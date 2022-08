(Música cabecera)

# 44 gatos hay, # todos en fila.

# Haciendo cola los verás # y todos en fila.

# Luciendo sus bigotes van # y todos en fila.

# Alegres sus rabitos mueven, # todos en fila.

# 6 por 7, 42. # Más 2, 44. #

"UNA MISIÓN APESTOSA"

(Música acción)

Hola, ¿dónde está Albóndiga?

Ay... Tengo prisa... Tengo prisa.

¡Ay!

(LOS TRES) ¿Eh?

Ahí está, Lampo. Ha empezado a entrenar.

Albóndiga, ¿cuándo has empezado a entrenar?

El día que decidí que no quería perderme

la paella de Piperita.

(RÍEN) ¡Tengo que...! ¡Ay!

(Música acción)

Hola, Archibald. ¿Qué hora es?

Es, exactamente, la hora del almuerzo.

Gracias, Archibald. No puedo llegar tarde.

Mm...

-¡Deliciosa!

-¡Tengo mucha hambre!

-Paella.

¿Uh?

(ASIENTE)

Aterrizaje de culete.

¡Ay!

(RÍE)

(LLORA)

¡No! ¡Es demasiado tarde!

Hoy ya no queda paella para mí...

Ay...

¿Quién está haciendo tanto ruido junto a mi casa?

(LLORA)

(BOSTEZA)

¡Qué mal huele!

(TODOS TOSEN)

Hola, Gas. ¿Vives aquí? Qué remedio...

Esta es la única casa que me soporta.

-Oh... He hecho paella, pero nadie ha venido a comerla...

Se va a desperdiciar entera.

(RÍE) Yo puedo ayudarte, Piperita.

La paella es uno de mis 50 platos favoritos.

Bien, siéntate donde quieras, Albóndiga.

(RÍE) ¡Bien!

¡Qué rica!

¡Genial!

Me alegro de que te haya gustado mi comida, Albóndiga.

¡Adiós!

Nos vemos la próxima vez que haga paella.

(RÍE) Eres una gato con suerte, Gas.

Tu casa está en el rincón más bonito de la ciudad:

el restaurante.

Pues yo ya estoy cansado de esto...

Ay, a mí me encantaría vivir aquí. Podría comer paella a todas horas.

Pero yo me veo obligado a vivir aquí.

Si salgo, como has visto, mi olor hace que la gente huya.

¿Entonces te gustaría mudarte?

Sí..., pero nadie me quiere echar una pata.

¡Ay!

Yo te ayudaré a encontrar un nuevo hogar. Sígueme.

Eres un auténtico amigo. Gracias, Albóndiga.

Y no te preocupes por tu olor.

Gracias a ti he podido comer mucha paella.

(Música suave)

Aquí está el parque. Vamos a entrar. ¿Eh? ¡Ah!

Marchando dos helados para Milky y Chock.

(Música circense)

¡Acrobacias con helado! ¡Perfecto para nuestro nuevo número!

(Continúa la música)

Bueno, Gas, ¿qué te parece este banco?

Hm...

Hm...

¿Tener un banco como casa? Sí.

Perfecto para tomar el sol de día o contemplar las estrellas de noche.

Bueno, parece cómodo.

(SUSPIRA)

-¡Ja! -¡Oh, qué mal olor!

¡Qué mal olor! -¡Oh, no!

¡Mi maravilloso de lado se va a caer!

-¿Y ahora quién se comerá todo esto antes de que se derrita?

Con Albóndiga cerca, tu helado nunca se desperdiciará.

Gracias, Albóndiga.

Siempre es un placer ayudar, Cream.

(RÍE)

Tengo que admitir que me gusta estar aquí.

Este parque es precioso.

Sí, y puedes disfrutar de los helados de Cream.

Sí, pero no me convence. Le falta algo.

Le falta algo, ¿eh?

Ya lo sé.

Este banco está muy bajo.

Tal vez necesitas vistas panorámicas.

¿Eh? ¡Mira, Gas!

¿No te gustaría vivir en un árbol?

La vista desde aquí es muy bonita,

y también hay un catre muy acogedor. Voy a dormir un poco.

(BOSTEZA)

Nadie te molestará ahí arriba, Gas.

(PÍAN)

-Ah, no, no, no, no.

¡Albóndiga!

Es posible que necesite una casa más grande

y con vecinos más simpáticos.

(RÍE) Creo que conozco el lugar ideal para ti.

En este invernadero hay mucho espacio y aquí solo vive Jungle.

¡Jungle!

Hola, Jungle. Este es tu nuevo vecino.

Este es Gas, el gato apestoso.

Hola, Jungle.

¿Serías tan amable de mostrarme

en qué rincón de este invernadero voy a vivir?

-¡Puag!

(Música acción)

Jungle será un vecino genial. Nos ha dado un montón de cocos.

(RÍE)

Creo que la selva no es lo mío, Albóndiga.

Me da dolor de cabeza.

(Música tranquila)

Me gusta lo de tener buenas vistas, pero necesito mi propio espacio.

Gas, tengo el lugar perfecto para ti.

Aquí está tu casa nueva.

(RÍE) ¡Un avión!

¿Un avión? ¿Por qué?

Buenas vistas, no tendrás vecinos

y los humanos te traen toda la comida que necesitas.

(RÍE) Ya, pero yo no sé nada de aviones.

Todo lo que necesitas saber es que tienen cola,

como nosotros los gatos. Ay...

(MAÚLLAN)

Oh, qué gatitos tan monos.

(MAÚLLA)

¡Puag! ¡Qué mal olor!

Bueno, Gas, ¿listo para convertirte en un gato volador?

Hm... Podría acostumbrarme.

Corney, ¿qué estás haciendo aquí?

Asegurarme de que la fruta de mi granja se envía.

Pero si nadie la carga en el avión, acabará por desperdiciarse.

¿Desperdiciarse? Eso sería terrible.

Deja que te eche una pata.

¿Ves, Corney? Ha sido pan comido.

Gracias, Albóndiga.

-Lo siento, Albóndiga, esta casa tampoco es para mí.

Le sigue faltando algo, pero no sé qué es.

Lo siento mucho, Gas.

Quiero ayudarte, pero me he quedado sin ideas.

He hecho lo imposible. Te he mostrado todo tipo de casas.

Algunas hasta cómodas.

¡Ah!

(BOSTEZA)

Esto me recuerda a mi antigua casa.

Casas donde podrías vivir solo.

¡Qué buenos recuerdos!

¡E incluso casas con vistas impresionantes!

(Música suspense)

¡Eh, Gas! ¿Pero adónde vas?

(Música animada)

¡Tengo mucha hambre de espaguetis con albóndigas!

¡Oh, no! ¡Eso significa que Gas está en peligro!

¡Aguanta, Gas! ¡Te salvaré!

(Música acción)

¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay...! ¿Eh?

(RÍE)

(Continúa la música)

(JADEA)

¿Qué ha sido eso?

Alguien debe haber tirado la basura.

Hola, mininos.

¿Gas? ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, Milady.

He encontrado mi hogar perfecto.

Es cómodo y puedo vivir aquí solo.

Y apesta como yo.

Albóndiga me mostró casas preciosas,

pero echaba de menos el aroma de mi hogar.

(INCÓMODA) Pues enhorabuena, Gas.

Hm... ¡Oh!

Y lo mejor es que esta casa me permite ir a donde quiera.

Las vistas nunca son las mismas.

(Música animada)

¡Mirad! ¡Albóndiga ha vuelto!

(JADEA)

Eh, Albóndiga, ¿qué tal el entrenamiento?

O, mejor dicho, ¿qué tal la paella?

(JADEA)

En realidad comí algo más que paella.

Albóndiga, gracias a ti he encontrado mi hogar ideal.

Soy yo quien tiene que darte las gracias.

Al ayudarte a buscar casa

me he zampado un montón de cosas miautásticas.

(Rugido)

Ay... Oye, ¿no te interesa buscar casa para vacaciones?

(RÍEN)