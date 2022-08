(Música Rock)

Ah, qué aburrición, Agus,

con esta lluvia no se puede salir a jugar.

Sí, esto es más aburrido que aquel juego que inventaste.

Ey, ey, ver hielos derretirse

es muy divertido si sabes apreciarlo.

Yo quiero salir fuera.

Sí, y la tonta lluvia no nos deja.

Pero si siempre que volvéis del cole

os quedáis aquí dentro en la habitación.

Nunca salís.

Sí, pero ahora que no podemos salir queremos salir.

No computo. Eso no tiene sentido.

No lo entiendes porque eres un robot.

A los niños de tela y espuma como nosotros

nos gusta hacer las cosas que no nos dejan.

Como desayunar helado... O hacer pis en el lavabo...

¿Qué, qué?

Eh, eh... Era solamente un ejemplo

que me contó el primo del amigo del cartero

de un conocido de mi vecina.

O sea, que si os digo

que no debéis comer vuestras verduras...

Oh, ¡traedme una lechuga ahora mismo!

¡Exijo mis coles! ¡Ya!

Mmm, interesante comportamiento. ¿Qué tal este?

Ejem, el fin de semana quiero

que juguéis todo el día a videojuegos.

¡Injusticia! Me escaparé a la biblioteca a estudiar.

Yo adelantaré los deberes de todo el semestre.

Mmmm, los humanos son más extraños de lo que pensaba.

¡Queremos ir fuera! ¡Queremos ir fuera!

Está bien.

Tengo una idea de cómo podéis divertiros fuera en un día lluvioso.

¿Día piojoso? Ah, no, no, no, no. Si hay bichos yo no salgo

Llu-vio-so. Dejad que os muestre.

Buscando datos, procesando archivos, vídeo encontrado.

Tres, catorce, dieciséis, piiii.

¿Qué será?

¿Qué nos habrá preparado aquí la Paki?

A ver, Paki, a ver, sorpréndenos, vamos a ver.

Esto son corchos, corchos de botellas.

Los junta con gomas elásticas, dos a dos.

¿Qué está haciendo? Es una cosa un poco rara.

Y ahora engancha otro.

Yo creo que es un tanque o algo así, eh.

Yo creo que es un ornitorrinco.

¿Cómo va a ser un ornitorrinco? Si eso parece como una máquina.

Jejeje. Es como una máquina de algo.

Seguro que ahora gira y hace girarlo todo.

Mira, ahí le ha salido bien por lo menos,

si está contento él, estamos contentos nosotros.

Mira, ahora es un papel. Eso es, no, no, no, es goma eva.

¿Goma eva?

Es goma eva, sí, sí, que lo sé yo. ¿Y ahora qué está pintando?

Ah, está haciendo una señal para que sea igual de ancho.

No entiendo nada. Yo tampoco. A ver qué va a pintar.

Es un poco raro. Está haciendo como un cuadrado.

Es un poco feo este dibujo, eh, Paki.

A ver, a ver. A ver qué dibuja. Un círculo.

Una tostada. Un champiñón.

Un gorro de... ¡Ah, no! Es una calavera.

Esto va a ser un barco pirata, esto lo he visto yo en las pelis.

Oh, pero que sí, es un barco pirata.

¿Estamos haciendo barcos para ir fuera y jugar con ellos?

Esto es buenísimo. Oh, qué genial.

Mira, mira, mira, mira.

Podemos hacer luego uno cada uno y hacer carreras de barcos.

Oh, pero mira, mira.

Está repasando para que se vea bien.

Claro, esto es la vela. Esto tiene que ser la vela seguro.

Claro, claro. ¿Un palillo? No, eso es el mástil.

¿El mástil principal? ¿El palo mayor?

Mira, mira, lo está colocando ahí.

Eso es una banderilla, eh...

Mira, fíjate, jejeje. Mira cómo abre la vela ahí.

Un pincho de vela. Sí.

De goma eva. Jo, es genial.

Y ahora no me digas más, ahora ya a flipar.

Claro, claro, lo clava y eso flota seguro.

Madre mía, qué pasada.

Mi coche flota, yo lo he probado.

Pero... Yo quiero hacer mi barco, ¡ya, ya, ya, ya, ya!

Jo, queda genial, es increíble.

Mira, mira, mira, mira, mira.

Ya navega así, sin agua, fíjate con agua.

Madre mía.

(Arpa sonando)

¡Qué guay que son nuestros barquitos!

Venga, ¿a qué esperáis? ¡Salid a jugar fuera!

¡Noooooo! ¡Noooooo!

Pero si lo único que queríais era salir

y ya podéis divertiros con los barquitos.

Ya, pero ahora que nos has dicho

que podemos salir, no queremos salir.

Queremos quedarnos dentro viendo qué han enviado a la página de Clan.

¡Ahhhhh! ¿Quién los entiende? Estos niños están locos.

Oh, pero mira, si es un monstruo coge-cosas.

Pero si es que le ha quedado genial, fíjate.

Sí, yo creo que es un... Como robot.

Y lo ha hecho Igor, ¡qué artistazo!

Mira este plato, es como un plato mágico

pero que en vez de zanahorias

lleva puesto un árbol ahí, como con manzanas.

Guau, y lo ha hecho Mercedes, es una súper horticultora.

Es que me encanta, de verdad, eh. No me canso de verlo.

Sí. Oye, ¿y dónde hay que mandarlos?

Hay que mandarlo a clan@rtve.es