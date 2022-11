"El método científico: un proceso de seis pasos

con el que se identifica un problema,

se plantea una hipótesis y bla, bla, bla.".

Muy bien, estudiantes.

Mirad hacia delante, escuchad y... ¡No te bebas eso!

Una vez más, llega la Feria de ciencias

de séptimo curso ¡de Pootatuck! ¡Sí!

¡Feria de ciencias! ¡Feria de ciencias!

¡Feria de ciencias! ¡Feria de ciencias!

¡Feria de ciencias! ¡Feria de ciencias!

¡Feria de ciencias! ¡Feria de ciencias!

Feria, de ciencias.

La participación es opcional, pero yo debo aprobar

vuestro proyecto de ciencias antes de que participéis,

y... ¡Señor Power!

(RESOPLA)

(CARRASPEA)

(Redoble de tambores)

¡Voy a ganar!

Nunca me he considerado un tipo al que le vayan las ferias de ciencias,

pero esos trofeos brillan tanto... Pues incluyámoslo en nuestra lista.

Oh. Lo siento, chicos. La lista ya está completa.

¿En serio? ¿Cuál es la próxima misión?

Eh, pues es... pájaros. Vamos a aprender a hablar con los pájaros.

Tienes la pantalla apagada y está claro que te da miedo

no estar a la altura de la grandiosidad de tu hermano

en la Feria de ciencias, porque Ronbie ganó el concurso

tres veces. No quiero hacerlo. ¿Vale?

Además, es voluntario. Así que no tengo por qué.

Oh... Con dos votos a uno.

(Música inquietante)

¡No quiero ser una científica!

(Música)

Bien, seré una científica chiflada.

"SER UN CIENTÍFICO CHIFLADO"

(Alarma)

(Música cabecera)

CIEN COSAS QUE HACER ANTES DE IR AL INSTITUTO

"Disculpadme si antes he estado un poco cascarrabias,

pero dejadme que os lo explique:

todas las mañanas me levanto y veo lo mismo".

(BOSTEZA) Buenos días, CJ.

"A mi hermano y a su estantería de trofeos,

con todos los premios académicos que se pueden ganar.

Es ligeramente más impresionante que la mía, que está llena

de calderilla, gomas de pelo

y BOBO, EL OSO SOLITARIO DE LA ESTANTERÍA.

Pero este año, pienso ganar un trofeo usando...

EL MÉTODO CIENTÍFICO

PASO UNO: PREGUNTAR

¿Cómo voy a ganar un trofeo usando el método científico?".

Bueno, ¿qué hay en el cole esta semana?

Voy a apuntarme a la Feria de ciencias.

Uh... ¡la Feria de ciencias!

¿Eso no es algo voluntario en Secundaria?

Sí. ¿Qué pretendes? Nada. Que... te quiero.

-Oh, deberías hacer algo con el CO2, CJ.

Slinko adora el CO2.

Sí, ya lo había pensado.

Pero sabes, se me ha ocurrido algo mejor.

No creo que dos CO2 puedan ser suficientes.

¡Oh! ¿Y cuál es tu hipótesis?

Ah...

PASO DOS: HIPÓTESIS

SI CONSIGO IRME A CLASE AHORA, PODRÉ EVITAR DECIRLES

QUE NO TENGO NINGUNA HIPÓTESIS

¡Tengo que irme! ¡Chao!

(Redoble de tambores)

Ha sido muy raro. -Sí.

(Timbre)

¿Por qué está saltando?

Me da miedo preguntar, así que no lo he hecho.

¿Por qué estás saltando? Es mi proyecto para la feria.

Voy a ver cuantos saltos soy capaz de dar.

¿Y por qué ese es un proyecto de ciencias?

Porque llevo un portapapeles y unas gafas.

Esto, es ciencia.

Os presento a Poota-boot. Alias:

"El trofeo del primer puesto para Fenwick".

¿Y salta? No.

Pero tiene un brazo articulado para coger cosas,

y... está lleno de espíritu escolar.

Bueno, esperad a ver mi proyecto. ¡Va a ser increíble!

Guay. ¿Cuál es tu hipótesis?

Que... SI ME VOY AHORA, PODRÉ EVITAR DECIROS

QUE NO TENGO NINGUNA HIPÓTESIS

Sabes que Slinko jamás aprobará ese proyecto.

Oh... Yo creo que sí.

¡Jamás aprobaré ese proyecto!

Pero... ¡sujetapapeles, gafas!

Vuelva cuando tenga un verdadero proyecto de ciencias, señor Power.

Oh... Volveré.

Poota-boot se dirige hacia el cubo, lo coge.

¡Espíritu escolar!

(RÍE) ¿Qué? ¿He ganado?

(RÍE) No esperaba este trofeo tan gigante. Gracias.

Qué adorable proyecto de ciencias, si quieres quedar en segundo lugar.

¿Vas a hacer robots? ¿Qué sabes tú sobre robótica?

Sé que si gano, quedará genial en mi expediente académico.

Conseguiré un deslumbrante trofeo, y mi foto, en el periódico.

Pero solo tienes un tríptico rosa en el que aparece escrita

la palabra robots. ¡Aún no está terminado!

Y mi robot tampoco. Que machacará al tuyo.

Eh... No te tengo miedo. ¿Y qué tal ahora?

(Música tétrica)

Quizá un poquito.

(Música)

Señorita Martin. No tengo ninguna hipótesis.

Ah... problemas con la feria.

Me he apuntado a la Feria de ciencias del cole

y quiero ganar un trofeo, cualquier trofeo.

Seré feliz si quedo tercera. Y no se te ocurre ninguna idea.

Tengo muchas ideas: relojes de patata,

pilas con limones, tornados en una botella...

Pero... necesito una idea digna de un trofeo.

Tira un huevo. ¿Tirar el qué?

¡Tira un huevo! Combina la ciencia y los huevos

con el suspense y el peligro.

Oh, y... al señor Slinko le encanta.

"Vale, ya tenía mi proyecto.

Así que era hora de pasar al paso tres del método científico.

PASO TRES: EXPERIMENTAR

Y lo único que tenía que hacer para colocar un trofeo en mi estantería

era lanzar un huevo por las escaleras,

disminuyendo su velocidad antes del impacto para que no se rompiera.

¡Jope!

(Música)

¡Vamos!

(Continúa la música)

(GRITA ENFURECIDA)

(Continúa la música)

¡Huevo, vamos! ¡Ciencia!

(GRITA ENFURECIDA)

(TELEVISIÓN) "Y por fin, esta noche, veremos una vez más

cómo el cohete Space2 entra en órbita.

-A todo el mundo le encantan los cohetes, Michelle".

Quizá haga un cohete para mi proyecto de ciencias.

¡Gran idea! -No nos quedan huevos.

Dos días para la Feria de ciencias y Fenwick realiza la última

prueba con Poota-boot para asegurarse la victoria.

(Música tétrica)

(GRITA) ¡Ah!

Te dije que mi robot machacaría al tuyo.

¿Cómo has construido eso? ¿Acaso importa?

¡Es posible! Vale, todos atrás.

Sí, ha funcionado.

Pero la latencia del "in put" es totalmente inaceptable.

Eh... ¿Quiénes son esos estudiantes de posgrado?

Puede que mis padres los hayan contratado como "tutores"

para ayudarme con la Feria de ciencias.

¿Te refieres a la Feria de inconsciencias?

Perdona, tío. Pero tu robot tenía que morir.

Solo nos pagarán si gana.

-El Mindy-boot está provisto de un clásico brazo manipulador

cartesiano, un mazo hidráulico con fuerza de 45 kg

y un chip de procesamiento IX7. ¡Oh, sí! Y...

dispensa regaliz.

¡Venceré a ese robot! (RÍE)

(Pedorretas)

¡Ciencia! No.

Vale, no quiere pedos de sobaco. Pues mire esto.

¡Eso no es un proyecto!

¡Ciencia de nudillos!

¡La ciencia de crujirse los nudillos!

¡La ciencia de nudillos no existe! ¡Bien!

No me deja elección.

No. Estoy buscando proyectos espectaculares

que usen el método científico y este no lo hace.

"Era un proyecto espectacular, algo realmente precioso,

una propuesta para la Feria de ciencias

que destacaría sobre el resto.

O, al menos, me daría un trofeo para mi estantería sin trofeos".

Bueno, señorita Martin, yo diría que alguien está siguiendo los pasos

de su hermano experto en Ferias de ciencias.

¡Eh! Me conformo con el tercer puesto.

¿Y has construido esta cosa a tu sola?

¡Sí! Todos se quedarán alucinados con este proyecto.

No lo habrás cargado, ¿verdad? Oh...

(Cristales y gritos)

"Lo que nos lleva al siguiente paso del método científico.

PASO CUATRO: OBSERVAR E INFORMAR

Algo que las noticias locales hicieron por mí".

"Cuando el equipo de Swatch, descubrió que el centro geriátrico

no había sido atacado por misiles, sino por un proyecto

para una Feria de ciencias que fue disparado

desde la Escuela Secundaria Pootatuck.

-Bueno, Michelle, no veo ningún trofeo en el futuro de esta alumna".

(Alarma)

"Así que, después de que mi cohete fracasara,

no solo tuve que pensar en un nuevo proyecto para la feria,

sino redactar una sincera disculpa para los residentes

de la residencia de ancianos Prados Pacíficos.

Y eso nos lleva al paso cinco del método científico".

PASO CINCO: ANALIZAR

Bueno, he analizado todo. Ya sabéis, examinando los datos.

Y creo que voy a dejar la Feria de ciencias.

¡Oh, vale! -Lo conseguirás la próxima vez.

-Yo siempre suelo abandonar. Esperad.

¿Me estáis animando a abandonar? ¿Y mí charla de ánimo?

¿Y eso de: "Los Martin no se rinden. ¡Puedes hacerlo!"?

¡Vamos!

¿Y sabéis qué más? ¡Está en la lista!

¡Y los Martin completan las cosas de la lista y ganan trofeos!

¡Me largo de aquí!

(Redoble de tambores)

Ha sido raro. -Sí, lo ha sido.

(Timbre)

¿Qué te ha pasado? Mindy-boot.

¡Nos preocupéis! Me he pasado toda la noche en vela

soltando y programando, y soltando, y programando, y soltando.

¡Para!

Pero os presento a Poota-boot 2.0.

Es tecnológicamente superior al de Mindy en todos los sentidos.

Y el mío tiene una cosa que el suyo no.

(RÍE)

¡Vamos, Poota-boot!

Bueno, ¿qué tal va tu proyecto? Te daré una pista.

¿Qué tal el tuyo? Te daré... una pista.

(Música)

¿Tienes alguna otra pista?

(Música)

¡Has copiado mi robot! Lo he mejorado.

Con múltiples brazos manipuladores cartesianos,

un chip de procesamiento UltraCore y X1200 y...

reparte tiras de beicon.

¡Oh! Y... ¡Espíritu escolar!

Es bueno.

-Y por eso, os pedí que hicierais mejoras en el Mindy-boot.

(Música tétrica)

¿Qué es eso? Un cañón de patatas.

(Música tétrica)

¡Poota-boot! ¡Mindy-boot!

¡Patatas! ¡Ciencias locas!

(RÍE)

¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo?

Señor Slinko, ya sé cuál será mi proyecto de ciencias.

Oh... Muy bien. ¿En qué consiste?

(Música)

Estoy esperando.

¡Soy yo! ¡Yo soy el proyecto!

Me he pasado toda la semana haciendo cosas increíbles que usted dijo

que no eran proyectos de ciencia, pero ahí fue cuando me di cuenta

de lo increíble que es mi cuerpo: puede saltar,

emitir olores interesantes y atento a esto.

(Retortijón)

Estoy digiriendo una hamburguesa entera

y un trocito de muesli que le he cogido a Fenwick

porque nunca comparte su comida. ¡Soy ciencia!

¡Bien! Pero deja de molestarme.

Quedas aprobado, como el peor proyecto de la feria.

(Pedorreta)

¡Ciencia!

(Timbre)

"Las clases acabaron y mi tríptico seguía en blanco,

pero no estaba preocupada porque la feria no era

hasta el día siguiente. Hasta hoy".

Eh, hermanita, hoy es la gran Feria de ciencias.

¿Necesitas ayuda con...?

No necesito tu ayuda.

Puedo hacerlo yo sola. Solo intento ser amable.

Pero recuerda que los Martin nunca nos rendimos.

No es fácil. ¿Sabes?

Ser una Martin.

Cuando tus profesores solo hablan de lo buen estudiante que era Ronbie

y la cantidad de ferias de ciencias que ganó.

Supongo que pensé en que esta vez conseguiría un trofeo para variar,

como tú.

CJ, no seas como yo.

¿Tú has visto mi vida? ¿Tienes idea de cuantas horas

me pasé en Secundaria encerrado en mi cuarto trabajando solo

en proyectos de ciencias? Soy yo el que debería estar celoso.

¿De mí? De ti y de los chicos.

Siempre estáis por ahí probando cosas nuevas de vuestra lista, cosas locas,

cosas que a mí me hubiese gustado hacer.

Es una lista bastante chula. Ahí está tu proyecto de ciencias:

"¿Puede una lista de cosas salvajes mejorar tu experiencia en Secundaria

y prepararte para el instituto?". Hipotetizo que...

¡Sí! (RÍE)

¿Crees que Slinko me dará un trofeo? ¡Quién sabe!

Pero sé que será increíble,

porque mi hermana pequeña es increíble.

"Y eso nos lleva hasta el paso final del método científico".

PASO SEIS: COMPARTIR TUS RESULTADOS

"Cien cosas que hacer antes de ir al instituto"

es un experimento en marcha sobre cómo salir de nuestra

zona de confort, probar cosas nuevas y exprimir al máximo nuestros años

en Secundaria. Y... aunque el experimento aún no ha terminado,

los resultados, de momento, han sido bastante positivos y gratificantes.

Y en conclusión: si tienes a tus amigos de tu lado,

ganas de hacer cosas y a una lista enorme de aventuras

para Secundaria no hay nada que no puedas hacer.

Porque, si lo pensáis, nuestras vidas

son los mejores experimentos que llevaremos a cabo.

Bien hecho, señorita Martin.

Un proyecto de ciencias que, sinceramente,

se sale del tríptico.

(Música celestial)

Estoy listo para que me evalúen.

Voy a empezar a evaluar por allí.

¡Mindy!

Te presento al Poota-boot 5000.

(RÍE)

No te molestes, Frazier.

Machacamos a tu robot y volveremos a hacerlo.

(Música tétrica)

Está vez no, Mindy.

Poota-boot, modo de defensa activado.

(GRITA) ¡Ah!

¡Frazier! (RÍE)

Mola. Pero, tío, ¿qué haces? (GRITA) ¡Ah!

(Música)

Poota-boot. ¡Poota-boot, para!

Vale, buen momento para hacer un descanso.

Podéis entrar.

(Música)

Uh...

He dicho descanso, CJ. ¡Vamos!

Eh, eh...

¡Solo son patatas!

¡Apágalo, Fenwick!

(Continua la música)

¡Eh! Cuando quieran darme mi trofeo del primer puesto

estaré en el vestíbulo.

"El Poota-boot destruyó toda la Feria de ciencias,

salvo a Crispo, cuyo proyecto sobrevivió a la guerra robot".

(Música dulce)

Vale. Como el resto de proyectos están destrozados... toma.

(Música dulce)

¡Ciencia!

"Bueno, en conclusión: presentaos siempre a la Feria de ciencias.

Puede que ganéis brillantes trofeos

o que hagáis contactos interesantes".

Tío, nunca hemos visto a nadie alcanzar tal velocidad

con una patata. Un trabajo impresionante.

(Vítores)

"Y pase lo que pase, aseguraos de descubrir

cosas increíbles. Como me pasó a mí al llegar a casa".

(Música)

"La mejor CJ Martin de la historia".

"Un gran logro como hermana".

"La número uno haciendo listas".

"Premio a mi persona favorita".

Oh, Bobo dormirá conmigo esta noche.