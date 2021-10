(Música cabecera)

# 44 gatos hay, # todos en fila.

# Haciendo cola los verás # y todos en fila.

# Luciendo sus bigotes van # y todos en fila.

# Alegres sus rabitos mueven, # todos en fila.

# 6 por 7, 42. # Más 2, 44. #

"EL MONSTRUO DE HALLOWEEN"

(Música intriga)

Ay, alguien ha dejado fuera esto lleno de dulces.

Y no hay nadie a la vista.

¡Albóndiga!

(RÍE) Te he pillado con las manos en la masa.

¡Ah!

¿Quién ha apagando las luces?

¿Truco o trato? ¡Miau!

Socorro.

Prometo que nunca volveré a comer dulces.

¡Socorro, mininos!

¡Ay! ¡Oh!

Albóndiga, ¿qué te ha asustado tanto?

Lampo, socorro, hay una bruja en la cocina.

Mirad, estoy temblando de miedo.

Mm. ¿Y esa bruja se parecía a...?

¿A ella?

Hola, mininos.

¡Ay! Ahí viene. Es ella. La bruja.

Siento haberte asustado, Albóndiga.

¿Isota? ¿De verdad eres tú?

Pero ¿por qué estás vestida de bruja?

Porque es Halloween

y esta noche vamos a formar un equipo, mininos.

¡Supergenial!

Nos turnaremos para el truco o trato,

así la gente nos dará un montón de dulces.

Halloween. Sería a mi fiesta favorita

de no ser por el monstruo de Halloween.

Vamos, Albóndiga,

sabes que el monstruo de Halloween no existe.

Ja, ja, ¿truco o trato?

¡Ah!

¿Truco o...?

¿Eh? ¿Es que no tienes nada de miedo? ¿Ni siquiera un poquito así?

-Usted no da nada de miedo. Nos vamos a pedir dulces. Adiós.

¡Oh!

Esa niña se cree que es la reina de Halloween

y va por ahí con esos gatos andrajosos,

¿verdad, Boss? -Miau.

-Pero se van a enterar.

Conseguiremos muchos más dulces. Nuestro honor está en juego.

(Música suave)

¿Truco o trato? -Ah, no, gracias.

Ahora no me interesa comprar ninguna enciclopedia.

Y por si acaso, ya tengo cuatro aspiradoras.

(SUSURRA) -Adelante, Milady, es tu turno.

(MAÚLLA)

¡Oh! Qué gatita tan mona.

Bueno, supongo que puedo daros algunos dulces.

-Toma, Albóndiga, lleva tú los dulces.

¡Oh! Todos tienen una pinta deliciosa.

No te los comas, Albóndiga, hay que compartirlos entre todos.

Sí, ya lo sé, Lampo.

Juro solemnemente no tocar ni un dulce

hasta el final de la noche. Confiamos en ti, Albóndiga.

Ahora vamos a buscar más dulces.

¡Ay! Espero que no nos encontremos con el monstruo de Halloween.

(Música suave)

Mira bien y aprende, Boss.

¿Truco o trato? -¡Ah!

Ah, un ladrón. ¡Ah!

-Oh, lo siento, señora, solo quería que me diera unos dulces.

-¡Oh!

¿No le da vergüenza a su edad?

-Déjeme explicarle...

Vámonos, Boss.

-Vamos, mininos. (BOSS GRUÑE)

Vamos a pedir más dulces.

Ahora es el turno de Lampo.

Espero que el monstruo de Halloween no esté al otro lado de esa puerta.

Así que Albóndiga tiene miedo del monstruo de Halloween.

-¿Truco o trato?

-Oh, ¿puedo elegir yo? Elijo truco.

¡Uh! Una araña de verdad. Es superaterradora.

Este truco se merece un montón de dulces.

-Gracias.

Oh, buen trabajo, Lampo.

¡Ah! Es hora de poner mi plan en acción.

¡Albóndiga!

¿Quién me llama por mi nombre?

¡Dame estos dulces, Albóndiga, o si no...!

El monstruo de Halloween. ¡Ay!

(RÍE) Albóndiga ha caído en mi truco. Qué fácil.

¡Ay, ay!

¡Mininos, mininos!

Ahí estás, Albóndiga.

Bien hecho, todavía tienes nuestros dulces.

Sí, por supuesto.

¡Oh, no! ¿Cómo se lo digo?

¡Ah! Berty, el Atrapagatos.

-Hola, pequeña.

Oh, hola, gatitos.

¿Queréis que os eche una manita?

¿Eh?

¿Podría darnos algunos dulces, por favor?

¡Ah!

Eres más dulce que todos estos dulces.

-Así se hace, Pilou.

No sería Halloween si no hubiera dulces,

¿verdad, Albóndiga?

Sí, tienes razón, Pilou.

El monstruo de Halloween no existe. El monstruo de Halloween...

¡Albóndiga! ¡No!

Dame tus dulces.

¡Ah!

Déjame al menos uno, por favor.

¿Dónde está?

¿Estaba soñando?

Esto no es un sueño, es una pesadilla.

(RÍE) Le he robado todos los dulces a Albóndiga.

Winston se va a poner muy contento.

-¿Truco o trato?

-Hola, Winston. Aquí tienes un dulce.

-Gracias, Alfredo.

-Concretamente es una chuche para gatos.

-Conseguir dulces es más difícil de lo que pensaba.

Oye, ¿qué tienes ahí?

¡Sí! Ese es mi Boss.

Seguro que se los has robado a esos gatos andrajosos.

Has aprendido del mejor.

-Albóndiga, es tu turno de ayudarme a pedir dulces.

¿De verdad tengo que hacerlo, Isota?

Vamos, Albóndiga, será divertido.

¿Truco o trato?

-Oh, qué bruja tan mona y qué gatitos tan lindos.

Tengo algo para vosotros.

Mis bombones especiales.

Pero ¿qué te pasa, gatito? ¿No te gustan?

Lo siento, no me queda nada más. Ni siquiera chuches para gatos.

Le di la última que tenía a Winston.

Nunca he visto a Albóndiga comportarse así con la comida.

¿Por qué estás tan deprimido, amigo peludo?

(A LA VEZ) ¡Ah!

¡La bolsa! Está vacía.

¿No hay ni un solo dulce en la bolsa?

Pero esto es una miautástrofe.

Albóndiga, no me digas que te has comido todos.

Han sido el monstruo de Halloween.

Me asustó y robó todos los dulces. Ya está, lo he dicho,

aunque sé que nunca conseguiré que me creáis.

Yo sí te creo, Albóndiga. Sé que estás diciendo la verdad.

Oh, gracias, Milady.

Pero ¿entonces el monstruo de Halloween existe de verdad?

O hay alguien disfrazado de monstruo de Halloween robando dulces.

No os preocupéis, yo puedo recuperarlos.

Entonces, quiero echarte una pata. Estupendo, Albóndiga.

Este es el plan.

(RÍEN)

¡Oh! Esta bolsa pesa demasiado está a rebosar de dulces.

Espera aquí, Albóndiga.

Dividiremos los dulces cuando volvamos.

-Dame todos los dulces que lleves, Albóndiga.

¡Oh! Me voy de aquí.

(RÍE) Veamos qué tiene para mí ese minino en su bolsa.

¡Ah!

Hola, monstruo de Halloween. A ver quién eres realmente.

¡Boss!

Devuélvenos nuestros dulces.

(RÍE) Demasiado tarde. Ya me los he comido todos.

Tengo la impresión de que alguien acaba de mentir.

Habéis arruinado mi truco, mininos perdedores.

Pero es demasiado tarde.

Ya le he dado todos los dulces a Winston.

-No os desaniméis, mininos.

Aún queda una última casa en la que pedir dulces.

-Qué gran noche de Halloween.

Me voy a hartar de dulces.

(Puerta)

¿Eh?

¿Quién viene a molestarme a mi casa tan tarde?

¡Oh!

-Winston, he llamado a tu puerta

con un truco o trato especial solo para ti.

(TARTAMUDEA) -Pero, pero ¿por qué? ¿Qué te he hecho yo?

-Te has quedado con todos los dulces y yo estoy aquí para recuperarlos.

Soy el monstruo de Halloween.

El monstruo de tres cabezas.

-Toma tus dulces. Cógelos todos.

No comeré más dulces, te lo prometo.

¡Uy!

No comeré más dulces, lo prometo.

No comeré más dulces nunca más. ¡Nunca más!

¡Uy, uy, uy!

¡El monstruo de Halloween! ¡Socorro!

-Buen trabajo en equipo, mininos.

Aquí hay dulces para todos.

Gracias, Isota.

Y gracias a ti, monstruo de Halloween.

(RÍEN)