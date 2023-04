(Música Rock)

¡Lui! ¡Agus!

¡Lui! ¡Lui! ¡Lui! ¡Lui! ¡Lui! ¡Agus! ¡Agus! ¡Agus! ¡Agus!

¡Paaakiiiiiiiiiii!

¿Qué?

¡Solo quería ser parte de tan profunda y elaborada discusión!

¿Se puede saber qué os ocurre?

¡Agus quiere colgar un cuadro con su foto!

¡Y Lui uno con la suya! Mmmmmm...

Vaya.

Sí que tenéis la vida difícil, chicos...

¿Se puede saber por qué no colgáis ambas y...

¿Dejáis de pelear como dos mapaches salvajes?

¡Porque solo hay sitio para una foto! ¡La mía!

¡No, no, no, no! ¡La mía!

Además, ya estoy cansado

de las decoraciones que pones en la habitación,

¡mira esa tonta piedra! ¡Mmm!

¡Esa piedra se llama Pepelu, es mi amigo y tiene sentimientos!

No le escuches, colega...

¿Y qué me dices...

De tus papeles con cubiertas duras repletos de símbolos extraños?

¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?

Aaaaah... ¡Se llaman libros! Y esos símbolos... ¡Son letras!

Bah, ¡Eso no lo crees ni tú!

¡Lui! ¡Lui! ¡Lui! ¡Lui! ¡Agus! ¡Agus! ¡Agus! ¡Agus!

¡Baaastaaaa!

¿Siempre tiene que ser esta inteligencia artificial

la que os ayude a resolver vuestros problemas?

Claro que no, Paki, por favor.

Pero...

¿Nos ayudas poniendo un video de cómo podemos solucionar esto?

Ya sabes, para resolver nuestros problemillas y esas cositas.

Vaaale, ¡pero no digáis que me he inventado esta palabra!

Os enseñaré a hacer vuestro propio agamógrafo.

Mmmmm...

No sé cómo esa palabra, que se ha inventado Paki

podría ayudarnos a resolver nuestras diferencias pictóricas

de forma pacífica y civilizada.

A veces me sorprendo de mi propia paciencia...

Buscando datos.

Procesando archivos. Video encontrado.

¡Tres, catorce, dieciséis, piiiiiii...!

A ver, a ver, a ver

qué nos ha traído Paki para reconciliarnos.

Un cacho de cartón, vale, eso lo tenemos.

Yo me he enfadado un poco, pero en el fondo somos coleguis.

¿A que sí, Agus? Nooo, hombre, ¡claro!

Es que tenemos discrepancia de opiniones,

como dicen los mayores.

Claro, si ponemos mi cuadro, amiguísimos.

¿Ves? Va a dibujar primero mi cuadro.

Que no, que va a ser el mío... Mira, ese es mío ¿ves?

¡Me pido cubo, has perdido!

No, ese es el mío porque estoy sonriendo.

He dicho “me pido cubo”. ¡He ganao’ yo!

Vaya, hombre... Vamos a ver.

Vamos a intentar in... Analizar lo que hay.

Porque ahora hay dos cuadros

y ese es el problema que tenemos nosotros, osea...

¡Tiene que dar algún tipo de solución a esto! De verdad...

Yoooo creo que lo que va a hacer...

Va a seeer...

Juntarlos de alguna forma extraña y mágica.

O a lo mejoooor... Puede ser...

No es mágica y es matemática.

De momento les ha puesto unas rayas y los está estropeando,

Porque a mí me gustan menos con las rayas esas.

Le ha hecho siete rayas en cada uno.

¡En total catorce! ¡Sabe sumar!

Aaaamigo... Espera, espera, espera, espera...

Y ahí está haciendo catorce rayotes...

¡A lo mejor va a hacer un súper cuadro alargado!

Mmmm...

¿Panorámico?

¡Ay! Yo creo que sí... Va a hacer un...

¿Por qué está rompiendo los cuadros?

Este... Esteeee. Se ha vuelto un poco tarumba.

Sí, sí, ha roto los cuadros. Yo creo que esto...

Se le, se ha estropeao’. Es deconstructivismo cubismo.

Sí, sí, esto va a quedar un poco raro...

Porque los ha roto.

Espérate, ¿qué va a hacer? ¿Va a pegarlo ahí?

Ah, mira, mira. Pegamento.

¿Pero ahora qué pega? Primero... Del cubo.

¿A ver?

Y el segundo... Del otro.

Aaaah, vale, vale.

O sea, es que está cogiendo... Uno pa’ ti, otro pa’ tú.

Uno de cada. Uno pa’ ti, otro pa’ tú.

Esto me han dicho en el cole que se dice alterno.

¿Ah, sí? Sí, sí.

Yo he dao’ la corriente alterna,

pero no tiene nada que ver con esto.

No, va a ser que no.

¿Y ahora qué está haciendo? Está como doblando...

¿Está haciendo un acordeón? Peroooo...

¿Es un instrumento de música o un cuadro?

¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira!

¡Oh! ¿Ese es tu cuadro?

¡Oh, sí! ¡Mira, mira, mira! Y espera...

¿Y ese, ese puede ser el mío quizás?

¡Ahí va!, o sea es que según lo mires, se ve...

Depende de cómo lo mires se ve uno o se ve otro.

¡Esto es genial! Absolutamente increíble.

(MÚSICA DE ARPA)

¡Hala Paki, esto es fenomenal!

¡Es la solución a todos nuestros problemas!

¿Incluida mi calcetinitis? Mmmmm...

¡Está buenísimo! Algo agrio, ¡pero buenísimo! ¡Pf!

No Lui, lo siento... La calcetinitis no tiene cura.

Mmmm... Puedo vivir con eso... Mmmm...

Aunque cómo me regusta el regusto a queso... Mmmm...

Aaaah...

No sé si llorar, reír o activar mi protocolo de autodestrucción.

Jaja ¡Nada de eso!

¡Mejor vamos a ver las cosas chulas

que nos ha enviado nuestros amigos y amigas a la página de Clan!

Guaaaaau, ¿has visto lo que ha hecho Daniel?

¡Es un monstruo coge-cosas!

Le ha pintado las escamas y todo. La decoración es perfecta.

Parece un dragón...

¡Oh! ¡Y mira! ¡Esto lo ha hecho Mia!

Y ha hecho un unicornio... Como con papel y papel higiénico.

Madre mía, Mia. ¡Qué artistaza!

¡Qué manualidades tan guays! ¿Adónde hay que mandarlo, Agus?

¡Oh! A clan@rtve.es

¡Nos vemoooooos!

¡Adióooooos! ¡Adióoooos!

(MÚSICA ROCK)