La exhibición de Gato-Fu

(Música cabecera)

# 44 gatos hay, # todos en fila.

# Haciendo cola los verás # y todos en fila.

# Luciendo sus bigotes van # y todos en fila.

# Alegres sus rabitos mueven, # todos en fila.

# 6 por 7, 42. # Más 2, 44. #

"LA EXHIBICIÓN DE GATOFÚ"

(Música oriental)

"Patamiau no tenía forma de escapar,

los orangutanes lo tenían acorralado,

iba a enfrentarse a ellos o a rendirse.

Podía combatirlos con la lengua de rana

y emplear su grito de batalla".

(GRITA)

"Patamiau decidió enfrentarse a ellos,

conocía el gatofú mejor que nadie.

Su estilo rana era legendario, único,

absolutamente imbatible.

Ese día Patamiau luchó contra 99 orangutanes ninjas".

(GRITA)

Y tras esa batalla,

mi abuelo se convirtió en una leyenda del gatofú.

Vaya, no me gustaría estar en la piel de esos orangutanes ninjas.

Bien dicho, Albóndiga, nadie puede vencer a la lengua de rana.

(ERUCTA)

Gracias, Milady, también es bueno para la digestión.

Sigue contando la historia, Milady, ¿cómo terminó la pelea de Patamiau?

¿Se las arregló para derrotar a todos los orangutanes ninjas?

(DUDA)

Bueno, Pilou, en realidad, nadie sabe cómo terminó esa batalla.

¡Excepto yo! ¿Ah?

(Música oriental)

¡Abuelo!

(ASOMBRADOS) ¡Oh, el legendario Patamiau!

-Vencí a 99 orangutanes ninjas...

uno tras otro.

(Música oriental)

Ah. Así.

Ah. (A LA VEZ) ¡Ah!

¡La legendaria lengua de rana!

Pero, ¿cómo conseguiste ganar, abuelo?

Tendrás que esperar para saberlo.

¿Porque no quieres decírnoslo?

No, porque no se habla con la boca llena.

Vaya, menuda sabiduría.

Conseguí vencer poniendo en práctica el estilo rana.

Yo también quiero dominar el estilo rana.

Solo Cato, tu maestro, puede elegir el estilo que necesitas aprender.

-Mininos. (TODOS) Hola, maestro Cato.

-Tras el entrenamiento al que habéis asistido,

en la última exhibición de gatofú quedará decidido.

¿La última exhibición?, ¿qué significa eso?

Un estilo gatofú cada uno practicará,

y todos juntos una rutina habréis de intentar.

Pilou... ¿Ah?

Tú harás el estilo mariquita, delicado y controlado,

pero objetivo siempre logrado.

Lampo... ¡Eh!

Tú harás el estilo libélula,

rápido e instintivo, con un final muy explosivo.

¿Albóndiga? ¿Eh?

Tú harás el estilo abejorro,

fuerte y ganador, con su giro.

Milady, tú harás el estilo abeja,

decidido y radical, con precisión física y mental.

Pero yo quería aprender el estilo rana.

Y el gran Patamiau, héroe de héroes,

examinará todas vuestras actuaciones.

(TEMEROSA) ¿Mi abuelo me va a examinar?

Nos vemos mañana. Entrenad duro, sin descansar,

así actuar frente al público será coser y cantar.

(Música oriental)

Espero no decepcionarte al final, abuelo.

Me alegro de verte, mi joven cerezo en flor.

¿Qué consejo puede darnos, gran Patamiau?

Sí, ¿qué come un maestro del gatofú?

¿Qué podemos hacer para no cometer errores?

Practicar juntos, mis queridas flores de loto,

solo de esa manera podréis florecer. Ah.

Es hora de que empecéis a entrenar para la exhibición,

venid a la montaña del Gato cuando estéis listos.

Tengo que hacerlo perfecto, no puedo decepcionar a mi abuelo.

(Música alegre)

Mira, estilo libélula.

No, Lampo, debes agitar tus brazos con ritmo, así.

Ah. Eso es.

(Música)

Estilo mariquita.

¿O era con la otra pata?

¡Ah!

(ALIVIADA) Uh.

Las dos patas, una después de la otra, Pilou, así.

Practica.

(Música)

Estilo abejorro.

¡Ay!

No, Albóndiga, usa tu trasero para lanzar la golosina y comértela.

(Música)

Ay...

Lo logré.

No puedo hablar con la boca llena. Ahora me toca a mí.

Acabo de perfeccionar el estilo abeja,

mi abuelo no quedará decepcionado.

(A LA VEZ) ¡Vaya, Milady, eres la mejor!

Pero puedo hacerlo aún mejor,

sé que puedo impresionar a mi abuelo.

Lo siento, Milady,

pero deberíamos entrenar en grupo, todos juntos.

Sí, por supuesto, Lampo, seguid entrenando y seguid mis consejos.

Pero tú no eres Patamiau,

tal vez deberíamos seguir su consejo.

Se me ha ocurrido una idea miautástica,

ya sé qué hacer para no decepcionar a mi abuelo:

seré como el abuelo.

¿Qué tal si probamos el pollo? ¿Qué estilo es ese?

(GRITAN)

Ay, el estilo de mi cena, je.

(Música oriental)

(SE ESFUERZA)

Abuelo, quiero aprender el estilo rana.

Podrías confundirte durante la exhibición, Milady.

No te preocupes, abuelo, no lo haré.

Si insistes en ello...

(ASIENTE)

# Lucha como sabes tú,

# cuéntanos lo que es el gatofú.

# Cato te ha enseñado bien,

# una gran maestra vas a ser.

# Mi abuelito todo me lo enseñó,

# a orangutanes # sin ayuda se enfrentó,

# había cientos

# y los derrotó sin temor.

# Eran 99, mi amor.

# Su arma secreta es la lengua # de rana, dos agujas de bambú.

# Debes dominarlas tú.

# Si lanza manzanas, # con la lengua atrápalas,

# si no caen al suelo # es porque tú pronto serás...

# Experta del gatofú. #

(Música)

(Gong)

Has estado muy bien, Milady, me has impresionado.

¿De verdad?

Sí, pero no olvides que todavía tienes que hacer la rutina

de ejercicios con tus amigos, tendréis que moveros juntos y...

(Música suspense)

Espero que funcione.

(Gong)

-Bienvenidos todos al día de gatofú.

-¡Oh! -¡Ah!

-Mis estudiantes van a mostrar sus rutinas de ejercicios,

así que no os mováis de ahí.

Mininos, no lo olvidéis,

tenemos que hacer todo lo que aprendimos.

Y no podemos decepcionar al abuelo, quiero decir, a Patamiau.

(Música acción)

(Música oriental)

(CONTENTOS) ¡Eh! -Bien.

(Música oriental)

Ah, ah, ah, ah, ah.

(Continúa la música)

-¡Bien! -¡Increíble!

-Una rutina de diez, vea que todos se han movido a la vez.

Le dedico el estilo rana a mi abuelo,

el gran Patamiau.

(DECEPCIONADO) Ah.

(Música oriental)

Milady, ¿qué estás haciendo?

(GRITA)

Quiero demostrar a mi abuelo lo que he trabajado.

(GRITAN)

(GRITA)

Ya hemos terminado, ¿podemos irnos a comer?

(SE QUEJAN)

Ou.

Lo siento, amigos peludos, tenía miedo de decepcionar a mi abuelo

y he causado un desastre,

he arruinado vuestro trabajo.

Lo siento, maestro Cato.

(RESOPLA DECEPCIONADO)

Sé que te he decepcionado, es que solo quería ser como tú.

Debes saber, Milady, que el camino del gatofú

es como la leche en un tazón o en un vaso,

adopta diferentes formas, pero...

-Patamiau, por fin te he encontrado.

-Es el centésimo orangután ninja.

-Ese soy yo,

y he venido a derrotarte, Patamiau.

(GRUÑE)

(GRITA)

Eres muy, pero que muy predecible, Patamiau,

conozco cada movimiento de tu estilo de rana.

(GRITA)

La lengua de rana es mía.

¡No!

Hay que ayudar a Patamiau. Dejádmelo a mí.

(Música acción)

Ah,

ay.

Ay.

-¡Bien!

(RÍEN)

-Nadie había visto un estilo como ese,

pero nuestro público disfruta, o eso parece.

-Milady, dime qué estilo era ese.

Lo llamaré el estilo grillo,

porque salto como una rana y vuelo como una abeja.

Pues ahora te pertenece, maestra del estilo grillo.

Gracias, abuelo,

pero yo nunca seré como tú.

Recuerda, Milady,

el camino del gatofú

es como la leche en un tazón o en un vaso,

la leche adopta diferentes formas,

pero sigue siendo leche, al fin y al cabo.

Por intentar ser como yo, te has olvidado de ser tú misma.