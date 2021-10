(Música cabecera)

# 44 gatos hay, # todos en fila.

# Haciendo cola los verás # y todos en fila.

# Luciendo sus bigotes van # y todos en fila.

# Alegres sus rabitos mueven, # todos en fila.

# 6 por 7, 42. # Más 2, 44. #

"UNA CHICA MUY ESPECIAL"

(TARAREA)

Gatitos, pronto llegará mi invitada especial.

¿Lo rellenaré de albaricoque o mejor de vainilla?

¿De quién creéis que habla la abuela Pina?

Yo me comería los dos. No, mejor no relleno de nada.

Oh...

(RÍE) Qué rico.

A mi chiquitina bonita le encantan los cupcakes.

(GRITAN) ¿Chiquitina bonita?

¿Cupcakes? Mininos, la abuela Pina

quiere traer a otro gato a la casa.

Debemos asegurarnos de que no nos olvide.

¡Ah! (RONRONEA)

Oh, no hay tiempo de rascaditas,

mi pequeña vendrá en cualquier momento.

(LAS DOS) -Ah...

-Oh, vaya por Dios, estos cupcakes no han quedado nada bien.

A mí me parecen deliciosos. Haré otra cosa para Isota.

(LAS DOS) -¿Quién es Isota?

-¡Hola, abuela Pina! -¡Isota, ya has llegado!

(Música)

(LOS TRES) -¿Una humana?

La abuela Pina ha hecho todo esto por una humana.

(RÍE) Sí, Lampo, y la llama "chiquitina bonita".

¡Oh! Es muy mona.

Oh, abuela, gracias por invitarme. Será un fin de semana muy especial.

-Isota, estos son mis gatitos.

-¡Oh, qué monos son! ¡Hola, gatitos!

-Son Lampo, Milady, Albóndiga y la tierna Pilou.

-Creo que no les caigo bien, abuela...

-Oh, no, Isota, es que son tímidos y muy vagos.

Venga, voy a enseñarte tu habitación. -¡Yuju!

(Música tensión)

Es mucho peor que si fuera otro gato.

Sí, Lampo, no podemos competir con un humano.

Sobre todo, si es su nieta.

(Golpe)

(GRITAN) Más bien parece un huracán.

Un huracán precioso, por cierto...

¿Sabéis qué, mininos? Isota puede quedarse aquí cuanto quiera.

Nosotros nos reuniremos en la sede del club.

¡Oh! ¡Guau! (LOS DOS) -¿Eh?

-¡Este sitio es fantástico!

(Música)

(RÍE)

¡Guau! ¡Se le da muy bien la batería!

(GRITAN)

¡Pero está totalmente fuera de control, Pilou!

¡Guau! ¡Una guitarra eléctrica! ¡Ja!

¡Mi guitarra!

(SUSPIRA ALIVIADO) Salvada por un pelo.

¡Vaya! Esta cuna es muy blandita.

Un empujón y la rueda de la fortuna gira.

Ay... A este paso nos quedaremos sin pelo. ¡Es una miautástrofe!

Mininos, hay que encontrar un modo de evitar a esta humana.

¿Alguna idea?

(Música suspense)

¿Qué quieres decir con "evitar"? Bueno, mantenernos a salvo de...

(GRITA)

Solo quiero jugar con vosotros. Quiero ser vuestra amiga.

(TITUBEA) Parece que entiende lo que decimos...

(GRITAN)

Lo siento, ¿he dicho algo malo?

(RÍE)

-Hope, cielo, tenemos que seguir el paseo.

-¡Otra vez, mami!

-Oh...

(CASTAÑETEA LOS DIENTES) ¿Eh?

Mininos, ¿dónde estáis? Venga, vamos a jugar.

¿Estáis detrás del árbol?

Oh...

(CHISTA) Albóndiga... ¿Dónde os escondéis?

No muevas un solo bigote...

Este escondite no nos durará mucho.

(Rugido tripas)

¿Sabéis? Me está entrando hambre de espaguetis con albóndigas.

¡Albóndiga, eso significa peligro! ¿Eh?

Puede que Isota nos haya encontrado. (BOSTEZA)

(Derrape)

Oh, qué preciosidad... -¿Eh?

(GRITA) (RÍE MALVADAMENTE)

¡Miau! -Un gatito con pedigrí como tú

tendrá salida en la tienda de mascotas.

Creo que, gracias a ti, voy a poder ganar mucho mucho dinero.

(GRITA) ¡Oh, no! (RESPIRA AGITADAMENTE)

¡Berty, el Atrapagatos, se ha llevado a mi pequeña Hope!

Lola, va demasiado rápido para cogerle.

Oh, es demasiado tarde...

(Frenazo)

(TODOS) ¿Eh?

-Nunca es tarde para salvar a un gatito.

-¡Oh! Ella, ella, ella... Sí, habla con los gatos.

Isota, ¿de dónde has sacado esa bici?

Me la regaló la abuela. Subid, detendremos a ese ladrón de gatos.

(Música)

Albóndiga, ¿qué es eso? He traído algo de comer.

Comételo por el camino.

(Continúa la música)

(GRITAN) (RÍE)

(GRITAN)

¿Por dónde se habrá ido el ladrón?

(GRITAN)

Hola, gatitos. ¿Habéis visto pasar la furgoneta del ladrón de gatos?

-Claro, ha dado la vuelta a esa esquina.

-¡Gracias!

-Puede que este helado de hierba gatuna tenga efectos secundarios.

Me ha parecido hablar con un humano. -Y así ha sido, Cosmo.

(GRITA) -Al menos, aún no he visto a un perro aullando.

(MAÚLLA) (GRITA)

Cream, ¿me pones un cucurucho de hierba gatuna?

¿Y ahora qué? ¿A dónde voy?

No hay nadie para preguntarle por el ladrón.

(Música)

(Chispas)

Mis bigotes me dicen que Berty se ha ido por ahí.

Lampo, ¿por qué no me has dicho antes lo del poder de tus bigotes?

(RÍE)

(SOLLOZA)

¡Mira, ahí está Hope! ¿Eh?

(Continúa la música)

¡Oh!

(CON ESFUERZO) Ay...

Oh, no, la tienda está cerrada.

Debe haber una entrada por el tejado.

(RÍE)

Ay...

Hola, Hope. Yo soy Isota, encantada.

No te pongas triste, los mininos han venido a rescatarte.

Vamos a por ella.

¡Esperad! (CON ESFUERZO) Ya os cojo...

Ya estamos aquí. Hope, hemos venido a rescatarte.

¡Bien hecho, gatitos! Venga, liberadla ya.

-Oh, mira qué monos son esos gatitos. Ojalá pudiera adoptar uno.

¿Has decidido ya cuál de los cuatro gatitos...?

(GRITA) ¿De los cinco te vas a llevar a casa?

(RÍE) -¿Por qué solo uno cuando puedes tener todos?

-¿Eh?

-¡Adiós, señor!

¡Conseguido, mininos! ¡Miaumisión cumplida!

(GRITA) ¡Esto no puede ser verdad!

¡Yo había capturado ese cachorro hace un rato!

(Rugido tripa)

¿Sabéis? Sigo teniendo hambre de espaguetis con albóndigas.

(TODOS) ¿Eh?

¡Oh, no! ¡Berty nos está persiguiendo!

(Música tensión)

(RÍE MALICIOSAMENTE)

(RESPIRA AGITADAMENTE) ¡No puedo ir más rápido que esto!

(RÍE) (GRITAN)

¡Tenemos que seguirlo hasta donde vaya!

Sí, Milady, pero yo estoy demasiado cansada para pedalear.

Es hora del aperitivo de los tallarines de la abuela Pina.

(Música)

Qué bien que me los he traído.

# Los supertallarines # de la abuela Pina

# son nuestros favoritos # y nos dan energía.

# La salsa es casi lo mejor... # ¡Sí, señor!

# Tomate y carne # que nos mola mogollón.

# Los supertallarines # de la abuela Pina

# para recuperarte, # no hay mejor medicina.

# En la comida, # en la cena, al despertar.

# Te comes un buen plato # y lo comprobarás. #

(TODOS) ¡Poder tallarín! (RÍEN)

Isota, levanta los pies de los pedales, nosotros seguiremos.

(TOMAN AIRE) (SOPLAN)

(Música acción)

La tienda de mascotas está cerrada. Berty llevará a Hope al refugio

para pasar la noche y solo hay un modo de llegar hasta allí.

¡Por allí! (GRITAN)

(Continúa la música)

(GRITAN)

(Derrape)

Yo lo detendré.

(Música tensión)

(RÍE) (TODOS) -Oh...

(GRITA)

¿Lo veis? ¡Lo he conseguido!

(GRITAN)

(GRITA)

(GRITA) ¡Mami! -¡Oh! ¡Oh, amor mío!

Muchas gracias, mininos. Dale las gracias a Isota.

No lo habríamos hecho sin ella. Y si me dais las gracias,

incluso puedo decir "de nada". (RÍEN)

¡Gatitos! He tenido una idea fantástica

mientras jugabais por ahí con Isota.

Bienvenidos a vuestro nuevo cuarto de juegos.

Podéis usarlo todos los días para poneros en forma.

(TODOS) -¡Oh! (RÍEN, MAÚLLAN)

Por favor, no destrocéis los juguetes.

¡Este cuarto es muy divertido! ¡Miautástico!

(RÍE) Ya no tendré que ir al gimnasio.

Albóndiga, tú nunca has ido al gimnasio.

¡Saltar en la cama elástica es la mejor!

¡Sí!

Mininos, ¿habéis empezado a jugar sin mí?

(RÍEN) ¡Venga, más rápido!

(RÍE) Vale...

(GRITA)