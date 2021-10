(Música cabecera)

# 44 gatos hay, # todos en fila.

# Haciendo cola los verás # y todos en fila.

# Luciendo sus bigotes van # y todos en fila.

# Alegres sus rabitos mueven, # todos en fila.

# 6 por 7, 42. # Más 2, 44. #

"SIR LAMP, EL GRAN GOLFISTA"

(Música animada)

(RÍE) ¡Ay!

Pásala, Albóndiga.

(SE ESFUERZA)

Pilou, párale.

¡Ah!

Por todos mis bigotes.

¿Cómo vas a evitar que te la quite, Lampo?

Le pasaré la pelota a Albóndiga, a Milady y luego encestaré.

¡Albóndiga, devuélvemela! ¡Ah!

Apunta con tino,

pero no con los ojos, sino con tus sentidos felinos.

¡Ah! ¡Oh!

Lampo, esa canasta ha sido miautástica.

Gracias, Albóndiga, sabía que encestaría.

Eh... Lampo.

El ovillo de lana está aquí fuera.

Pero si el ovillo está en el suelo,

¿con qué has encestado, Lampo?

Es una pelota de golf. ¿De dónde habrá salido?

¡Eh, es mía! ¡Devolvédmela!

¿Desde cuándo juegas al golf, Boss?

Pues desde siempre.

El golf es un deporte refinado creado para gatos superiores,

no como el vulgar lanacesto.

Pero el lanacesto es miautástico.

(VOZ LEJANA) ¡Hoyo en uno!

Vamos a ver qué hacen.

Winston está jugando al golf.

(RÍE) Otro hoyo en uno. Soy un fuera de serie.

¿Verdad que sí, amigo Boss? (MAÚLLA)

¡Ah!

(Música suspense)

¡Sí! Abrid paso a Winston, el campeón de golf.

Aplausos, por favor.

(MAÚLLA)

¿Eh? ¿Winston un campeón?

Cállate, gato fracasado.

Winston y yo somos unos golfistas de primera.

¡No! Sois unos fanfarrones de primera.

Incluso he organizado un torneo para demostrar lo bueno que soy.

¿Un torneo de golf? Vale, cuenta conmigo.

Es un torneo para campeones solamente

y tú, que yo sepa, no eres ningún campeón.

(RÍE) No me invitas porque tienes miedo de perder.

No, no te invito porque no sabes jugar al golf.

No te preocupes, Lampo.

Cuando aprendas a jugar al golf Boss te invitará.

Pero la cuestión es que ya sé jugar, Milady, y se lo demostraré.

Albóndiga, ven conmigo.

No te metas en problemas, Lampo.

Boss aún no te ha invitado.

¡Ja, ja!

Por eso el que irá al torneo será Sir Lamp, el gallo golfista,

con Albon Paul, su leal ayudante.

(AMBAS) ¿Albóndiga?

Voy a tomar chuches gracias a Lampo.

(SE RELAME)

El circuito ya está listo para el torneo de golf.

-Gracias por haber aceptado ser nuestro juez, Edison,

porque yo siempre juego limpio.

-Estoy lista para jugar. -Mi pelota llegará a la luna.

-Parece que ya estamos todos.

No veo a ningún golfista más a excepción de Snobine y Cosmo.

-Solo han aparecido dos aspirantes, así que lo tienes chupado.

-Los otros no vienen porque te tienen miedo, Boss.

-Muy bien, que empiece el torneo.

Esperad un momento. Yo también participo.

¿Y tú? ¿Quién eres tú?

Me llamo Sir Lamp y él es Albon Paul.

¿Nos conocemos de algo?

Imposible. Es la primera vez que juego en esta ciudad.

Está claro que no conoces a Boss, el campeón de golf.

Mis chuches...

Que corra el aire. Un campeón necesita espacio.

Boss ya está haciéndose el chulito.

Menos mal que hemos venido, Pilou, así vigilaremos a Lampo

y nos aseguraremos de que nadie haga trampas durante el torneo.

Vamos a empezar.

Cada uno lanzará la bola a esa plataforma

para completar el primer reto.

-Yo seré la primera.

Mi lanzamiento será refinado y elegante.

(Música animada)

Mm... La bola de Snobine no ha llegado

a la plataforma correcta. -Mm...

-Yo la lanzaré como un cohete.

¡Oh!

-La pelota de Cosmo tampoco ha llegado a la plataforma correcta.

(AMBOS) ¡Sí! ¡Vamos, Boss!

-Me toca, me toca.

¡Oh, mirad! Un tiro admirable.

-La pelota de Boss sí que ha llegado a la plataforma correcta.

(AMBOS) ¡Genial, Boss!

-Va a ser muy difícil hacerlo mejor.

Oh, una de mis chuches.

¿Puede ser que nos conociéramos en el Abierto de chuches de trucha?

Un gato gallo solo come chuches con sabor a maíz como estas.

La pelota de Sir Lamp ha aterrizado en la plataforma.

Empata con Boss.

Sir Lamp y Boss pasan a la siguiente ronda.

Cosmo y Snobine han quedado eliminados.

-Mi victoria solo se ha pospuesto un rato, Sir Lamp.

Sigamos jugando, Boss. Este juego aún no ha terminado.

Ni tampoco mi hora de picar algo.

(Música animada)

Segundo reto, alcanzar el hoyo con el menor número de golpes.

Espera a ver esto, Albóndiga.

¡Abrid paso! Esta vez seré el primero en jugar.

Blister, Scab, ya sabéis qué hacer.

(AMBOS) No te preocupes, Boss.

Hay que vigilar bien a esos dos.

¿Eh? ¿A dónde han ido?

(Redoble)

(Música animada)

¿Eh? ¿Eh?

¿Pero cómo es posible?

Aquí está pasando algo sospechoso.

Demasiado fácil. ¡En dos golpes!

-Un golpe miautástico. En el cuenco en dos golpes.

-Va a ser imposible de batir eso.

Haré un hoyo en uno.

(Música suspense)

¡No! Estaba seguro de que iba a ser un hoyo en uno.

¡Oh, qué pena! ¿Verdad?

Blister y Scap están haciendo trampas.

Milady, tenemos que decírselo a todos.

Pero qué mala suerte. Se ha quedado corto.

¿Eh?

Sir Lamp ya ha hecho dos golpes,

así que no puede hacerlo mejor que Boss.

Es hora de premiar a nuestro ganador del campeonato de golf.

¡No! ¡Ha hecho trampa! ¿Quién ha dicho eso?

Blister y Scab han usado una cuerda para mover el cuenco.

(RÍEN)

En ese caso, Boss, quedas descalificado

y declaro ganador a Sir Lamp.

¿Estamos seguros de que el ganador es Sir Lamp?

¿Qué tiene que decir Sir Lamp al respecto?

(TRISTE) Lo siento. No puedo ganar porque no he sido invitado.

Yo solo he venido por las chuches.

No debía estar aquí,

pero he demostrado que soy mejor que tú, Boss.

¿Ah, sí?

Entonces, te reto a un partido más, uno extremadamente difícil.

Solos tú y yo.

Sin trampas. Y sin disfraces.

Y sin chuches.

Desgraciadamente, esa era la última.

Este reto debe ser el más difícil de todos.

Los dos debemos conseguir un hoyo en uno.

Pero la bola debe pasar por la Torre Rascador.

Perfecto. Y los dos sujetaremos los palos con las colas.

(Música suspense)

¡Miautástico! -¡Un golpe miautástico!

Lo has bordado, Boss. -Veamos lo que sabes hacer.

Nunca he sujetado el palo con la cola.

Lampo, recuerda tu tiro en el partido de lanacesto.

Apunta con tino, pero no con los ojos...

Sino con tus sentidos felinos.

¿Pero qué hace? ¿Pretende lanzar con los ojos cerrados?

(Música suspense)

¡Bien hecho, Lampo! (AMBOS) Bien hecho, Lampo.

(ENFADADO) -Cerrad la boca.

¡Soy el campeón del golf!

Pero ha sido tu consejo el que me ha hecho ganar, Albóndiga,

y creo que sé cómo agradecértelo.

(Música suave)

¿Listo, Albóndiga?

La última vez tuviste mucha suerte, Lampo.

¿Estás listo para perder? Sí, lo que tú digas.

(Redoble)

Pero esta vez estamos jugando al chuchegolf.

¡Miau!

Buen tiro, Lampo.

El chuchegolf es mi deporte favorito.

(RÍEN)