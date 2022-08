Una misión para Súper Gato

(Música cabecera)

# 44 gatos hay, # todos en fila.

# Haciendo cola los verás # y todos en fila.

# Luciendo sus bigotes van # y todos en fila.

# Alegres sus rabitos mueven, # todos en fila.

# 6 por 7, 42. # Más 2, 44. #

"UNA MISIÓN PARA SUPERGATO"

Por todos los bigotes, qué viento tan fuerte.

He elegido un mal momento para darme un paseo.

Oh, no, mi sombrilla.

No te preocupes, Snobine.

Ya estamos aquí, nadie conoce nuestra verdadera identidad.

¡Somos los supergatos!

¿Lampo? ¿Milady? ¿Pilou? ¿Albóndiga?

¿Sois vosotros?

Nos ha reconocido, Lampo.

Somos los supermininos en acción. Hay una sombrilla que rescatar.

Pollo de goma listo para actuar.

Esto sí que es trabajo en equipo.

Nada es imposible para los supermininos.

SuperLampo al rescate.

Aquí tienes, Snobine.

Muchas gracias. Sí que sois unos...

Supergatos. Eso es justo lo que ha dicho.

¿Qué opinas, Snoogie?

¿Nos estamos convirtiendo en supergatos como tú?

Lo habéis hecho muy bien,

pero ¿podríais decirme el secreto para ser un verdadero supergato?

Por supuesto, Snoogie. La máscara.

No, Lampo. El secreto para ser un verdadero supergato como yo es...

(Maullidos)

¿Eh? ¿Eh?

¿Habéis oído eso? ¡Hay un gato en peligro!

Esto parece un trabajo para... mí.

El gato enmascarado. Cola de helicóptero.

¡Qué miutástico!

El gato enmascarado puede volar como el viento.

¡Sí, jeje!

(MAÚLLA)

-No te preocupes, Gaby. He venido a rescatarte.

-¿El gato enmascarado? Oh, gracias.

-El gato enmascarado siempre está listo para la acción.

Voy a liberarte ahora mismo.

-¡Ajá, ya lo tengo!

Menearte no te servirá de nada, gato apestoso. Te he pillado.

(MAÚLLA) -¡Eh!

-Oh, no... ¡Mi capa! Me he metido en un lío.

¡En un gran lío!

-Vaya, vaya. He atrapado a otro lindo gatito.

Adentro.

Sabía que usar a otro gato como cebo funcionaría.

Mirad, es Berty, el cazador de gatos.

¡Ha atrapado a Gaby y a Snoogie! Mininos, vamos a ayudarlos.

De acuerdo. Solo necesitamos un buen plan.

Se me ha ocurrido una idea miautástica.

Lo detendré con esos neumáticos.

¡Ha fallado!

Es hora de comer. Usemos el poder tallarín.

(GRITAN)

¡Al final ha sido mejor de lo que imaginaba.

Llueven gatos del cielo... Y también comida.

Oh, no... Todo esto es culpa mía.

Desde luego, es mi día de suerte. (RÍE)

¡Aguantad, amigos peludos!

¡Tráeme mi capa de repuesto y me liberaré!

¿Pero dónde está tu capa?

Esa es mi llave de la base secreta.

La puerta está al lado del número tres.

¿Número tres? ¿Eh?

¿Qué ha querido decir con el número tres?

¿Cómo voy a encontrar la base secreta?

Parece una de esas llaves que abren buzones.

Aquí hay uno, probaré.

Oh, no, este no es.

Tengo que encontrar uno con el número tres.

Eso es, tiene que ser este.

¡Vamos! ¿Por qué no se mueve?

Vale... El número tres no debe ser el de un buzón.

Pero ¿qué significa?

(Campanadas)

Oh, ya son las tres.

Tengo que darme prisa en encontrar ese tres.

¡Un momento! Son las tres en punto. Eso sí que puede ser.

Hay un gran tres en la esfera del reloj.

¡Ah!

Hay una puerta al lado del número tres.

Esta tiene que ser la cerradura correcta.

¡Miautástico!

Esta debe ser la base secreta del gato enmascarado

y su capa tiene que estar por aquí cerca.

La encontraré enseguida. (GRITA)

No puedo dejar que me arrastre o me perderé.

Pero si sigo los engranajes quizás encuentre la capa.

Ya buscaré el camino de vuelta más tarde.

Ahora mismo lo importante es seguir avanzando.

Qué divertido.

Solo tengo que esperar al momento adecuado y saltar.

¡Y saltar!

Muy bien, ahí está la capa.

Ahora tengo que acercarme todo lo que pueda.

Pero ¿cómo voy a pasar por estos engranajes?

¡Oh, no! (GRITA)

Esto se pone cada vez más difícil. Voy a tener que subir ahí.

¡Tal vez así! ¡No!

Me estoy mareando.

¡Oh!

No puedo rendirme ahora.

¡Lo logré! ¡Sí!

¡Por fin he conseguido la capa del gato enmascarado!

Ahora solo tengo que volver por donde he venido.

Oh...

Tengo una idea mejor. Podría usar la capa.

¡Sí!

Y ahora es el momento de que supergato entre en acción.

Oh, espera... Puedo volar como el gato enmascarado.

Yo también soy un supergato.

O tal vez no.

A lo mejor hay que saltar más alto.

¡Oh!

(GRITA)

Oh, vale.

Basta ya de volar.

Pero aún tengo que encontrar a mis amigos peludos.

Por suerte, tengo un superpoder que puedo usar.

Mis bigotes indican que Snoogie y los mininos

están en esa dirección.

Lampo, cuidado. Berty tiene los tallarines.

No os preocupéis, amigos. He traído la capa de Snoogie.

Bien hecho, Lampo. Has encontrado mi capa.

(Música)

Ahora es el momento de entrar en acción.

¡Eh!

¡Hay un gato sobre mi camión! ¿Dónde estás, gato apestoso?

Vamos, chicos. Usemos el poder tallarín.

# Los supertallarines # de la abuela Pina

# son nuestros favoritos # y nos dan energía.

# La salsa es casi lo mejor... # ¡Sí, señor!

# Tomate y carne # que nos mola mogollón.

# Los supertallarines # de la abuela Pina

# para recuperarte # no hay mejor medicina.

# En la comida, # en la cena, al despertar

# te comes un buen plato # y lo comprobarás. #

(TODOS) ¡Poder tallarín!

-¿Eh? ¿Adónde creéis que vais, gatos apestosos?

¡Eh! ¡Ay!

-Supergatos trabajando en equipo.

-Bienvenidos, amigos peludos.

Me alegra que hayáis venido.

Espero que estéis preparados para escuchar la famosa canción

de los mininos inspirada en el valiente gato enmascarado.

# Si te metes en problemas # o algo malo va a pasar,

# si hay peligro en el barrio, # sabes que te salvará.

# Si te caes desde una torre # y no hay nadie alrededor,

# no te asustes, que ya viene, # es un gato volador.

# No lo vas a ver venir, # aparece junto a ti.

# Ha llegado nuestro héroe, # cuando te ofenden,

# él te defiende.

# Ha llegado nuestro héroe, # el gato enmascarado es.

# Si hay injusticias de verdad, # o algún cachorro al que salvar,

# muy poco tiene que esperar. # Y ya verás.

# Ha llegado nuestro héroe, # cuando te ofenden,

# él te defiende.

# Ha llegado nuestro héroe, # con sus poderes

# a todos vence.

# Ha llegado nuestro héroe, # cuando te ofenden,

# él te defiende.

# Ha llegado nuestro héroe, # el gato enmascarado es. #

¡Miau!

-Otra misión especial cumplida, y al final de cada superaventura,

el gato enmascarado regresa a descansar a su base supersecreta.

(TODOS) ¡Guau!

-Lampo, hoy te has comportado como un verdadero supergato.

(RÍE) ¿Eso crees?

Pues claro, porque el secreto para ser un supergato como nosotros

es hacer siempre buenas acciones.

Pues celebremos una fiesta para todos los gatos

con los tallarines de la abuela Pina.

¡Eso sí que es super! (RÍE)

Oh, no, ese engranaje nos ha quitado la comida

y se perderá en el mecanismo del reloj.

No os preocupéis, dejádmelo a mí.

Aunque lo que esté en peligro sean

solo los tallarines de la abuela Pina,

el gato enmascarado siempre está listo para la acción.