(Música Rock)

Modificando átomos, reestructurando moléculas,

zapatillas programadas.

Guay, te dije que funcionaría, Lui.

Con estas zapatillas paki-modificadas

ganaré la competición de carreras del cole.

Venga, venga, veamos qué tan veloces son.

1... 2... ¡Ya!

Buah, órale, he llegado a Méjico en menos de un segundo, Lui.

Qué padrísimo, Agus, está de pelos, wey.

Que sí, que sí, estas zapatillas son geniales.

Como su creadora.

Mmmm, ¿podrías ir corriendo a Italia y traerme una pizza?

Sin piña, por supuesto.

¡Marchando una pizza! Napolitana.

Buongiorno bambino, io parlare italiano.

¿Y la pizza?

Eh... Me la comí.

Es que siempre me entra hambre cuando hago deporte.

Ey, eso no es justo.

Ahora me toca a mí, me toca a mí.

Deja, me toca a mí. No.

Yo, yo, yo, yo, yo. Son mis zapatillas.

Venga, chicos, parad. Así vais a terminar...

Estropear las zapatillas...

Afirmativo. Lo siento, Agus.

Cuando tengo hambre, a veces no puedo controlarme.

No pasa nada Lui.

Igual haber usado esas zapatillas

para la competición sería hacer trampas.

Ya, quizá deberías apuntarte a otra categoría.

Circuito de chapas.

¡¿Qué?! Ohhh.

Dejad que os lo muestre.

Buscando datos, procesando archivos, vídeo encontrado.

Tres, catorce, dieciséis, piiiii.

Oh, mira, cuántas cosas.

Oh, vamos a ver. Mira, mira, ha cogido una chapa.

Claro, yo creo que lo primero es hacer los jugadores.

Mira, este es el número 1, el dorsal.

Ah, claro, por eso lo ha pintado así,

para ahora cortarlo. Mira, mira, mira.

Yo creo que ha dibujado una bici,

es como si fuesen bicis, son biciclistas.

Ohhh.

Mira, y lo metes dentro y aprietas. Y se queda.

Ah, mira, mira.

Uy, yo ya sé... Ya sé mi chapa personalizada.

Oh, claro, cada uno nos podemos dibujar la nuestra.

Oh, mira, mira, mira.

Parece que sabe jugar, aquí, el señor este.

Uy, ¿y ahora? Uy, ¿esto qué es?

Pues yo creo que... Va a hacer cosas aquí.

Yo he jugado a las chapas un montón de veces y lo que haces

es hacerte un recorrido por el suelo y juegas con las chapas.

Sí, haces a lo mejor con tiza el recorrido,

pero yo creo que esto es avanzado, eh.

No sé, esto de cartón... Esto...

Mira, mira lo que está haciendo.

A lo mejor está haciendo una meta o algo así.

No sé, lo está tuneando ahí como... ¿Qué son, como flechas?

Son flechas.

Interesante. ¿Y qué? ¿Y qué más, y qué más?

A ver, ¿qué pone ahí?

Pone "¡salta!" Oh, salta.

Esto va a ser... Esto va a ser una rampa.

¿Una rampa para saltar con las chapas?

Buah, esto sí que no lo he visto nunca en mi vida, eh.

Mira, mira, lo está doblando...

Ah, para hacer como una especie de caja.

Claro, y ahora va a hacer la cuña esta

para que tenga así, como una rampita.

Oh, pero esto yo no lo he visto nunca, eh.

Esto es otro nivel, eh. Oye yo nunca me he hecho

un circuito de chapas con una rampa, eh.

Buah, pero se me están ocurriendo un montón de cosas.

Podemos hacer también puentes de cartón y cosas de cartón.

Oh, claro, es verdad. Mira, mira, mira, mira.

Ah, y ahora lo pega con la cinta esta estupenda.

Ah, mira, esto es importante, claro,

porque si no, como se abra, se cae la chapa, jejeje.

Claro, así no... Así no hay tu tía.

Sí, sí, puede ser un descalabro total.

Mmmm, entonces ahora...

¡Guau! ¿Has visto qué saltazo? Oh, pero mira cómo salta.

Pero qué genial, claro, claro, claro.

Entonces podemos poner obstáculos, y si te...

Y si saltas y caes fuera pues ahí ya has perdido puntos.

Claro, eso podemos hacer así. O vuelves otra vez atrás.

(Arpa sonando)

Jajaja, sí, Agus es el vencedor mundial

del circuito interestelar de chapas.

Exijo la revancha.

Jaja, venga, pero primero vamos a hacer

lo que hacemos todos los días.

Sí, el baile del delfín.

(Sonido de delfín)

Lui, eso solo lo haces tú.

Yo decía a ver qué han enviado los chicos a la página de Clan.

Ah, vale, esa era mi segunda mejor opción.

¡Vamos allá! ¡Síííííí!

Hala, hala, qué chulo, es un animal mutante.

Oh, mira, y lo ha hecho Alma, fíjate qué bien le ha quedado, eh.

Oye, y la cola no sé de qué es.

¿Y este, y este? Guau, es un pedazo de casco.

No sé cómo lo ha hecho pero es genial.

Oh, fíjate, sí, es que...

Mira, pero si ha hecho la abertura para poder ver ahí,

porque claro, si no se chocaría, jejeje.

Oh, genial. Mira, me encanta ver todo lo que mandan.

Oh, ¿y dónde hay que mandarlo, Lui?

A clan@rtve.es

Oh, genial. Oh, venga, pues mandad cosas.

¡Hasta luego! ¡Mandad, mandad! ¡Yuuuuuu!

(Música Rock)