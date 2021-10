(Música cabecera)

# 44 gatos hay, # todos en fila.

# Haciendo cola los verás # y todos en fila.

# Luciendo sus bigotes van # y todos en fila.

# Alegres sus rabitos mueven, # todos en fila.

# 6 por 7, 42. # Más 2, 44. #

"LA CAZA DEL TESORO"

(Música suave)

(RÍEN)

(RÍE) Bien hecho.

Gracias, Lampo. Ahora te toca a ti.

Milady, Pilou, preparaos.

Mi vuelo será el mejor de todos.

Supersalto, maniobras aéreas y... aterrizaje perfecto.

¡Ah! Así se hace, Lampo.

Gracias, gracias. Me toca a mí, mininos.

Ahora veréis a la gata voladora número uno.

Todos los gatos caen de pie, pero yo lo hago a mi estilo.

Vaya. Qué guay, Milady. ¡Miautástico!

Mininos, no habéis visto nada todavía.

Contemplad a Albóndiga, el mejor gato volador del mundo.

¡Ay!

¡Miautástico, Albóndiga!

Hola, Gaby. Me alegro de verte.

¿Has venido a jugar al gato volador con nosotros?

No, he venido a invitaros a la caza del tesoro, como cada año.

Este año va a ser una caza del tesoro voladora.

¿Voladora? Perfecta para gatos voladores.

Las reglas son simples,

los competidores deben volar de tejado en tejado

sin tocar el suelo.

¿Pero cómo? Nosotros no tenemos alas como los pájaros.

Os he visto volar hace un momento.

Eso solo era un juego.

Estábamos volando, pero fingiendo que volábamos.

Puede que mis amigos peludos estuvieran fingiendo,

pero yo soy el único gato volador.

Competiré gracias a esta mochila voladora que me regaló Edison.

¡Ay! ¡Genial!

Yo seré la juez y la comentarista del evento.

Bien, Albóndiga, ¿listo para participar?

Pues claro.

La expectación me está dando hambre.

Amigos peludos, bienvenidos a la caza del tesoro más miautástico del mundo.

Esa es la línea de salida.

Los competidores tendrán que descubrir una serie de pistas

para conseguir encontrar el tesoro

y el gato que lo encuentre primero será el ganador.

(ACENTO FRANCÉS) -¿Sabes que el ganador voy a ser yo, verdad?

-¿Será nuestro ganador LaPalette con su coche volador?

-Es una máquina voladora de Miaulardo Da Vinci.

-¿O será Archibald McArchibald en su globo aerostático?

-Ganar o perder es igual. Lo que importa es cómo juegues.

-¿O será Gas gracias a sus globos a reacción?

-Pues claro. Toda mi peste está cargada aquí.

Bueno, la mayoría.

-¿O conseguirá ganar Albóndiga con su mochila voladora?

# Vuela alto, Albóndiga. # Te gusta volar.

# Pero comer, aún más. #

Es verdad. Tengo mucha hambre. (RÍEN)

Concursantes, recordad esto.

El que toque el suelo quedará automáticamente descalificado.

¿Estáis listos?

La caza del tesoro voladora comienza ahora.

-Eso es un folleto de la exposición del Museo Egipcio.

¡Nos vemos allí!

-Allá van todos.

¡Ay!

(TODOS) ¡Vamos, Albóndiga!

-LaPalette va en cabeza.

Archibald va justo detrás de él.

Gas en tercer lugar

y Albóndiga es el último a mucha distancia,

pero aún sigue quedando mucha carrera.

¿Mucha carrera? Yo ya estoy cansado y tengo hambre.

¡Por todos los bigotes, un restaurante!

Tengo que centrarme. Concentración.

Huele tan bien...

(Barullo)

Mm... Qué rico. Mucho mejor ahora.

Vemos a LaPalette y a Archibald igualados por el primer puesto.

-¡Ah!

-Pero, esperad, Gas se está acercando

y Albóndiga sigue último.

-¿Qué quieres hacer, Gas? -Intentar adelantarte, LaPalette.

-Ten cuidado y no me rompas el ala.

¡Ah!

-Hay un cambio en la carrera.

LaPalette ha perdido el control de su coche volador.

-Oh, la la.

-Aterrizaje forzoso. Así pues, LaPalette queda eliminado.

-Oh, lo siento, LaPalette, pero eso significa que yo soy el primero.

¡No puedo creerlo!

-Tu incredulidad no tiene razón de ser, querido Gas.

Esta carrera aún no ha terminado.

(Música animada)

Tutankatmon les espera con la segunda pista en la azotea del museo.

(Música animada)

Es una entrada para el circo. ¡Al parque, deprisa!

¡Miau!

Tutankatmon, ¿no llevarás algo de picar encima?

¿Listo para el número, Choc? -Siempre estoy listo, Milky.

(Música animada)

Buenos días, gentiles gatos.

La caza del tesoro me ha traído hasta vosotros.

-Hola, señor Archibald. -Cuidado, Choc.

-Atención, espectadores. Archibald está teniendo problemas.

-¿Pero qué pasa?

Qué incidente más lamentable y desolador.

-Menuda sorpresa, Archibald McArchibald toca el suelo

y queda descalificado.

-Qué pena. Esta era la última pista.

-Esa pista me viene bien a mí. ¿Un reloj de cuco?

Se parece al de la torre de la plaza.

Qué buen lugar para parar y comer algo.

Gracias por la idea, Albóndiga. ¡Nos vemos allí!

¡El tesoro me espera!

-Han completado la segunda ronda.

Gas y Albóndiga se dirigen al tramo final de la carrera.

Nuestros amigos van igualados.

¿Quién ganará al final, Gas o Albóndiga?

(Música animada)

¡Ah!

¡Lo siento, Albóndiga!

¡No veo nada!

¿Esos son dos gatos volando?

Esta captura va a valer el doble.

-Cuidado, peludos amigos. Problemas a la vista.

Es Berty, el atrapagatos.

(RÍE MALÉVOLAMENTE) Tendré dos gatos en una sola captura.

Desde luego, hoy es mi día de suerte.

No puedo aguantar más.

¡Hay que coger altura! ¡Berty nos persigue!

Por todos los bigotes.

(RÍE) Nada puede detener a Berty, el atrapagatos.

-No te preocupes, Albóndiga. Le hemos despistado.

-¿Creíais que podíais libraros de mí?

(Música animada)

Tenemos que alejarnos de aquí. -¡Ah!

No os vayáis tan pronto. Lo bueno acaba de empezar.

-¡Ah!

¡Oh, no! ¡Mi globo!

-Ajá. Te tengo, gato apestoso.

-Albóndiga, ayúdame. ¡Albóndiga!

Qué miautástrofe. Gas tiene problemas.

La caza del tesoro puede esperar.

Es un segundo gato volador.

En mi camión también hay espacio para ti.

Gas, cógeme la pata.

(RÍE) No podéis escapar de mí.

Has hablado muy pronto. Ataque culete gordo.

¡Ah!

Sé bueno, pajarito.

Un atrapagatos tirado en un cubo de basura.

-Sí, amigos. Qué emocionante.

Albóndiga ha acabado con Berty.

(Música suave)

¿Pero qué haces, Gas? Te dejo que vayas tú solo.

He tocado suelo. Ya no puedo competir.

El tesoro será tuyo.

¿Y por qué has hecho eso?

Porque me has salvado, pero no puedes volar hasta allí con una sola ala.

Con este globo ganarás la caza del tesoro.

Te mereces la victoria, amigo peludo.

Gracias, Gas.

(Música animada)

¡Ay!

Amigos peludos, Albóndiga gana la caza del tesoro voladora.

-¡Sí! Lo has logrado, Albóndiga.

-¿No sientes curiosidad por ver el tesoro que has ganado?

Pues claro, Gaby. Lo abriré en casa con los mininos.

(Música suave)

¿A qué esperas, Albóndiga? Ábrelo ya.

Son unas gafas de bucear.

Las necesitarás para la siguiente caza del tesoro

porque la vamos a hacer bajo el agua.

Muy bien, pues las voy a probar ahora mismo.

Espera, Albóndiga. ¿A dónde vas?

¡Chuches de gato, allá voy!

Nunca cambiarás, Albóndiga.

¿Para qué sirven esas gafas en un mar de chuches?

Es obvio, Milady.