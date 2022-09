(Música cabecera)

# 44 gatos hay, # todos en fila.

# Haciendo cola los verás # y todos en fila.

# Luciendo sus bigotes van # y todos en fila.

# Alegres sus rabitos mueven, # todos en fila.

# 6 por 7, 42. # Más 2, 44. #

"REGRESO AL MUNDO DEL REVÉS"

(Música suave)

Están listas.

¡Bien! ¡Galletas mininas!

Sí. Hemos hecho un buen trabajo. La abuela Pina estará muy contenta.

Me temo que no estará tan contenta

cuando vuelva y vea cómo ha quedado la cocina.

Tienes razón, Pilou.

Será mejor que limpiemos este desastre.

Vamos, mininos. Hay que entrar en acción.

¡Ah! ¡Ay!

Mininos, nunca conseguiremos limpiar del todo la cocina

antes de que vuelva la abuela Pina.

¿He oído bien?

¿Mis amigos peludos necesitan una pata?

(TODOS) ¡Hola, Shushi!

¿Qué tal tu viaje a Japón?

Han sido unas vacaciones moviditas...

Pero creo que vosotros también habéis estado ocupados.

No os preocupéis, tengo justo lo que necesitáis.

Os presento a Tecnobin, el robot de limpieza definitivo.

(TODOS) ¡Miautástico!

Tecnobin es completamente autónomo. Solo hay que dejar que se mueva solo.

Cuando termine se apagará él solito. Tecnobin es especial.

Aspira la suciedad y la transforma en deliciosos olores.

(OLFATEA)

Tienes razón. Huele como chocolate.

Que os divirtáis con Tecnobin. Yo volveré más tarde para recogerlo.

Gracias, Shushi.

Y mientras Tecnobin limpia la cocina,

¿qué podemos hacer nosotros?

Vamos a reciclar. (RÍEN)

¿Dónde tiro esto?

El papel va al contenedor de papel

y el plástico al contenedor de plástico.

Así.

Vale. Tiro el papel aquí y el plástico aquí.

¡Eh! ¡Ese se parece al sombrero del Gato Raro!

Buenos días a todos, mininos.

(RÍE)

(TODOS) ¡Hola, Gato Raro!

Pero... Si tú estás aquí...

Sí. Uno de vosotros ha hecho algo al revés.

(RÍE)

Pero totalmente al revés.

Seguro que yo no he sido.

Lo único que he hecho ha sido tirar una bolsa de papel

y una botella de plástico. Claro...

La clásica situación al revés.

Albóndiga, tiraste el papel en el contenedor de plástico

y el plástico en el contenedor de papel.

Eso no importa.

Ya estoy aquí, así que, ¿qué tal un viajecito al Mundo del Revés?

¿Qué os parece, mininos?

Podemos ir a jugar con Gato Raro mientras Tecnobin limpia la cocina.

(TODOS) ¡Sí!

(RÍE)

¡Miautástico!

Ahora relajaos, mininos.

Después de mi canción de cuna

viajareis directamente al Mundo del Revés.

# Relajaos mientras canto # mi bella nana.

# Descansad y no penséis en nada.

# Nos vamos a un lugar # muy lejos de aquí,

# pero es extraño. # No os asustéis.

# Veréis que nada está como debe ser.

# Tal vez os guste tanto # que no os marchéis.

# Esto no va a ser # solamente un traspiés.

# Bienvenidos al Mundo del Revés.

(RÍE)

(Música)

(Palmas)

(TODOS) ¡Ah!

(Continúa la música)

Bienvenidos al Mundo del Revés.

Venir al Mundo del Revés siempre es superguay.

Mirad, ahí está la abuela Pina.

(TARAREA)

Ah, sí. Unas cuantas cáscaras de plátano más

y mi cocina ya estará limpia.

La abuela Pina ha olvidado cómo limpiar la cocina.

Esa no es la abuela Pina de tu mundo, Albóndiga.

En el Mundo del Revés hasta las abuelas están al revés.

La cocina al revés está aún más sucia que la nuestra.

No vendría mal usar a Tecnobin aquí.

(Música)

Oh, oh, ahí viene.

¿Eh?

¿Un artilugio de nuestro mundo aquí? Quién sabe lo que puede pasar.

¡Por mis bigotes! Mirad, está trabajando al revés,

está aspirando los olores y transformándolos en basura.

(TODOS) ¡Socorro!

Arg.

Oh, no, no, no, no, si esto sigue así,

el Mundo del Revés se llenará de basura apestosa.

(Música dramática)

¡Ah, coliflor!

¡Au! ¿Eh?

Coliflor, me encanta la coliflor.

(RÍE)

(Ruido)

De repente me ha entrado hambre de espaguetis con albóndigas.

¡Albóndiga, es peligroso!

(GRITAN)

-¡Uh!

¡Ay!

Gato Raro, tú puedes volar.

¿Por qué no intentas detener a Tecnobin?

Ojalá pudiera,

pero mis poderes no pueden hacer nada con las cosas de vuestro mundo.

(GRITAN ASUSTADOS)

(Música dramática)

Oh, mininos, vuestro artilugio se dirige directamente al baúl

que conduce a la habitación extraña.

¡Ah, no, no, no, eso no debe ocurrir!

¡Deprisa, debemos detenerlo!

(Música)

(GRITAN)

Estamos en la habitación extraña, ¿recordáis este lugar?

Mirad, Tecnobin está buscando más olores que aspirar.

(HUELE) Me parece que huelo algo raro.

Deberíamos preguntarle a Gato Raro qué tipo de olores

hay en la habitación extraña.

Dentro de una habitación extraña

se pueden encontrar los olores más extraños del Mundo del Revés.

(HUELE)

Pues a mí no me huele mal.

Huele a caramelo.

(RÍE)

De esos que son superpegajosos.

Significa que vamos a quedarnos aquí para siempre.

(Música tensión)

(GRITA)

Tienes razón, Lampo, vuestro artilugio

está creando una especie de caramelo gigante.

(Música tensión)

(GRITAN)

¡Ay! Je, je.

(RÍE) Caramelo.

No es momento para comer, Albóndiga,

tenemos que llegar a esa plataforma

si no queremos quedarnos pegados a este caramelo.

Vamos hacia... abajo.

(Música tensión)

Vamos hacia... abajo otra vez.

¿Ah? Ay.

¿Qué hacemos ahora?

No podemos subir más, y el caramelo gigante crece cada vez más.

Debe estar buenísimo.

Espera, Albóndiga, ¿no tienes hambre de espaguetis y albóndigas?

No, Milady, me muero de ganas de comerme un supercaramelo.

Mininos, Albóndiga no presiente peligro, eso significa...

Que no estamos en peligro, tienes razón, Milady.

Pero si ese caramelo gigante nos toca,

estaremos atrapados, debe ser superpegajoso.

(TODOS) ¡Pero estamos en el Mundo al Revés!

-Eso es, y aquí todo funciona al revés.

Entonces, ¿a qué esperamos?, a zambullirnos en el caramelo.

¡Au!

¡Ja!

Ay.

Gato Raro, te lanzaremos a Tecnobin, prepárate.

De acuerdo, Lampo,

haré aparecer el espejo de salida en el momento preciso.

¿Ah?

(Música tensión)

Será mejor que se den prisa, antes de que ese caramelo gigante

inunde todo el Mundo del Revés.

(Música)

Vaya, podemos hablar aquí dentro.

(FELIZ) Es la primera vez en mis siete vidas que nado en caramelo.

(Música)

Casi lo hemos alcanzado.

Mininos, necesito que me echéis una pata.

Separémonos, será más fácil atrapar a Tecnobin y sacarlo de aquí.

(RÍE) Qué divertido.

¡Ajá!

Que tengas un buen viaje de vuelta a nuestro mundo, Tecnobin.

¡Ya!

(Música)

(CONTENTO) ¡Ahí está ese artilugio!

(Música tensión)

(RÍE SATISFECHO)

Amigos peludos, lo hemos conseguido.

(Música triunfal)

Eso es lo que queda del caramelo supergigante.

(RÍE) Ñam, me lo comeré luego.

¡Sí, bien hecho, mininos,

habéis conseguido salvar el Mundo del Revés!

(RÍE)

Y podéis volver a visitarme cuando queráis,

ya sabéis cómo tenéis que llamarme.

(RÍE)

Sí, solo tenemos que hacer algo al revés.

(Música animada)

Esperadme, estoy atascado.

(RÍE)

Ay.

Que tengáis un buen despertar, mininos.

(RONCAN)

(BOSTEZA)

(BOSTEZA)

(BOSTEZA)

Vaya, qué aventura más bonita.

Y mirad, la cocina está limpia gracias a Tecnobin.

Ya he vuelto, amigos peluditos.

Hola, Shushi. ¿Cómo ha ido todo con Tecnobin?

(DUDA)

(DUDAN)

Bueno, funciona... tal vez demasiado bien.

Me alegro de que haya sido útil.

Adiós, amiguitos.

(TODOS) Adiós, Shushi.

A comerme el caramelo del Mundo al Revés.

Delicioso, pero, ¿dónde debería tirar esto? Con el papel.

¿Veis?, he aprendido a tirarlo en el contenedor correcto.

Pero ese envoltorio era de plástico.

(RÍEN)

¿Alguien me ha llamado?

(TODOS) Bienvenido de nuevo, Gato Raro.