(Música cabecera)

# 44 gatos hay, # todos en fila.

# Haciendo cola los verás # y todos en fila.

# Luciendo sus bigotes van # y todos en fila.

# Alegres sus rabitos mueven, # todos en fila.

# 6 por 7, 42. # Más 2, 44. #

"UNA MIAUTÁSTICA OBRA DE ARTE"

¡Gatitos! ¡Oh, mis queridos gatitos!

¡Mirad qué cuadro tan bonito he pintado! Precioso, ¿eh?

Puede que tenga algún valor. Debería hacerlo tasar por un crítico de arte.

-La abuela Pina es insufrible. No solo tiene cuatro ruidosos gatos,

encima ahora se cree que es una artista...

Ah... Pero tengo un plan infalible.

Voy a engañar a mi bueno e ingenuo amigo Abdul.

Me ayudará a deshacerme de esa casa de una vez por todas.

(RÍE MALVADO)

-Winston, amigo, muchas gracias por invitarme.

He venido enseguida con mi camello, Kataly.

-¡Abdul, amigo!

Te he llamado porque quiero construir una galería de arte

para exhibir tu colección. -Vaya, qué amable eres.

-Será una gigantesca galería en un diminuto centro comercial

que estoy pensando construir.

(SUSURRA) En realidad será una diminuta galería de arte

en un gigantesco centro comercial.

(PEDORREAN)

Mi vecina, la abuela Pina, tiene un cuadro precioso,

pero no cree que merezca la pena ser expuesto.

¡Pórtate bien!

-Dime, Winston, ¿dónde puedo encontrar ese cuadro?

-En esa preciosa casa. ¿Me ayudarás a convencerla, Abdul?

Solo tiene que firmar este papel y podremos exhibir el cuadro.

-Está bien. Déjame ver. -Eh, mira esto, Abdul.

Lo ha hecho Boss. -¡Es precioso!

Parece que a Kataly también le gusta.

-Oh, por favor, Abdul, tú primero.

Si la abuela Pina firma conseguiré derribar su casa.

(RÍE MALVADO)

-Oh, no, Winston destruirá la casa de los mininos.

¡Son mis amigos! ¡Tengo que avisarles!

(Música suspense)

¡Gatitos! ¡Es la hora de comer! ¿Tenéis hambre?

(TODOS MAÚLLAN)

Tengo muchos tallarines en la nevera. Solo para vosotros.

(BERREA)

(TODOS SORPRENDIDOS)

-Qué maullido tan raro.

(TODOS MAÚLLAN)

(RÍE) -Oh, gatitos...

Maulláis así porque tenéis mucha hambre, ¿verdad?

(BERREA) -¿Quién está ahí?

Me ha parecido ver a alguien.

(Música animada)

¡Kataly, me alegro mucho de verte! Mininos, Winston ha engañado a Abdul.

Le ha prometido una galería de arte para exponer sus obras

y el cuadro de la abuela Pina. ¿Qué?

Abdul va a llevar a la abuela Pina un trozo de papel

y le pedirá que lo firme. ¡Estáis en peligro!

Si la abuela Pina firma ese papel... Winston podrá derribar esta casa.

Pues tenemos que salvar la casa. ¡Oh! ¡Tengo una idea de bigotes!

Convertiremos la casa de la abuela Pina en una obra de arte.

Si la casa es una galería y Abdul expone aquí sus obras de arte...

la abuela no tendrá que firmar nada. ¿Cómo podemos hacer eso?

Convertiremos la casa en una gran obra de arte.

(LOS TRES) LaPalette nos ayudará. ¡Es el gato artista!

Y nos llevaremos los tallarines de la abuela.

Y para ti, Kataly, un zumo de naranja.

¡Oh! ¡Gracias, Albóndiga!

(BERREA) ¡Todos a bordo, mis peludos amigos!

¡Os llevaré con el gato artista!

(Música animada)

¡LaPalette! ¡Te necesitamos! La casa de la abuela Pina está en peligro.

Pero con tu ayuda podemos salvarla.

Tenemos que convertirla en una gran obra de arte.

(ACENTO FRANCÉS) Queridos mininos, cuando se trata de arte

monsieur LaPalette está siempre a vuestro servicio.

(TODOS) ¡Hurra!

-Pero para hacerlo tened en cuenta

que necesitaremos la ayuda de más gatos.

Kataly, espéranos en casa de la abuela y vigila a Abdul.

Sin Kataly necesitaremos otro medio de locomoción.

Construiremos algo que nos lleve reciclando cosas.

¡Claro, Pilou! Pero para hacerlo necesitaremos...

(TODOS) Los tallarines de la abuela Pina.

# Los supertallarines # de la abuela Pina

# son nuestros favoritos # y nos dan energía.

# La salsa es casi lo mejor... # ¡Sí, señor!

# Tomate y carne # que nos mola mogollón.

# Los supertallarines # de la abuela Pina

# para recuperarte # no hay mejor medicina.

# En la comida, # en la cena, al despertar

# te comes un buen plato # y lo comprobarás. #

(TODOS) ¡Poder tallarín!

(RÍEN)

(Música acción)

¡Oh...! Oh, ya está.

(LOS CUATRO) ¡Nuestro gatomóvil!

(Música divertida)

(BERREA ASUSTADO)

¿Eh?

(TARAREA)

Oh...

(TARAREA)

(RÍE)

Cream, necesitamos tu talento para mezclar colores.

(ACENTO RUSO) Igor también ayuda con sus grandes músculos.

(TARAREA)

Os echaremos una zarpa, mininos. -Se nos da genial pintar.

-Yo también voy. Me encanta dibujar.

(TARAREA)

¿Eh?

-Ve allí, Abdul, y vuelve con el papel firmado por la abuela Pina.

(GRITA SOBRESALTADO)

¡Deprisa! ¡Viene Abdul!

Nuestro poder tallarín ha desaparecido.

Nunca lo conseguiremos.

Yo os ayudaré, mininos. ¡Albóndiga, tráeme zumo de naranja!

# Inmenso Kataly. # Grandioso Kataly.

# Un centro de camellos # tendríamos que abrir.

# Es Kataly el camello # un animal tremendo

# y si le das un zumo # sus patas echan humo.

# Es Kataly un atleta # siempre llega a la meta

# como no contamina # es lo mejor para el planeta.

# Dejadnos montar en el gran Kataly.

# Muy bienvenido aquí. # Kataly, Kataly, Kataly.

# En Kataly, en Kataly, en Kataly,

# en Kataly el camello # viajar es divertido.

# adonde tú lo llevas # llega antes que el sonido.

# Con zumo de naranja # y no con gasolina

# un medio de transporte # que nunca contamina.

# Dejadnos montar en el gran Kataly. # ¡Viva Kataly!

# Kataly, Kataly, Kataly. #

-No encuentro un crítico de arte que valore mi obra...

¡Oh!

-Buenos días, señora. Mi nombre es Abdul.

Me encanta el arte. -Qué rápido.

Ha venido antes de que tuviera la oportunidad de llamarle.

¡Por favor, pase! ¿Quiere un té? -(ASIENTE)

-Sírvase usted mismo. -Gracias, señora.

He venido por lo de su cuadro. -Sí, lo sé. Está arriba.

Estoy deseando enseñárselo. -¡Qué bien!

-¡Aquí está! No se fije en la habitación.

No hay mucho que mirar, solo mire el cuadro.

-¡Pero esto no es una habitación!

¡Es una obra de arte! -¡Oh!

-Una verdadera obra de arte. -Qué extraño.

No recuerdo haber pintado tanto últimamente.

-Iluminaremos esta maravilla. ¡Oh! ¡Pero si aquí hay mucho más!

¡La casa está llena de obras de arte!

-Oh, pues no me había dado cuenta.

(Música suave)

Su casa es la galería de arte de mis sueños, señora.

¿Puedo exponer mi colección de arte aquí?

-Claro. Será un placer.

¿Quiere un poco más de té, señor Abdul?

(LOS CUATRO FELICES)

((LOS CUATRO ) ¡Oh!

(Ruido)

Estupendo. Abdul debe haber conseguido ya

que la abuela Pina firme el papel. ¡Así que ya puedo derribar la casa!

-Winston, ¿qué estás haciendo en mi jardín?

-Échate a un lado, abuela Pina, porque si no lo haces

la casa se te caerá en la cabeza cuando la eche abajo.

-Winston, amigo mío, no puedes derribar esta casa.

Es una obra de arte. Ya no necesito mi galería con algo así.

Expondré mi colección personal aquí. -¿Eh? Eh...

Entonces..., ¿qué hay del papel? ¿No lo ha firmado la abuelita?

-No, Winston. Esto ya no es necesario.

(GRUÑE ENFADADO) ¡Vámonos de aquí!

(Música tranquila)

Ahora que la casa está a salvo

debemos hacer algo para dar las gracias

a los amigos que nos han ayudado. ¡Eso es, Lampo!

¡Vamos a dar un gran concierto en su honor!

¿Aquí? Pero no hay un escenario en el que tocar...

Eso es porque no sabes lo que puede hacer nuestro Gatomóvil.

(TODOS SORPRENDIDOS)

# 44 gatos hay, # todos en fila.

# Haciendo cola los verás # y todos en fila.

# ¡Todos en fila! #

Una exposición miautástica, Kataly, ¿verdad?

Sí, Milady. Ahora hasta el cuadro de la abuela

encaja con este gran ambiente artístico.

Ay, tanto arte me ha dado un montón de sed. ¡Ay!

Bueno, no es una gran obra de arte, pero, al menos, está buena.