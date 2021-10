(Música cabecera)

# 44 gatos hay, # todos en fila.

# Haciendo cola los verás # y todos en fila.

# Luciendo sus bigotes van # y todos en fila.

# Alegres sus rabitos mueven, # todos en fila.

# 6 por 7, 42. # Más 2, 44. #

"TERRY, EL GATO BOMBERO"

(Música suspense)

¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude!

(IMITA SIRENA)

¡Calma, Pilou! ¡Ya vamos!

Bien, miaubomberos.

Analicemos la escena antes de entrar en acción.

Albóndiga, ¿pero qué haces? ¡Aquí hay una gatita pidiendo ayuda!

Lo sé... Pero mi tripota hambrienta también necesita ayuda.

A ver, bomberos, Milady y Lampo... Hola, he pedido ayuda...

¿Vais a salvarme o qué?

La situación está bajo control, Pilou.

¿Bajo control? ¡Pero si estoy rodeada de llamas!

Aguanta un poco, Pilou.

Deja paso a Terry, el mejor gato bombero del mundo.

Subiré en un santiamén. Espera, Terry, déjanoslo a nosotros.

¡Pero se me da muy bien escalar! ¡Soy un gato, como tú!

¡Guau! Digo... ¡Miau!

¿Eh?

¡Ah!

Sí, claro, pero alguien tiene que hacer de perro policía.

Te necesitamos aquí. Vigilando. Es una tarea importante.

Oh, muy bien. Me quedaré aquí vigilando.

Bueno, bomberos,

¿cuánto vais a tardar en salvarme de este incendio?

(Sirena)

¡Vienen bomberos de verdad en su camión!

Oh, esta es la oportunidad de mi vida.

Puedo ser un héroe de verdad.

¿Adónde vas? ¡Terry, no puedes evitar los problemas!

¡Tenemos que salvar a Terry!

Vale. Lo entiendo. Me quedaré aquí en el incendio.

Ya me salvaréis después.

(Música acción)

(Llanto)

Hola, Lola. ¿Qué es lo que pasa? -Es una gatástrofe, Terry.

Mi gatita Hop se ha subido a la torre y se ha quedado atrapada.

-¡Yo la salvaré! ¡No te preocupes, Lola!

-Mira, Blister. Bomberos de verdad en acción.

-Sí, Scab, pero hay algo incluso mejor.

Veamos en qué lio se mete Terry.

-Salvaré a Hop en un santiamén.

-¿Estás seguro de que puedes? Está muy oscuro.

Ten cuidado, Terry. -Claro.

Tengo visión nocturna, como cualquier gato.

Te lo demostraré.

No soy solo un gato, soy un gato bombero.

(Música)

Así se tarda mucho. Para llegar rápido tengo que...

¡Volar!

Ya sé. Usaré esa tabla como gatapulta.

¡Miau! ¡Allá voy!

Está muy oscuro. No veo nada.

(Llanto)

Pero oigo maullar a Hop.

Debe estar cerca. Seguro.

(RELOJ) ¡Miau! ¡Miau!

Ya te tengo, Hop.

Hola, Lola. Oh, hola, mininos.

¿Has visto a Terry?

Se ha subido a la torre para intentar salvar a mi bebé Hop.

Oh, no...

No te preocupes, Hop, no te dejaré escapar.

-Mira este curioso perro jugando con el reloj de cuco.

¿Lo ves, Hop? El bombero me ha sonreído.

Todo va a salir bien.

¡Yo te salvaré!

¡Terry! ¿Qué haces? ¡Eso no es Hop!

¡Gato bombero al rescate!

¡Terry el tremendo!

-Lo siento, Terry, pero...

Eso que has salvado no es mi bebé Hop.

-¿En serio?

Oh... Ahora que lo veo con luz no se parece en nada a Hop.

Allí está Hop, en el tejado de la torre.

Ahora estás a salvo, gatita.

(RONRONEA)

(Música)

Adiós, mininos. Adiós, Terry.

-Pero qué vergüenza...

Si sigo metiendo la garra de esta manera,

nunca llegaré a ser un gran gato bombero.

(RÍE) -¿Has visto eso, Blister? Terry cree que es un gato.

¡Y ahora quiere ser bombero! ¡Esto es la monda!

-Sí, Scab, podemos divertirnos mucho con Terry.

Ya tengo un plan para conseguirlo. Sígueme.

(RÍE)

Terry, te has equivocado por la oscuridad.

Para los gatos es fácil con nuestra visión nocturna.

Pero tú eres un perro.

Podrías haber usado tu olfato para encontrar a Hop.

¡Claro!

Tengo que usar mejor mis habilidades para llegar a ser un gato bombero.

(TODOS RESOPLAN)

Los mininos te ayudaremos a hacer realidad tus sueños.

Pero primero habrá que arreglar ese reloj de cuco.

Estoy cansado.

(BOSTEZA) Tardaremos toda la noche.

Oh, no. Nos olvidamos de salvar a Pilou.

A ver, gatos bomberos, ¿cuándo vais a venir a salvarme?

(Música)

Mira, Blister, Bucky está justo donde queremos.

-Vamos a gastarle una bromita.

(RÍEN)

¡Eh! ¿Quién ha apagado las luces? ¡Ayuda!

(Música suave, ronquidos)

(Sirena)

¡La sirena del camión de bomberos!

Mininos, ¿habéis oído eso? ¡Alguien está en peligro ahí fuera!

Voy a ser un gato bombero perfecto. Esta vez seguro que sí.

Oh, no, mininos, debemos seguir a Terry.

Si los bomberos están aquí,

debe haber alguien a quien haya que salvar.

-"¡Ayuda! ¡Sacadme de aquí!".

Debemos darnos prisa. Tiene que estar aquí.

Pero no lo oigo. La sirena suena muy alto.

Genial. La sirena por fin ha parado.

-"¡Ayuda!". -Por todos los bigotes...

Menudo grito. Vosotros también lo habéis oído, ¿no?

(Aullidos)

¡Es la voz de Bucky!

No te preocupes. Te sacaremos de ahí.

¡Un cachorro está ladrando bajo ese montón de neumáticos!

-Dejadnos esto a nosotros, ricuras.

-Ahora por fin me verán en acción los bomberos.

Me deslizaré entre esos neumáticos y salvaré a Bucky.

Espera, Terry. Solo un gato cabe en un lugar tan pequeño.

¡Terry el tremendo en acción!

-¿Eh?

(RÍEN)

¿Qué fue lo que te dije, Scab? Terry es muy divertido, ¿verdad?

(Música)

¿Estás bien, Terry?

Vamos. Quitemos estos neumáticos y saquémosle.

Eres libre, cachorrito.

(RÍEN)

No... He vuelto a fastidiarla.

Nunca conseguiré ser un buen gato bombero.

O sea, ahora soy un gato. Miau.

Pero no un gato bombero. Guau.

Tranquilo, Terry.

Podemos aprender de nuestros errores.

Gracias, Milady.

Tengo que cometer más errores. No, Terry.

Tienes que aprender. Vale, Lampo.

Busquemos a alguien más para salvar.

Perros... Cómo son...

(RÍEN)

Blister, no puedo dejar de reírme de Terry.

(RÍE)

-Pues aún no hemos terminado.

Se me está ocurriendo algo todavía mejor.

Perfecto, Scab. Estas chuches atraerán a Albóndiga.

El puente se hundirá y él se caerá al agua.

-Y nos reiremos viendo a Terry ayudarle.

(RÍEN)

(Música)

(OLFATEA)

Huelo algo delicioso.

(OLFATEA)

¡Mi chuches favoritas!

El puente se hundirá en tres... dos... uno...

Ahora puedo volver con los mininos.

Scab, ¿por qué no se ha caído el puente?

(Música suspense)

Oh, no, Blister. Me da mucho miedito el agua.

-A mí también, Scab.

(BLISTER Y SCAB) "¡Ayuda!".

-Mis orejas me dicen que por ahí hay gatos en peligro.

(LOS CUATRO) -¡Terry!

Central, todo despejado por aquí. Cambio y corto.

(Maullidos)

Escucha... Hay gatos en peligro. -Vamos a comprobarlo.

-Mi trufa me ayudará a encontrarlos. Terry el tremendo en acción.

-Eh, mira ese perro. Ha encontrado un rastro.

-¡Sigámosle! ¡Él nos llevará a los gatitos en peligro!

-Ahí están.

-¿Cómo podemos salvar a esos dos gatos?

-¿Blister y Scab?

¿Cómo habéis terminado ahí?

-Queríamos gastarte una broma, pero me temo que nos ha salido mal.

Blister y Scab, no cambiaréis nunca.

Gastar bromas pesadas sin avisar no está nada bien.

Vale. Perdona, perdona, perdona. Pero, por favor, salvadnos.

¡Miau! ¿Qué podemos hacer? Los gatos no podemos cruzar el río.

Nos da miedo el agua.

Los gatos como vosotros no, pero yo soy un gato bombero.

(Música)

Bien hecho, perrito. ¡La cuerda!

La tensaremos para que los gatos puedan cruzar.

(Música)

Has sido muy valiente.

Eres un auténtico perro bombero.

Pongamos a salvo a estos gatitos asustados.

-¿Quien está asustado? Somos Blister y Scab...

Los gatos más duros de la ciudad.

Pobres Blister y Scab. No soportan los abrazos.

¿Lo has visto, Terry? ¡Lo has conseguido!

Escuchaste su llamada de socorro gracias a tu oído

y los encontraste gracias a tu olfato.

¡Y no te ha dado miedo el agua!

Sí, como los perros de verdad.

¡No, Lampo! Como un perro, no.

Como un gato, un gato bombero.

(RÍEN)