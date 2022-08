(Música cabecera)

# 44 gatos hay, # todos en fila.

# Haciendo cola los verás # y todos en fila.

# Luciendo sus bigotes van # y todos en fila.

# Alegres sus rabitos mueven, # todos en fila.

# 6 por 7, 42. # Más 2, 44. #

"LOS JUEGOS DE PASCUA"

(Música animada)

Por fin ha llegado la Pascua.

Vamos a preparar una fiesta miautástica.

Lástima que estos adornos

se estén quedando algo anticuados.

Mi guirnalda sigue estando bien.

¡Ah! ¡Ah!

¡Por todas las albóndigas!

¡Los adornos me persiguen!

¡Ay!

¡Socorro! ¡Sacadme de aquí!

Lo que necesitamos es un plan

para poder disfrutar de una fiesta de Pascua felina.

Hola, mininos.

Permitid que os presente

a la mejor organizadora de fiestas del mundo.

¡Saludad todos a mi tía Lizzy!

Hola, dulzuras.

La tía Lizzy lo sabe todo sobre organizar fiestas y...

¿Tía? ¿A dónde has ido?

¡Yuju!

Estoy aquí arriba, Pilou.

Este origami de gatito es miautástico.

Impresionó a todos en la fiesta de su majestad Félix I.

¡Oh!

¿Pero cómo has...?

Pero hay una cosa que no puede faltar en ninguna fiesta,

el té de hierbas.

Gracias, tía Lizzy. De nada.

Uh, el té de hierba gatera

os da energía para el momento de la fiesta.

(RONCAN)

Ah, sí, sí.

Demasiado azúcar.

(Bocina)

Ah...

(TODOS) ¡Vaya! ¡Es miautástico!

-Pero lo que hará que esta fiesta sea miaulucinante

es la búsqueda de los huevos de Pascua.

¡Oh, genial!

¡Una búsqueda de huevos de Pascua! (RÍE)

Aquí hay algunos huevos decorados.

No, no, no. Lo necesitamos para la búsqueda.

¿Cómo funciona una búsqueda de huevos de Pascua, tía Lizzy?

Verás, querida Pilou.

Tú y yo esconderemos los huevos en tres lugares diferentes

y vosotros tenéis que encontrarlos, dulzuras.

Pero, señora Lizzy...

Oh, no, no.

Llámame tía Lizzy. Eh...

Vale, tía Lizzy.

Hay que ensayar para el concierto.

Podemos ensayar después de jugar, Lampo.

Bien dicho, Pilou.

La búsqueda empieza en 5 minutos.

Ah...

5 segundos pueden ser demasiado para mi barriguita.

(Música suave)

Hola, gatos de negro.

Esta es la tía Lizzy.

¡Oh!

Por lo que veo, ya os estáis conociendo.

¡Oh!

Este lugar es muy extraño.

Necesita un toque de color.

(RÍE) Eso es.

(WALKIE) "Soy M. ¿Podemos preguntar por qué está aquí la tía Lizzy?".

Por la búsqueda de huevos de Pascua.

¿Dónde podríamos esconder este huevo?

(TODOS) Em... ¿Dónde lo podemos esconder?

-Tengo algo muy inspirador para ellos.

-Qué idea.

Fijemos en el huevo a este cohete.

Ahora, a la plataforma de lanzamiento.

-Y lo pondremos en órbita.

(Música suave)

Qué buena idea, gatos de negro.

Muchas gracias por la ayuda, dulzuras.

(Música animada)

Oh...

La tía Lizzy y Pilou

han escondido el primer huevo

en el cuartel general de los gatos de negro.

Hola, gatos de negro.

Sabemos que hay un huevo de Pascua aquí

y vamos a encontrarlo.

Es poco probable, Lampo. Cambio.

-Muy poco probable. Cambio.

-Casi imposible, pero podéis usar nuestros ordenadores.

Cambio y corto.

El huevo de Pascua está volando por el espacio.

¡Oh, no! ¡Lo ha cogido un alienígena.

Tengo que traerlo de regreso a la tierra.

(Música animada)

Ten cuidado, Lampo.

Solo tienes tres vida.

(SE ESFUERZA) Apartaos, extraterrestres.

(Música animada)

Lampo, acabas de perder una vida.

No te preocupes, Albóndiga. Me quedan dos.

(Música animada)

Alienígena, dame ese huevo.

¿Qué está pasando?

(PREOCUPADA) Lampo, solamente te queda una vida.

Será suficiente, Milady.

(Música animada)

Tengo que esperar el momento adecuado para...

¡Disparar!

¡Sí!

¡Misión del huevo espacial cumplida!

(RÍE) Has estado miautástico, Lampo.

Ahora vamos a buscar el segundo huevo.

(Música animada)

Hola, Buddy. Hola, Terence.

La tía Lizzy y yo estamos jugando a un juego.

¿Podríais ayudarnos a esconder este huevo?

Por mí bien si a Terence no le importa.

(BOSTEZA) -Sí, por mí también bien, si a Buddy no le importa.

-Bueno, sí, sí. ¿Qué escondite nos sugerís?

Buddy y Terence necesitan algo

para poner en marcha sus ideas.

Uh. La tía Lizzy sabe lo que necesitan.

(AMBOS) ¡Oh!

-Una piñata.

-Estupendo. La colgaremos del techo.

-Con un montón de otras piñatas.

-No será fácil que alguien la encuentre

entre tantas piñatas.

-Muchas gracias por la ayuda, dulzuras.

(Música animada)

¡Oh!

Mis bigotes indican que Lizzy y Pilou

han escondido el segundo huevo en la taberna.

Hola, Buddy y Terence.

¿Sabéis si hay un huevo de Pascua escondido por aquí?

Yo no te pienso decir nada, Albóndiga.

-En realidad soy yo

quien no te va a decir nada, Albóndiga.

Seguro que el huevo está en una de estas piñatas.

Para averiguarlo tendrás que romper las piñatas

usando este palo.

(RÍE)

Vale, parece muy fácil.

Pero no podrás ver qué estás golpeando.

Ahora ya no parece tan fácil.

(AMBOS) Y solo tienes tres oportunidades.

(Música animada)

Ay...

Golosinas para gatos con sabor a tomate.

Huelen tan bien...

¡Oh!

(RÍEN)

Otras con sabor a atún picante.

Qué olor tan delicioso.

Solamente te queda una oportunidad.

Ya que no puedo usar los ojos,

usaré la nariz.

Solo tengo que encontrar una piñata

que no huela a golosinas para gatos.

(OLISQUEA)

¡Es esta! Estoy seguro.

(RÍE)

¡Miautástico, Albóndiga!

Y ahora vamos a encontrar el tercer huevo escondido.

¿Dónde podemos esconder este huevo de Pascua?

Os lo esconderé entre mis montones de cosas.

Mm...

En ese sitio

mis amigos peludos tardarán mucho en encontrarlo.

Mientras tanto, haremos los últimos preparativos

para la fiesta de Pascua.

(Música suave)

Mis bigotes indican que la tía Lizzy y Pilou

han escondido el tercer huevo

en el galeón de Neko. (RÍEN)

(SE ESFUERZAN)

-Hola, queridos amigos.

¿Qué os trae por aquí?

Hola, Neko.

Estamos buscando un huevo de Pascua

y voy a encontrarlo yo.

¡Por todos mis bigotes!

Cuántas cosas.

Me llevará cinco de mis siete vidas.

Pero no tienes mucho tiempo.

Debes encontrar el huevo

antes de que el pajarito salga de este reloj de cuco.

Milady, te daré una pequeña pista.

Solamente encontrarás el huevo con un buen balanceo.

Me pregunto qué significa eso.

¿Eh?

Se acaba el tiempo.

Debes darte prisa, Milady.

¿Eh?

(SE ESFUERZA)

Así nunca lo encontraré.

No puedo ver el huevo con tantas cosas.

Solo quedan unos segundos, Milady.

¿Qué decía la pista?

Con un buen balanceo...

¡Ah!

¡Tengo una idea miautástica!

Haré rodar el huevo fuera de este montón de cosas.

(Música animada)

Con un movimiento de gatofú.

¡Ah!

(TODOS) ¡Ay!

(Música suspense)

¿Eh?

Mm...

(Cuco)

Oh. Vaya.

(RÍE) Bien hecho, Milady.

Tenemos todos los huevos

y este juego me ha dado una idea para una canción.

(Música animada)

Y ahora os voy a cantar una bella canción

dedicada a la tía Lizzy.

-Oh. (RÍE)

Es broma.

Los mininos nos van a cantar

una nueva canción espectacular

que han compuesto para la ocasión.

(Música animada)

(RÍEN)

# Es la Pascua # y todo el mundo está invitado.

# Hoy es fiesta # y lo estaremos celebrando.

# Si queréis divertiros # y pasarlo bien,

# os presento a tía Lizzy. # Sabe entretener.

# Es una señora gata con mucha clase.

# Cuando hay que organizar, # sabe lo que hace.

# En su bolso # casi todo puede haber.

# Lo que sale de ahí # no lo creeréis.

# Solo yo sé lo que hay que hacer.

# Tú ven aquí, diviértete.

# Juegos felinos, un festín.

# De todo tengo para ti.

# Y si el reloj va a hacer cucú,

# mejor que cambies de actitud.

# Busca unos huevos, # corre más.

# Tus amiguitos gritarán.

# Una sorpresa habrá al final.

# Hay muchos secretos por revelar. #

-Miau.

(Aplausos)

Y ahora, una taza de té de hierba gatera.

Este té os hará cantar como ruiseñores.

(SORBEN)

(CANTAN MAULLANDO)

-Me parece que me he pasado con el limón.

Lo siento.

(CANTAN MAULLANDO)