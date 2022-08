(Música cabecera)

# 44 gatos hay, # todos en fila.

# Haciendo cola los verás # y todos en fila.

# Luciendo sus bigotes van # y todos en fila.

# Alegres sus rabitos mueven, # todos en fila.

# 6 por 7, 42. # Más 2, 44. #

"EL CASO DEL INGREDIENTE SECRETO"

(Música)

Buenos días, amigos peludos,

gracias por acompañarme en el día de la comida casera.

Lo celebraremos con comida casera de diferentes partes del mundo.

He preparado una sabrosa paella de España.

(Música)

-Yo tengo un delicioso arroz de China.

-Y yo he traído un pudin tradicional del planeta Miau.

(Música)

Y los mininos hemos traído...

Me ha parecido escuchar el maullido de unos gatos apestosos.

-Sí, Berty, mira todos estos gatos listos para atrapar.

(RÍE)

-Vamos, Brutus, atrápalos a todos, yo bloquearé la salida.

Brutus y Berty, los Cazagatos, tenemos que ayudar a todos.

Es hora de un impulso de energía

con los tallarines de la abuela Pina.

Vamos, mininos, hay que entrar en acción.

Disfrutad de vuestra comida, amigos.

(Música)

¿Qué pasa?

Los tallarines no funcionan, Pilou,

no siento el impulso de energía habitual.

Qué monos, os atraparé a vosotros primero.

Los tallarines siempre nos dan energía, intentaré detenerlos.

(Música acción)

(RÍE)

¿Qué intentabas hacer, ricura?

-¿Eh?

(A LA VEZ) ¿Quién ha apagado la luz?

-Corred a esconderos, aplazaremos la fiesta hasta la noche.

(SE ESFUERZAN)

-¡Oh, no! Se nos han escapado.

-Sí, pero tarde o temprano

volverán aquí para terminar su comida.

-Eso, y nosotros estaremos aquí esperándolos.

(RÍE)

(Música suave)

Mininos, ¿habéis visto eso?

Los tallarines no han funcionado.

Sí, Lampo.

Sabían bien, pero noté algo diferente.

(VOZ LEJANA) "No, no y no. ¿Qué he hecho mal?".

(Música suave)

Hola, Susie. Hola, mininos.

¿Ya se ha terminado el día de la comida casera?

Sí, por culpa de Brutus y Berty, los cazadores de gatos.

Pero esta noche pensamos volver

y llevar más tallarines de la abuela.

Mi salsa de tallarines no está bien.

Le falta algo.

(SUSURRA) Susie, ¿sabes algo de esto?

Hola, gatitos.

(TODOS) ¿Eh?

-¿Os gustan mis gafas de repuesto?

Envié las mías a arreglar.

De todos modos, incluso con estas veo perfectamente.

Toma comidita, Albóndiga.

(INTENTA HABLAR)

No importa.

Puedo echar los ingredientes de mi salsa

con los ojos cerrados,

pero ¿dónde está el ingrediente secreto?

¡Ah!

Tomate, apio, cebolla,

zanahoria, carne picada...

Son los ingredientes correctos.

Qué asco.

Menos mal que no lleva pelotas de tenis.

Pero entonces, ¿qué es lo que falta?

La abuela Pina mencionó un ingrediente secreto

y no puede encontrarlo si no tiene sus gafas.

He tenido una idea miautástica.

Encontraremos el ingrediente secreto de la abuela Pina.

Mm, ¿pero cómo?

Tenemos que coger el libro de recetas de la abuela.

(SE ESFUERZA)

Ha sido fácil.

Oh...

¿Estás bien, Lampo?

Sí, Milady.

Bien, ahora solo tenemos que encontrar

la recetas de los tallarines.

¡Aquí está!

El ingrediente secreto de la salsa de los tallarines es...

(TODOS) ¿Eh?

-Está escrito en este trozo de papel.

¿Eh? ¿Un corazón?

¿Significa eso que la abuela Pina cocina con amor?

Creo que es una pista.

Si la abuela dejó esa nota ahí

significa que el ingrediente secreto está dentro de algo...

(TODOS) ¡Con forma de corazón!

Bien pensado, Susie.

Bien, mininos.

Dividámonos para poder buscar más rápido.

Yo me quedaré en la cocina por si vuelve la abuela.

Mm, ¿dónde podría estar?

Hola, pajarito.

¿Has visto algo con forma de corazón?

Oh, qué cajita más mona.

Tal vez el ingrediente secreto esté metido ahí.

(PÍA)

(SE ESFUERZA) Esa es la caja de la abuela Pina.

Tengo que perseguir a ese pájaro.

Ah, aquí es donde cultiva sus verduras.

Tal vez el ingrediente secreto esté por aquí.

(PÍA)

¡Ah!

¿Eh? ¿Qué es esto?

(CANSADA) Estaba en la habitación de la abuela Pina.

Vaya. Tal vez sea una señal.

(VOZ ROBÓTICA) "Suciedad. La basura, la basura".

Aida, detente.

(Música animada)

El robot de la abuela

está obsesionado con todo lo que cae al suelo.

Vamos a seguirla, rápido.

Algo con forma de corazón...

Ah, ahí hay algo con esa forma.

¡Milady!

Tenemos que parar a Aida.

(Música suave)

Espero que la abuela Pina haya guardado sobras

aquí, en el desván.

Aquí no hay nada más que...

Mucho polvo. (ESTORNUDA)

¡Ay!

¡Lo tengo!

Tranquila, Aida. Pondremos la cajita en su lugar.

(Música animada)

Susie, lo hemos encontrado. ¡Ah!

Pero, Lampo, la abuela no guardaría el ingrediente secreto ahí.

Ahí es donde siempre guarda su colorete.

Tienes razón, Susie.

¡Oh, no!

El colorete de la abuela Pina me da ganas de...

(ESTORNUDA)

Ay...

¡Oh, no! ¡El mueble!

No podemos dejar que se caiga, Lampo.

Mininos, mirad.

La abuela guarda unos tarros muy bonitos ahí arriba.

¡Y uno de ellos tiene un corazón!

Yo lo cojo.

(SE ESFUERZA)

Ha sido fácil.

Oh...

Mirad, mininos. Ya lo tenemos.

El ingrediente secreto está aquí.

Qué emocionante.

Venga, vamos a abrirlo para ver qué es.

Eso no estaría bien, Albóndiga.

Lampo tiene razón.

El ingrediente secreto debe seguir siendo secreto

porque, si lo viéramos, ya no sería secreto.

(SE ESFUERZA)

Y así seguirá siendo para todos los mininos.

Solamente queda una cosa por hacer.

(MAÚLLAN)

-¿Qué pasa, gatitos?

Acabo de ir a recoger mis gafas reparadas.

¡Oh!

Veo que mis pobres gatitos tienen hambre.

Si pudiera encontrar...

¡Oh!

Aquí es donde estaba mi ingrediente secreto.

Ahora puedo hacer mi deliciosa salsa de tallarines.

(Música suave)

Estoy deseando que nuestros amigos prueben los tallarines.

¡Ah! ¡Ah!

Aquí estáis de nuevo, gatos apestosos.

Es hora de que os metamos en nuestra jaula.

-Y después de encerraros

nos comeremos vuestra deliciosa comida.

(AMBOS) Oh... Pero qué monadita.

(SUSURRA) Deprisa, amigos peludos.

Esto no durará mucho.

Los tallarines de la abuela Pina nos salvarán.

# Los supertallarines # de la abuela Pina

# son nuestros favoritos # y nos dan energía.

# La salsa es casi lo mejor... # ¡Sí, señor!

# Tomate y carne # que nos mola mogollón.

# Los supertallarines # de la abuela Pina

# para recuperarte # no hay mejor medicina.

# En la comida, # en la cena, al despertar

# te comes un buen plato # y lo comprobarás. #

(TODOS) ¡Poder tallarín!

(RÍEN)

-¿A dónde creéis que vais tan rápido?

(Música suave)

Eh...

Hum. Ja.

No escaparéis de nosotros.

(SE ESFUERZAN)

-¿A dónde vais, gatos asquerosos?

(SE BURLA)

¡Eh!

(SE BURLA)

(SE BURLA)

Se están riendo de nosotros, Berty.

¡Ah!

Los cazadores han sido cazados.

(RÍE)

¡Sí!

Hemos conseguido ahuyentar a Brutus y a Berty

con los tallarines de la abuela Pina.

¡Esta vez sí que nos han dado energía extra!

(TRISTE) Lástima que nuestros amigos no los hayan podido probar.

Qué guay, mininos.

Habéis salvado el día de la comida casera.

-Nico tiene razón.

¡Sois miautásticos!

¿Cómo podemos agradecéroslo?

¿Pues sabes qué, Piperita?

Conozco una manera.

Empecemos nuestra fiesta otra vez

y comamos estos deliciosos platos.

(SE RELAME)

Tienes razón.

Disfrutad de la comida casera, amigos peludos.

¡Yuju! ¡Sí!

(RÍEN)