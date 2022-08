El michi-tornado

(Música cabecera)

# 44 gatos hay, # todos en fila.

# Haciendo cola los verás # y todos en fila.

# Luciendo sus bigotes van # y todos en fila.

# Alegres sus rabitos mueven, # todos en fila.

# 6 por 7, 42. # Más 2, 44. #

"EL MICHITORNADO"

(Risas)

Ja.

Miradme, mininos, voy a encestar.

¡No! He fallado por un bigote.

Ahora me toca a mí. (A LA VEZ)Vamos, Albóndiga.

¿Eh? ¡Ay!

¿Eh?

He encestado. ¡Sí!

Pero no he encestado el ovillo. Uy.

¡Ay! Qué golpe de culete.

Oh, no, el neumático se nos ha caído.

Podríamos volver a colgarlo, pero estoy cansado de encestar ovillos.

Además, ¿qué otra cosa se puede hacer con un neumático?

Hola, bienvenidos a mi punto de intercambio.

Ay.

¿Un punto de intercambio? ¿Qué es eso?

-Estas son mis cosas, podéis llevaros todo lo que queráis.

-Ah, ¿es en serio? -Por supuesto,

pero a cambio debéis dejar algo vuestro.

-Este bolso es muy bonito. -Tu muñeca también es muy bonita.

(A LA VEZ) -Intercambiémoslos.

-Hola, mininos. ¿Habéis terminado de jugar?

Hemos terminado, Isota, porque nos hemos quedado sin ideas.

¿A qué podemos jugar con un neumático

además de a encestar ovillos?

Mininos, ¿por qué no probáis a cambiar el neumático por otro juego?

Mirad, yo acabo de cambiar mi bolso por la muñeca.

Es una idea miautástica, Isota.

(A LA VEZ) Sí, haremos intercambio gatuno.

(Música)

Podríamos cambiar el neumático por un juego mejor.

¿Pero quién necesita un neumático?

Igor, el gato más fuerte.

Siempre usa neumáticos para hacer ejercicio.

(RÍEN)

-10 001, 10 002, 10 003...

Hola, mininos.

¿Queréis hacer ejercicio? Tal vez en otra ocasión.

Igor, veo que ya tienes un neumático.

Podrías mejorar tu fuerza levantando dos neumáticos.

Lampo tiene razón.

(HACE ESFUERZOS)

Ahora Igor tiene unas pesas para hacer ejercicios.

(ASOMBRADOS) -Oh, vaya. -¿Cómo puede Igor dar las gracias?

Hagamos un intercambio gatuno.

¿Puedes darnos algo para jugar?

Igor tiene un juguete miautástico, un imán.

¿Un imán?

¿Cómo podemos jugar con un imán?

El imán se pega a los objetos metálicos.

Miau, eso suena divertido. (TODOS) ¿Eh?

Lo usaré para traer el cuenco de las chuches de la abuela.

Es mucho mejor así que yendo a buscarlo.

(PENSATIVOS) Mm...

¿Mm? ¿Pero por qué no viene ya el cuenco?

(Música tensión)

¿Mm?

¿Ah? ¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!

Esto no parece divertido.

Quizás tengamos que jugar con él en otro sitio.

(RÍE)

(Música)

Estoy seguro de que será más divertido aquí.

¿Eh?

Lampo, estás atrayendo todos los objetos metálicos del museo.

Y esto demuestra que los imanes no atraen chuches de gato.

¡Ah!

Vale, ya está, este imán no nos vale para jugar.

Oh, Lampo, ¿entonces podemos cambiarlo por un juego con alguien?

Vamos a ver a LaPalette, el gato artista.

Seguro que podemos hacer un superintercambio con él.

(Música)

Hola, mininos. Qué agradable sorpresa.

Hola, LaPalette, ¿estás creando otra obra de arte?

Es un cuadro abstracto.

Me gustaría llamarlo "Lo que va en medio de un cuadro",

pero... (A LA VEZ) -Pero...

-Pero no estoy seguro de cuál de estas cosas

quedaría mejor en el cuadro. ¿Por qué no pruebas con esto?

¿Un imán?

Vamos a probarlo.

(Música)

Oh.

"Oh là là". (A LA VEZ) -Guau.

-Es una verdadera obra maestra y todo gracias a vuestro imán.

¿Cómo puedo agradecéroslo?

Con un intercambio gatuno.

¿Puedes darnos algo para que podamos jugar?

Creo que tengo lo que necesitáis, mi bombín de bicicleta.

¿Pero es divertido jugar con un bombín de bicicleta?

Claro que sí, Pilou.

Puedes usarlo para inflar lo que sea.

(RÍE) Vaya, eso sí que parece divertido.

(RÍE)

(Música)

¿Qué estás haciendo, Albóndiga?

Quiero ver si funciona con las chuches para gatos.

¿Mm? (RÍE)

(GRITAN) ¡Ah!

Oh, no se han hecho más grandes.

Esto tampoco es divertido.

¿Quién nos lo cambiará por un juguete?

Cosmo, el astrogato.

Tiene un montón de cacharros divertidos.

(Música)

¡Ah! Hola, mininos.

Hola, Cosmo, ¿qué estas haciendo?

Me estoy preparando para mi próxima misión espacial.

Esta vez llegaré a la luna con mi cohete.

Seguro que lo consigues, Cosmo.

Pero tengo que encontrar la forma de poner en marcha el cohete.

Cosmo, ¿por qué no usas esto para inflar los motores?

¡Ah! Es una idea miautástica, Pilou.

(HACE ESFUERZOS)

(TODOS) -¡Ah!

(HACE ESFUERZOS)

Gracias, mininos.

¿Cómo puedo pagaros este por favor?

Con un intercambio.

¿Puedes darnos algo con lo que jugar?

Claro. Aquí tenéis mis muelles espaciales.

Podéis rebotar con ellos.

Gracias, Cosmo. Parecen divertidos. (RÍE)

Adiós. ¡Yuju!

(Música)

Es hora de probar los muelles espaciales.

Voy a por esas chuches para gatos.

(HACE ESFUERZOS)

¡Oh!

Oh, no, esta pulsera no me queda nada bien.

Hola, Ambrosio, ¿qué haces?

Oh, hola, Milady.

Me he probado esta pulsera, pero no combina

con mi colección divina y superchic. Ah...

(PREOCUPADOS) ¡Ah! Ay. Ay.

Estos muelles espaciales no son nada divertidos.

¿Muelles espaciales?

Si te gustan, te los puedes quedar.

Puede que sea lo que necesito.

Este año se vuelven a llevar las espirales.

Pulseras de muelles.

Qué original y qué elegante.

Y ahora que las llevas tú, Ambrosio, son superchic.

Gracias, mininos.

Decidme, ¿qué puedo hacer por vosotros?

Un intercambio gatuno. ¿Puedes darnos algo para jugar?

Mm...

Ah.

¿Ah?

¿Un pañuelo?

Llevar pañuelo es superdivertido, probadlo.

(PENSATIVOS) Ah...

(Música)

No creo que el pañuelo sea tan divertido como dice Ambrosio.

(HACE ESFUERZOS)

Hola, ¿qué tal, mininos?

¿Queréis ver cómo va mi lavadora? Acabo de repararla.

Pero la puerta está muy sucia, Wrench.

¿Cómo puedes saber si funciona?

Tienes razón, Lampo.

Por desgracia no sé con qué limpiarla.

Si quieres, puedes usar este pañuelo.

Bien pensado, Milady. Vamos a probar.

(Música)

Ha quedado perfecta. Ahora puedo ver cómo funciona.

¿Cómo puedo agradecértelo?

Con un intercambio gatuno, Wrench. ¿Puedes darnos algo para jugar?

Tengo justo lo que necesitáis, mininos.

Un fantástico neumático.

(A LA VEZ) -¿Un neumático?

-Sí, ¿qué pasa? Está como nuevo.

Ese no era el problema, Wrench.

Empezamos a jugar al intercambio gatuno

porque teníamos un neumático.

Y queríamos cambiarlo por algo para jugar.

Con un poco de imaginación cualquier cosa puede servir para jugar,

incluso un neumático.

Wrench tiene razón, mininos.

Solo necesitamos la idea felina adecuada.

(Ruidos)

No os preocupéis, solo pasa cuando hace el ciclo de centrifugado.

Tal vez deberías apagarla, Wrench.

El problema es que olvidé arreglar el interruptor de apagado.

¡Ah!

Mi preciosa lavadora.

(Música)

(GRITAN) ¡Ah!

-¡Detened esa puerta!

Dejádmela a mí.

(Música)

(HACE ESFUERZOS)

(SE ASOMBRAN)

Genial, Milady. Una maniobra miautástica.

Mirad cómo gira el neumático, es como si fuera una peonza.

¿Una peonza? He tenido una idea miautástica.

Wrench, ¿qué te parece si...?

(SUSURRA)

¿Lo ves bien?

Claro que sí, Milady. Ahora mismo lo hago.

(Música animada)

(RÍE)

El michitornado es el mejor juego del mundo.

Podría jugar horas y horas con él.

Y lo hemos hecho nada más que con un neumático.

Ay... Ahora bajadme, por favor.

(TODOS RÍEN)