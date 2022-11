"Secundaria.

A veces me gusta pensar que es más que un centro de aprendizaje.

A veces me gusta pensar que es una fábrica de nuevos amigos.

¿Por qué? Porque soy una chica cuyos dos mejores amigos son chicos.

Observad".

¿Qué opináis?

¿Con fular?

¿Sin fular?

Con fular. No lo sabemos.

¿Para qué quieres ponerte un fular si no hace frío?

He pensado en ir a hacerme la manicura después de clase.

¿Alguien se apunta? (AMBOS GRITANDO) ¡No!

Vale.

Sed sinceros.

¿No os parece el chico más guapo del universo? ¿O qué?

No sé cómo responder a eso. Así es como se responde.

Necesitas hacerte amiga de una chica.

Podemos convertirlo en una misión

para no tener que hablar de cosas de chicas.

Como manicuras y atractivos cachas.

Entonces, creéis que está cachas. (AMBOS) ¡Basta!

(Mensaje de móvil)

"Y ahí fue cuando mis mejores amigos y yo

emprendimos una aventura para hacer un nuevo amigo".

"HACER UN NUEVO AMIGO"

(Música cabecera)

100 COSAS QUE HACER ANTES DE IR AL INSTITUTO

"Vale, ya tenía mi misión: hacer una nueva amiga.

Porque, asumámoslo, nunca se tienen demasiados amigos.

Y... ¡Bingo!

Martha St. Reynolds.

Hobbies: embellecer el mundo.

Popularidad: la misma que la mía.

Potencial como amiga: vamos a averiguarlo".

Perdona, no tengo tiempo para hacer nuevos amigos,

estoy ocupada animando el colegio con estos preciosos centros de mesa.

"Vale.

A continuación, miré en el pasillo donde encontré a Lori la Gritos.

Hobbies: deportes y deportes. Popularidad: baja.

Y he aquí el porqué".

(HABLA ALTO) ¡Suena genial, CJ!

¿A quién no le vendría bien una nueva amiga para hablar de cosas de chicas?

Y no te preocupes, tus secretos están a salvo.

Como que estás desesperada por encontrar amigos y...

¿De qué hablábamos? Tengo que ir al baño.

"Vale...

Y continuemos con la búsqueda de una nueva amiga.

Mindy Minus.

Hobbies: el color rosa y perseguir a Crispo".

¿Puedo ayudarte en algo?

"Ni de coña. No pude".

(Timbre)

¿Y si no quiero uno nuevo amigo?

Porque tendré que escribir a nuevo amigo.

¿Qué quiere nuevo amigo por su cumpleaños?

¿Que no te gusta que te regalen libros por tu cumpleaños,

nuevo amigo? ¿Y cómo se hace un nuevo amigo?

¡Oh! Así.

(GRITA) ¿Quién quiere ser mi nuevo amigo?

(HABLAN A LA VEZ)

Eres despreciable.

Lo siento, chicos.

Pero solo necesito un nuevo amigo.

¡Para! ¡Para!

¡Para! ¡Para!

¡Power!

No me caes bien, pero eres rápido

y necesito tu ayuda para acabar con Rayo Licano,

el chico más rápido del oeste del pasillo.

Perdona, pero voy a elegir a un nuevo amigo

de mi pila de nuevos amigos.

Quizá esto te haga cambiar de opinión.

Tu propia banda naranja te dará poderes como...

Hola, nuevo amigo. Vamos allá.

(IMITA UNA SIRENA)

(Timbre)

Fenwick entra en el café de los osos

y aplaza su búsqueda de nuevo amigo para comer una porción de pizza.

Una porción de pizza, por favor. Corte central.

Eh...

Me ha dado una esquina. No hay trozos especiales.

Empiezo en esquina y tú comes esquina.

Pero no me gusta.

Y a mí no gusta montar en autobús dos horas hasta trabajo

junto a hombre apestoso.

¿Pero me quejo? Acaba de hacerlo.

¿No quieres borde? No.

Esto no ha terminado. ¡Siguiente!

Bueno, grandes noticias.

Ahora resulta que soy amigo de la cocinera.

Adivinad de quién soy amigo.

Paul Schmolitor, el vigilante de los pasillos.

Soy como un poli.

Y ahora dime cómo va tu búsqueda de amiga. ¡Ya!

Llevo cuatro horas buscando.

Y la gente o está ocupada o es chillona o es muy Mindy.

Ya no sé dónde seguir buscando.

"Esperad un momento.

Un posible avance en mi búsqueda de una nueva amiga.

Nombre: empieza por Z, creo. Hobbies: ni idea.

Popularidad: no disponible

porque empezó a estudiar en Pootatuck ayer".

¡Eh!

¿Qué tal ella?

¿La nueva?

No puedes elegir a alguien nuevo. Es demasiado arriesgado.

¿Qué?

Los nuevos representan lo desconocido,

podría ser cualquier cosa.

Como una alienígena disfrazada de humana buscando un huésped.

Voy a hacer una nueva amiga.

(AMBOS) O a convertirte en una huésped alienígena.

Hola. Estoy en el comité de bienvenida del colegio.

Así que, bienvenida a Pootatuck. Soy CJ.

Ahora te toca a ti.

Soy Zelphaba.

Así que, por mi nombre, ya sabrás que tengo unos padres raros.

Bueno...

También sé que tus botas son una pasada.

¿Dónde las has comprado? En Brujiboots.

Bruji... Eso es.

Las he comprado en Brujiboots.

Es una tienda de Salem, de donde nos hemos mudado.

¡Oh! ¡Salem! De dónde... Vienen las brujas, sí.

Pero confía en mí, no soy bruja. ¿En serio?

Porque me vendría bien una amiga bruja

que haga desaparecer los exámenes sorpresa del señor Bored.

¡Examinus sorpresus desaparecius!

(RÍEN)

(Música mágica)

Te dije que mis padres eran raros.

"Habéis visto eso, ¿no?" Ni siquiera tengo hambre.

(Timbre)

(IMITA UNA SIRENA)

Es tan rápido...

Pues tenemos que ser más rápidos.

¿La patrulla de vigilancia de Pootatuck tiene presupuesto?

Sí. ¿Por qué?

(Música)

En realidad, chicos, hay un fondo para la seguridad de los pasillos.

Y si me prometéis que destinaréis dicho fondo

a mejorar la seguridad en los pasillos,

prometo daros el código de compra. Confíe en nosotros, señor Roberts.

Los pasillos de Pootatuck nunca habrán sido tan seguros.

(Música)

Separémonos.

¿Cómo hacer un nuevo amigo?

(LEE) "Preséntate". (HABLA EN SU IDIOMA)

"Sé simpático". (HABLA EN SU IDIOMA)

"Haz algo amable por él". (HABLA EN SU IDIOMA)

Estoy investigando aquí, en la sala de ordenadores,

donde hay que estar en silencio.

Y yo intento aprobar prueba de examen de conducir,

¡pero no puedo porque examen americano es demasiado duro!

Ahora llorar. (LLORA)

¿Quiere ayuda?

¿Qué? ¿Para darte pizza central cuando no toque pizza central?

No. Porque no he suspendido un examen en mi vida.

¿Cuál ser secreto?

Estudiar.

Bien, si otro coche le golpea en la carretera,

¿qué es lo primero que debe hacer?

Maldecir familia de otro conductor durante 1000 inviernos

y quitarle zapatos.

Lo conseguiremos.

(Timbre)

"Bien, si estáis intentando hacer un nuevo amigo, probad dos cosas.

Uno, no penséis que es una bruja.

Y dos, hacedle un divertido examen para conocerlo".

Vale, está claro que las dos odiamos los exámenes sorpresa.

Los odio.

¿Considerarías ir a hacerte la manicura después de clase?

Solo si tomamos un yogur helado justo después.

Por fin.

¿Este chico te parece el más guapo del universo?

Aparta, estás hablando de mi futuro marido.

(RÍEN)

¡Eh!

¿Y esa vieja escoba? Es una larga y aburrida historia.

-Qué monas.

CJ se ha acercado a la chica nueva y ahora son amiguitas.

Bonita escoba.

-¡Pintipolius devosorum!

-¿Qué ha sido eso?

-Un hechizo.

Tu cara se llenará de espinillas a medianoche.

-¡Bicho!

(RÍE) -Seguro que eso la mantiene callada un rato.

(Timbre)

¿Nos vemos luego?

(Música mágica)

¿Qué tal va todo con la chica nueva? ¿Es un zombie?

¿Le gustan los vigilantes? Porque a mí sí.

¿Y si os dijera que la chica nueva es una bruja?

(AMBOS) ¿La chica nueva es una bruja?

-Sabía que era superrara. ¡A mensajear!

"Fue el rumor que más rápido se propagó

en la historia de Pootatuck".

¡La nueva es una bruja!

"Extendiéndose desde el pasillo del segundo piso

hasta la clase del señor Bored, en 1,9 segundos".

Lo sabía.

"Y hasta las escaleras del primer piso en 2,9".

¡Eh!

¡Eres una bruja!

(Murmullos)

"Y cuando yo recibí el mensaje,

había sido el rumor que más rápido se había propagado

en la historia de Pootatuck.

Y yo lo había empezado.

Vale, al día siguiente tenía una nueva misión

para con mi nueva amiga.

Encontrar a Zelphaba

y pedirle perdón por difundir el rumor de que era bruja.

Y no pensaba separarme de su taquilla

hasta que sonara la campana de primera hora".

(Timbre)

"Y la campaña de segunda hora".

(Timbre)

"Y de tercera y de cuarta".

(Timbre)

"Pero no llegó a aparecer".

Señorita Martin, creo que es hora de que entre en clase.

Bueno, estaba esperando a que llegase Zelphaba, la chica nueva.

Pues va a seguir esperando porque ha empezado a estudiar en casa.

¿Qué?

Sí, sus padres van a pasarse a recoger sus cosas.

Creo que ese rumor de la bruja le ha afectado.

Oh... Qué pena, ¿eh?

Me parecía una buena chica.

A mí también.

Vale, acierte esta pregunta

y conseguirá aprobar el examen de conducir.

Nosotros ir allá.

Se ha visto implicada en una colisión con un vehículo aparcado

y no encuentra al dueño. ¿Qué haría?

Dejar nota en coche y avisar a policía.

Listo.

Y conseguirá pasar el examen escrito sin problema.

Sí, pero hay un pequeño problema. ¿Cuál?

Yo no saber conducir.

¿Qué?

Hola, Rayo.

Espero que no tengas pensado seguir corriendo. (RÍE)

-¿Se supone que esto debe intimidarme?

Sí. Deberías tener miedo.

¿De dos chicos con bandas naranjas sobre escúter eléctricas

que alcanzan un máximo de 25 km/h, cuando yo voy a 30?

-Espera, ¿estas cosas no son más rápidas que él?

¡Eh, las escúter molan!

Sigues teniendo ese código de compra, ¿verdad?

Sí. ¿Por qué?

(Música)

¿Así que juego online para robar coches

me ayudará a aprobar examen?

Tiene un volante de retroalimentación de fuerza,

condiciones realistas en carretera y puntos para aparcar.

Creo que estoy pillando truco.

(ACELERA)

(Gritos)

Sí, intente no atropellar a la gente.

Era atracador.

Vale, si roba un coche durante su examen de hoy, suspenderá.

Pero este pequeño Mercedes ser mucho más cómodo para aparcar.

"Así que, mientras la señora de la comida

tenía buenas sensaciones sobre su examen de conducir,

yo me sentía realmente mal por Zelphaba".

No necesito un centro de mesa, Martha.

"Era realmente bonito.

Pero entonces, otra cosa llamó mi atención".

¡Zelphaba!

Zelphaba, lo siento mucho.

¿Por qué lo sientes? Han sido los otros niños.

Y no es nada que no haya oído ya.

Fui yo la que difundió el rumor de que eras bruja, es culpa mía.

Pero creía que éramos amigas.

¿Por qué me llamaste bruja? Bueno...

Eres de Salem, tu fiambrera brillaba,

tienes una escoba en la taquilla,

echaste un hechizo a Mindy sobre espinillas

y cerraste tu taquilla en plan... bruja.

¡Oh! Te dije que mis padres son raros.

A mi padre le encantan las bromas, como lo de la fiambrera brillante.

Y mi madre odia que se tiren las cosas en buen estado,

así que, sí, ayer rescaté una escoba.

¡Oh!

El hechizo de Mindy era una broma porque fue muy borde,

pero su cara está perfecta.

Le vendría bien un hechizo así.

Y mi mano mágica no cerró la taquilla, fue mi pie.

Pero cuando tus padres son magos,

pillas todos los trucos y los usas sin pensar.

Tus padres son magos. Sí.

Yo solo soy una niña normal capaz de hacerte desaparecer,

cortarte por la mitad y... Aceptar sus disculpas.

¿Hay alguna forma de conseguir que vuelvas a Pootatuck?

Solo si encontramos la forma de que todo el mundo deje de llamarme bruja.

(Música)

Tengo un par de ideas.

Vale, revisemos los informes de gastos.

Comité de baile, bien.

Club de ciencia, tiene buena pinta.

Seguridad de los pasillos de Pootatuck...

¿Qué?

(Sirenas)

(Música)

¡Vas demasiado rápido! ¡Conseguiremos girar!

¡Es una curva pronunciada! ¡Sé un hombre!

(Frenazo, golpe)

¿Estáis bien, chicos?

Estamos bien.

Todo bien.

Vale.

¿Habéis cargado 800 dólares

al presupuesto de seguridad en los pasillos?

Fue él, no yo.

¿Os habéis vuelto locos?

Tenemos que mantener los pasillos a salvo.

Teníais 50 para hacer carteles.

Hicimos carteles.

Devolved todo esto y entregad vuestras bandas.

¡Ya!

Quedáis expulsados del cuerpo.

Bueno, al menos, nos tenemos el uno al otro, nuevo amigo.

¡No vuelvas a hablarme jamás!

Tiene sentido.

Vale, tiene tres minutos para completar el circuito.

No puede tocar ni un solo cono.

Y al final, volveremos aquí para aparcar en paralelo.

-Estoy nerviosa, Fenwick.

Hágalo como le enseñé en la sala de ordenadores.

Bien. Como en sala de ordenadores.

-Bien, meta la marcha y con mucho cuidado...

(ACELERA)

(Música)

(RÍE)

(Continúa la música)

(RÍE)

(RÍE) ¿Ha aprobado?

¡Ha sido la mejor conducción que he visto nunca!

¡Aprobada!

-¡He probado examen! ¡No más sucio autobús!

(RÍEN)

"Así que mientras Fen estrechaba lazos con su nueva amiga,

más o menos,

a la mañana siguiente, con la ayuda de un par de viejos amigos,

me dispuse a ayudar a una nueva amiga".

(Murmullos)

¡Oh, mirad quién ha vuelto! Es la chica nueva.

¿Por qué estás aquí, Zelphaba?

Este es el hogar de los osos, no de las brujas, ¿eh?

(HABLAN A LA VEZ)

¡Chicas! ¿Qué está pasando aquí?

Solo quiero que CJ me deje en paz.

¿Por qué no me obligas? (TODOS) Uh...

-¿A que ahora ya te vas?

-¡Ha hecho desaparecer a CJ! (GRITA)

(Alboroto)

(GRITANDO) ¡No lo ha hecho!

Porque las brujas no existen.

Ha sido un pequeño truco de magia

que Zelphaba y su familia hacen para ganarse la vida.

Y todos lo habríamos sabido

si, en vez de ignorar a la chica nueva,

nos hubiéramos acercado a hablar con ella.

Puede que la gente os sorprenda. Como una nueva amiga.

(Timbre)

¡Vale, se acabó la magia, chicos! ¡Todos a clase!

Bienvenida de vuelta.

"Nunca sabes qué puede ofrecerte un nuevo amigo.

Ser amable con toda la gente que te rodea,

puede llevarte a emprender una amistad con un profesor

o con un trabajador del colegio. Y eso puede conseguirte

el trozo central de pizza más grande del mundo.

Pero no todas las nuevas amistades funcionan.

Así que, si no encontráis un nuevo amigo de primeras,

intentadlo e intentadlo otra vez.

Y os recomiendo que os hagáis amigos de los chicos nuevos.

¿Quién sabe?

Podrían ser superdivertidos o superdulces o..."

Oh, mirad lo que ha aparecido sobre mi mesa.

Un examen sorpresa.

(RÍE) (TODOS) Oh...

"Puede que sean brujas y que hagan desaparecer los exámenes".

Estaban justo aquí.

Bueno... Pues nada.