Blondie, la gata espía

(Música cabecera)

# 44 gatos hay, # todos en fila.

# Haciendo cola los verás # y todos en fila.

# Luciendo sus bigotes van # y todos en fila.

# Alegres sus rabitos mueven, # todos en fila.

# 6 por 7, 42. # Más 2, 44. #

"BLONDI, LA GATA ESPÍA"

Mininos, es la hora de la película.

Vaya, ¿qué vamos a ver, Milady?

"Nunca digas nunca, miau".

(TODOS) ¡No, es la décima vez que la vemos!

Pero si es de Jane Blondie. La mejor gata espía de la historia.

Será miaulucinante, ya lo veréis.

(SUSPIRAN)

(Música)

Me llamo Blondie... Jane Blondie.

(RÍE) (GRITA)

(RÍEN)

(GRUÑE)

(Música suspense)

¡Oh!

Solo eres un muñeco. No te tengo ningún miedo.

No me cogerán con una trampa como esa.

Soy una gata espía de alto nivel.

Hola, Gato X. -Agente Blondie.

¿Me has traído el dispositivo alienígena?

-Misión cumplida. Aquí está.

-Bien hecho. A partir de ahora, nunca volverá a caer en malas patas.

Porque ya lo ha hecho.

(Risa malvada)

(MAÚLLA)

¡El Gato X es el verdadero villano!

(RONCAN)

¡Oh, se han quedado dormidos en la mejor parte!

"Mensaje secreto para todos los gatos espías".

Yo soy una gata espía.

"Nos vemos en el edificio abandonado y necesito un puntero láser".

(RÍE)

El mensaje decía que viniera aquí, pero este lugar está vacío.

(Estruendo)

¡Oh! ¡Hay alguien ahí dentro!

¡No puedo creerlo, eres tú de verdad!

Sí. Me llamo Blondie, Jane Blondie.

No me obligues a hacer esto por las malas.

-Nunca me atraparás.

(Música acción)

¡Oh!

¡Me has pillado, pero no te diré lo que quieres saber!

-Vaya, ojalá tuviera un puntero láser.

-¡Oh, sí, el puntero láser! Aquí lo tienes.

-Oh.

Vamos, gatito, atrapa el punto rojo.

(Música)

(MAÚLLA)

Gracias.

Con esto conseguiré que hable.

Pero ¿qué información importante puede tener?

Es solo uno de los gatos de negro. Yo...

-Dejad al agente K en paz.

¿Milady?

Hola, Z. Hola, M..

¿Y tú quién eres? -Me llamo Blondie, Jane Blondie.

-Oh...

-Gatos de negro, será mejor que confeséis.

Sé que custodiáis una información supersecreta.

(TODOS) ¡Ay!

-De acuerdo, sabemos que hay...

-Un nuevo tipo de piruleta a la venta en la ciudad.

-Sí, y sabe a golosina para gatos.

¡A ver si están diciendo la verdad!

¡Ajá!

Mi pelo se ha vuelto lila, o sea que habéis mentido.

No está mal, gata espía. ¿Cuál es tu nombre en clave?

Mmm, ajá. ¡Agente Milady!

Gracias a la agente Milady tendréis que decir la verdad,

¿o preferís que vuelva a usar el puntero láser?

(TODOS) -¡No, no, no, el puntero láser no!

(RÍE)

Buscamos un dispositivo alienígena que cayó en la tierra.

-Se estrelló, pero parece que aún sigue funcionando.

-Si al final cae en malas patas,

con él podrían conquistar el mundo humano.

¿Un dispositivo alienígena? De acuerdo.

La agente Milady y yo nos encargaremos de esto.

¿Yo? Por supuesto. Lo has hecho muy bien.

¿Quieres ser mi ayudante, agente Milady?

(RÍE) Sería un sueño hecho realidad.

¿Cuál es la misión?

(Música)

Están ocurriendo cosas muy extrañas, agente Milady,

y creo que ese dispositivo alienígena tiene algo que ver.

¿Alguien lo está usando para causar el mal?

Solo hay una forma de averiguar si es así.

¿Eh?

¡Estoy en una misión secreta con Blondie!

¡Qué emoción!

(SUSPIRA)

(CHISTA)

(Maullidos)

Los humanos se están comportando como gatos.

(MAÚLLA)

¡Ten cuidado, Blondie! ¡Oh!

Gracias, agente Milady.

Esto no solo es raro, también es muy peligroso.

¡Eh! Yo he visto a ese humano antes.

Fue hipnotizado por el Gato X con un dispositivo alienígena.

Agente Milady, ¿crees que Gato X está detrás de esto?

Solo hay una forma de averiguarlo.

(Música suspense)

Hay que seguir a ese humano.

Tengo la sensación de que nos llevará a la respuesta.

¿Eh?

(MAÚLLA)

¿Por qué habrá entrado en el jardín de esta casa?

Conozco este lugar. Aquí vive...

Mira...

(RONRONEA)

Tenías razón, agente Milady. Gato X está detrás de todo esto.

(Música acción)

Te tenemos, Gato X.

Ríndete inmediatamente y muéstrame tu cara.

(MAÚLLA)

-¿Quién se atreve a molestarme?

Blondie, lo conozco. ¡Es Boss!

El gato más travieso de la ciudad.

Pero no puede ser el supervillano que estamos buscando.

Gato X. Has hipnotizado a los humanos con ese dispositivo.

Dánoslo.

-Yo lo he encontrado y es mío. ¿Por qué debería dártelo?

Boss, por favor. Entiende que es demasiado peligroso.

¡Dánoslo! Ni hablar.

¡De eso nada!

Desde que encontré esto, los humanos me ronronean,

me abrazan y me traen leche.

¡Deshaceos de estas dos gatas!

(MAÚLLAN)

Agente Milady, ¿lista para trabajar en equipo?

Nací lista para hacerlo, agente Blondie.

¡Ja!

(Música acción)

-¿Eh?

¡¡Eh!!

(AMBAS) -¡Misión cumplida!

-Pero... pero ¿qué ha pasado? -Sí, ¿qué estamos haciendo aquí?

¡Oh! (GRITAN)

-¡Oh, no! Devuélvemelo inmediatamente, gata espía.

-Soy más que una gata espía. Me llamo Blondie. Jane Blondie.

(RÍE)

Vale, lo que tú digas. Gata espía Jane Blondie.

¿Dame eso de una vez?

¿Pero qué está pasando?

Hola, Astri Cat. ¿Conoces a esta gata alienígena?

Es una de mis amigas peludas. Podemos confiar en ella.

Gracias por activar el rastreador. Llevaba días buscándolo.

-Si este dispositivo alienígena es tuyo,

estaré encantada de devolvértelo.

-¿Eh?

-Espero que mi reloj no haya causado problemas.

(AMBAS) -¿Es un reloj? -Un reloj multifunción.

El problema es que, en ciertos planetas,

puede causar efectos imprevisibles.

-Seguid hablando, señoritas.

Mientras tanto, yo me llevaré esta nave.

-Mirad, el reloj también me permite controlar

mi nave espacial a distancia.

-¡Eh, socorro! (MAÚLLA)

Y tiene muchas otras funciones, como crear un efecto de sueño hipnótico.

¡Oh!

Agente Milady, ¿estás bien?

Es como si tuviera mucho sueño.

(ASUSTADA)

¡Ah!

¿Qué ha pasado, amigos peludos?

Pues que te quedaste dormida mientras veías la película, Milady.

No puede ser, Lampo. Lo recuerdo absolutamente todo.

De hecho, estaba en una misión con Jane Blondie.

¿Eh?

Creo que solo ha sido un sueño, Milady.

Venga, mininos, vamos afuera a jugar.

¿Un sueño? ¿Y por qué me parece que ha sido realidad?

Milady, ¿no vienes a jugar? (RÍE)

(Música)