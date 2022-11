(Música)

"Las amistades...

siempre tendrán sus altibajos.

Como cuando dos de tres amigos pueden permitirse entradas

para un festival de música increíble...

y uno no".

(RADIO) "Acabamos de escuchar DJ Race, Katy Perry y Bruno Mars

y más artistas estarán en el Spring Fever Music Fest.

las entradas vuelan".

Hay que ir a ese concierto. No puedo perdérmelo.

No puedo permitírmelo.

He intentado ganar algo de dinero cortando césped

y lavando perros en la calle, pero...

me equivoqué con el "flyer".

(LEEN AMBOS) "Cortaré a su perro por 10 dólares".

No ha llamado nadie. Vale, no hay problema.

He estado ahorrando de mi paga. Te compraré la entrada

y ya me lo volverás. Yo os ayudaré.

Mis acciones suben y yo echaré mano de mi plan de pensiones.

Chicos, siempre me lo pagáis todo. Por una vez,

quiero ser yo el que pague. De alguna forma, de alguna manera...

conseguiré las entradas.

Solo tengo que pensar con fuerza.

(SE ESFUERZA)

Ahora tengo que ir a pensar al baño.

Y lo que él no sabe es que sus entradas están... ¡aquí!

Pero no podemos decirle que ya las tenemos.

Ya le has oído, quiere comprárnoslas él.

Y lo hará. Ganando el concurso del cole,

cuyo primer premio es...

tres entradas para el Spring Fever Music Fest.

¿Qué concurso del cole?

Uh... tienes un plan. Preparaos porque vamos...

a montar la búsqueda del tesoro.

"UNA BÚSQUEDA DEL TESORO"

(Alarma)

(Música cabecera)

100 COSAS QUE HACER ANTES DE IR AL INSTITUTO

(Música intriga)

"Si nunca habéis montado una búsqueda del tesoro, deberíais.

Es algo superdivertido que hacer con tus amigos.

Sobre todo, con amigos a los que quieres ayudar

a ganar entradas para un festival de música increíble".

(RÍE)

"Para hacerlo más emocionante aún, probad a añadir nombres en clave

que incluyan el animal favorito de Crispo".

Guau...

¿Qué es esto?

(LEE) "Atención, agente Guepardo. La Sociedad Musical de Pootatuck

ha organizado una superbúsqueda del tesoro.

El primer premio serán tres entradas para el Spring Fever Music Fest".

¡También lo hemos recibido!

Yo soy el agente Jaguar.

Y yo, el agente Ardilla.

¿Agente Ardilla? Sí.

Vale, tenemos que encontrar los ocho objetos de la lista

y, luego, dárselos al profesor de Música,

al señor Bandt, que le dará las entradas al ganador.

Pienso ganar esas entradas.

El agente Guepardo se va.

"El plan funcionaba hasta que..."

¿Ardilla? ¿Soy el agente Ardilla?

Me inventé nombres de agentes, no creo que seas un ardilla...

ni "ardilloso". Yo creo que sí.

Creo... que deberíamos decirle al señor Bandt

que ha organizado nuestra búsqueda del tesoro.

¡Señor Bandt!

Es usted el nuevo director musical de Pootatuck

y... ¿podría darle estas entradas al que gane la búsqueda del tesoro

que ha organizado hoy?

Entendido.

(RÍE) ¿Algo más?

¿A qué viene lo del esmoquin?

(RÍE) Bueno, Pootatuck está intentando que la clase de salud

tenga más... clase.

(AMBOS) ¡Ja!

Ahora hay que asegurarse de que el agente Guepardo encuentre

los objetos de la lista para que todos...

vayamos al concierto.

(Música intriga)

Agente Guepardo llamando a central. El objetivo ha sido localizado.

Voy a proceder.

Vale, bandera, ¿quieres hacer esto por las buenas o por las malas?

Respuesta equivocada.

Ahora Operación Dodgeball.

Misión cumplida.

Vale. Ya lleva dos objetos y estamos de camino.

¡El Spring Fever Music Fest!

¿Por qué no agente Reno o agente Cobra?

Ambos son mejores que ardilla. Se me ocurrieron sin más,

no es nada personal. ¡Ahora sí!

Asegúrate de que el chicle parezca algo.

(ESCUPEN)

(Música)

¡Listo! Es una nube... rosa de chi...

¡Una nube de chicle!

¡Una ameba!

A ver si un ardilla hace esto.

Ajá, sí. No sé.

Vale, vamos, agente Ardilla.

El agente Guepardo está entrando en clase de Inglés.

¡Bingo!

Diccionario y una... araña de chicle con un ojo.

Es como si todas estas cosas cayeran del cielo.

(VOZ LEJANA) ¡Voy a ganar esas entradas!

Vale, después de esta clase, encontrará una regla y un borrador.

Entonces, solo le quedará un objeto más para terminar.

(RESPIRA AGITADAMENTE)

¡Quieto ahí, Power! ¿Por qué corres...

y por qué llevas la mochila tan llena?

Oh, yo participo en la búsqueda del tesoro.

¿Has dicho búsqueda del tesoro? -¿En plan buscar cosas?

Sí, el ganador conseguirá tres entradas

para el Spring Fever Music Fest.

¿El Spring Fever Music Fest?

¿Te refieres al festival para el que no quedan entradas?

¿No habéis recibido la lista?

(A LA VEZ) ¡No!

Hum... Qué raro.

Vale, agente Ardilla... ¡No soy Ardilla!

Según mi lista, lo único que le falta

al agente Guepardo es un... ¡Termo!

-¡Tenemos que encontrar un termo!

(Barullo)

(Música tensión)

"¿Cómo han conseguido la lista?".

(Pitidos)

No todos han recibido la lista de la búsqueda del tesoro,

así que el agente Guepardo ha hecho copias.

(AMBOS) ¿Qué?

Problema resuelto.

¡Tengo la bandera! Ay...

(Barullo)

Recordad esta cara...

Porque esta cara va a ganar esas entradas.

(Chasquido)

Yo también he estado a esto de ganar.

¡Tengo que buscar ese termo! Agente Guepardo se va.

(Música acción)

Me va a dar algo. ¡No!

Solo necesitamos conseguir que el señor Bandt cancele

la búsqueda del tesoro y nos devuelva las entradas.

Lo entiendo, creo que es muy bonito

lo que estáis tratando de hacer por Crispo.

Claro que os devolveré las entradas.

(SUSPIRAN)

¡No! ¡Qué va! En las búsquedas del tesoro

no existe eso de "quiero cancelar la búsqueda del tesoro".

Así es, no solo soy vuestra directora también soy la vicepresidenta

de la Sociedad Internacional de Búsquedas del Tesoro.

División sudoeste. Sí, existe.

Y nuestra norma principal es que una vez que empieza

la búsqueda... no se puede parar de buscar.

¡Pero solo la organizamos para que Crispo consiguiera

las entradas! Que compramos... con dinero.

Bueno, pues más vale que ganéis. Lo haría yo,

pero tengo una reunión con el superintendente.

Y usted, señor pajarita, no le dé esas entradas a nadie

hasta que no hayan completado todos los puntos de la lista.

Vale, agente Ardilla, ¡plan B!

Busca todos los borradores y escóndelos para que nadie

pueda encontrarlos, yo me aseguraré de que Crispo encuentre el termo.

Por favor, agente Ardilla... Si no hago nada "ardilloso".

(VOZ LEJANA) ¡Hay borradores en clase de Inglés!

(Barullo lejano)

(Música tensión)

¡Frazier!

¿Has visto algún borrador?

¡No soy una ardilla!

¿Qué?

(Música tensión)

"Tenía el termo y lo único que tenía que hacer

era dárselo a Crispo".

(A LA VEZ) ¡Ter... mo!

(Música terror)

"Mejor... ir por el otro lado". ¡Eh! ¡Has encontrado un termo!

No, tú has encontrado un termo. Ahora, agente Guepardo,

corre hasta el señor Bandt y consigue las entradas.

(Música acción)

(GRITA) ¿A dónde dices que tengo que ir?

¡Clase de Ciencias! ¡Recibido!

¡Mindy gana!

(Música triunfal)

¡Aquí están tus entradas!

(GRITA)

He ganado, he ganado, he ganado...

Agente Guepardo llamando a central. Misión no cumplida.

"Vale. Hora de gritar en silencio".

(CHILLA)

"Bien, justo en ese momento. Mindy estaba celebrando

su victoria bailando y Fen y yo habíamos perdido tres entradas

que se suponía que Crispo iba a ganar para nosotros".

Lo siento, chicos.

(RÍE) Las normas internacionales de la búsqueda del tesoro indican

que Mindy es la ganadora.

(A LA VEZ) Oh...

No es posible. "Entonces, pasó esto...".

(CANTURREA) "Pinto, pinto, gorgorito,

¿quién no va a ir para que pueda llevar a... Crispo?".

¡Espera!

¡Esto tiene una etiqueta con el precio!

No, qué va.

(AMBOS) ¿Qué? ¿Será cierto?

¡Esto es un recibo!

Comprado por tu madre hace 28 minutos.

Ah...

(Protestas)

¡Qué fuerte! -Es trampa.

-En las normas no ponía que no se pudieran comprar cosas,

así que... ¡yo gano! -¡No es justo!

(AMBOS) ¡Esto es una anarquía!

¿En serio está comprado todo eso?

(Gritos)

¡No gritéis! ¡Es mío!

¡Ayuda!

¡Eh, eh! No es justo, no es justo.

¿Qué está pasando? He ganado.

Que no hay ninguna Sociedad Musical en Pootatuck.

¿Quién ha empezado esto? Eh...

(Música)

Bien, ¿por qué habéis montado una búsqueda del tesoro

que nos ha llevado a la anarquía?

(Música)

(SUSPIRA) Todos queríamos ir al Spring Fever Music Fest,

pero Crispo no podía permitirse la entrada,

así que las compramos nosotros y montamos una búsqueda del tesoro

para que las ganara y nos invitara. Esperad...

¿Todo esto ha sido un truco? Pero no muy bueno.

Os dije que no podía permitírmelo. Siento que mi padre

no sea médico o un robot. Mi padre trabaja en robótica.

¡Me habéis mentido! No pretendíamos herir

tus sentimientos, no nos imaginábamos ir

a ese concierto sin ti.

Vale, chicos. Los problemas de dinero

pueden ser complicados a veces, pero tratad con tacto

a quienes no sean tan pudientes como vosotros.

Christian, no es malo aceptar un regalo de unos amigos,

sobre todo, cuando sabes que intentan hacer algo bonito por ti.

Vale...

¡Pero vuelvo a estar enfadado!

¿Por qué? Porque me he dado cuenta

de que me han dado todos los objetos de la lista

¡porque creéis que no soy capaz de ganar

una búsqueda del tesoro por mi cuenta!

Vale, eso es cierto. Podría ganar por mi cuenta.

Ni siquiera ganaste la búsqueda falsa...

¡Crispo!

Sentimos mucho lo de las entradas y lo de haberte dado

todos los objetos, así que dinos qué quieres hacer...

y lo haremos.

Quiero conseguir las entradas para los tres.

"Y ahí fue cuando se me ocurrió mi siguiente idea".

(Redoble)

¡Vale! ¡Bienvenidos a la auténtica y sin trampas búsqueda del tesoro

de la Sociedad Musical de Pootatuck!

El primero en tachar las ocho cosas de esta nueva lista

ganará tres entradas para el Spring Fever Music Fest.

(Vítores)

"Así es. Cedimos nuestras entradas para que Crispo y todo el colegio

disfrutaran de una búsqueda del tesoro real.

Y para los que juguéis desde casa, aquí está la lista:

Un rollo de cinta adhesiva,

una aspiradora portátil,

una prenda de nuestro muñeco de clase de Salud, Poota-Chuck,

una bolsa de frutos secos,

una foto del señor Bored riéndose,

inspiración

y un trébol de cuatro hojas". ¡Vale!

¿Alguien más necesita una lista?

¡Pues yo!

(Música terror)

"Oh, esto no puede ser bueno".

Mi reunión con el superintendente ha terminado.

Y estoy lista para la búsqueda. Ah...

Vale, eso está bien. Lo está.

Amigos buscadores, tenéis permiso para recorrer

todas las instalaciones hasta que alguien cante victoria.

Y esa seré yo.

Y ahora diga "ya" en alto.

¡¡Ya!!

(Barullo)

Vale, nos preocupéis. El agente Guepardo encontrará

cada artículo de esta lista.

O... puede que la forma más rápida de ganar sea dividiendo la lista.

Qué lista.

¡Inspiración! ¿Cómo se supone que voy encontrar inspiración?

Date la vuelta, agente Ardilla.

¡No... soy una ardilla!

Escuchad, solo quiero que sepáis, en caso de que no vuelva,

que os quiero, chicos.

(Música acción)

¡Ya!

Cinta adhesiva, cinta adhesiva. ¿Dónde estás cinta adhesiva?

(AMBOS) ¡Lo hemos encontrado primero!

¡No! ¡He sido yo! ¡Es mío!

(AMBOS) ¡Pues anarquía!

Gracias, chicos.

(GRUÑEN)

(Música acción)

¡Atrás!

(A LA VEZ) ¿Eh?

No me da miedo utilizar esto. El agente Guepardo se va.

¡Tengo los frutos secos! Ah...

Pues no los tengo.

Oh... El agente Ardilla ha tropezado. Ahora danos los cacahuetes

o tendremos que quitártelos. ¡Nunca!

¡Y no soy una ardilla!

Yo... tengo la bolsa, ¿dónde vas meterlos?

¡Qué asco!

¡A buscar más!

¡Tienes los frutos secos!

(ASIENTE)

Voy a ver si consigo la foto del señor Bored riéndose.

Busca el trébol de cuatro hojas. ¿Y has visto al agente Guepardo?

(GRUÑE)

(SUSPIRA) Tranquilo, no nos decepcionará.

(Música terror)

(LLORA) Se lo han llevado todo.

Le he guardado un calcetín.

-Muy bien, señor Bandt.

-Chuck...

"Vale, lo siguiente de mi lista era hace reír a señor Bored".

¡Señor Bored! ¿Por qué en la Antártida no comen helados?

¡Por qué prefieren los polos!

¡Bored!

¡Ríase o está despedido!

(RÍE)

(Foto)

¡Vamos! ¡Porque prefieren los polos!

Señor Bored, prometo escuchar todo lo que diga de ahora en adelante

y no volver a ser insolente.

(RÍE)

(Foto)

"Vale, mi chiste no funcionó, así que probé

lo de la escalera mecánica invisible

y lo de la canoa invisible...

hasta intenté bajar con la canoa por la escalera mecánica".

¡Vamos!

"Y ahí fue cuando me di cuenta...

de que solo faltaba una cosa por hacer".

(RÍE) ¡Los polos! Ahora lo cojo.

¿En serio?

(Foto)

Agente Ardilla...

Agente el Niño más Listo del Cole es como deberían llamarme.

(CHILLA)

¡Bien, soy una ardilla!

Ayúdame a encontrar un trébol de cuatro hojas, hermano ardilla.

(Barullo)

¡Tengo que encontrar ese trébol!

(Música)

¿Dónde está Crispo? ¿Te refieres al agente...

No lo he visto y Nos ha metido en esto?

¿En serio? ¿Ha desaparecido?

¡Busca!

"Fue una carrera de locos hasta la meta.

Todos habíamos completado la lista, salvo por ese escurridizo

y diminuto objeto verde".

Muy bien, solo necesitamos encontrar un trébol de cuatro hojas

y las entradas y la victoria serán mías.

"Era un empate entre 36 personas. Entonces... pasó esto".

¡Lo encontré!

(Trompeta)

¡El agente Ardilla mola! ¡Sí! ¡Sí!

¡Lo encontré! ¡Yo molo!

-Eso es robar, Mindy, y robar no está permitido.

(AMBOS) ¡Sí!

¡Y yo tengo todos los objetos! Pero ha dicho que nada de robar.

Esto no es robar. El que lo tiene se lo queda

Y está aceptado por las normas internacionales.

¡Ah! ¡Yo gano!

(Música triunfal)

Y entonces fue... cuando apareció el agente Guepardo.

(Música intriga)

Misión cumplida.

(Continúa la música)

(GRITAN ALEGRES)

¡Sí!

"Una vez que el señor Roberts vio todos nuestros objetos...

¡conseguimos nuestras entradas!".

Os dije que lo conseguiría.

"Ya sabéis, las amistades tendrán sus altibajos,

así que esforzaos siempre al máximo para que el dinero

no se interponga entre vosotros".

(Música)

"Oh. Por si os lo preguntáis, todos fuimos al concierto.

La madre de Mindy compró todas las entradas disponibles

por Internet".

(Ruido metálico)

"Los Froman encontraron los precios de las entradas demasiado altos

y decidieron colarse en plan anárquico

y de forma subterránea. Y también colaron a Paul.

Pero todo empezó con nuestra búsqueda del tesoro

y aprendimos que es una forma genial y gratuita

de mantener unidos a tus amigos".