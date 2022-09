(Música cabecera)

"EL TREN FANTASMA"

(DOLORIDO) ¡Ay, ay, ay!

¿Veis, mininos? Desde hace tres noches,

cada vez que me toco la barriga me duele.

¿Por qué?

Tal vez porque te comiste todas nuestras golosinas.

(Tripas)

¿Se avecina una tormenta?

No, solo es mi pobre barriguita retumbando.

(RÍE)

Quizás, si me como esta hamburguesa...

No, Albóndiga.

Si sigues comiendo, tu dolor de barriga empeorará.

Buenas noches, mininos.

(Estruendo)

(ASUSTADA) (GRITA)

Esta vez no ha sido mi barrigota. Quizás sea una tormenta de verdad.

Amigos peludos, ¿os importa que deje una luz encendida?

No hay problema, Pilou. Dejaré esta lámpara encendida.

(ASUSTADA) ¿Por qué la has apagado, Milady?

No he sido yo, la luz se ha cortado por la tormenta.

Normalmente vuelve bastante rápido.

(ASUSTADA) ¿Cuánto tiempo es bastante rápido?

Pilou, ¿qué te pasa?

Anoche no pude dormir con todos esos truenos

y la oscuridad era muy oscura.

¡Se me ocurre una idea miutástica! Llamaremos a Mimi, la gata pediatra.

Bien pensado.

Hola, Mimi, tenemos una emergencia. ¿Podrías venir ahora mismo?

Claro, Lampo. Ahora mismo voy.

Oh, Pilou, parece que no has dormido nada.

¿Qué te ha pasado? Bueno, yo...

Oí la tormenta y los truenos, y luego más truenos

y estaba todo oscuro. ¡Estaba superoscuro!

Lo entiendo, Pilou.

La tormenta hizo que tuvieras miedo a la oscuridad.

Ayudad a Pilou a enfrentarse a su miedo distrayéndola.

Dadle esta linterna cuando sienta miedo a la oscuridad.

Puedes contar con nosotros, Mimi.

Hola, queridos amigos peludos.

Buddy, Terence, me alegro de veros.

Mininos, necesitamos vuestra ayuda.

-Han estado ocurriendo cosas extrañas por la noche en Miau City.

¿Por la noche? ¿Cuando está todo oscuro?

Es vuestra oportunidad de ayudar

a Pilou a superar su miedo a la oscuridad.

Buddy, Terence...

me parece que ese es un misterio que tenemos que resolver.

Vamos, Pilou, podemos resolver este misterio

y juntos ayudaremos a Buddy y Terence.

¡Miautástico! Este es un caso para...

la detective Pilou.

Muchas gracias, Pilou. Mininos, vamos.

Esperaremos al anochecer, entonces investigaremos.

Pero... ¿de verdad tenemos que hacerlo por la noche?

Bueno, el problema solo ocurre por la noche

así que la respuesta es... Sí.

-Lo harás bien, Pilou. toma, lleva esta linterna.

Te ayudará a esclarecer ese misterio.

-¡Vámonos a Miau City!

Lo siento, mininos, pero yo me quedo aquí.

Todavía me duele la barriga.

Descansa un poco, Albóndiga.

No comas comida pesada y te sentirás mejor en poco tiempo.

(Tripas)

Ya hemos llegado a Miau City.

Sí, y es de noche.

Todas nuestras golosinas han desaparecido,

lleva ocurriendo tres noches seguidas.

¡Tres noches!

¡Ah! Ese cartel se ha movido solo.

(SORPRENDIDOS)

Se ha movido solo o alguien lo ha movido.

Hay una vieja leyenda en Miau City sobre la gata bruja.

Dicen que roba golosinas

escondiéndose tras los carteles de la calle.

-Pero yo no creo en esas viejas leyendas.

No, claro, yo tampoco.

Bruja o no, ¿cómo puede un gato cargar con tantas golosinas?

Con este tren de aquí.

Después de cada atraco, el tren partía solo cargado de golosinas,

luego volvía completamente vacío.

Pilou, ¿quieres ir a comprobarlo? ¿Está oscuro ahí dentro?

Sí, pero puedes usar tu linterna. (GRITA)

Tengo que ser valiente, si el culpable está en el tren,

entonces debe haber dejado una pista.

¡Ah, una pista!

Mirad. El culpable ha dejado un trozo de tela amarilla.

Tal vez pertenezca al malvado Conejo Lobo.

¿El Conejo Lobo?

La pata más rápida de Miau City.

Según la leyenda, hace que los tazones de golosinas

se desvanezcan cada vez que alguien intenta comerlas.

-O podría haber sido el alienígena de un solo ojo.

Llega en un barril volador y se lleva todas las golosinas para gatos.

-Pero nosotros no creemos en esas viejas leyendas, ¿verdad, Buddy?

Oh, bien. ¿Podemos ver dónde guardáis las golosinas?

Por supuesto, seguidnos. Están a salvo en mi oficina.

-Disculpa, Buddy. Habrás querido decir nuestra oficina.

-¿A qué viene eso? ¿Ahora quieres ser más sheriff que yo?

-Los dos somos los sheriffs. Aunque yo soy más inteligente.

-Y yo soy más grande y más fuerte.

(Rugido)

De acuerdo, Buddy, no te enfades, ¿eh?

No ha sido Buddy. Parecía el sonido de un trueno.

Qué raro. No veo nubes en el cielo.

Tres noches, un trozo de tela, un estruendo misterioso.

Creo que ya sé quién es el culpable.

Pero comprobemos primero las golosinas.

El culpable podría atacar de nuevo.

Aquí está la oficina del sheriff. Oh, está...

¿Está oscuro ahí dentro? Sí.

Pero puedes usar tu linterna, Pilou. Tengo que superar mi miedo.

Esta es mi oportunidad de atrapar al culpable.

Por aquí todo parece tranquilo.

(Rugido)

¡Ah, otra vez ese estruendo!

Las golosinas han desaparecido. Llegamos demasiado tarde.

¡El culpable ya ha estado aquí! Pilou, ¿qué hacemos ahora?

Vamos al tren, tenemos que pararlo antes de que se vaya.

¿Y si no lo conseguimos?

¡Podéis cortarle el paso en el puente o quizá en el cañón!

-Con nuestros caballos.

-Al principio necesitaréis energía para domarlos,

pero una vez que lo hagáis, saldrán disparados como flechas.

Si necesitamos un extra de energía podemos tomar algo.

(TODOS) ¡Los tallarines de la abuela Pina!

# Los supertallarines # de la abuela Pina

# son nuestros favoritos # y nos dan energía.

# Si estás cansado # y no quieres ni maullar,

# los supertallarines # las pilas te pondrán. #

(TODOS) ¡Poder tallarín!

(RÍEN)

¡Empieza la persecución!

(AMBOS) ¡Buena suerte, mininos!

Demasiado tarde, el tren ya ha salido.

Pero si nos damos prisa, aún podemos alcanzarlo.

Separémonos, yo iré al puente, vosotros id al cañón.

Y lo más importante, llevad una hamburguesa.

(AMBOS) ¿Una hamburguesa?

Tengo que llegar a la locomotora.

(Música suspense)

Ya casi he llegado. Tengo que saltar.

¡Ahora o nunca!

Por un bigote. ¡Ah!

Oh, no, un túnel. Oscuridad.

Tengo que ser valiente.

¡Vamos, Pilou, tú puedes hacerlo.

Aquí están las golosinas. Ahora tengo que parar el tren.

¿Eh?

Eh, Pilou, aquí está la hamburguesa. ¡Lánzamela!

La necesito para detener al culpable.

¡Oh! (AMBOS) ¡Pilou!

¡A qué vienen esos gritos! Todo está bajo control.

Sé quién es el culpable, solo tengo que despertarlo.

Oh...

Qué hamburguesa más rica, gracias.

¡Albóndiga, sabía que eras tú!

Y ahora vamos a parar el tren. ¡Ay!

(AMBOS) ¡Sí! ¡Albóndiga!

Albóndiga, ¿por qué cogiste todas esas golosinas?

¿Yo?

No sé, no me acuerdo de nada.

Elemental, queridos mininos. Albóndiga es sonámbulo.

Le ha estado doliendo la barriga estas últimas noches

porque venía a buscar golosinas a Miau City.

El trozo de tela amarilla era la prueba

de que Albóndiga había estado en el tren.

(Tripas)

Lo siento... Todavía tengo hambre.

Eso también explica el sonido de los truenos.

Gracias, detective Pilou.

Has resuelto este misterio tan misterioso.

Celebrémoslo con una canción para Pilou.

Que ha superado con valentía su miedo a la oscuridad.

¡Un gato presentador nunca pierde de vista su grupo favorito!

# Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, mucho miedo.

# Tengo miedo, tengo miedo, # tengo miedo, mucho miedo.

# Quién se asusta esta noche. # Yo no.

# Quién se asusta esta noche. # Yo no.

# Pero hay una gatita # muy mona y pequeñita

# un poco asustadiza.

# Quién se asusta esta noche. # Yo no.

# Quién se asusta esta noche. # Yo no.

# También hay un gatito # que escucha cualquier grito.

# Quién se asusta esta noche. # Yo no.

# Quién se asusta esta noche. # Yo no soy.