(Música cabecera)

# 44 gatos hay, # todos en fila.

# Haciendo cola los verás # y todos en fila.

# Luciendo sus bigotes van # y todos en fila.

# Alegres sus rabitos mueven, # todos en fila.

# 6 por 7, 42. # Más 2, 44. #

"SALVAJE Y VALIENTE"

(Música)

Y esta es la montaña del Gato, ahora tenemos que llegar a la cima.

Vaya... Es una maravilla, Tata. Pero...

¿cómo subiremos hasta allí arriba? No te preocupes, Pilou.

Jungle es un gato salvaje. Sabe perfectamente

lo que hay que hacer.

(ASIENTE) Uh, oh, uh, oh...

¿Eh?

-¿Ah? ¿Qué nos está intentando decir Jungle?

¡Yo lo sé, yo lo sé!

Ah, ah...

Tenemos que rodar sobre las rocas para ir más rápido.

¡Ah, ah!

No... Tenemos que colgarnos de estas lianas

y luego... ¡Ah!

-Jungle nos está diciendo que tenemos que...

Ah, ah, ah.

¡Vo... vo... volar!

Jennie, Scribbly, ¿qué estáis haciendo?

(GRITAN)

Lo siento, Tata. No se nos da muy bien

movernos por la selva. Sí, nunca seremos pequeños salvajes.

Vamos, no os desaniméis. Todo será fácil y divertido.

Pero antes debéis seguir los consejos que os dé Jungle.

Prestad mucha atención a lo que os indica.

-Eh, ah, eh.

Oh, eso es lo que Jungle intentaba decirnos.

(A LA VEZ) Eso ha sido fácil, solo tenemos que escalar.

(Música animada)

Esperad, antes de cruzar el puente, volaré y me aseguraré

de que es seguro.

(Música intriga)

Vaya... Una rara especie de loro. Le voy a poner una trampita

con... esta linda fresa. A los loros les encantan las fresas.

-¡Vamos! El puente es seguro.

(Música tensión)

¡Una fresa! ¡Me encantan las fresas!

¡Ah!

(GRITAN)

Ah, uh.

Oh, ay.

Uh... Sin puente no puedo atrapar a esos gatos callejeros.

Pero... he conseguido atrapar a un loro superraro.

Lo venderé en una tienda de mascotas y me haré rico.

(RÍE)

Ah, ah. No aguantaremos mucho tiempo así.

¿Quién nos va a ayudar?

(MAÚLLA)

Jungle intenta decirnos algo, prestemos atención.

Uh, ah.

Uh, ah.

Está haciendo como si escalara... ¡Pues claro!

Usemos los tablones de este puente como escalera

y subamos hasta él. Ah, ah.

Ah, ah.

(SUSPIRA)

¡Ah! ¡Tata no está! ¡Oh!

¿Cómo vamos a cruzar el puente ahora? Es imposible llegar allí.

-Ah, eh.

(SILBA)

De acuerdo, Jungle. ¡Te seguiremos!

(Música intriga)

¿Dónde se habrá metido, Tata?

-Uh.

(Graznido lejano)

¿Oh?

Jungle, ¿quieres decir que tenemos que cruzar el río?

Pero somos gatitos, nos da mucho miedo al agua.

¡Mirad! ¡Observemos a Jungle y averigüemos lo que dice!

Oh. Oh. Oh.

¿Eh? Oh.

-¡Ya lo entiendo!

Usaremos nuestros reflejos para saltar por las rocas.

Seguidme, amigos peludos.

¡Tata, ya vamos!

¡Ah! Llevamos mucho tiempo andando

y todavía no hemos podido encontrar a Tata.

¡Oh, oh!

¡Oh!

-Creo que quiere decirnos que sigamos estas huellas.

Pero parecen huellas humanas.

¿Qué humano sería tan malvado

como para atrapar a un pajarito indefenso?

(GRUÑE)

(A LA VEZ) ¡Brutus!

(Música intriga)

Por aquí.

Las huellas terminan aquí.

¡Por todos mis bigotitos, esa roca se mueve!

Estoy segura de que es Brutus, debemos tener cuidado.

(A LA VEZ) ¿Una ardilla?

¿Por qué Jungle nos dijo que siguiéramos a una ardilla?

-Quizá debamos preguntarle dónde está Tata.

Ardillita, ¿por casualidad has visto a...?

¡Ay! ¡Ay!

Eh, ardillita, ¿podrías ser más amable?

¡Ay, cuidado, lluvia de bellotas!

(TODOS) ¡Ah! ¡Ay!

¡Vamos con Jungle!

Eh... Nos hemos encontrado con una ardilla bastante traviesa.

Eh... ¡Oh!

-Jungle nos está diciendo que esas son las huellas de Brutus.

Y las huellas de ardilla son así.

Eso significa...

(A LA VEZ) ¡Que hemos seguido las huellas equivocadas!

¿Veis? Estas son las huellas de la ardilla y van hacia las rocas.

Aquí están las huellas de Brutus.

Van en esa dirección.

(Música suave)

Jungle dice que debemos cruzar al otro lado,

pero ¿cómo vamos a hacerlo?

(SILBA)

(Continúa la música)

Parece que ese pajarito quiere comerse la bellota.

No, no quiere. ¿Qué está haciendo con eso?

(Redoble)

(RÍE)

Ha lanzado la bellota hasta su nido del árbol.

(ASIENTE)

(SUSPIRA)

¡Ya lo entiendo! ¡Jungle está haciendo una catapulta!

Y dice que así es como podremos cruzar al otro lado.

Vamos a coger una roca cada uno.

Ahora tenemos que subirnos a la catapulta.

Bien, lancemos las rocas al otro extremo de la rama

al mismo tiempo.

¡Ah!

(GRITAN)

¡Oh!

¡Lo siento mucho, Jungle! No te hemos esperado,

lanzamos nuestras rocas demasiado pronto.

Y ahora nuestra catapulta no vale para nada.

-¡Oh!

(BALBUCEA)

-Creo que Jungle ha dicho que encontrará otra forma de cruzar.

-Pero no podemos esperar a que lo haga, ¡Tata está en peligro!

Jungle nos ha enseñado a salir de cualquier apuro en la naturaleza,

¡conseguiremos hacerlo solos!

(Música intriga)

(A LA VEZ) ¡Vamos a salvar a Tata!

¿Eh?

(RONCA)

¡Chis! Nos daremos las indicaciones como hace Jungle

y así no haremos ruido.

(Música intriga)

(RONCA)

(Continúa la música)

¿Mm? ¡Oh!

(Continúa la música)

¡Hum!

(RONCA)

¡Ah, ah!

(RÍE) Hola, pequeña cobaya.

Tus días de libertad están contados, porque...

¡ningún animal puede escapar de Brutus!

(RÍE)

(Música intriga)

¿Mm? ¿Mm? ¿Qué? ¡Mi llave!

Gatos callejeros, ¡preparaos para probar mi jaula!

(AMBOS) Miau.

(RÍE)

Brutus viene hacia aquí.

Tenemos que deshacernos de él de una vez por todas

y así podremos sacar a Tata de la jaula.

¡Ah! ¡He tenido una idea, Pilou! ¡Mm!

Voy a dibujar huellas falsas en el suelo.

¿Ah? ¡Ah!

Sé que estáis ahí.

Ahora no escaparéis.

¿Dónde se han metido?

¡Je! Soy demasiado listo.

Simplemente, seguiré su rastro.

(RÍE)

¿Eh? ¿Eh? ¡Ah!

¡Ah! Ah...

-¡Pilou, Jennie, Scribbly, gracias!

Pero ¿dónde está Jungle?

-Oh. Sufrimos un pequeño contratiempo.

(SE ESFUERZA)

¿Ah? ¡Ah!

(A LA VEZ) ¡Jungle!

(RÍEN)

Los pequeños me han liberado. Lo han hecho genial.

(ASIENTE)

-Jungle, nunca podríamos haberlo hecho sin tus consejos.

(RÍE)

¡Aprender tu idioma ha sido miautástico!

¿Sabes? Cuando crezca, quiero ser igual que tú, Jungle.

-Sabía que llegaríais a tiempo.

Gracias a Jungle, todos sois oficialmente...

(A LA VEZ) ¡Pequeños salvajes!

(RÍEN)

¡Au!

¿Ah? ¡Ah!

(Música animada)

¿Ah?

-Aunque no tan salvajes como esa ardilla.

(RÍEN)