(Música Rock)

Oye, Lui, ¿te has preguntado alguna vez...?

¿Por qué el agua moja?

Sí, Agus, cada día. Es un misterio sin resolver.

Que no, que no.

Te iba a decir si crees que hay algo ahí arriba.

Por supuesto,

el techo.

Digo arriba en el cielo, y no me refiero a las nubes.

¿A los aviones entonces?

Nooo, a los extraterrestres, ¿crees que hay extraterrestres?

Vaya, no lo sé. ¿Existen los extraterrestres, Paki?

Varios avances científicos apoyan

la existencia de otros posibles escenarios

para la vida en el universo.

No entendí nada, ¿dijo que sí o que no?

Me parece que se refiere a un "puede que sí".

Pues pensándolo mejor, yooooo...

Sí que creo que existen.

Si no, ¿quién dibuja

todas esas cosas en el cielo por la noche?

Explícate, Lui.

Lo he visto por la tele.

Con un telescopio se ven los dibujos que hay ahí arriba en las estrellas.

Ahhhh, tú dices las constelaciones.

No inventes palabras, Agus.

Pero si las constelaciones existen. Pero qué pesado.

Las constelaciones están hechas

de estrellas que forman distintas figuras.

No, no te creo. Yo no veo nada.

Pero porque es de día y estamos en casa.

Ya verás. Paki,

¿podrías buscar un vídeo

de cómo hacer nuestras propias constelaciones en casa?

Buscando datos, procesando archivos,

vídeo encontrado.

Tres, catorce, dieciséis, piiiiiiii.

Oh, mira qué chulo.

Cartón, cartulina...

Ahhh, mira, mira, esto es lo del papel higiénico.

Sí, sí, yo tengo una ya casi gastado, eh.

Ay, mira, mira, lo está rellenando así

y doblando bien para cerrarlo con celo.

Esto es muy pro, eh, esto es súper pro.

Fíjate, yo creo que va a hacer unas constelaciones increíbles.

A ver si es verdad lo de las constelaciones esas.

Que sí, que sí, ya verás. Ah, mira, ahora está haciendo...

Lo utiliza de forma.

Ahhh, para hacer circunferencia.

Es que va a ser una tapa, va a ser una tapa, ya verás.

Claro, es con la misma cartulina, mira.

Y eso son como pestañitas que luego se doblan,

que esto lo he visto yo en más cosas de recortables.

Oye, pues para recortar eso va a tardar un montón.

Yo no sé, pero creo que vamos a estar aquí hasta mañana,

ya verás lo que dura el vídeo este. Madre mía, ahh, mira,

ahora ha cogido velocidad.

Si es que va rapidísimo.

Pium, pium, pium, pium, pium.

Mira, y deja todas las pestañitas.

Es como un sol negro.

Parece como un eclipse.

Jejeje, o un engranaje.

Mira, mira, las constelaciones, a ver cuál va a elegir.

Oh, mira, mira, esa.

Esa me la sé yo, esa me la sé yo, es la osa...

La osa mayonosa.

La osa de mayonesa...

Mayonesa es lo que te comes tú para merendar,

que te va a dar algo.

Riquísimo. Mira, mira, mira.

Está agujereando con un lapicero con punta,

fundamental.

Si no hay agujeros yo creo que no funciona.

Lo está haciendo gordoncho ahora,

lo está así, haciendo bien, para que se vea.

A ver cómo se llama esta.

Osa, os... Osa Mayor. ¡Ahhhh! Es la Osa Mayor.

Pues yo creo, a mi me han dicho que hay una menor también.

Pero esta brilla mucho, esta se ve muy bien.

Dicen que es como un carro. Mira, está pegando la tapita con...

Esto es muy meticuloso.

Con los agujeros.

Claro, claro, porque por ahí luego no se puede escapar la luz,

tiene que ir por los agujerines nada más.

Oh, mira, y ahora ha cogido la linterna,

vamos a ver qué hace. A ver, a ver, a ver.

Pues no se ve nada. Apaga la luz, hombre.

Paki, no se ve nada, eh.

Oh, oh, ahora sí.

Oh, pero esto es increíble. Qué guay.

Se ve igual que cuando está en el cielo.

(Arpa sonando)

Esto está súper guay, Agus.

¿Me crees ahora?

Estas mismas constelaciones son las que se forman ahí arriba.

¿Arriba en el techo? ¡Noooo!

No hay quien te entienda.

Venga, vamos a ver qué han enviado a la página de Clan.

Sí, mejor, antes de que me termines de volver loco.

Jajajaja. ¡Cuando quieras!

A ver, a ver, oh, mira. Qué chulo, si es de Greta.

Es un dinosaurio y un dinosaurio pequeño.

Yo creo que es un lagartajosaurus.

Jajajaja. Y mira, mira. ¡Ja! Qué bueno.

Es un plato mágico huevil con patatas fritas.

Fíjate si es mágico que lo ha metido en el lavavajillas.

Madre mía, Jaime, la que has liado.

Jejeje. ¿Dónde hay que mandar esto?

Pues mira, es muy fácil, a flan@...

No, no, no. A ver, a ver. A Flan no, es clan, clan@rtve.es

Ah, sí, claro, que es que me he equivocado.

Venga, hasta luego. Adióóóóós.

(Música Rock)