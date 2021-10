(Música cabecera)

# 44 gatos hay, # todos en fila.

# Haciendo cola los verás # y todos en fila.

# Luciendo sus bigotes van # y todos en fila.

# Alegres sus rabitos mueven, # todos en fila.

# 6 por 7, 42. # Más 2, 44. #

"EL MISTERIO DEL GATO FANTASMA"

(Música animada)

¡Mininos! ¡Mininos!

Hola, Gaby. ¿Has venido para oír nuestra nueva canción?

He venido por algo mucho más importante.

¡Dicen que hay un gato fantasma en la ciudad!

¿Un qué? Los gatos fantasmas no existen.

Sí que existen.

(ASUSTADO) Te aseguro que existen, Lampo, y dan muchísimo miedo.

¡Esto es una miautástrofe!

Cubro la historia para el "Daily Gato".

Esta es la foto que he sacado. ¡Oh!

(ASUSTADO) No puedo mirar.

Albóndiga, puedes abrir los ojos. En la foto no se ve nada.

Claro que no, Lampo. Los fantasmas son invisibles.

(ASUSTADO) Fantasmas invisibles.

Gaby, si no podemos ver al gato fantasma,

¿cómo puedes saber que existe?

Los gatos del barrio ven cosas que se mueven solas

de un lado al otro, e incluso desaparecen.

Ese es un misterio muy misterioso.

¡La detective Pilou se hará cargo del caso!

Pilou, estoy seguro que no tiene nada que ver con fantasmas.

Entonces, no encontraremos nada que te dé miedo.

(MAREADO) ¿Puedo abrir los ojos ya?

¡Ay!

¡Ay! El gato fantasma me ha atrapado.

No te preocupes, Gaby.

Los mininos conseguiremos llegar al fondo de esta historia.

Esta es una mininomisión.

(Música suspense)

Cosmo, ¿qué estás buscando?

Mis botas espaciales. Han salido corriendo ellas solas.

(SE ESFUERZA)

(ASUSTADO) Parece obra del gato fantasma de Gaby.

Albóndiga, ¿has dicho gato fantasma? No, no. Yo no he dicho nada.

¿A dónde se ha llevado mis botas?

Lampo, usa tus bigotes

para encontrar a ese gato fantasma con botas.

Mis bigotes no pueden encontrar a ningún fantasma.

¡Ah!

Pero mis bigotes sí me dicen que las botas se han ido por ahí.

No te preocupes, Cosmo. Recuperaremos tus botas.

(Música suave)

Las botas han estado aquí. ¿Eh?

¡Oh, no! ¡Mi pobre pizza!

Piperita, ¿qué te ha pasado?

Algo realmente increíble, pero nunca me creeríais.

No te preocupes.

Están pasando cosas muy extrañas en nuestro barrio.

De acuerdo, os lo contaré. Estaba haciendo pizza

y, de repente, un saco de harina flotó en el aire

y salió volando él solo.

Y para terminar de hacer la masa he tenido que usar

el único otro ingrediente que tenía, nubes de azúcar.

Y ahora mis pizzas están quedando pegajosas.

El rastro de harina termina aquí.

Todos creen que hay un gato fantasma.

(ASUSTADA) ¿Crees que un gato fantasma se ha llevado mi harina?

Yo no, pero encontraremos tu harina.

Vamos, mininos.

(Música animada)

(RÍE) Me encanta la pizza de nubes.

Mininos, necesitamos vuestra ayuda.

¡Milky! ¡Choc! ¿Qué ha pasado?

(ASUSTADO) Nuestra chistera ha salido volando ella sola.

Estábamos ensayando nuestro nuevo número...

Damas y caballeros.

Esta chistera llenará vuestros días de flores.

-Abracadabra.

(ASUSTADO) -Milky, ¿has cambiado el truco de magia?

-Pensé que habías sido tú, Choc.

(Música suave)

No os preocupéis. Estamos trabajando en el caso.

Gracias, Pilou. No podemos hacer el truco sin la chistera.

A lo mejor, ha sido el fantas... No, Milady. No digas esa palabra.

Vamos a buscar esa chistera.

¿Qué te pasa, Cream?

Pues que ha desaparecido toda mi nata helada.

Vaya, este misterio cada vez se pone más misterioso.

Nadie quiere un cucurucho de helado sin nata helada encima.

(RÍE) Si te sirve de consuelo, yo sí.

Debe de haber una pista por alguna parte.

A lo mejor, hay huellas de nata helada.

Un fantasma de verdad no puede dejar huellas.

Excepto en este caso.

¡Mirad! El fantasma ha dejado un rastro de nata.

Albóndiga, no te comas las pistas. (RÍE)

(Música animada)

Si seguimos el rastro, encontraremos el escondite del culpable,

¿pero cómo sabremos si ha sido él?

Sabemos que a ese gato fantasma le gusta llevar chistera y botas.

Y que le gusta la harina. Y que toma nata helada.

Esas cosas deben de tener algo en común.

¡Ah! ¡Ya lo tengo!

Todas esas cosas son blancas.

Debemos encontrar algo blanco, por ejemplo, leche.

Podemos usarla como cebo para coger al culpable.

¿Leche? Sé dónde encontrarla.

(Música animada)

(RÍE) Ven, gatito bonito, ¿quieres leche?

(MAÚLLA) Toma.

Vamos, toma un poco de leche rica.

Adiós, vuelve pronto.

Aquí está la leche. Vayamos con los otros.

Mis bigotes me dicen que el culpable está ahí dentro.

(Música suspense)

(ASUSTADO) Parece el sitio perfecto para un gato fantasma.

Albóndiga, los fantasmas no existen.

Déjamelo a mí, Lampo.

¡Ah!

La puerta está abierta. Podemos entrar.

¡Ah! Vamos, Albóndiga. Sé valiente.

Nada de lo que me digas me convencerá

de que entre en esta horripilante casa.

Pero, Albóndiga, cuando encontremos al fantasma,

encontraremos también la nata helada.

En ese caso, yo entraré primero.

Mininos, mirad ahí.

Están las botas, la harina, la chistera y la nata helada.

¡Hemos resuelto el misterio misterioso!

Todavía no. Están los objetos, pero el gato fantasma no está.

(ASUSTADO) ¿Habéis oído eso? El fantasma...

Albóndiga, si existe de verdad haremos que salga.

(Música suspense)

(LLORA)

Pues no se ve que salga nadie.

Sí, pero, mira, la botella se mueve sola.

(Música suave)

(GRITAN ASUSTADOS)

Espera, ahora soy visible y se me ha pasado el hipo.

¡Muchas gracias!

Hola, somos los mininos.

Gato fantasma, ¿por qué te has llevado todos esos objetos blancos?

¿Qué tal, mininos? Yo me llamo Whisper

y soy un fantasma que está harto de ser invisible.

He intentado de todo para poder ser visible.

(Música suave)

Intenté ponerme unas botas, pero solo se me veían las patitas.

(Música animada)

La harina desapareció inmediatamente.

Intenté usar la chistera, pero me quedaba demasiado grande.

Incluso me tomé un montón de nata helada, pero se derritió enseguida.

Y encima me dio hipo.

Whisper, no tienes que robar. Eso está mal.

Sí, lo sé. ¿Me podéis perdonar?

Lo siento, pero es que ya no sabía qué hacer.

(RÍE) No te preocupes. Estás perdonado.

Siempre supe que los gatos fantasmas existían.

No me queda leche. Solo seré visible por un día.

¿Y luego qué voy a hacer?

Puede que yo tenga una idea para ayudar a Whisper.

# Esa casa vieja # es bastante espeluznante,

# cosas que salen por el aire, # porque sí. #

# Botas vuelan sin razón # y su dueño se quejó,

# mucha harina alrededor # qué de cosas de terror.

# La chistera se marchó # y su número arruinó,

# Cream sin nata se quedó.

# Ay, qué susto, qué pavor.

# ¿Cómo quedarse # en esa casa hasta mañana?

# ¿Te atreves a dormir # sabiendo que hay fantasmas?

# Ahora sé que el fantasma # solo es Whisper,

# que no quiere asustar, # que él no va a irse.

# Es amable, divertido # y solo quiere ser tu amigo,

# y es ligero como el gas, # pero espacio ocupará,

# aunque no aparezca # en las fotografías.

# Estará siempre # desbordando alguna pizza. #

Amigos peludos, gracias por venir a este concierto

para nuestro invitado de honor, Whisper.

¡Bienvenido, Whisper!

¿Queréis ayudar a que Whisper se haga visible?

Pues vamos a darle muchas botellas de leche.

Aquí. -Aquí.

Gracias a todos.

Empezaremos hoy

y cada gato del barrio te dará una botella de leche,

así no tendrás que buscarla más por el barrio.

No sé cómo daros las gracias por lo que habéis hecho, mininos.

(RÍE) Pues a mí se me está ocurriendo una idea.

(Música suave)

Hola, mininos.

Si no nos dais esa leche, bajamos ahí y os la quitamos.

Cálmate, Boss.

Perdona, Whisper, ¿puedes llevarle a Boss una botella de leche?

(Música suspense)

(ASUSTADO) ¡Mirad, la botella vuela sola!

¡Ah!

(Magia)

(RÍE)