡Mira, mira, mira, mira!

Yo quiero una de estas ¡ya! En nuestro taller.

Bueno... ¡Esto es increíble!

Mira, mira, aquí se ve mejor cómo funciona. Uoooooooooh.

Ooooh, es tremeeendo... Impre-sio-naaaan-te.

(Música de arpa)

¡Mira, cómo ha subido, Lui! ¡Es genial!

Esta herramienta nos abre un mundo de posibilidades

para nuestro taller mecanizador. Y síiiii...

¡Subimos y bajamos cosas, !Subimos y bajamos cosas,

todo el día, todo el día,

con este juguete súper guay! con este juguete súper guay!

No sé cómo eso podría ser parte de vuestro negocio.

¿Qué negocio? Yo paso, Paki.

Prefiero dedicarme a subir y bajar cosas.

¡Yo también! Y hablando de subir y bajar cosas,

¿vemos si han subido algo

nuestros colegas a la página de Clan?

¡Subir y bajar cosas! ¡Subir y bajar cosas!

Pero que vamos a ver lo de Clan, ¡Lui!

¡Sí! Y luego jugamos a... ¡Subir y bajar cosas!

Vale, vale.

(Muelle)

Buaaa, ¡mira Ismael! Se ha hechoooo...

Un peazo' de futbolín, con su red y todooo...

Ha dibujao' a los personajes... Madre mía.

¿Pero si esto? ¡Pero es que lo ha hecho Ruth!

Pero por favor... Es que... Es maravilloso.

¡Pero si es como una especie de calcetín!

¡Yo creo que es un cañón de gatos!

Sí, sí, o es un calcetín con un gato dentro.

Je, ¡es graciosísimo!

¡Oh! ¡Me encanta todo lo que mandáis!

Oye, ¿adónde lo tienen que mandar, Lui?

A... clan@rtve.es