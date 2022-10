"Otra gloriosa mañana en la escuela de secundaria Pootatuck.

Sammy Craven va mejorando en lo de aparcar su bici.

Scott Stottle se va acostumbrando a su nuevo papel como Pooti,

el oso de Pootatuck.

Y mis mejores amigos y yo estamos listos, una vez más,

para poner a prueba los límites de séptimo curso".

Saca la lista. Opciones.

Vale. Ehm... La lista de cosas que hacer antes del instituto

incluye crear nuestra propia forma de caminar.

No.

Dejar de hablar y cantarlo todo durante un día.

No.

¿Dominar el arte de las marionetas de calcetines?

(Música animada)

No. (DECEPCIONADO) Oh.

¿No estáis notando cierto patrón? Vale, vamos a deshacernos del no

y a decir que sí a todo durante un día.

(Música tensión)

¡No!

"DECIR QUE SÍ A TODO DURANTE UN DÍA"

(Música cabecera)

100 COSAS QUE HACER ANTES DE IR AL INSTITUTO

¡No!

"Tenéis razón, tenía que hacer que parase".

Lo pillamos. Pero piénsalo,

el no te ha impedido hacer un montón de cosas chulas en el colegio.

Deberías haber dicho que sí.

Tenemos todo este queso gratis.

Deberías haber dicho que sí. Nos han dado la llave de la ciudad.

Deberías haber dicho que sí.

Vale, puede que me arrepienta de lo de las llamas,

pero el no es bueno.

El no es un mecanismo de defensa que ha mantenido a la gente a salvo

de cortes de pelo, ligeras inconveniencias

y ataques de osos.

¡No veo nada con este disfraz!

Gracias, CJ. Venga...

Así que me ceñiré al no. No puedes.

Dos votos contra uno. Te apuntas, ¿verdad?

Sí. Bien.

Diremos que sí a todo durante un día.

Ahora... Vosotros, a ver, ¿queréis comeros mis libros?

¡Uy, historia! No te comas eso.

Y bien, si vamos a hacer eso del sí, necesitaremos unas normas básicas.

Bien, cuando alguien os pida que hagáis algo

a lo que tenéis que decir que sí, deberéis seguir la norma ABC:

amable, bueno y considerado.

Así que no nos comeremos tus libros. Vale.

Pero ¿y si alguien me dice que me tire de un tejado?

¿O que corra desnudo por los pasillos?

¿O que luche contra robots? Eso no podrá pasar

por la norma LMNOP: podéis decir que no

a cualquier cosa que sea lesiva, malvada, nudista

o que pueda romperos todos los huesos del cuerpo

por saltar de un tejado.

(Timbre)

Fenwick Frazier, antes de que acabe el día

te encantará el poder del sí. Vale, para, me estás asustando.

Hola, Crispo y... a vosotros dos.

Bueno, sé lo mucho que te gustan las listas,

así que yo misma he hecho una.

Ah, vale, ¿y qué es? ¡Estoy hablando con Crispo!

La lista de cualidades que Mindy necesita

para un novio perfecto. Uno: pelo rubio.

Dos: debe estar dispuesto a salir conmigo mucho tiempo.

(TRAGA SALIVA)

Y tres: debe llamarse Crispo.

Yo... Comida en...

¡Taquilla!

Es que es tímido.

(ENFADADA) ¡Es tímido!

Esto aún no ha terminado.

Loquita.

(Timbre)

¿Y esos frutos secos? Son pistachos,

el mejor aperitivo del mundo.

Ten, prueba uno.

Sabes que odio las cosas con cáscara.

Frutos secos, huevos, tortugas... Lo sé.

Pero recuerda cuál es la palabra mágica del día,

así que... ¿quieres probar uno?

Sí.

¿Qué te parece? Bien, tú ganas.

¡Es lo mejor que he probado nunca!

¿Ves? No sabrías que te gustan los pistachos

si no dices que sí. Vas a pasar de todo el día

con cosas como esta, ¿verdad? Sí.

De hecho, cuando acabe la clase, seguro que querrás unirte a mi en...

¡baile improvisado de 10 segundos en el pasillo!

(Música)

¡Sabes que no sé bailar!

Hoy sí, porque sabes que tienes que decir que...

¡Sí!

(Continúa la música)

(TODOS ANIMAN)

¿Oyes eso? ¡Es el poder del sí!

Y se acabó el baile. (ANIMAN)

¿Lo ves? Cuando dices que sí al sí,

nunca sabes qué mundo mágico puede abrirse ante ti.

Vuestro juego de pies ha sido magnífico

y podría ser de gran utilidad en el campo de batalla.

Arthur, eres consciente de que estamos en el siglo XXI, ¿no?

¿Y vos estáis al corriente

de que este es el Club de Espadas y Piedras de Pootatuck?

"Para que la tengáis claro,

juegan a juegos de rol de fantasía en la vida real".

Bien, hombre de pasos molones,

¿consideraríais uniros a nuestras filas

y aceptar la espada de la hermandad?

Mmm...

Fenwick.

¡Sí! Dame la espada.

¡Hermanos!, y nuevo hermano, ¡espadas arriba!

Únete a nosotros.

"Así que, cuando Fen comenzó su aventura del sí

como nuevo miembro del Club de Espadas y Piedras,

yo decidí..." ¡Oso! ¡Uy!

(Silbato)

¡De pie, Stottle! -¡No siento las piernas!

-¡Ya he perdido tres osos esta semana!

"¿Cómo se pierden tres osos?".

(Timbre)

¡Vaya, hola, señor Power! ¿Está teniendo un buen día?

Sí.

Parece que yo también tengo un buen día.

Sí.

¿Te gustaría emplear tu hora libre para ayudarme

con cuatro años de retraso de archivado en mi despacho?

Sí. Vale, ningún chico quiere hacer eso.

¿Por qué estás diciendo que sí a todo?

Es nuestra nueva misión de la lista,

porque es mucho mejor que decir que no.

¿Entonces estás diciendo que sí a todo?

Durante un día.

Debería probarlo, es superdivertido. Sí, ¿por qué no?

Eso le daría un toque de emoción al día.

¿Como... ir a su despacho para archivar aburridos documentos?

¡Sí!

(Música tensión)

¿Así que Crispo tiene que decir que sí a todo hoy?

Entonces, creo que le pediré que me lleve a una cita muy cara

para lucir mis pieles falsas y hacerle prometer

que será mío hasta el fin de los tiempos.

Dispersaos y encontradlo.

(Timbre)

Eh, CJ, ¿quieres este brownie casero?

No me dejan quitarme la cabeza.

Sí.

Lo estás disfrutando, ¿verdad? Sí.

¿A ti te dan un brownie y a mí esto?

Eh, el poder del sí funciona de formas misteriosas.

¡Sí!

Una A+++.

¡Triple más!

¡La marca del elegido!

-Un guerrero tan listo que pueda matar al dragón.

¿Matar al qué, dices? ¿Oyes eso, sir Fenwick?

¡Eres el elegido!

¡Es hora de que aceptes tu "desti-sí"!

Dime que no has dicho eso. Y ahora, por favor,

participemos todos en un baile espontáneo de alegría de 10 segundos.

(Música medieval)

"Vale, ¿quién no diría que sí a un simple baile espontáneo

de 10 segundos? Oh, claro, Fenwick".

(CANTA) "Me dirijo al baño, me dirijo a..."

Christian, siento la necesidad de informarte

de que Mindy te oyó decir que hoy tienes que decir que sí a todo

y planea pedirte que... Ehm...

La lleves a un restaurante caro y seas su novio para siempre.

Oh, y pieles falsas. ¿Qué?

No estoy listo para esa clase de compromiso,

¡tengo 12 años!

¡Tiene que ayudarme a escapar de Mindy!

Eh... Soy un orientador académico titulado

con muchas cosas que archivar.

Sí, pero también accedió a decir que sí a todo hoy.

Bueno, sí, pero...

(Música tensión)

Está en la lista y, por favor, ¿puede esconderme?

¡Tiene que decir que sí! (SUSPIRA)

¿Pases para el baño, señoritas?

Muy bien.

(Continúa la música)

Se han ido.

¿Nos vemos en la próxima clase?

Sí.

(Timbre)

¡Chicos, el señor Roberts me está escondiendo de Mindy!

¿Lo ves? Te dije que decir que sí trae problemas.

Crispo está huyendo de Mindy y yo tengo que matar a un dragón

aún no sé cómo. ¿Por qué a ti no te ha pasado nada?

¿Qué quieres que te diga?

Mi "desti-sí" aún no ha venido a buscarme.

(Cristales rotos)

¡Se acabó! ¡Lo dejo!

¡Este traje de oso es maligno! (GRITA)

-Ya he perdido otro. Vale.

¿Quién quiere ser la nueva mascota oso?

¡Cagones! ¡Eh!

¿Qué hay de ti, Martin? ¿Qué pasa conmigo?

Estás sujetando la cabeza.

Uh.

Pregúnteselo. Sin rodeos.

¿Quieres ser el nuevo oso de Pootatuck?

(Música tensión)

Sí.

"Vale, si os estáis preguntando qué tal iba mi día

diciendo que sí a todo, aquí tenéis un resumen".

Uy. Dolor.

"Pero si iba a enseñarle a Fenwick el poder del sí,

yo no podía decir que no a ese asfixiante y peludo disfraz.

Oh, y encima me dijo que tenía que recorrer todo el pasillo

gritando: '¡Vamos, Pooti!'". Martin,

no has conseguido ni un solo "¡Vamos, Pooti!".

Ahora, da 20 vueltas de oso alrededor del colegio.

Ay.

20 vueltas de oso, entendido.

"Era consciente de que no se ve nada con esta cabeza, ¿verdad?".

¡Ah!

Bueno, ¿estás sintiendo el poder del...?

¡Sí! Me encanta esto, me está encantando este día.

Haced sitio para los que se esconden de Mindy.

Y pare.

El señor Roberts va a colarme en clase de mates "in burrito".

Querrás decir incógnito. No, "in burrito".

Es nuestro código para cubo de basura.

No tenemos ningún código. Deberíamos. ¡Oh!

Yo seré el cóndor y usted el halcón.

No. ¡Tiene que decir que sí!

(DESGANADO) Sí.

Halcón se va.

¡Buena suerte, sí, aventureros!

¿Y por qué llevas ese martillo gigante?

¿Te refieres el martillo de la justicia infinita

que me han encargado que proteja de los trols?

Ya me has oído, ¡los trols!

¿O te gustaría calmarte un poco en el patio tomando pistachos?

La justicia está servida.

¡Elegido, ha llegado el momento!

¿El momento de qué? ¡De matar al dragón!

Chicos, ¡que no hay dragón! Oh, sí que lo hay.

Lleva pieles falsas y devora yogur helado.

(RÍEN)

¿Mindy es el dragón? Sí, siempre se ríe de nosotros

con retorcidas palabras de fuego. ¿Y qué dice?

Palabras que abrasan tanto que no puedo repetirlas.

(RÍEN) Vale, ¿qué queréis que haga?

Acércate a ella

y quémala con la ácida lengua del elegido.

No me puedo creer que vaya a hacer esto.

(RÍEN) ¡Hola, Mindy!

(Música tensión)

(DUDA)

He estado con los chicos del Club de Espadas y Piedras

y me han dicho que a veces les dices cosas desagradables

y creo que deberías parar.

(Dragón)

Se acabó el descanso del yogur, encontradlo.

(Música tensión)

¡Le ha echado la maldición de la piedra!

(Música)

¿Has acabado de estudiar?

Sí, y ahora a clase de salud, por favor, y rapidito.

"Durante las tres horas siguientes, bailé,

me contoneé, di patadas y moví los brazos

para conseguir que alguien, cualquiera,

dijera que sí a un 'Vamos, Pooti',

pero lo único que conseguí fue un 'No, Pooti'

y eso me puso triste".

(Timbre)

Vale, tenías razón,

puede que me haya pasado con lo del sí.

Y creo que me he roto una costilla osezna.

Siempre tengo razón.

Pero esta vez no.

¿En serio? Gracias a ti y al poder del sí,

he descubierto que me gustan los pistachos,

he bailado espontáneamente superbién

y hoy estoy destinado a vencer al dragón.

¿Debería preocuparme por ti? ¿Me tomas el pelo?

¡Soy el elegido! Sigamos con este rollo del sí.

Ahora vuelve a ponerte la cabeza y a por el "Vamos, Pooti".

Gracias, Fen.

Y... ¿Has visto a Crispo últimamente?

Ni siquiera te veo a ti.

Un par de minutos más y el día del sí

por fin habrá terminado. ¡Sí!

Sé que está ayudando a Crispo y sé que usted también

tiene que decir sí a todo durante un día.

Eh... Primero, qué grosera, y segundo, sí.

Y sabe dónde está, ¿verdad? Eh...

Sí.

Acaba de usar esas llaves,

lo que significa que Crispo está encerrado en algún sitio.

O sea, que está fuera del alcance de los niños.

Así que está en la sala de profesores o...

¿en el cuarto del conserje?

Sí.

Qué impresionante, señorita Minus,

pero ahora pregúnteme si trataré de impedir que obligues a un niño

que no quiere tener una cita a tener una cita.

(MEGAFONÍA) "Señor Roberts, por favor, acuda a secretaría.

Es una emergencia, señor Roberts".

La respuesta es que te lo impediré, pero en cuanto termine con esto.

(Música)

Moveos.

Vale, ¿cuál es la emergencia, quién necesita hablar conmigo?

(Piano)

(Música acción)

Soy el señor Roberts con un importante mensaje.

El cóndor está en el nido, y el dragón va de camino,

repito, el cóndor está en el nido del conserje del segundo piso.

Tengo que ir al baño. Cuidado con el oso.

Tenemos que llegar al cuarto del conserje antes que Mindy.

¡Corre! ¡Ay!

¡No me esperes, detén al dragón!

(Música acción)

¡Dragón, no puedes pasar!

Oh, ¿en serio?

(Música triunfal)

¡Nos han derrotado, huid!

Bueno, me han dejado tirado, pero yo soy el elegido.

¡Preparaos para luchar!

¡Ay, parad, no!

¿Crispo, estás ahí dentro? Si estás ahí dentro,

sé que tienes que decir que sí. Sí.

Bien, porque quiero preguntarte algo. ¿Sí?

¿Quieres...? ¿Estáis listos

para divertiros con Pooti? Piérdete, CJ,

no puedes hacer nada para impedir nuestro amor.

(Fanfarria)

¡Ay, ay!

¿Y qué me dices de 19 segundos de baile espontáneo en el pasillo?

(Música)

Vuestro bailecito no se interpondrá en mi camino.

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Vamos, Pooti, vamos, Pooti, vamos Pooti!

"Lo estaba consiguiendo. Estaba impidiendo

que Mindy le pidiese una cita a Crispo.

Estaba perdiendo la sensibilidad en los brazos,

y estaba logrando que todo el pasillo gritase vamos, Pooti".

(TODOS) ¡Vamos, Pooti, vamos, Pooti, vamos Pooti!

-Nunca nadie ha conseguido que todo el pasillo grite: "¡Vamos, Pooti!".

-¿Cuándo va a acabar esta fiestecita?

En 3... 2... 1.

(Timbre)

(RÍEN)

Y la fiesta ha terminado.

Por fin. ¿Crispo?

¿Quieres ser mi novio hasta el fin de los tiempos?

(Música)

Lo siento, Mindy.

Estoy un poco ocupado.

Se supone que hoy tienes que decir sí a todo.

Sí, pero... La campana del colegio

acaba de sonar y el día "Sí" ha terminado. ¡Toma!

Puede que hayáis ganado esta ronda, pero volveré.

¡Serás mío, Christian Power!

(Trompeta)

¿Así que el día ha terminado y ya no hay que seguir diciendo que sí?

(A LA VEZ) Sí.

(Música)

"Bien, ¿deberíais decir que sí a todo durante todo un día de cole?

Tal vez no, pero no hace daño decir que sí

a algo a lo que normalmente dirías que no. ¿Quién sabe?

Puede que acabéis jugando una partida increíble al escondite

o que ayudéis a vuestro orientador a archivar cosas.

O puede que lleguéis a ser coronados por matar a un dragón".

(Música triunfal)

"O que vuestro "desti-sí" resulte ser un oso

de piel sintética. Y, chicos...".

Hola, CJ. -Buenas.

"Y más chicos". Ese oso.

"Y más chicos". Bien hecho.

"Soy la única chica del autobús".

(Música)